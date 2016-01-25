[Индекс номера 156 (05.10.2018)]



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Олимпийское звонкое эхо

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

1980 Это был год ускоренного роста цветной металлургии по всей Сибири, а в Норильске — напряженной работы на второй очереди «Надежды». Для рядовых жителей 1980–й — год московской Олимпиады. В Большом Норильске проживают 243 тысячи жителей (это 113–е место в стране, второе в крае), средний возраст — 26,5 года. Средняя норильская семья — из трех–четырех человек. Вещи: товары с олимпийской символикой В это время впервые в Норильске в продаже появились дубленки, которые являлись признаком солидности и достатка. Самая модная бижутерия года — колечки и бусы с нефритом. Но главным товаром 1980–го были вещи с олимпийской символикой. Олимпийские кольца на время заменили привычный знак качества. А поскольку олимпийские товары производились в расчете на иностранных гостей, они были высокого качества (правда, и стоили раза в полтора дороже обычных). Символ Олимпиады — славный улыбчивый Мишка работы художника Чижикова не сходил с экранов, футболок, плакатов, сувениров. Олимпиада запомнилась и тем, что после нее в Норильск в огромных количествах стали завозить пепси–колу и настоящие американские сигареты. В 1980–м во всех буфетах продавались «Уинстон» и «Мальборо», а люди с утонченным вкусом отдавали предпочтение «Салему» с ментолом. Адреса: ул. Талнахская, 68 и 70 Финские специалисты на «Надежде» В 1980 году эти новостройки стали филиалом гостиницы «Норильск», где разместили специалистов из Финляндии, приехавших на шеф–монтаж технологического оборудования на «Надежде». Финская гостиница была самым популярным местом в Норильске. Рядом открылся спортзал, тоже предназначенный для финнов. И хотя строился он совсем для другого, его название — БОКМО — «блок обслуживания комсомольско–молодежных общежитий» — многие считали финским словом, обозначающим «спортзал». Приезд финнов произвел переворот в умонастроениях норильчан. Впервые по улицам режимного Норильска, куда без местной прописки не продавали билеты, свободно гуляли граждане капстраны. Финских специалистов побаивались, как пришельцев из другого, враждебного мира, но к ним и тянулись. Для Норильска они были настоящей экзотикой. Мир, из которого приехали эти веселые и беззаботные люди, казался настолько привлекательным, что каждому хотелось отщипнуть от него кусочек. Выглядело это иногда довольно дико. Например, возле мусорных баков рядом с финской гостиницей постоянно дежурили оперативники из комсомольских отрядов: окрестные подростки, забыв о чести и гордости советского гражданина, не брезговали рыться в этих контейнерах в поисках ярких иностранных журналов, банок из–под кока–колы или фантиков от жвачки. А когда финны просто выходили на улицу, за ними всегда увязывался кто–нибудь из местных: одни просили продать что–нибудь «фирменное», другие просто глазели, обсуждая, во что одеты гости города и сколько бы это стоило на наши деньги. Событие: «Счастье» 7 марта на улице Талнахской, 52, торжественно открылся городской салон для новобрачных «Счастье». Здесь могли по индивидуальному заказу сшить костюм жениху и свадебный наряд для невесты, оформить прокат автомобиля, украсить праздничный кортеж. То, что теперь стало возможным за символические деньги получить на прокат в день свадьбы машину, породило новую городскую традицию. Отныне сразу после загса новобрачные ехали к профилакторию «Валек», кормили там мартышек, фотографировались на фоне бассейна с утками, а на прощание бросали в озеро возле профилактория бутылку шампанского. Цифра: 200 000 Строится улица Талнахская, 17 Рубеж в 200 тысяч квадратных метров нового жилья в год преодолели норильские строители. В этом году сдали дома на улице Талнахской: дом № 17 — знаменитую «китайскую стену», а также № 25, дома № 53а и 57а на улице Лауреатов и дома № 1 и 15а на улице Хантайской. Точка на карте:Новый Кайеркан На ферме Снежногорска Власти в эти годы продолжали поиск места для города–спутника на отдаленном расстоянии от жилых массивов и промышленных объектов Норильска — городу не хватало свободной площади. Первоначально проектировщики предложили построить поселок Таймыр — за Хараелахским водохранилищем. Но потом отказались: там илистые грунты, да и ездить на работу в Норильск пришлось бы за 50 километров. В 1980–м инженеры «Красноярскгражданпроекта» предложили другую площадку — недалеко от Кайеркана — с хорошим скальным основанием. Но были у Нового Кайеркана и минусы: под боком «Надежда» уже обретала вполне реальные черты, плюс скала оказалась известняком — жалко было терять запасы ценного сырья. От этой идеи тоже отказались. В следующем году определили новую площадку для строительства, но пока ее имя еще никто не слышал. А город–спутник Новый Кайеркан останется самым громким прожектом 1980 года.