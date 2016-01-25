[Индекс номера 157 (09.10.2018)]



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Когда деревья были большими...

Заведующая 59-м детским садом «Золушка» Елена Иванова, считай, потомственная труженица норильской детсадии. Она достойно продолжила дело своей замечательной мамы, Нины Ивановой, известной в прошлые годы хозяйки детсада № 82 «Сказка».



Елена Иванова с воспитанниками детсада «Золушка» Встретиться с Еленой Валерьевной нам посоветовала ветеран дошкольного образования Татьяна Шульгина, которая сейчас, как и Нина Иванова, живет на материке. Татьяна Степановна живо интересуется из Санкт–Петербурга жизнью в Норильске и шлет горячие приветы своим коллегам. А Нина Григорьевна передает поздравления из Красноярска. И, без сомнения, очень гордится своей наследницей, которая три года назад возглавила детсад «Золушка». Коренная норильчанка Елена Иванова в детстве сначала ходила в мамин 49–й детсад «Белочка», а потом и в 14–й «Олененок». В «Золушке», где она теперь хозяйка, мы встретились добрым осенним утром и первым делом поинтересовались: а как утро начиналось в ее советском детском саду? — Всегда воспитатель выходил, спрашивал о здоровье, о том, чем вчера занимались, какие новости. И сегодня в этом плане ничего не поменялось. Просто изменилась сама жизнь, ее уклад, который сказался и на подходах к воспитанию в детском саду. А свое детсадовское детство вспоминаю с радостью, даже ту ложку с рыбьим жиром, которым нас потчевали по утрам. Для меня тогда и воспитатели, и шкафчики в группе были такие бооольшие! — Вы продолжаете династию в Норильске. А как ваши родные здесь оказались? — Маминых родителей, поволжских немцев Пистер, сюда сослали. Они трудились вольнонаемными: дедушка Герберт был экскаваторщиком, а бабушка Евгения работала на угольном разрезе, помню, как в детстве у нее на вагонетках катались. Жили они в бараке, где каждая семья ютилась за шторками. Она сама пришла в 1964–м в 49–й садик, где за 16 лет прошла все должности — от нянечки, кастелянши, воспитателя до и. о. заведующей садиком, а потом возглавила 51–й сад, и после, до выхода на пенсию, — 82–й детсад «Сказка». Мама часто общалась с такими известными в Норильске заведующими, как Анна Ивановна Сухинина, Лидия Васильевна Иванова, Галина Ивановна Сардина, Валентина Павловна Сергеева, Галина Ивановна Парфирова... — А каково было быть дочкой заведующей? — А, наверное, как и моему сыну Михаилу. Мама постоянно до вечера на работе. Хорошо, что у нас была палочка–выручалочка — любимая бабушка, которая помогала воспитывать нас с младшим братом. Глава династии Нина Иванова (в центре) с коллегами — Что же привлекло вас в маминой профессии? — Мама меня отговаривала, аргументировала, что в детском саду, увы, слишком много «лишней писанины», ведь тогда вообще все от руки писали. Вот и решила я пойти в торговый техникум, потом работала в магазине «Комсомольский», стала завотделом, но торговля меня так и не увлекла — там было много несправедливости. В конце 1980–х в садиках прошла реорганизация, упростили надоевшую «писанину». И мама, решив, что «все стало не так плохо», обратилась к знаменитому начальнику управления дошкольного образования Вере Алексеевне Чунтоновой, чтобы мне разрешили перейти в детский сад помощником воспитателя. Я сразу поступила в педагогическое училище, в первый набор заочников, многие выпускники, кстати, потом состоялись в профессии. Я училась вместе с Любовью Семеновной Цавкаевой, ставшей известной заведующей. Стружку во время учебы с нас снимали только так, невзирая на то что мы уже работали в детских садах. Начала свою трудовую деятельность помощником воспитателя в 21–м детском саду. Помню, в первый мой рабочий день мне дали группу, где не было помощника воспитателя. В первое время, приходя домой, я буквально падала от усталости. Ничего, втянулась. После первого курса меня взяли воспитателем в новый 94–й детский сад, его, к сожалению, уже нет. Всегда буду с уважением помнить своего первого наставника. Прекрасную, добрую, внимательную Любовь Васильевну Кутимскую, которая сейчас трудится воспитателем в 99–м садике. Она научила меня любви к детям, а это основа нашей работы. И сегодня, когда приходят к нам устраиваться на работу, первое, что говорю: если не любите детей, то в детском саду работать не сможете. — Вы сейчас командуете двумя корпусами детского сада «Золушка»...