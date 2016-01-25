Заведующая 59-м детским садом «Золушка» Елена Иванова, считай, потомственная труженица норильской детсадии. Она достойно продолжила дело своей замечательной мамы, Нины Ивановой, известной в прошлые годы хозяйки детсада № 82 «Сказка».
|Елена Иванова с воспитанниками детсада «Золушка»
Встретиться с Еленой Валерьевной нам посоветовала ветеран дошкольного образования Татьяна Шульгина, которая сейчас, как и Нина Иванова, живет на материке. Татьяна Степановна живо интересуется из Санкт–Петербурга жизнью в Норильске и шлет горячие приветы своим коллегам. А Нина Григорьевна передает поздравления из Красноярска. И, без сомнения, очень гордится своей наследницей, которая три года назад возглавила детсад «Золушка».
Коренная норильчанка Елена Иванова в детстве сначала ходила в мамин 49–й детсад «Белочка», а потом и в 14–й «Олененок». В «Золушке», где она теперь хозяйка, мы встретились добрым осенним утром и первым делом поинтересовались: а как утро начиналось в ее советском детском саду?
— Всегда воспитатель выходил, спрашивал о здоровье, о том, чем вчера занимались, какие новости. И сегодня в этом плане ничего не поменялось. Просто изменилась сама жизнь, ее уклад, который сказался и на подходах к воспитанию в детском саду. А свое детсадовское детство вспоминаю с радостью, даже ту ложку с рыбьим жиром, которым нас потчевали по утрам. Для меня тогда и воспитатели, и шкафчики в группе были такие бооольшие!— Вы продолжаете династию в Норильске. А как ваши родные здесь оказались?
— Маминых родителей, поволжских немцев Пистер, сюда сослали. Они трудились вольнонаемными: дедушка Герберт был экскаваторщиком, а бабушка Евгения работала на угольном разрезе, помню, как в детстве у нее на вагонетках катались. Жили они в бараке, где каждая семья ютилась за шторками. Она сама пришла в 1964–м в 49–й садик, где за 16 лет прошла все должности — от нянечки, кастелянши, воспитателя до и. о. заведующей садиком, а потом возглавила 51–й сад, и после, до выхода на пенсию, — 82–й детсад «Сказка». Мама часто общалась с такими известными в Норильске заведующими, как Анна Ивановна Сухинина, Лидия Васильевна Иванова, Галина Ивановна Сардина, Валентина Павловна Сергеева, Галина Ивановна Парфирова...— А каково было быть дочкой заведующей?
— А, наверное, как и моему сыну Михаилу. Мама постоянно до вечера на работе. Хорошо, что у нас была палочка–выручалочка — любимая бабушка, которая помогала воспитывать нас с младшим братом.
— Что же привлекло вас в маминой профессии?
|Глава династии Нина Иванова (в центре) с коллегами
— Мама меня отговаривала, аргументировала, что в детском саду, увы, слишком много «лишней писанины», ведь тогда вообще все от руки писали. Вот и решила я пойти в торговый техникум, потом работала в магазине «Комсомольский», стала завотделом, но торговля меня так и не увлекла — там было много несправедливости. В конце 1980–х в садиках прошла реорганизация, упростили надоевшую «писанину». И мама, решив, что «все стало не так плохо», обратилась к знаменитому начальнику управления дошкольного образования Вере Алексеевне Чунтоновой, чтобы мне разрешили перейти в детский сад помощником воспитателя. Я сразу поступила в педагогическое училище, в первый набор заочников, многие выпускники, кстати, потом состоялись в профессии. Я училась вместе с Любовью Семеновной Цавкаевой, ставшей известной заведующей. Стружку во время учебы с нас снимали только так, невзирая на то что мы уже работали в детских садах. Начала свою трудовую деятельность помощником воспитателя в 21–м детском саду. Помню, в первый мой рабочий день мне дали группу, где не было помощника воспитателя. В первое время, приходя домой, я буквально падала от усталости. Ничего, втянулась. После первого курса меня взяли воспитателем в новый 94–й детский сад, его, к сожалению, уже нет. Всегда буду с уважением помнить своего первого наставника. Прекрасную, добрую, внимательную Любовь Васильевну Кутимскую, которая сейчас трудится воспитателем в 99–м садике. Она научила меня любви к детям, а это основа нашей работы. И сегодня, когда приходят к нам устраиваться на работу, первое, что говорю: если не любите детей, то в детском саду работать не сможете.— Вы сейчас командуете двумя корпусами детского сада «Золушка»...
