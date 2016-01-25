[Индекс номера 156 (05.10.2018)]



Просто любить

В День учителя в нашей газете стартует цикл публикаций о людях, чья миссия — быть проводником, сенсеем, «сеятелем разумного и доброго», увлекать и вести за собой детей. Мы представим портреты талантливых педагогов современного Норильска. Нынешний год — юбилейный для общего норильского образования (65 лет!) и дополнительного образования в России — ему 100 лет! Обойти эти даты мы просто не имеем права. В общем, педагогам посвящается.



Людмила Абдразякова Первой в славном ряду Учителей оказалась Людмила Абдразякова, директор Норильской станции юных техников, женщина с тонкими настройками и большим сердцем, человек удивительного звучания, и главное — на своем месте совершенно неслучайный. За основу сюжета взяты мысли и суждения нашей героини о профессии и предназначении, будь то дом, школа, семья, страна... О работе Открытие профильной школы в СЮТ Руковожу СЮТ 10 лет, до этого была директором школы. Сама я родом с Кубани, в семье нас, трех дочек, очень любили, мы ходили в походы, ночевали у моря в палатках, мама меня в Москву вывозила. В МГУ я поступать не стала, пошла в ивановский университет. ...Работать стало сложнее, напряженнее. И потом, в стране нет кадров. В нашей сфере, где мы развиваем робототехнику и множество других невероятных направлений, — нет кадров! Ищу людей во всех городах страны, где бываю; размещаю объявления на сайтах. Но не хотят сюда ехать. Наверное, кроме хорошей зарплаты, в Норильске еще должно что–то быть... ...«Да что там педагог», — говорят многие. На самом деле учить других очень трудно. ...СЮТ как раз дает ребенку возможность раскрыться, найти свою планету. Почему педагог дополнительного образования не может быть неоправданно строгим, несправедливым? Потому что от него дети уйдут и больше не придут. Они сюда ходят по желанию, а не по принуждению. Здесь не классы, а творческие объединения, группы единомышленников, и никак иначе. Поверьте, там, где педагог любит детей и свое дело, все ладится, расцветает. И не только у экологов и биологов, не только буквально. ...Мальчики, у которых нет пап или папы не умеют работать с инструментами (либо заняты на работе, а таких много), с упоением занимаются у нас техническим моделированием, учатся делать мужские дела: починить розетку, утюг... Это очень важно. На занятиях по флористике у нас создаются утонченные женские энергии: девочки плетут или составляют коллажи и вдруг начинают петь... Скажите, разве это не единство? В школе такое — редкость. ...Педагоги уникальными, цельными личностями должны быть, в противном случае детям будет неинтересно. О детях и родителях В творческом объединении СЮТ «Полет» Я — математик, а математика не столько предмет, сколько мощный инструмент для изучения мира. Знаете, у меня была ученица, которая условия задачи не понимала. Как выяснилось, от страха: люди боятся того, чего не понимают, и наоборот. Мы преодолели страх, и девчонка пошла вверх. Ее еще на танцы водили — мама так хотела. А девчушка как–то между занятиями призналась украдкой, что танцы ее не вдохновляют, что она бегать любит: я, говорит, когда бегу, я лечу... И я уговорила родителей отдать ребенка в «дюшку» вместо хореографии. Успехи в секции дали результат и в основной школе, она поверила в себя, расцвела. ...