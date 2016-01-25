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[Индекс номера 157 (09.10.2018)]

 Парк культуры 
Цвет настроения

В Норильском колледже искусств устроили осенне– праздничный капустник «Цвет настроения — желтый» — в честь Дня учителя и первокурсников.

Получилось веселое пародийно–музыкальное шоу, созданное студентами разных курсов вместе с режиссером Владимиром Рощиным, который еще недавно преподавал в колледже. И пусть сегодня он трудится во Дворце творчества детей и юношества, но добрых творческих связей с НКИ не прерывает. На новый учебный год 60 новобранцев, с большим чувством читавших «Клятву первокурсника», и их новых талантливых товарищей благословила директор Норильского колледжа искусств Светлана Кулина.
Сейчас на музыкальном отделении НКИ искусство игры на фортепиано, струнных, духовых и народных инструментах, а также сольное хоровое пение, хоровое дирижирование, теорию музыки постигает 91 студент. А декоративно–прикладному искусству и народным промыслам, социально–культурной деятельности, хореографии и народному художественному творчеству обучаются еще 98 молодых талантов. Настроение у всех обитателей колледжа творчески–боевое. И праздничный капустник это замечательно доказал. Любимые педагоги, которые порой просто умирали со смеху, признались после капустника, что цвет нестроения в их праздник у них самый радужный, как и планы на новый учебный год, уже 51–й в истории Норильского колледжа искусств.

Старожилы вдохновились
В художественной галерее музея Норильска побывали старожилы города.

Здесь одновременно работает несколько замечательных выставок, которые особо привлекли внимание участников Клуба старожилов Норильска. Горожанин с 60–летним стажем, ветеран комбината и известный автор поэтических экспромтов Александр Носов лично знал известного норильского художника Анатолия Шульжинского, на юбилейном вернисаже которого представлена отличная графика, запечатлевшая наш город и объекты комбината прошлых лет. Старожилы с энтузиазмом комментировали каждую работу, ведь с изображенными на них местами — от Медвежки до рудника «Маяк», Надеждинского металлургического завода – связана их профессиональная жизнь. Выставка «Пространство города», как и необычные пастельные пейзажи и натюрморты на юбилейной выставке «Гармония контрастов» знаменитой норильской художницы Эмилии Гончаровой, вдохновили многих посетителей на чтение своих стихов. И даже в Москву позвонили, чтобы от имени северян поздравить мастера Эмилию Гончарову с ее 80–летием.
А в лекционном зале галереи гости познакомились с акварельными работами выдающегося земляка, красноярца Андрея Поздеева, творчество которого известно далеко за пределами нашей страны. В планах Клуба старожилов Норильска — ежемесячные визиты в гостеприимную художественную галерею, где норильским ветеранам всегда рады.

Яблоки для Леннона
Сегодня, 9 октября, — день рождения Джона Леннона. Норильские битломаны соберутся в этот день, чтобы почтить память любимого музыканта, поэта, художника.

Встречи не первый год проходят в книжном магазинчике на Ленинском проспекте, 37, в гостях у его хозяина — большого знатока творчества легендарной ливерпульской четверки Сергея Глошкина, который сам исполняет и переводит тексты The Beatles на русский язык, он также обладает большой коллекцией книг и пластинок легендарной группы. Нынче дружеские битловские посиделки начнутся в 19 часов. Входом на встречу вместо билетов служит зеленое яблоко — символ звукозаписывающей компании Apple, подарившей миру миллионные тиражи пластинок группы The Beatles.

Тёзка героя
В детской библиотеке имени Саши Петряева побывал... Саша Петряев.

Нет, наши библиотекари не изобрели машину времени, а пригласили в гости однофамильца и тезку героя Великой Отечественной войны. Александр — новый актер Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского. Интересно, что почетный гость — не только однофамилец Саши Петряева, но и практически его земляк, он родом из Абакана. Александр поделился, что назвали его в честь деда, который тоже был участником Великой Отечественной войны.
Молодой артист приехал в наш город месяц назад и о своем героическом тезке раньше не слышал. Артист Петряев окончил Красноярскую академию музыки и театра. В библиотеке он не только узнал о подвиге героя–танкиста, погибшего с товарищами во время взятия белорусского города Борисова, но и о том, что в Норильске после войны жила его мама. Александр заглянул и в уютные читальные залы и игровые комнаты, как любитель книг порадовался книжным богатствам. В Норильск он приехал с большим чемоданом книг и пообещал, что обязательно запишется в библиотеку, когда прочитает свои запасы.

Ирина Даниленко
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Заведующая 59-м детским садом «Золушка» Елена Иванова, считай, потомственная труженица норильской детсадии. Она достойно продолжила дело своей замечательной мамы, Нины Ивановой, известной в прошлые годы хозяйки детсада № 82 «Сказка».

Парк культуры 
В Норильском колледже искусств устроили осенне– праздничный капустник «Цвет настроения — желтый» — в честь Дня учителя и первокурсников.

Спорт-тайм 
В четвертом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» гостил в Ухте, где в двухматчевом противостоянии проверил на прочность местный одноименный клуб. В обеих встречах норильчане оказались сильнее (6:2 и 4:3) и таким образом поднялись в турнирной таблице сразу на четыре позиции.

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