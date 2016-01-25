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Открытие ВПП

[Индекс номера 157 (09.10.2018)]

 Проекты 
Интересное предложение

Определены победители ежегодного конкурса социальных проектов. В этом году на него заявилось десять организаций Норильска, жюри отобрало пять самых интересных предложений.

Конкурс финансируется из средств края, его бюджет в этом году составил один миллион рублей. Эти деньги разделят между собой пять некоммерческих организаций в номинации «Лучшая муниципальная программа поддержки СОНКО городского округа Красноярского края с населением более 100 000 жителей» по программе «Содействие развитию гражданского общества».
Норильская местная общественная организация «Центр развития личности «Старт» в рамках проекта «Старт 55+» организует занятия для пенсионеров: это — танцы, йога, курсы разговорного английского языка, по изобразительному искусству, а для любителей прикладного направления Hand made будет работать дизайн–студия. А завершат проект ярмарка изделий «Бабушкиными руками», совместный танцевальный флешмоб для детей и пенсионеров и фотосессия для участников проекта с их детьми, внуками и правнуками. «Старт 55+» — прекрасная возможность для людей старшего возраста реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.
Проект «Школа «Кенгуру» норильской местной общественной организации «Федерация фитнес– аэробики» ставит перед собой цель решить проблему, связанную с увеличением количества детей, страдающих ожирением и заболеваниями опорно–двигательного аппарата. Для этого будут организованы секции здоровья по банджи–фитнесу и прыжковой акробатике для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Причем планируется вести дневник результатов занятий, где будут регулярно фиксироваться рост и вес детей, посещающих секции, это хорошая мотивация как для них самих, так и для их родителей.
Автономная некоммерческая организация «Служба социальной адаптации «Вектор» в рамках проекта «Передышка» создаст службу «домашнего визитирования», куда войдут педагоги, психологи, дефектологи, логопеды, медицинские работники, которые будут оказывать квалифицированную помощь родителям, воспитывающим детей–инвалидов со сложными нарушениями развития и здоровья. Помимо консультаций, практических занятий с детьми волонтеры предложат родителям так называемую «передышку»: фитнес–занятия, творческие мастерские, совместную подготовку выступления на городском творческом мероприятии «День людей с ограниченными возможностями».
Проект «Академия рыцарства» от автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб славянских единоборств «Коловрат» предлагает новый формат проведения спортивных мероприятий для детей и взрослых. На полученные грантовые средства клуб приобретет необходимые снаряжение и инвентарь. В завершении проекта запланировано проведение турнира по историческому фехтованию.
Норильская местная общественная организация «Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит» стремится внедрить новый вид спорта — стритлифтинг (от английского street–lifting — поднимать на улице). Это силовой вид спорта, появившийся как одно из направлений воркаута, предполагающий тренировочные занятия, соревнования и иные спортивно–массовые мероприятия. По результатам мероприятий проекта «Путь от уличного движения до спорта» будут выявлены лучшие спортсмены.
Все эти социальные проекты будут реализованы на территории Норильска в течение года.

Марина Андриюк
Фото Елены ХУДАНОВОЙ
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Проекты 
Определены победители ежегодного конкурса социальных проектов. В этом году на него заявилось десять организаций Норильска, жюри отобрало пять самых интересных предложений.

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 9 октября 2018 
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