[Индекс номера 156 (05.10.2018)]



В старом городе

Школьная пора

День учителя отмечают почти в каждой норильской семье. Это особенный день не только для самих педагогов, но и для учеников, их родителей, которые тоже принимают участие в подготовке к празднику: мастерят на досуге стенгазеты, подписывают открытки, покупают цветы. «Заполярка» тоже не осталась в стороне от Дня учителя, подготовив свою праздничную ретроспективу.



Выпускной. 1972 год До 1920 года на Таймыре не было общеобразовательных школ. Обучение шло в частном порядке, когда детям нанимали и привозили учителя, часто это делалось в складчину, на несколько семей. Подростков постарше отправляли на учебу в другие города, на юг. В 1920 году открылись первые общеобразовательные школы в Дудинке и Хатанге. Тем не менее к 1930 году 90 процентов населения Туруханского края оставалось неграмотным. В 1930 году на Таймыре работало уже четыре школы: в Дудинке, Хатанге, поселке Толстый Нос и Норильске. По всей видимости, эта школа– интернат для туземных детей работала не в нынешнем Норильске, а в его предшественнике — станке Норильском. Вот как она описывалась в отчете о состоянии народного образования в Туруханском крае: «Эта школа размещается в трех комнатах. Из них — одна проходная, которая используется как общежитие для мальчиков. В углу сложены сети и другие орудия лова. Во второй живут девочки и техперсонал. В третьей комнате — класс, квартира учителя и баня. В этой школе учились восемь учащихся, все восемь — долгане». Здание школы № 1 в Старом городе. 1940-е годы 1981 год В 1935 году открылась первая школа «Норильскстроя» — для детей первых жителей самого Норильска. Семь учеников разного возраста обучались в одной ком– нате. Единственный учитель одних ребят учил азбуке, а другим объяснял действия с многозначными числами. В 1936 году в Норильске уже была настоящая начальная школа с раздельными классами и четырьмя учителями. А в мае 1938 года к Авраамию Завенягину, который только что принял управление «Норильскстроем», пришла учительница Наталья Ивановна Царева и поставила вопрос ребром: «Семейных в Норильске уже много, осенью будет еще больше. Отправлять ребят–старшеклассников в Дудинку, где есть средняя школа, не годится. Нужно строить среднюю школу в Норильске». За лето построили новое здание, средняя школа открылась 1 сентября 1938 года. Комбинат в то время брал на себя все связанные и не очень связанные с образовательным процессом вопросы: занимался обеспечением школ мебелью и учебниками, расселял по квартирам учителей, обеспечивал учеников формой и даже валенками. Урок географии К 1945 году нужно было построить школу для учеников, живущих на первых улицах нынешнего Норильска, — в Горстрое, на улицах Севастопольской, Пионерской, Мончегорской. Здесь для школьников переоборудовали двухэтажное здание на улице Мончегорской (будущей Кирова). А в 1949 году начинается строительство здания современной школы № 1, которое стоит до сих пор. В то время в Норильске было уже свыше трех тысяч школьников. Новые многоэтажные школы, которые возводились в 1950–е годы, уже были оборудованы спортзалами, столовыми, зимними садами. В 1955 году в школах № 1, 2, 4 и 5 для учеников установили фотарии. Дети должны были не только хорошо учиться и прилежно себя вести, но и аккуратно одеваться, выглядеть опрятно. От школьников требовали стричься коротко, в средних и старших классах разрешалось ношение челок и «скромных причесок». Прием в пионеры. 1980-е годы Строится школа № 1 на ул. Комсомольской. 1949 год Кабинет домоводства. 1982 год Актировка – самое любимое слово норильских школьников. Впервые официально актировки появились в Норильске в 1953 году: вышел приказ «О порядке прекращения работ на открытом воздухе и прекращении занятий в школах города в морозные дни». Для школьников 1–3–х классов занятия не проводились при температуре ниже 40 градусов и ветре более трех метров в секунду. Ученикам 4–5–х классов разрешалось остаться дома при температуре ниже 45 градусов независимо от силы ветра; ученикам 6–10–х классов — при температуре ниже 45 и ветре более трех метров в секунду. Директора школ должны были организовать беседы с учащимися по вопросу профилактики обморожения, а об отмене занятий сообщалось по городскому радио.