Для детей трагедия, когда их не воспринимают как личностей. Натаскивать на институт, делать из них то, что вы сами не реализовали, — боже упаси. К 11–му классу ребенок должен реализоваться как личность. Всегда родителям говорю: найдите такую сферу, где это случится. ...Учитель, учебник, ученик — все работает только в такой связке. Сегодня многие родители учатся с детьми, еще и удовольствие от этого получают. Но не всегда и не всем детям это полезно. Зачастую всеобщее семейное делание уроков не дает ребенку развиваться, преодолевать свои трудности и приобретать знания. Дело родителей — научить любить школу. Всё. Больше ничего не нужно. Только это. Не должен малыш бояться: вдруг не отвечу или не оправдаю родительских надежд. Надо сделать так, чтоб он не с содроганием в школу ходил, а просто любил ее, понимаете? Просто любил. ...Надо с детьми беседовать дома — о культуре, о поступках, о книгах, а не учить программный материал. Пусть ребенок с малых лет полюбит читать, это первостепенно! Есть дети, которые в пятый класс приходят и читают по слогам. Скажите, они смысловые тексты запомнят, математику осилят? Никогда! ...Другие ли сегодня дети? Не думаю. Это мы другие. Мы выпали из времени, остались в прошлом. А они в своем измерении живут. Так что это не они нас — мы их не понимаем. О себе В детстве я хотела умереть за родину. И летать мечтала — девочки же тоже могли в летчики пойти. Запоем читала. Я случайно попала в университет и потом в педагогику, это просто совпало с моим истовым желанием служить стране. Хотела поехать на БАМ, была ярой коммунисткой. Мне эта идеология была по нутру. Считаю себя странной, потому что до сих пор мною движет мысль, что надо искать какой–то выход. Пусть малые поступки совершать, хотя бы цветы сажать, но изменять мир. ...Я люблю все время что–нибудь делать. Мне скучно просто проверять или контролировать. Даже эти цветы на крылечке СЮТ появились не просто так. Один парень, шахтер, в моем талнахском дворе высаживал растения: то елочку, то ивушку. И у него все приживалось. Я перенесла эту идею к себе в СЮТик, как мы между собой его называем, и у нас тоже получилось. Да с такими шикарными экологами и биологами у нас тут сады зацветут. Эти люди даже научные работы с детьми пишут, они потрясающие молодцы у меня, горжусь! ...Очень радуюсь, что в Норильске стали появляться живые уголки и пятачки, разнообразные городские обихоженные пространства — то с рисунками, то с растениями. Это говорит о том, что люди со своим городом обмениваются теплом. ...Я — за совместные проекты города и комбината по моему любимому озеленению. Например, скверик вокруг театра бы разбила: там все вычерчено, поребрики сделаны — вот прямо просится что–то вроде парка. ...Когда делаешь сам, то, что можешь, и при этом не осуждаешь других, получается все как–то лучше, спокойнее для души. Вот правда.

