[Индекс номера 156 (05.10.2018)]



Мысли вслух

Педагогический марафон

С 1994 года День учителя отмечается совместно с Всемирным днем учителей, установленным ЮНЕСКО. Именно 5 октября 1966 года была принята рекомендация «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей. Будут поздравления, цветы и грамоты. Однако не стоит забывать вот о чём: как и в случае со многими другими профессиональными праздниками, в статусе этого говорится, что установленная международная дата призвана привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии личности. Об этом и стоит поговорить, ведь праздник закончится, а проблемы останутся.



Я всегда с пиететом относился и буду относиться к учителям, это отношение уже ничто не сможет изменить. Не поддерживаю огульные обвинения в адрес педагогического корпуса, относя единичные провалы к статистике, а не к системности. Сам бы ни за что не решился работать педагогом, понимая, что для этого нужно обладать особым складом характера и нервной системы, набором необходимых личностных качеств. Преподаватель — даже не базовая, а базисная специальность, всё в этом мире начинается с работы педагога. Наши учителя работают честно и на износ. Другое дело, что работают они в исторических условиях, сложившихся определенным образом, не стоит об этом забывать. А условия таковы: слом предыдущей общественно–политической формации, несовершенство выстраиваемой, серьезнейшие геополитические метания с резкой сменой установок по требованиям к качеству социума. При этом поколения тех, кто помнит советскую педагогику, живут и, слава богу, здравствуют. В технологическую эпоху, когда мир ураганными темпами строил индустриальное общество, не было ничего лучше немецкой образовательной школы, от которой пошла русская педагогика, обеспечившая детям отменное классическое образование. И даже сейчас бывший троечник советской школы, как мне кажется, в некоторых областях знаний может дать фору современному отличнику. Однако с некоторого времени планета в эйфории занялась построением, чаще всего бездумным, постиндустриального общества, и стройная система образования затрещала под ударами нескончаемых экспериментов. Их было столько, что мы — и это, пожалуй, хорошо — не успели выстроить новую систему развития «успешной творческой личности». Выстроить в ущерб дисциплинированному восприятию массивов точных знаний. Но геополитика отыграла назад, и теперь, когда все ведущие страны, по примеру спохватившихся США, решили заняться реиндустриализаций, внезапно выяснилось, что национальные интересы в области образования лучше всего обеспечивают не когорты экономистов и юристов, а достаточное количество выпущенных вузами квалифицированных инженеров, техников и операторов. Так что эксперименты ещё долго не прекратятся, и нам с этим жить. В системе образования достаточно острых проблем и трудных вопросов. Наверное, их больше, чем ответов. Некогда было много сказано о кризисе традиционной системы образования как адептами более вольготного подхода к обучению, так и людьми, понимающими последствия отказа от «классики». В 50–60–е годы прошлого века американцы легко признавали, что проигрывают нам не только в космосе, но и за школьной партой. Российское классическое образование ценилось во всем мире. И очень хорошо, что вопреки всем тщаниям его не успели разрушить до основания, пытаясь создать нечто новое, что, как известно, не так–то просто сделать. Стремясь избавиться от «обязаловки», «уравниловки» и «фельдфебельской дисциплины», постперестроечные методисты пробовали вводить в образовательный процесс всё больше степеней свободы, наивно не опасаясь всплеска распущенности и вседозволенности. И он случился. Ох уж, эти элементы модной доверительной клубности... Сидите, дети, как хотите, ходите в школу, в чем хотите... Чтобы как в Скандинавии. Однако и тут вышел сюрприз: в последнее время появляется всё больше публикаций о крахе такой системы, например, в Финляндии, где на первое место вышла страшноватая проблема разницы в итоговых знаниях у детей разных слоев, обучавшихся совместно, таким вот «клубным» образом. Очевидно, что в процессе реиндустриализации и в США, и в Северной Европе произойдет некий откат к классической системе, а состоятельные родители всё чаще начнут отправлять детей для получения образования в Китай, где, по большому счету, ничего не меняли. Надо отметить, что всё вышесказанное относится к управленческим уровням не ниже Минобразования, а что же происходило на местах? А на местах департаменты, управления и школы только и занимались тем, что гасили опасные колебания. Принимая спущенные им образовательные стандарты, они на уровне школьных коллективов словно бы негласно принимали свои «стандарты», говоря «Научим» с дефиницией «Нет уж, наши ученики будут знать материал на другом уровне». Я вообще рад, что мои дети учатся именно в Норильске, индустриальном городе со здоровой инерцией, благодаря которой город относительно безболезненно пережил все перестройки. Но и у нас учитель сполна претерпевает от экспериментов и меняющихся требований. Изменились и сами дети. Вырастая в напряженном информационном поле, они заряжены энергетически, часто взбудоражены. В то же время педагог в таком поле очень быстро теряет энергетику. Загляните после обеда в школьные коридоры, посмотрите на лица учителей, они буквально опустошены. На них читается шок перегрузки — нет сил, на последнем энергозапасе. Как у школы вообще хватает выносливости и терпения на фоне абсолютной энергетической обесточенности педагогов и бурной энергии подрастающего поколения? И нужно ли поддерживать предложения ещё раз изменить подходы к организации урока с мотивацией «Они же не могут долго слушать!». Просто представьте, какой контингент сидел за партами у Макаренко, какие дети шли в школу после гражданской и Великой Отечественной. Ровно наоборот — больше дисциплины! При непротивлении замороченных новыми веяниями родителей, конечно. Да, сейчас наши дети жаждут визуализации, яркости, развлечения — стоит ли потакать этому? На днях я был ошарашен просьбой младшего сына–второклассника разрешить носить в школу запретный планшет. Довод такой: на продленке все дети пялятся в экраны, и ему не с кем побегать–поиграть. То есть мой родительский запрет ничего не решает, ребенок чувствует себя белой вороной. Но ведь эту проблему не решить на уровне школы, как и на уровне управления образования. Мы всё еще привычно смотрим на Запад? Давайте посмотрим: во Франции недавно законодательно введен запрет на использование в школах смартфонов. В Москве идут бесконечные разговоры, однако проблему можно решать, если не полностью, то в части и на уровне субъекта Федерации, Красноярского края. Запретите! Вот когда к нам придут настоящие, тщательно продуманные цифровые стандарты, тогда и появится место единому планшету. Педагогу, желающему нормально зарабатывать, предложена система стимулирующих выплат, где в баллах высчитываются все его заслуги и достижения: оценки, конференции, олимпиады, доклады, программы и разработки... И сейчас все, от учителя до директора, вынуждены постоянно заниматься составлением доказательной базы. Возможно ли при такой системе лишний раз обращать содержательное внимание на детей? Хотя все понимают, что есть главная и единственная оценка — качество класса на выпуске этого конвейера. Это как с авто — поехал он после сборки без скрипа или чихает. Именно это интересует как общество в целом, так и конкретного родителя. Времена такие — опять переломные. Не справиться в одиночку учителю, ему нужна помощь. Пусть правительство и Минобразования занимаются своим делом, но мы, родители, обязаны осознать свою роль. А также понять, что советские времена, когда мы обучались в режиме «отдал ребенка — забыл», давно закончились. Тогда школе активно помогали интегрированные в систему образования движения октябрят и пионеров, шефство и внешкольная работа, на образование активно работали кинематограф, театр и книгоиздание. Это был целый комплекс мер, на месте которых ныне зияет лакуна. Сейчас не получится «отдать и забыть», требуется участие. И главное тут даже не в повторении дома пройденного материала с уточнениями, рассказами и просмотрами, что в области гуманитарных и части естественных наук может делать каждый папа. Родителю нужно как можно меньше препятствовать учителям личными понятиями и пристрастиями. Лучше отдайте педагогу часть родительских прав. Поставит лишний раз на место, одёрнет — очень хорошо! Что происходило в советской школе, когда на переменах кто–то нечаянно попадал соученику локтем в нос или получал синяк на физкультуре? Визит в медпункт и внеплановая лекция по технике безопасности, всё! Сейчас же любой инцидент легко может на пустом месте обернуться истерикой в соцсетях с выкладыванием скандальной переписки и личных данных, а то и обменом визитками адвокатов. И всегда в орбиту происшествия втягивается учитель. Не нужно этого делать. Дайте учителю больше прав, доверяйте ему. И проверяйте не его, а именно знания ребёнка. Общество на наших глазах переворачивает очередную страницу своего генезиса, а классическое образование, основанное на прилежании и дисциплине, рано хоронить. Фундаментальная грамотность по–прежнему актуальна, а спираль развития предъявит новые требования по глубине знаний и широте кругозора выпускников. Но добиться этого итога можно только сообща. Помните об этом, коллеги, поздравляя своего классного руководителя в День учителя.

