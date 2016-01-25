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[Индекс номера 157 (09.10.2018)]

 В городе N 
Заполярный урожай

Затяжная теплая осень, осевшая в этом году в Норильске, наводит на мысли о сельском хозяйстве за полярным кругом. Кто и какие урожаи собрал в нашем городе в этом сезоне, расскажет «Заполярная правда».

Норильский горох на участке НИИ СХ и ЭА (район Семерки)
Опытное, экстремальное земледелие для Норильска — не новость. С 1930–х годов, то есть с тех пор, как осели на этом месте первые норильчане, они выращивали здесь заполярные урожаи: и в открытом грунте, и в теплицах. Конечно, речь о полном переводе всех жителей на собственноручно выращенный «подножный корм» никогда не шла. Даже когда в совхозе «Норильский» получали максимально большие урожаи, привезти овощи с юга края все равно было дешевле и проще. А сегодня, когда снова высаживаются опытные «посадки», первостепенные задачи — озеленение города и рекультивация земель.
Огородные секреты
Норильская редиска
Абибулла Сариев, заведующий лабораторией биологической рекультивации Научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики:
— Наша группа биологической рекультивации техногенно нарушенных земель занимается исследованиями культур, перспективных для восстановления почвы. Работа в этом направлении длится уже около 30 лет. Интенсивное развитие промышленности в Норильске и освоение недр неизбежно отражаются на почве. Зона охвата нашей деятельности простирается от Пелятки, находящейся на границе с Ямалом, до границ с Эвенкией.
Мы выбираем такие сорта растений, которые лучше всего приживались бы и росли на наших арктических почвах, и без того бедных, да к тому же подверженных промышленному влиянию. В 2016 году мы в рамках рекультивации занялись разведением зерновых и зернобобовых культур. Эти трехлетние исследования показали, что у нас хорошо растут яровые культуры: овес, посевная вика, ячмень, и последний удачный опыт — горох. Уже третий урожай красноярских сортов показывает отличные результаты. Горох — это культура «длинного дня», ему в этом плане очень подходит наше северное лето. Поначалу мы высевали его в конце июня, получали зеленую массу, но сами семена — горошинки — в стручках вызревать не успевали. В этом году мы попробовали посеять горох 1 июня — чуть ли не прямо по снегу. В результате из шести–восьми сортов один дал полноценные горошины. За 60 дней мы получили урожай богатых белками зернобобовых.
Горох, ячмень и посевную вику можно успешно применять при озеленении города: в скверах, во дворах, на газонах они будут радовать глаз до морозов. При этом стойко переносят газ, даже лучше, чем тундровый кустарник. И ведь это мы еще поливом не занимались, а если их еще и поливать, наверное, в рост человека вымахают.
Занимаемся мы и грунтами, которые можно выкладывать поверх техногенно нарушенных земель. Почва нашей субарктической зоны — глинистая, слабоструктурированная и бедная питательными веществами, ей нужны минеральные удобрения. А при добавлении торфа, опилок, даже шлака она становится более рыхлой, что способствует росту корневой системы растений — им легче уходить вглубь.
Но если мы озеленяем и рекультивируем земли, то плоды этих выращенных растений можно было бы использовать как корм для скота, если бы в Норильске снова появилась своя животноводческая ферма. Возможно, городу удалось бы возродить животноводство. Конечно, не в промышленных масштабах, но 15–20 коров городу содержать под силу, хотя бы для молочных кухонь, детсадов, школ. О рентабельности здесь говорить не приходится, сельское хозяйство в принципе всегда дотационное, не потому что убыточно, а потому что связано с многочисленными рисками. Раньше совхоз летом выпасал свое стадо в окрестностях города, зимой скот обеспечивался привозным сеном из районов Игарки и Туруханска. Но в принципе корма для небольшого стада можно собирать и здесь.
Успешны у нас и опыты по высадке овощей. Семенами в открытый грунт мы в этом году посеяли редиску, капусту, укроп. Рассадой высадили помидоры в середине июля, что было поздно, тепла не хватило, плоды покраснеть не успели, остались желтовато–розовыми, Капусте тоже летнего времени не хватило, она сформировала совсем маленькие кочанчики. Укроп и редис отлично вызрели, редиска даже зацвела и дала семена. Если выяснится, что семена эти всхожие, — их можно считать новым сортом. Вообще овощные культуры у нас лучше рассадой выращивать и уже в начале июня высаживать в грунт, накрывая посадки пленкой. В следующем году мы продолжим свои исследования и с овощами, и с зернобобовыми.
Опыт любителей
Грядки семьи Канавиных на даче в районе Валька
Для многих норильчан свой огород на Севере — обычное дело. Многие владельцы дач на Вальке давно и успешно собирают урожай зелени и овощей. Вот, например, опыт Сергея и Татьяны Канавиных. Этим летом они начали свои сельхозработы именно так, как советуют специалисты, — сразу после схода снега. В открытый грунт посадили морковь, редис, картофель, свеклу, горох, зелень (укроп, кинзу, кучерявый салат). Со свекольной ботвой, рассказывают хозяева дачи, пекли пироги, похожие на осетинские. А вот новый опыт этого года пока не удался: подсолнухи взошли, но зацвести не успели. Супруги Канавины в этом деле не новички, каждый год они привозят с материка новые семена и в чем–то уже сами могут давать советы специалистам.
Из архива «Заполярки»
Сено косили там, где сейчас стоит памятник В. И. Ленину. 1930-е годы
История норильских огородов довольно давняя. Еще с 1940–х годов высадку овощей в открытый грунт в Заполярье проводили не только совхоз «Норильский» и НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера, но и обычные горожане. Желающим заняться огородничеством исполком выделял земельные участки, совхоз продавал огуречную рассаду, в магазинах продавали семена и удобрения, а отдел растениеводства НИИ СХКС организовывал агрономические консультации.
Норильские огороды размещались на тундровых почвах, в районе озера Оль–Гуль, по дороге на Валек, в районах Купца и Ергалаха. Огороды были как индивидуальными, так и коллективными, то есть их обрабатывали коллективы предприятий. Например, в 1960 году их имели 18 норильских организаций. Основными культурами были редис и лук–бутун.
«Огороды в Норильске? Еще недавно к этой затее относились скептически. А сейчас огородничество в Заполярье стало бесспорным фактом. На минеральных почвах при хорошем уходе, с применением удобрений огородники собрали хороший урожай: по килограмму редиса с квадратного метра посева. Приличные урожаи получили на своих огородах профилактории «Горняк» и «Валек», огородники ТЭЦ и института Крайнего Севера. Редис, выращенный на целинных почвах Оль–Гуля и Ергалаха, был крупный и сочный», — писала «Заполярка» в 1961 году.

Светлана Гунина
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