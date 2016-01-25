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Открытие ВПП

[Индекс номера 157 (09.10.2018)]

Инициативы горожан - в жизнь

Детская площадка в Оганере, на месте которой 25 лет был пустырь, практически готова к сдаче в эксплуатацию. Официальное открытие ее намечено на субботу. Чуть больше полугода понадобилось властям, чтобы реализовать проект. Напомним, в марте именно эта территория стала победителем голосования по благоустройству.

Плоды программы формирования современной городской среды продолжают украшать Большой Норильск. Теперь и в Оганере появилась новая игровая площадка, обустроенная на месте пустыря.
Прежде всего стоит пояснить, что территории для благоустройства норильчане выбирали сами, когда в марте этого года голосовали за те или иные площадки, нуждающиеся в обновлении. Весной в голосовании участвовали почти 18 тысяч человек. Среди прочих объектов они также выбрали и зону для отдыха на Озерной, 15а. Примечательно, что изначально при строительстве Оганера на этой территории планировалось возвести три многоэтажных жилых дома, частично даже был установлен свайный фундамент. Однако когда стало понятно, что застройка района не получит продолжения, от этой идеи отказались, а сваи демонтировали. И вот, наконец, спустя 25 лет на месте пустыря появилась прекрасная современная зона отдыха.
Работы по обустройству игровой площадки, расположенной между административным зданием УК «Жилкомсервис» и детским садом № 28, начались летом. Строительство было поручено местному подрядчику — ООО «Стройинвест», а финансирование составило около 19 млн рублей — это федеральные, краевые и муниципальные деньги. Площадь зоны отдыха составила более четырех тысяч кв. м. Там провели асфальтировку территории, уложили резиновое покрытие, установили два игровых комплекса, центральным из которых стала игровая бригантина. Хорошо там вписались и пять топиар–фигур. Малые архитектурные формы в виде мультгероев, в числе которых особенно выделяются Винни–Пух и Осьминог, уже полюбились детворе Оганера.
Как отметил начальник управления городского хозяйства администрации Норильска Константин Купреенко, планируется заложить еще муниципальные средства, чтобы в будущем году эту территорию озеленить и дополнить ее беседками, светильниками, спортивным оборудованием, камерами видеонаблюдения и так далее.
– Мы построили красивую современную площадку. Я уверен, что она будет пользоваться спросом, особенно у маленьких жителей Оганера. У нее есть свой стиль. Здесь хорошо обустроено пространство: можно и покататься, и полазить по «кораблю». С момента голосования жителями за эту территорию прошло чуть больше полугода — и вот уже площадка готова. Новая площадка — это еще один формат для активного семейного отдыха. О ней просили и за нее голосовали сами жители жилого образования. Теперь наша задача — обеспечить контроль за тем, что мы уже сделали, и вместе с жителями — сохранность комплекса, — сказал Константин Купреенко.

Михаил Туаев
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Детская площадка в Оганере, на месте которой 25 лет был пустырь, практически готова к сдаче в эксплуатацию. Официальное открытие ее намечено на субботу. Чуть больше полугода понадобилось властям, чтобы реализовать проект. Напомним, в марте именно эта территория стала победителем голосования по благоустройству.

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