— Да, после укрупнения предприятия проблем немало. Понятно, что сложно два коллектива объединить в единое целое, без делений на корпуса. Но я стараюсь это сделать. У нас работают 130 человек, кадров хватает. Около трети пришли за мной из 71–го сада «Антошка», где я работала заведующей 12 лет. В «Золушке» был тоже очень сильный коллектив. Но, видимо, когда приходит новый руководитель, кто–то из сотрудников всегда уходит, это естественный отбор. Честно сказать, я и предположить не могла, что когда–то приду в сад самой Ольги Иннокентьевны Пластининой, очень сильного и авторитетного руководителя, которая уехала на материк. Сегодня в «Золушке» работоспособный, высокопрофессиональный коллектив. Очень много молодых, перспективных педагогов, есть и ветераны — Наталья Кирилловна Аверьякова, Светлана Владимировна Биланова, Наталья Петровна Токарева, которые могут дать фору многим молодым, а силы им дает настоящая любовь к детям. Все, кто работает с детьми, — вообще довольно крепкий народ. Думаю, что дети дарят нам особенную эмоциональную подпитку. — А на что жалуются родители? — Сейчас родители сами довольно проблемные, и чем моложе — тем сложнее. Но мы стараемся сглаживать конфликтные ситуации. Раньше было намного больше уважения к труду воспитателя. Правда, опытные родители, у которых двое–трое детей, лучше понимают тяжесть этой работы. — Есть свои традиции в вашем садике? — Осенью проводим музыкальный марафон «59–я параллель», где дети из других садов исполняют детские песни. А в Молодежном центре наши специалисты организовали клуб для мам, дети которых не посещают детский сад. В рамках «Театральной весны» для родителей и гостей показываем театрализованное представление, где учувствуют более 70 воспитанников всех возрастов. — Надо ли воспитывать современных родителей? — Конечно, от этого никуда не денешься. Родителям надо помогать. Сейчас столько информации по воспитанию, что иногда родители думают, если их чадо в пять лет умеет читать, считать или управляться с планшетом, мобильным телефоном, то беспокоиться не о чем. Но в дошкольном возрасте это далеко не главное. И мы пытаемся показать, чего действительно достиг их ребенок за учебный год, через открытые занятия, совместные мероприятия, конкурсы. Когда родители видят искреннюю любовь, чуткость к своим детям, профессионализм, небезразличие педагога, тандем «родитель — воспитатель — ребенок» дает 100–процентный результат. — А с коллегами из управления дошкольного образования есть понимание? — Главное — есть и понимание, и помощь. В управлении, к кому бы ни обратился с проблемой, всегда выслушают, подскажут решение того или иного вопроса. Вот за три года мы почти обновили материально–техническую базу и продолжаем это делать. Мы заметили, что садик только что получил новенькие деревянные кроватки. Их разгружают у стены с яркой надписью: «Я люблю Норильск!». Спрашиваем у Елены Валерьевны: — Как можно научить детей любить наш город? — Сотрудники, воспитанники, родители с удовольствием учувствуют в городских мероприятиях. Например, на 65–летний юбилей Норильска 1 июня мы выступили яркой «Лесной полянкой», я сама нарядилась цветком. Раньше работники музея, галереи приезжали к нам с рассказами об истории и культуре Норильска. Надеюсь, что эта традиция возобновится. У нас в саду есть маленький островок любимого Норильска, где представлены в макетах административные, социально значимые объекты города. Педагоги рассказывают воспитанникам о прошлом, настоящем, заглядывают в будущее нашей малой родины. А еще у нас есть центр «Таймыр — край удивительный», где через представленные экспонаты мы знакомим маленьких норильчан с коренными народами Таймыра, а также флорой и фауной Крайнего Севера. — Поделитесь своими мечтами. — От всей души желаю процветания «Золушке» на долгие годы. Очень хочу, чтобы не болела мама, чтобы все сложилось у сына, который учится в СФУ, будет специалистом по автоматизированным системам управления, это профессия будущего — разрабатывать программы, чтобы меньше людей было задействовано в производстве. Но, уверена, воспитатель будет востребован всегда. Эту профессию нельзя заменить роботами и машинами. Мне хочется, чтобы у всех норильчан мечты стали явью, невозможное стало возможным, нереальное — реальным. Побольше улыбок и позитива, тогда нам будет все по плечу.

