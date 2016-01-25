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Открытие ВПП

[Индекс номера 156 (05.10.2018)]

 Обратный отсчет 
Олимпийское звонкое эхо

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.
1980
Это был год ускоренного роста цветной металлургии по всей Сибири, а в Норильске — напряженной работы на второй очереди «Надежды». Для рядовых жителей 1980–й — год московской Олимпиады. В Большом Норильске проживают 243 тысячи жителей (это 113–е место в стране, второе в крае), средний возраст — 26,5 года. Средняя норильская семья — из трех–четырех человек.
Вещи: товары с олимпийской символикой
В это время впервые в Норильске в продаже появились дубленки, которые являлись признаком солидности и достатка. Самая модная бижутерия года — колечки и бусы с нефритом. Но главным товаром 1980–го были вещи с олимпийской символикой. Олимпийские кольца на время заменили привычный знак качества. А поскольку олимпийские товары производились в расчете на иностранных гостей, они были высокого качества (правда, и стоили раза в полтора дороже обычных). Символ Олимпиады — славный улыбчивый Мишка работы художника Чижикова не сходил с экранов, футболок, плакатов, сувениров. Олимпиада запомнилась и тем, что после нее в Норильск в огромных количествах стали завозить пепси–колу и настоящие американские сигареты. В 1980–м во всех буфетах продавались «Уинстон» и «Мальборо», а люди с утонченным вкусом отдавали предпочтение «Салему» с ментолом.
Адреса: ул. Талнахская, 68 и 70
Финские специалисты на «Надежде»
В 1980 году эти новостройки стали филиалом гостиницы «Норильск», где разместили специалистов из Финляндии, приехавших на шеф–монтаж технологического оборудования на «Надежде». Финская гостиница была самым популярным местом в Норильске. Рядом открылся спортзал, тоже предназначенный для финнов. И хотя строился он совсем для другого, его название — БОКМО — «блок обслуживания комсомольско–молодежных общежитий» — многие считали финским словом, обозначающим «спортзал». Приезд финнов произвел переворот в умонастроениях норильчан. Впервые по улицам режимного Норильска, куда без местной прописки не продавали билеты, свободно гуляли граждане капстраны. Финских специалистов побаивались, как пришельцев из другого, враждебного мира, но к ним и тянулись. Для Норильска они были настоящей экзотикой. Мир, из которого приехали эти веселые и беззаботные люди, казался настолько привлекательным, что каждому хотелось отщипнуть от него кусочек. Выглядело это иногда довольно дико. Например, возле мусорных баков рядом с финской гостиницей постоянно дежурили оперативники из комсомольских отрядов: окрестные подростки, забыв о чести и гордости советского гражданина, не брезговали рыться в этих контейнерах в поисках ярких иностранных журналов, банок из–под кока–колы или фантиков от жвачки. А когда финны просто выходили на улицу, за ними всегда увязывался кто–нибудь из местных: одни просили продать что–нибудь «фирменное», другие просто глазели, обсуждая, во что одеты гости города и сколько бы это стоило на наши деньги.
Событие: «Счастье»
7 марта на улице Талнахской, 52, торжественно открылся городской салон для новобрачных «Счастье». Здесь могли по индивидуальному заказу сшить костюм жениху и свадебный наряд для невесты, оформить прокат автомобиля, украсить праздничный кортеж. То, что теперь стало возможным за символические деньги получить на прокат в день свадьбы машину, породило новую городскую традицию. Отныне сразу после загса новобрачные ехали к профилакторию «Валек», кормили там мартышек, фотографировались на фоне бассейна с утками, а на прощание бросали в озеро возле профилактория бутылку шампанского.
Цифра: 200 000
Строится улица Талнахская, 17
Рубеж в 200 тысяч квадратных метров нового жилья в год преодолели норильские строители. В этом году сдали дома на улице Талнахской: дом № 17 — знаменитую «китайскую стену», а также № 25, дома № 53а и 57а на улице Лауреатов и дома № 1 и 15а на улице Хантайской.
Точка на карте:Новый Кайеркан
На ферме Снежногорска
Власти в эти годы продолжали поиск места для города–спутника на отдаленном расстоянии от жилых массивов и промышленных объектов Норильска — городу не хватало свободной площади. Первоначально проектировщики предложили построить поселок Таймыр — за Хараелахским водохранилищем. Но потом отказались: там илистые грунты, да и ездить на работу в Норильск пришлось бы за 50 километров. В 1980–м инженеры «Красноярскгражданпроекта» предложили другую площадку — недалеко от Кайеркана — с хорошим скальным основанием. Но были у Нового Кайеркана и минусы: под боком «Надежда» уже обретала вполне реальные черты, плюс скала оказалась известняком — жалко было терять запасы ценного сырья. От этой идеи тоже отказались. В следующем году определили новую площадку для строительства, но пока ее имя еще никто не слышал. А город–спутник Новый Кайеркан останется самым громким прожектом 1980 года.

