С 1994 года День учителя отмечается совместно с Всемирным днем учителей, установленным ЮНЕСКО. Именно 5 октября 1966 года была принята рекомендация «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей. Будут поздравления, цветы и грамоты. Однако не стоит забывать вот о чём: как и в случае со многими другими профессиональными праздниками, в статусе этого говорится, что установленная международная дата призвана привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии личности. Об этом и стоит поговорить, ведь праздник закончится, а проблемы останутся.