Марина Калинина Фото из архива редакции и Людмилы Абдразяковой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Первой в славном ряду Учителей оказалась Людмила Абдразякова, директор Норильской станции юных техников, женщина с тонкими настройками и большим сердцем, человек удивительного звучания, и главное — на своем месте совершенно неслучайный. За основу сюжета взяты мысли и суждения нашей героини о профессии и предназначении, будь то дом, школа, семья, страна...Руковожу СЮТ 10 лет, до этого была директором школы. Сама я родом с Кубани, в семье нас, трех дочек, очень любили, мы ходили в походы, ночевали у моря в палатках, мама меня в Москву вывозила. В МГУ я поступать не стала, пошла в ивановский университет....Работать стало сложнее, напряженнее. И потом, в стране нет кадров. В нашей сфере, где мы развиваем робототехнику и множество других невероятных направлений, — нет кадров! Ищу людей во всех городах страны, где бываю; размещаю объявления на сайтах. Но не хотят сюда ехать. Наверное, кроме хорошей зарплаты, в Норильске еще должно что–то быть......«Да что там педагог», — говорят многие. На самом деле учить других очень трудно....СЮТ как раз дает ребенку возможность раскрыться, найти свою планету. Почему педагог дополнительного образования не может быть неоправданно строгим, несправедливым? Потому что от него дети уйдут и больше не придут. Они сюда ходят по желанию, а не по принуждению. Здесь не классы, а творческие объединения, группы единомышленников, и никак иначе. Поверьте, там, где педагог любит детей и свое дело, все ладится, расцветает. И не только у экологов и биологов, не только буквально....Мальчики, у которых нет пап или папы не умеют работать с инструментами (либо заняты на работе, а таких много), с упоением занимаются у нас техническим моделированием, учатся делать мужские дела: починить розетку, утюг... Это очень важно. На занятиях по флористике у нас создаются утонченные женские энергии: девочки плетут или составляют коллажи и вдруг начинают петь... Скажите, разве это не единство? В школе такое — редкость....Педагоги уникальными, цельными личностями должны быть, в противном случае детям будет неинтересно.Я — математик, а математика не столько предмет, сколько мощный инструмент для изучения мира. Знаете, у меня была ученица, которая условия задачи не понимала. Как выяснилось, от страха: люди боятся того, чего не понимают, и наоборот. Мы преодолели страх, и девчонка пошла вверх. Ее еще на танцы водили — мама так хотела. А девчушка как–то между занятиями призналась украдкой, что танцы ее не вдохновляют, что она бегать любит: я, говорит, когда бегу, я лечу... И я уговорила родителей отдать ребенка в «дюшку» вместо хореографии. Успехи в секции дали результат и в основной школе, она поверила в себя, расцвела....Для детей трагедия, когда их не воспринимают как личностей. Натаскивать на институт, делать из них то, что вы сами не реализовали, — боже упаси. К 11–му классу ребенок должен реализоваться как личность. Всегда родителям говорю: найдите такую сферу, где это случится....Учитель, учебник, ученик — все работает только в такой связке. Сегодня многие родители учатся с детьми, еще и удовольствие от этого получают. Но не всегда и не всем детям это полезно. Зачастую всеобщее семейное делание уроков не дает ребенку развиваться, преодолевать свои трудности и приобретать знания. Дело родителей — научить любить школу. Всё. Больше ничего не нужно. Только это. Не должен малыш бояться: вдруг не отвечу или не оправдаю родительских надежд. Надо сделать так, чтоб он не с содроганием в школу ходил, а просто любил ее, понимаете? Просто любил....Надо с детьми беседовать дома — о культуре, о поступках, о книгах, а не учить программный материал. Пусть ребенок с малых лет полюбит читать, это первостепенно! Есть дети, которые в пятый класс приходят и читают по слогам. Скажите, они смысловые тексты запомнят, математику осилят? Никогда!...Другие ли сегодня дети? Не думаю. Это мы другие. Мы выпали из времени, остались в прошлом. А они в своем измерении живут. Так что это не они нас — мы их не понимаем.В детстве я хотела умереть за родину. И летать мечтала — девочки же тоже могли в летчики пойти. Запоем читала. Я случайно попала в университет и потом в педагогику, это просто совпало с моим истовым желанием служить стране. Хотела поехать на БАМ, была ярой коммунисткой. Мне эта идеология была по нутру. Считаю себя странной, потому что до сих пор мною движет мысль, что надо искать какой–то выход. Пусть малые поступки совершать, хотя бы цветы сажать, но изменять мир....Я люблю все время что–нибудь делать. Мне скучно просто проверять или контролировать. Даже эти цветы на крылечке СЮТ появились не просто так. Один парень, шахтер, в моем талнахском дворе высаживал растения: то елочку, то ивушку. И у него все приживалось. Я перенесла эту идею к себе в СЮТик, как мы между собой его называем, и у нас тоже получилось. Да с такими шикарными экологами и биологами у нас тут сады зацветут. Эти люди даже научные работы с детьми пишут, они потрясающие молодцы у меня, горжусь!...Очень радуюсь, что в Норильске стали появляться живые уголки и пятачки, разнообразные городские обихоженные пространства — то с рисунками, то с растениями. Это говорит о том, что люди со своим городом обмениваются теплом....Я — за совместные проекты города и комбината по моему любимому озеленению. Например, скверик вокруг театра бы разбила: там все вычерчено, поребрики сделаны — вот прямо просится что–то вроде парка....Когда делаешь сам, то, что можешь, и при этом не осуждаешь других, получается все как–то лучше, спокойнее для души. Вот правда.

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