Вадим Денисов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Я всегда с пиететом относился и буду относиться к учителям, это отношение уже ничто не сможет изменить. Не поддерживаю огульные обвинения в адрес педагогического корпуса, относя единичные провалы к статистике, а не к системности. Сам бы ни за что не решился работать педагогом, понимая, что для этого нужно обладать особым складом характера и нервной системы, набором необходимых личностных качеств. Преподаватель — даже не базовая, а базисная специальность, всё в этом мире начинается с работы педагога. Наши учителя работают честно и на износ. Другое дело, что работают они в исторических условиях, сложившихся определенным образом, не стоит об этом забывать. А условия таковы: слом предыдущей общественно–политической формации, несовершенство выстраиваемой, серьезнейшие геополитические метания с резкой сменой установок по требованиям к качеству социума. При этом поколения тех, кто помнит советскую педагогику, живут и, слава богу, здравствуют. В технологическую эпоху, когда мир ураганными темпами строил индустриальное общество, не было ничего лучше немецкой образовательной школы, от которой пошла русская педагогика, обеспечившая детям отменное классическое образование. И даже сейчас бывший троечник советской школы, как мне кажется, в некоторых областях знаний может дать фору современному отличнику. Однако с некоторого времени планета в эйфории занялась построением, чаще всего бездумным, постиндустриального общества, и стройная система образования затрещала под ударами нескончаемых экспериментов. Их было столько, что мы — и это, пожалуй, хорошо — не успели выстроить новую систему развития «успешной творческой личности». Выстроить в ущерб дисциплинированному восприятию массивов точных знаний. Но геополитика отыграла назад, и теперь, когда все ведущие страны, по примеру спохватившихся США, решили заняться реиндустриализаций, внезапно выяснилось, что национальные интересы в области образования лучше всего обеспечивают не когорты экономистов и юристов, а достаточное количество выпущенных вузами квалифицированных инженеров, техников и операторов. Так что эксперименты ещё долго не прекратятся, и нам с этим жить.В системе образования достаточно острых проблем и трудных вопросов. Наверное, их больше, чем ответов. Некогда было много сказано о кризисе традиционной системы образования как адептами более вольготного подхода к обучению, так и людьми, понимающими последствия отказа от «классики». В 50–60–е годы прошлого века американцы легко признавали, что проигрывают нам не только в космосе, но и за школьной партой. Российское классическое образование ценилось во всем мире. И очень хорошо, что вопреки всем тщаниям его не успели разрушить до основания, пытаясь создать нечто новое, что, как известно, не так–то просто сделать. Стремясь избавиться от «обязаловки», «уравниловки» и «фельдфебельской дисциплины», постперестроечные методисты пробовали вводить в образовательный процесс всё больше степеней свободы, наивно не опасаясь всплеска распущенности и вседозволенности.И он случился. Ох уж, эти элементы модной доверительной клубности... Сидите, дети, как хотите, ходите в школу, в чем хотите... Чтобы как в Скандинавии. Однако и тут вышел сюрприз: в последнее время появляется всё больше публикаций о крахе такой системы, например, в Финляндии, где на первое место вышла страшноватая проблема разницы в итоговых знаниях у детей разных слоев, обучавшихся совместно, таким вот «клубным» образом. Очевидно, что в процессе реиндустриализации и в США, и в Северной Европе произойдет некий откат к классической системе, а состоятельные родители всё чаще начнут отправлять детей для получения образования в Китай, где, по большому счету, ничего не меняли.Надо отметить, что всё вышесказанное относится к управленческим уровням не ниже Минобразования, а что же происходило на местах? А на местах департаменты, управления и школы только и занимались тем, что гасили опасные колебания. Принимая спущенные им образовательные стандарты, они на уровне школьных коллективов словно бы негласно принимали свои «стандарты», говоря «Научим» с дефиницией «Нет уж, наши ученики будут знать материал на другом уровне». Я вообще рад, что мои дети учатся именно в Норильске, индустриальном городе со здоровой инерцией, благодаря которой город относительно безболезненно пережил все перестройки. Но и у нас учитель сполна претерпевает от экспериментов и меняющихся требований.