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Статьи текущего номера:
 
Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в Региональный фонд капитального ремонта.

«ЗП»–консультант 
При оплате лечения и покупке лекарств можно вернуть часть потраченных на это денег. Разобраться с процедурой получения налогового вычета на лечение «Заполярке» помогла Мария Иксти, начальник отдела работы с налогоплательщиками норильской налоговой инспекции.

 
В День учителя в нашей газете стартует цикл публикаций о людях, чья миссия — быть проводником, сенсеем, «сеятелем разумного и доброго», увлекать и вести за собой детей. Мы представим портреты талантливых педагогов современного Норильска. Нынешний год — юбилейный для общего норильского образования (65 лет!) и дополнительного образования в России — ему 100 лет! Обойти эти даты мы просто не имеем права. В общем, педагогам посвящается.

В старом городе 
День учителя отмечают почти в каждой норильской семье. Это особенный день не только для самих педагогов, но и для учеников, их родителей, которые тоже принимают участие в подготовке к празднику: мастерят на досуге стенгазеты, подписывают открытки, покупают цветы. «Заполярка» тоже не осталась в стороне от Дня учителя, подготовив свою праздничную ретроспективу.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Мысли вслух 
С 1994 года День учителя отмечается совместно с Всемирным днем учителей, установленным ЮНЕСКО. Именно 5 октября 1966 года была принята рекомендация «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей. Будут поздравления, цветы и грамоты. Однако не стоит забывать вот о чём: как и в случае со многими другими профессиональными праздниками, в статусе этого говорится, что установленная международная дата призвана привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии личности. Об этом и стоит поговорить, ведь праздник закончится, а проблемы останутся.

Торговый ряд 
К октябрю подорожало не только топливо, но и некоторые продукты. Некоторые, потому что речная навигация все-таки балансировала цены, которые традиционно выше. Сезон дешевых фруктов и овощей заканчивается, а значит, и стоимость продуктовой корзины меняется. В следующем мониторинге цен мы проследим эту динамику.

Новости:
 5 октября 2018 
16:15 Ринат Ахметчин и Александр Пестряков поздравили норильских учителей с Днем учителя.
14:45 Начинается отбор творческих коллективов для участия в церемониях открытия и закрытия зимней Универсиады-2019.
14:26 Жители Талнаха "недосчитались" двух памятников.
14:19 Источники загрязнения в Красноярском крае посчитают: комитет по природным ресурсам и экологии рассмотрел законопроекты, направленные на охрану окружающей среды и сокращение вредных выбросов.
14:06 Следователи Норильска направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя за кражу в крупном размере.
13:49 В очередном туре Суперлиги МФК «Норильский никель» померится силами с «Ухтой».
13:36 В Норильске прошли традиционные ежегодные штабные учения, в которых приняли участие руководители всех спасательных служб, организаций, предприятий, органов исполнительной власти и муниципалитета.
13:29 Сегодня, 5 октября, - Всемирный день педагога. В России эта дата традиционно считается Днем учителя.
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