Ирина Даниленко Фото автора и из архива Елены Ивановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Встретиться с Еленой Валерьевной нам посоветовала ветеран дошкольного образования Татьяна Шульгина, которая сейчас, как и Нина Иванова, живет на материке. Татьяна Степановна живо интересуется из Санкт–Петербурга жизнью в Норильске и шлет горячие приветы своим коллегам. А Нина Григорьевна передает поздравления из Красноярска. И, без сомнения, очень гордится своей наследницей, которая три года назад возглавила детсад «Золушка».Коренная норильчанка Елена Иванова в детстве сначала ходила в мамин 49–й детсад «Белочка», а потом и в 14–й «Олененок». В «Золушке», где она теперь хозяйка, мы встретились добрым осенним утром и первым делом поинтересовались: а как утро начиналось в ее советском детском саду?— Всегда воспитатель выходил, спрашивал о здоровье, о том, чем вчера занимались, какие новости. И сегодня в этом плане ничего не поменялось. Просто изменилась сама жизнь, ее уклад, который сказался и на подходах к воспитанию в детском саду. А свое детсадовское детство вспоминаю с радостью, даже ту ложку с рыбьим жиром, которым нас потчевали по утрам. Для меня тогда и воспитатели, и шкафчики в группе были такие бооольшие!— Маминых родителей, поволжских немцев Пистер, сюда сослали. Они трудились вольнонаемными: дедушка Герберт был экскаваторщиком, а бабушка Евгения работала на угольном разрезе, помню, как в детстве у нее на вагонетках катались. Жили они в бараке, где каждая семья ютилась за шторками. Она сама пришла в 1964–м в 49–й садик, где за 16 лет прошла все должности — от нянечки, кастелянши, воспитателя до и. о. заведующей садиком, а потом возглавила 51–й сад, и после, до выхода на пенсию, — 82–й детсад «Сказка». Мама часто общалась с такими известными в Норильске заведующими, как Анна Ивановна Сухинина, Лидия Васильевна Иванова, Галина Ивановна Сардина, Валентина Павловна Сергеева, Галина Ивановна Парфирова...— А, наверное, как и моему сыну Михаилу. Мама постоянно до вечера на работе. Хорошо, что у нас была палочка–выручалочка — любимая бабушка, которая помогала воспитывать нас с младшим братом.— Мама меня отговаривала, аргументировала, что в детском саду, увы, слишком много «лишней писанины», ведь тогда вообще все от руки писали. Вот и решила я пойти в торговый техникум, потом работала в магазине «Комсомольский», стала завотделом, но торговля меня так и не увлекла — там было много несправедливости. В конце 1980–х в садиках прошла реорганизация, упростили надоевшую «писанину». И мама, решив, что «все стало не так плохо», обратилась к знаменитому начальнику управления дошкольного образования Вере Алексеевне Чунтоновой, чтобы мне разрешили перейти в детский сад помощником воспитателя. Я сразу поступила в педагогическое училище, в первый набор заочников, многие выпускники, кстати, потом состоялись в профессии. Я училась вместе с Любовью Семеновной Цавкаевой, ставшей известной заведующей. Стружку во время учебы с нас снимали только так, невзирая на то что мы уже работали в детских садах. Начала свою трудовую деятельность помощником воспитателя в 21–м детском саду. Помню, в первый мой рабочий день мне дали группу, где не было помощника воспитателя. В первое время, приходя домой, я буквально падала от усталости. Ничего, втянулась. После первого курса меня взяли воспитателем в новый 94–й детский сад, его, к сожалению, уже нет. Всегда буду с уважением помнить своего первого наставника. Прекрасную, добрую, внимательную Любовь Васильевну Кутимскую, которая сейчас трудится воспитателем в 99–м садике. Она научила меня любви к детям, а это основа нашей работы. И сегодня, когда приходят к нам устраиваться на работу, первое, что говорю: если не любите детей, то в детском саду работать не сможете.