Изменились и сами дети. Вырастая в напряженном информационном поле, они заряжены энергетически, часто взбудоражены. В то же время педагог в таком поле очень быстро теряет энергетику. Загляните после обеда в школьные коридоры, посмотрите на лица учителей, они буквально опустошены. На них читается шок перегрузки — нет сил, на последнем энергозапасе. Как у школы вообще хватает выносливости и терпения на фоне абсолютной энергетической обесточенности педагогов и бурной энергии подрастающего поколения? И нужно ли поддерживать предложения ещё раз изменить подходы к организации урока с мотивацией «Они же не могут долго слушать!». Просто представьте, какой контингент сидел за партами у Макаренко, какие дети шли в школу после гражданской и Великой Отечественной. Ровно наоборот — больше дисциплины! При непротивлении замороченных новыми веяниями родителей, конечно.Да, сейчас наши дети жаждут визуализации, яркости, развлечения — стоит ли потакать этому? На днях я был ошарашен просьбой младшего сына–второклассника разрешить носить в школу запретный планшет. Довод такой: на продленке все дети пялятся в экраны, и ему не с кем побегать–поиграть. То есть мой родительский запрет ничего не решает, ребенок чувствует себя белой вороной. Но ведь эту проблему не решить на уровне школы, как и на уровне управления образования. Мы всё еще привычно смотрим на Запад? Давайте посмотрим: во Франции недавно законодательно введен запрет на использование в школах смартфонов. В Москве идут бесконечные разговоры, однако проблему можно решать, если не полностью, то в части и на уровне субъекта Федерации, Красноярского края. Запретите! Вот когда к нам придут настоящие, тщательно продуманные цифровые стандарты, тогда и появится место единому планшету.Педагогу, желающему нормально зарабатывать, предложена система стимулирующих выплат, где в баллах высчитываются все его заслуги и достижения: оценки, конференции, олимпиады, доклады, программы и разработки... И сейчас все, от учителя до директора, вынуждены постоянно заниматься составлением доказательной базы. Возможно ли при такой системе лишний раз обращать содержательное внимание на детей? Хотя все понимают, что есть главная и единственная оценка — качество класса на выпуске этого конвейера. Это как с авто — поехал он после сборки без скрипа или чихает. Именно это интересует как общество в целом, так и конкретного родителя.Времена такие — опять переломные. Не справиться в одиночку учителю, ему нужна помощь. Пусть правительство и Минобразования занимаются своим делом, но мы, родители, обязаны осознать свою роль. А также понять, что советские времена, когда мы обучались в режиме «отдал ребенка — забыл», давно закончились. Тогда школе активно помогали интегрированные в систему образования движения октябрят и пионеров, шефство и внешкольная работа, на образование активно работали кинематограф, театр и книгоиздание. Это был целый комплекс мер, на месте которых ныне зияет лакуна. Сейчас не получится «отдать и забыть», требуется участие. И главное тут даже не в повторении дома пройденного материала с уточнениями, рассказами и просмотрами, что в области гуманитарных и части естественных наук может делать каждый папа. Родителю нужно как можно меньше препятствовать учителям личными понятиями и пристрастиями. Лучше отдайте педагогу часть родительских прав. Поставит лишний раз на место, одёрнет — очень хорошо! Что происходило в советской школе, когда на переменах кто–то нечаянно попадал соученику локтем в нос или получал синяк на физкультуре? Визит в медпункт и внеплановая лекция по технике безопасности, всё! Сейчас же любой инцидент легко может на пустом месте обернуться истерикой в соцсетях с выкладыванием скандальной переписки и личных данных, а то и обменом визитками адвокатов. И всегда в орбиту происшествия втягивается учитель. Не нужно этого делать. Дайте учителю больше прав, доверяйте ему. И проверяйте не его, а именно знания ребёнка.Общество на наших глазах переворачивает очередную страницу своего генезиса, а классическое образование, основанное на прилежании и дисциплине, рано хоронить. Фундаментальная грамотность по–прежнему актуальна, а спираль развития предъявит новые требования по глубине знаний и широте кругозора выпускников. Но добиться этого итога можно только сообща. Помните об этом, коллеги, поздравляя своего классного руководителя в День учителя.

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