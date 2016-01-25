[Индекс номера 157 (09.10.2018)]



Детский вопрос

Как родные

Только за лето в Норильске обрели семью трое детей–сирот, что специалисты отдела опеки и попечительства считают огромной удачей.



Третий год подряд отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними принимает участие во всероссийском конкурсе «Город — территория детства», в рамках которого в сентябре в Норильске прошли акции по устройству детей–сирот в семьи: «Помогите покинутым детям найти свое счастье», «Семья: что может быть важнее». Задача всех акций — устроить максимальное количество детей в семьи. Только за три летних месяца удалось устроить в семьи троих деток: двоих — в возрасте до года и одну 10–летнюю девочку. Стоит отметить, что подростков устроить в семью очень сложно — все семьи хотели бы усыновить малышей самого раннего возраста, у которых пока нет багажа непростого опыта прошлого. Поэтому, когда для ребенка подросткового возраста находится семья, это можно считать большой удачей, а для ребенка — исполнением мечты. 17 сентября в отделе опеки прошел день открытых дверей: горожан, желающих принять в свою семью детей–сирот, консультировали о том, как это можно сделать. Людям, желающим принять ребенка, необходимо пройти подготовку на курсах школы приемных родителей, без этого усыновление и установление опеки над ребенком невозможно. Курсы приемных родителей проводят специалисты, приезжающие из Красноярска. – Обучение состоится ориентировочно в конце октября — начале ноября, — отмечает Наталия Крук, главный специалист отдела опеки. — Занятия проходят традиционно четыре дня, с пятницы по понедельник, чтобы работающим людям было проще решить вопрос со своей занятостью. График лекций очень плотный, с утра до вечера. На курсах краевые специалисты рассказывают все нюансы общения с детьми: от кормления грудничков до налаживания контакта с подростками и решения их проблем, чтобы у будущих родителей было полное представление о том, что их ждет. Сегодня в госучреждениях Норильска временно проживает 91 ребенок, у которых нет родителей, либо с ними не все благополучно, из них 36 детей находятся на полном государственном обеспечении в школе–интернате № 2, 53 ребенка живут в детском доме. Двое несовершеннолетних детей самостоятельно проживают в социальном общежитии при КГБОУ СПО «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», получают профессию технолога общественного питания. Гражданам, желающим получить более подробную информацию по вопросам усыновления и участия в школе приемных родителей, необходимо обращаться в отдел опеки по адресу: пр. Ленинский, 1, 2–й этаж, тел. 43–72–04.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Третий год подряд отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними принимает участие во всероссийском конкурсе «Город — территория детства», в рамках которого в сентябре в Норильске прошли акции по устройству детей–сирот в семьи: «Помогите покинутым детям найти свое счастье», «Семья: что может быть важнее».Задача всех акций — устроить максимальное количество детей в семьи. Только за три летних месяца удалось устроить в семьи троих деток: двоих — в возрасте до года и одну 10–летнюю девочку. Стоит отметить, что подростков устроить в семью очень сложно — все семьи хотели бы усыновить малышей самого раннего возраста, у которых пока нет багажа непростого опыта прошлого. Поэтому, когда для ребенка подросткового возраста находится семья, это можно считать большой удачей, а для ребенка — исполнением мечты.17 сентября в отделе опеки прошел день открытых дверей: горожан, желающих принять в свою семью детей–сирот, консультировали о том, как это можно сделать.Людям, желающим принять ребенка, необходимо пройти подготовку на курсах школы приемных родителей, без этого усыновление и установление опеки над ребенком невозможно. Курсы приемных родителей проводят специалисты, приезжающие из Красноярска.– Обучение состоится ориентировочно в конце октября — начале ноября, — отмечает. — Занятия проходят традиционно четыре дня, с пятницы по понедельник, чтобы работающим людям было проще решить вопрос со своей занятостью. График лекций очень плотный, с утра до вечера. На курсах краевые специалисты рассказывают все нюансы общения с детьми: от кормления грудничков до налаживания контакта с подростками и решения их проблем, чтобы у будущих родителей было полное представление о том, что их ждет.Сегодня в госучреждениях Норильска временно проживает 91 ребенок, у которых нет родителей, либо с ними не все благополучно, из них 36 детей находятся на полном государственном обеспечении в школе–интернате № 2, 53 ребенка живут в детском доме. Двое несовершеннолетних детей самостоятельно проживают в социальном общежитии при КГБОУ СПО «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», получают профессию технолога общественного питания.Гражданам, желающим получить более подробную информацию по вопросам усыновления и участия в школе приемных родителей, необходимо обращаться в отдел опеки по адресу: пр. Ленинский, 1, 2–й этаж, тел.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