— Да, после укрупнения предприятия проблем немало. Понятно, что сложно два коллектива объединить в единое целое, без делений на корпуса. Но я стараюсь это сделать. У нас работают 130 человек, кадров хватает. Около трети пришли за мной из 71–го сада «Антошка», где я работала заведующей 12 лет. В «Золушке» был тоже очень сильный коллектив. Но, видимо, когда приходит новый руководитель, кто–то из сотрудников всегда уходит, это естественный отбор. Честно сказать, я и предположить не могла, что когда–то приду в сад самой Ольги Иннокентьевны Пластининой, очень сильного и авторитетного руководителя, которая уехала на материк. Сегодня в «Золушке» работоспособный, высокопрофессиональный коллектив. Очень много молодых, перспективных педагогов, есть и ветераны — Наталья Кирилловна Аверьякова, Светлана Владимировна Биланова, Наталья Петровна Токарева, которые могут дать фору многим молодым, а силы им дает настоящая любовь к детям. Все, кто работает с детьми, — вообще довольно крепкий народ. Думаю, что дети дарят нам особенную эмоциональную подпитку.— Сейчас родители сами довольно проблемные, и чем моложе — тем сложнее. Но мы стараемся сглаживать конфликтные ситуации. Раньше было намного больше уважения к труду воспитателя. Правда, опытные родители, у которых двое–трое детей, лучше понимают тяжесть этой работы.— Осенью проводим музыкальный марафон «59–я параллель», где дети из других садов исполняют детские песни. А в Молодежном центре наши специалисты организовали клуб для мам, дети которых не посещают детский сад. В рамках «Театральной весны» для родителей и гостей показываем театрализованное представление, где учувствуют более 70 воспитанников всех возрастов.— Конечно, от этого никуда не денешься. Родителям надо помогать. Сейчас столько информации по воспитанию, что иногда родители думают, если их чадо в пять лет умеет читать, считать или управляться с планшетом, мобильным телефоном, то беспокоиться не о чем. Но в дошкольном возрасте это далеко не главное. И мы пытаемся показать, чего действительно достиг их ребенок за учебный год, через открытые занятия, совместные мероприятия, конкурсы. Когда родители видят искреннюю любовь, чуткость к своим детям, профессионализм, небезразличие педагога, тандем «родитель — воспитатель — ребенок» дает 100–процентный результат.— Главное — есть и понимание, и помощь. В управлении, к кому бы ни обратился с проблемой, всегда выслушают, подскажут решение того или иного вопроса. Вот за три года мы почти обновили материально–техническую базу и продолжаем это делать.Мы заметили, что садик только что получил новенькие деревянные кроватки. Их разгружают у стены с яркой надписью: «Я люблю Норильск!». Спрашиваем у Елены Валерьевны:— Сотрудники, воспитанники, родители с удовольствием учувствуют в городских мероприятиях. Например, на 65–летний юбилей Норильска 1 июня мы выступили яркой «Лесной полянкой», я сама нарядилась цветком. Раньше работники музея, галереи приезжали к нам с рассказами об истории и культуре Норильска. Надеюсь, что эта традиция возобновится. У нас в саду есть маленький островок любимого Норильска, где представлены в макетах административные, социально значимые объекты города. Педагоги рассказывают воспитанникам о прошлом, настоящем, заглядывают в будущее нашей малой родины. А еще у нас есть центр «Таймыр — край удивительный», где через представленные экспонаты мы знакомим маленьких норильчан с коренными народами Таймыра, а также флорой и фауной Крайнего Севера.— От всей души желаю процветания «Золушке» на долгие годы. Очень хочу, чтобы не болела мама, чтобы все сложилось у сына, который учится в СФУ, будет специалистом по автоматизированным системам управления, это профессия будущего — разрабатывать программы, чтобы меньше людей было задействовано в производстве. Но, уверена, воспитатель будет востребован всегда. Эту профессию нельзя заменить роботами и машинами. Мне хочется, чтобы у всех норильчан мечты стали явью, невозможное стало возможным, нереальное — реальным. Побольше улыбок и позитива, тогда нам будет все по плечу.

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