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это был год ускоренного роста цветной металлургии по всей Сибири, а в Норильске — напряженной работы на второй очереди «Надежды». Для рядовых жителей 1980–й — год московской Олимпиады. В Большом Норильске проживают 243 тысячи жителей (это 113–е место в стране, второе в крае), средний возраст — 26,5 года. Средняя норильская семья — из трех–четырех человек.В это время впервые в Норильске в продаже появились дубленки, которые являлись признаком солидности и достатка. Самая модная бижутерия года — колечки и бусы с нефритом. Но главным товаром 1980–го были вещи с олимпийской символикой. Олимпийские кольца на время заменили привычный знак качества. А поскольку олимпийские товары производились в расчете на иностранных гостей, они были высокого качества (правда, и стоили раза в полтора дороже обычных). Символ Олимпиады — славный улыбчивый Мишка работы художника Чижикова не сходил с экранов, футболок, плакатов, сувениров. Олимпиада запомнилась и тем, что после нее в Норильск в огромных количествах стали завозить пепси–колу и настоящие американские сигареты. В 1980–м во всех буфетах продавались «Уинстон» и «Мальборо», а люди с утонченным вкусом отдавали предпочтение «Салему» с ментолом.В 1980 году эти новостройки стали филиалом гостиницы «Норильск», где разместили специалистов из Финляндии, приехавших на шеф–монтаж технологического оборудования на «Надежде». Финская гостиница была самым популярным местом в Норильске. Рядом открылся спортзал, тоже предназначенный для финнов. И хотя строился он совсем для другого, его название — БОКМО — «блок обслуживания комсомольско–молодежных общежитий» — многие считали финским словом, обозначающим «спортзал». Приезд финнов произвел переворот в умонастроениях норильчан. Впервые по улицам режимного Норильска, куда без местной прописки не продавали билеты, свободно гуляли граждане капстраны. Финских специалистов побаивались, как пришельцев из другого, враждебного мира, но к ним и тянулись. Для Норильска они были настоящей экзотикой. Мир, из которого приехали эти веселые и беззаботные люди, казался настолько привлекательным, что каждому хотелось отщипнуть от него кусочек. Выглядело это иногда довольно дико. Например, возле мусорных баков рядом с финской гостиницей постоянно дежурили оперативники из комсомольских отрядов: окрестные подростки, забыв о чести и гордости советского гражданина, не брезговали рыться в этих контейнерах в поисках ярких иностранных журналов, банок из–под кока–колы или фантиков от жвачки. А когда финны просто выходили на улицу, за ними всегда увязывался кто–нибудь из местных: одни просили продать что–нибудь «фирменное», другие просто глазели, обсуждая, во что одеты гости города и сколько бы это стоило на наши деньги.7 марта на улице Талнахской, 52, торжественно открылся городской салон для новобрачных «Счастье». Здесь могли по индивидуальному заказу сшить костюм жениху и свадебный наряд для невесты, оформить прокат автомобиля, украсить праздничный кортеж. То, что теперь стало возможным за символические деньги получить на прокат в день свадьбы машину, породило новую городскую традицию. Отныне сразу после загса новобрачные ехали к профилакторию «Валек», кормили там мартышек, фотографировались на фоне бассейна с утками, а на прощание бросали в озеро возле профилактория бутылку шампанского.Рубеж в 200 тысяч квадратных метров нового жилья в год преодолели норильские строители. В этом году сдали дома на улице Талнахской: дом № 17 — знаменитую «китайскую стену», а также № 25, дома № 53а и 57а на улице Лауреатов и дома № 1 и 15а на улице Хантайской.Власти в эти годы продолжали поиск места для города–спутника на отдаленном расстоянии от жилых массивов и промышленных объектов Норильска — городу не хватало свободной площади. Первоначально проектировщики предложили построить поселок Таймыр — за Хараелахским водохранилищем. Но потом отказались: там илистые грунты, да и ездить на работу в Норильск пришлось бы за 50 километров. В 1980–м инженеры «Красноярскгражданпроекта» предложили другую площадку — недалеко от Кайеркана — с хорошим скальным основанием. Но были у Нового Кайеркана и минусы: под боком «Надежда» уже обретала вполне реальные черты, плюс скала оказалась известняком — жалко было терять запасы ценного сырья. От этой идеи тоже отказались. В следующем году определили новую площадку для строительства, но пока ее имя еще никто не слышал. А город–спутник Новый Кайеркан останется самым громким прожектом 1980 года.

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