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда на Таймыре не было общеобразовательных школ. Обучение шло в частном порядке, когда детям нанимали и привозили учителя, часто это делалось в складчину, на несколько семей. Подростков постарше отправляли на учебу в другие города, на юг. В 1920 году открылись первые общеобразовательные школы в Дудинке и Хатанге. Тем не менее к 1930 году 90 процентов населения Туруханского края оставалось неграмотным. В 1930 году на Таймыре работало уже четыре школы: в Дудинке, Хатанге, поселке Толстый Нос и Норильске. По всей видимости, эта школа– интернат для туземных детей работала не в нынешнем Норильске, а в его предшественнике — станке Норильском. Вот как она описывалась в отчете о состоянии народного образования в Туруханском крае: «Эта школа размещается в трех комнатах. Из них — одна проходная, которая используется как общежитие для мальчиков. В углу сложены сети и другие орудия лова. Во второй живут девочки и техперсонал. В третьей комнате — класс, квартира учителя и баня. В этой школе учились восемь учащихся, все восемь — долгане».открылась первая школа «Норильскстроя» — для детей первых жителей самого Норильска. Семь учеников разного возраста обучались в одной ком– нате. Единственный учитель одних ребят учил азбуке, а другим объяснял действия с многозначными числами. В 1936 году в Норильске уже была настоящая начальная школа с раздельными классами и четырьмя учителями. А в мае 1938 года к Авраамию Завенягину, который только что принял управление «Норильскстроем», пришла учительница Наталья Ивановна Царева и поставила вопрос ребром: «Семейных в Норильске уже много, осенью будет еще больше. Отправлять ребят–старшеклассников в Дудинку, где есть средняя школа, не годится. Нужно строить среднюю школу в Норильске». За лето построили новое здание, средняя школа открылась 1 сентября 1938 года. Комбинат в то время брал на себя все связанные и не очень связанные с образовательным процессом вопросы: занимался обеспечением школ мебелью и учебниками, расселял по квартирам учителей, обеспечивал учеников формой и даже валенками.нужно было построить школу для учеников, живущих на первых улицах нынешнего Норильска, — в Горстрое, на улицах Севастопольской, Пионерской, Мончегорской. Здесь для школьников переоборудовали двухэтажное здание на улице Мончегорской (будущей Кирова). А в 1949 году начинается строительство здания современной школы № 1, которое стоит до сих пор. В то время в Норильске было уже свыше трех тысяч школьников. Новые многоэтажные школы, которые возводились в 1950–е годы, уже были оборудованы спортзалами, столовыми, зимними садами. В 1955 году в школах № 1, 2, 4 и 5 для учеников установили фотарии. Дети должны были не только хорошо учиться и прилежно себя вести, но и аккуратно одеваться, выглядеть опрятно. От школьников требовали стричься коротко, в средних и старших классах разрешалось ношение челок и «скромных причесок».– самое любимое слово норильских школьников. Впервые официально актировки появились в Норильске в 1953 году: вышел приказ «О порядке прекращения работ на открытом воздухе и прекращении занятий в школах города в морозные дни». Для школьников 1–3–х классов занятия не проводились при температуре ниже 40 градусов и ветре более трех метров в секунду. Ученикам 4–5–х классов разрешалось остаться дома при температуре ниже 45 градусов независимо от силы ветра; ученикам 6–10–х классов — при температуре ниже 45 и ветре более трех метров в секунду. Директора школ должны были организовать беседы с учащимися по вопросу профилактики обморожения, а об отмене занятий сообщалось по городскому радио.

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