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Открытие ВПП

[Индекс номера 156 (05.10.2018)]

 В старом городе 
Школьная пора

День учителя отмечают почти в каждой норильской семье. Это особенный день не только для самих педагогов, но и для учеников, их родителей, которые тоже принимают участие в подготовке к празднику: мастерят на досуге стенгазеты, подписывают открытки, покупают цветы. «Заполярка» тоже не осталась в стороне от Дня учителя, подготовив свою праздничную ретроспективу.

Выпускной. 1972 год
До 1920 года на Таймыре не было общеобразовательных школ. Обучение шло в частном порядке, когда детям нанимали и привозили учителя, часто это делалось в складчину, на несколько семей. Подростков постарше отправляли на учебу в другие города, на юг. В 1920 году открылись первые общеобразовательные школы в Дудинке и Хатанге. Тем не менее к 1930 году 90 процентов населения Туруханского края оставалось неграмотным. В 1930 году на Таймыре работало уже четыре школы: в Дудинке, Хатанге, поселке Толстый Нос и Норильске. По всей видимости, эта школа– интернат для туземных детей работала не в нынешнем Норильске, а в его предшественнике — станке Норильском. Вот как она описывалась в отчете о состоянии народного образования в Туруханском крае: «Эта школа размещается в трех комнатах. Из них — одна проходная, которая используется как общежитие для мальчиков. В углу сложены сети и другие орудия лова. Во второй живут девочки и техперсонал. В третьей комнате — класс, квартира учителя и баня. В этой школе учились восемь учащихся, все восемь — долгане».
Здание школы № 1 в Старом городе. 1940-е годы
1981 год
В 1935 году открылась первая школа «Норильскстроя» — для детей первых жителей самого Норильска. Семь учеников разного возраста обучались в одной ком– нате. Единственный учитель одних ребят учил азбуке, а другим объяснял действия с многозначными числами. В 1936 году в Норильске уже была настоящая начальная школа с раздельными классами и четырьмя учителями. А в мае 1938 года к Авраамию Завенягину, который только что принял управление «Норильскстроем», пришла учительница Наталья Ивановна Царева и поставила вопрос ребром: «Семейных в Норильске уже много, осенью будет еще больше. Отправлять ребят–старшеклассников в Дудинку, где есть средняя школа, не годится. Нужно строить среднюю школу в Норильске». За лето построили новое здание, средняя школа открылась 1 сентября 1938 года. Комбинат в то время брал на себя все связанные и не очень связанные с образовательным процессом вопросы: занимался обеспечением школ мебелью и учебниками, расселял по квартирам учителей, обеспечивал учеников формой и даже валенками.
Урок географии
К 1945 году нужно было построить школу для учеников, живущих на первых улицах нынешнего Норильска, — в Горстрое, на улицах Севастопольской, Пионерской, Мончегорской. Здесь для школьников переоборудовали двухэтажное здание на улице Мончегорской (будущей Кирова). А в 1949 году начинается строительство здания современной школы № 1, которое стоит до сих пор. В то время в Норильске было уже свыше трех тысяч школьников. Новые многоэтажные школы, которые возводились в 1950–е годы, уже были оборудованы спортзалами, столовыми, зимними садами. В 1955 году в школах № 1, 2, 4 и 5 для учеников установили фотарии. Дети должны были не только хорошо учиться и прилежно себя вести, но и аккуратно одеваться, выглядеть опрятно. От школьников требовали стричься коротко, в средних и старших классах разрешалось ношение челок и «скромных причесок».
Прием в пионеры. 1980-е годы
Строится школа № 1 на ул. Комсомольской. 1949 год
Кабинет домоводства. 1982 год
Актировка – самое любимое слово норильских школьников. Впервые официально актировки появились в Норильске в 1953 году: вышел приказ «О порядке прекращения работ на открытом воздухе и прекращении занятий в школах города в морозные дни». Для школьников 1–3–х классов занятия не проводились при температуре ниже 40 градусов и ветре более трех метров в секунду. Ученикам 4–5–х классов разрешалось остаться дома при температуре ниже 45 градусов независимо от силы ветра; ученикам 6–10–х классов — при температуре ниже 45 и ветре более трех метров в секунду. Директора школ должны были организовать беседы с учащимися по вопросу профилактики обморожения, а об отмене занятий сообщалось по городскому радио.

Светлана Гунина
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Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в Региональный фонд капитального ремонта.

«ЗП»–консультант 
При оплате лечения и покупке лекарств можно вернуть часть потраченных на это денег. Разобраться с процедурой получения налогового вычета на лечение «Заполярке» помогла Мария Иксти, начальник отдела работы с налогоплательщиками норильской налоговой инспекции.

 
В День учителя в нашей газете стартует цикл публикаций о людях, чья миссия — быть проводником, сенсеем, «сеятелем разумного и доброго», увлекать и вести за собой детей. Мы представим портреты талантливых педагогов современного Норильска. Нынешний год — юбилейный для общего норильского образования (65 лет!) и дополнительного образования в России — ему 100 лет! Обойти эти даты мы просто не имеем права. В общем, педагогам посвящается.

В старом городе 
День учителя отмечают почти в каждой норильской семье. Это особенный день не только для самих педагогов, но и для учеников, их родителей, которые тоже принимают участие в подготовке к празднику: мастерят на досуге стенгазеты, подписывают открытки, покупают цветы. «Заполярка» тоже не осталась в стороне от Дня учителя, подготовив свою праздничную ретроспективу.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Мысли вслух 
С 1994 года День учителя отмечается совместно с Всемирным днем учителей, установленным ЮНЕСКО. Именно 5 октября 1966 года была принята рекомендация «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей. Будут поздравления, цветы и грамоты. Однако не стоит забывать вот о чём: как и в случае со многими другими профессиональными праздниками, в статусе этого говорится, что установленная международная дата призвана привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии личности. Об этом и стоит поговорить, ведь праздник закончится, а проблемы останутся.

Торговый ряд 
К октябрю подорожало не только топливо, но и некоторые продукты. Некоторые, потому что речная навигация все-таки балансировала цены, которые традиционно выше. Сезон дешевых фруктов и овощей заканчивается, а значит, и стоимость продуктовой корзины меняется. В следующем мониторинге цен мы проследим эту динамику.

Новости:
 5 октября 2018 
16:15 Ринат Ахметчин и Александр Пестряков поздравили норильских учителей с Днем учителя.
14:45 Начинается отбор творческих коллективов для участия в церемониях открытия и закрытия зимней Универсиады-2019.
14:26 Жители Талнаха "недосчитались" двух памятников.
14:19 Источники загрязнения в Красноярском крае посчитают: комитет по природным ресурсам и экологии рассмотрел законопроекты, направленные на охрану окружающей среды и сокращение вредных выбросов.
14:06 Следователи Норильска направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя за кражу в крупном размере.
13:49 В очередном туре Суперлиги МФК «Норильский никель» померится силами с «Ухтой».
13:36 В Норильске прошли традиционные ежегодные штабные учения, в которых приняли участие руководители всех спасательных служб, организаций, предприятий, органов исполнительной власти и муниципалитета.
13:29 Сегодня, 5 октября, - Всемирный день педагога. В России эта дата традиционно считается Днем учителя.
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