— Да, после укрупнения предприятия проблем немало. Понятно, что сложно два коллектива объединить в единое целое, без делений на корпуса. Но я стараюсь это сделать. У нас работают 130 человек, кадров хватает. Около трети пришли за мной из 71–го сада «Антошка», где я работала заведующей 12 лет. В «Золушке» был тоже очень сильный коллектив. Но, видимо, когда приходит новый руководитель, кто–то из сотрудников всегда уходит, это естественный отбор. Честно сказать, я и предположить не могла, что когда–то приду в сад самой Ольги Иннокентьевны Пластининой, очень сильного и авторитетного руководителя, которая уехала на материк. Сегодня в «Золушке» работоспособный, высокопрофессиональный коллектив. Очень много молодых, перспективных педагогов, есть и ветераны — Наталья Кирилловна Аверьякова, Светлана Владимировна Биланова, Наталья Петровна Токарева, которые могут дать фору многим молодым, а силы им дает настоящая любовь к детям. Все, кто работает с детьми, — вообще довольно крепкий народ. Думаю, что дети дарят нам особенную эмоциональную подпитку.— А на что жалуются родители?
— Сейчас родители сами довольно проблемные, и чем моложе — тем сложнее. Но мы стараемся сглаживать конфликтные ситуации. Раньше было намного больше уважения к труду воспитателя. Правда, опытные родители, у которых двое–трое детей, лучше понимают тяжесть этой работы.— Есть свои традиции в вашем садике?
— Осенью проводим музыкальный марафон «59–я параллель», где дети из других садов исполняют детские песни. А в Молодежном центре наши специалисты организовали клуб для мам, дети которых не посещают детский сад. В рамках «Театральной весны» для родителей и гостей показываем театрализованное представление, где учувствуют более 70 воспитанников всех возрастов.— Надо ли воспитывать современных родителей?
— Конечно, от этого никуда не денешься. Родителям надо помогать. Сейчас столько информации по воспитанию, что иногда родители думают, если их чадо в пять лет умеет читать, считать или управляться с планшетом, мобильным телефоном, то беспокоиться не о чем. Но в дошкольном возрасте это далеко не главное. И мы пытаемся показать, чего действительно достиг их ребенок за учебный год, через открытые занятия, совместные мероприятия, конкурсы. Когда родители видят искреннюю любовь, чуткость к своим детям, профессионализм, небезразличие педагога, тандем «родитель — воспитатель — ребенок» дает 100–процентный результат.— А с коллегами из управления дошкольного образования есть понимание?
— Главное — есть и понимание, и помощь. В управлении, к кому бы ни обратился с проблемой, всегда выслушают, подскажут решение того или иного вопроса. Вот за три года мы почти обновили материально–техническую базу и продолжаем это делать.
Мы заметили, что садик только что получил новенькие деревянные кроватки. Их разгружают у стены с яркой надписью: «Я люблю Норильск!». Спрашиваем у Елены Валерьевны:— Как можно научить детей любить наш город?
— Сотрудники, воспитанники, родители с удовольствием учувствуют в городских мероприятиях. Например, на 65–летний юбилей Норильска 1 июня мы выступили яркой «Лесной полянкой», я сама нарядилась цветком. Раньше работники музея, галереи приезжали к нам с рассказами об истории и культуре Норильска. Надеюсь, что эта традиция возобновится. У нас в саду есть маленький островок любимого Норильска, где представлены в макетах административные, социально значимые объекты города. Педагоги рассказывают воспитанникам о прошлом, настоящем, заглядывают в будущее нашей малой родины. А еще у нас есть центр «Таймыр — край удивительный», где через представленные экспонаты мы знакомим маленьких норильчан с коренными народами Таймыра, а также флорой и фауной Крайнего Севера.— Поделитесь своими мечтами.
— От всей души желаю процветания «Золушке» на долгие годы. Очень хочу, чтобы не болела мама, чтобы все сложилось у сына, который учится в СФУ, будет специалистом по автоматизированным системам управления, это профессия будущего — разрабатывать программы, чтобы меньше людей было задействовано в производстве. Но, уверена, воспитатель будет востребован всегда. Эту профессию нельзя заменить роботами и машинами. Мне хочется, чтобы у всех норильчан мечты стали явью, невозможное стало возможным, нереальное — реальным. Побольше улыбок и позитива, тогда нам будет все по плечу.Ирина ДаниленкоФото автора и из архива Елены Ивановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда