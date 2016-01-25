[Индекс номера 157 (09.10.2018)]



Спорт-тайм

Две игры – две победы

В четвертом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» гостил в Ухте, где в двухматчевом противостоянии проверил на прочность местный одноименный клуб. В обеих встречах норильчане оказались сильнее (6:2 и 4:3) и таким образом поднялись в турнирной таблице сразу на четыре позиции.



До отчетного тура клубы провели между собой девять матчей, в которых «Норникель» одержал шесть побед, два раза соперники разошлись миром. Единственное поражение никельщики получили от «Ухты» в марте 2016 года на выезде. Разница забитых и пропущенных мячей — 34:17 в пользу норильчан. В остальных играх тура «Тюмень» и «Новая генерация» поделили очки — 8:1 и 4:6, а «БЛиК» уступил «КПРФ» — 1:5 и 2:3. Встречи «Динамо–Самара» — «Газпром–ЮГРА» и «Сибиряк» — «Синара» были перенесены на более поздний срок. Мало у кого были сомнения по поводу удачного выезда подопечных Евгения Куксевича в Коми. При всем уважении к «Ухте» стоит отметить, что соперник норильчан не отличается стабильной игрой. Тем не менее в последнее время воли к победе ухтинцам не занимать. А если учесть, что не так давно в «Норникеле» произошли кадровые перестановки, кое–какая тревога по поводу этого выезда все же была. Однако наша команда показала довольно уверенную игру, обыграв соперника на классе в первом поединке и во втором вырвав победу за счет индивидуального мастерства футболистов. Примечательно, что во второй встрече за пару секунд до финальной сирены победу норильчанам принес новичок команды Руслан Кудзиев, на которого, пожалуй, делается основная ставка на сезон. Образцово–показательно На 13–й минуте новичок никельщиков бразилец Болинья, оторвавшись от опекуна, мощнейшим ударом посылает мяч точно в девятку и таким образом открывает счет в матче. Ухтинцы бросаются отыгрываться, и четыре минуты спустя после прострела во вратарскую мяч рикошетом от Дмитрия Будина предательски влетает в ворота Василия Белова — 1:1. На 20–й минуте «Норникелю» в очередной раз удается прервать атаку соперника, Виктор Мелло одним касанием переправляет снаряд на Ришата Котлярова, и 12–й номер норильчан хладнокровно поражает цель. Спустя минуту он же увеличивает счет после великолепного прохода Павла Сучилина. На первой минуте второго тайма вновь забивает Котляров, на этот раз благодаря точному дальнему удару — 4:1 в пользу гостей. Норильчане на этом не успокаиваются, они продолжают терзать оборону соперника, но тот по-прежнему огрызается. На 38–й минуте «Норникель» разыгрывает образцово–показательную комбинацию, точку в которой ставит Данил Кутузов, — 5:1. На 42–й минуте «Ухта» забивает свой второй гол, когда с дальней дистанции отличился Никита Кузнецов, в прошлом игрок никельщиков. Однако последнее слово в игре остается все же за норильчанами: Исмаил Гибадуллин протаскивает мяч по флангу, делает выверенную передачу на Руслана Кудзиева, и лучший бомбардир прошлого сезона, не встретив никакого сопротивления, оформляет свой первый мяч за новую команду — 6:2. Нервная концовка Первой во втором матче забивает «Ухта» и, следует признать, делает это довольно–таки эффектно: Никита Кузнецов, оторвавшись от преследователей, прорывается с мячом по флангу, отдает пас на оставленного без присмотра Сергея Сорокина, который в свою очередь переправляет снаряд в сторону вратарской линии, где неудачно действует защитник гостей Павел Соколов, и записывает на свой счет автогол. Однако уже две минуты спустя напористая игра Кудзиева приводит к тому, что хозяева вынуждены сфолить в своей штрафной. В итоге сам же Руслан и реализует удар с шестиметровой отметки — 1:1. Во второй 25–минутке команды продолжают создавать опасные моменты, но, как часто бывает, везет сильнейшим: на 31–й минуте Болинья делает передачу на Николая Канивца, который без особых проблем пробивает оборону хозяев. Спустя пять минут дубль в матче оформляет Кудзиев, которому элегантно пяткой ассистирует все тот же бразилец, — 3:1. Но «Ухта» не собирается сдаваться: на 41–й и 43–й минутах благодаря стараниям Александра Кузьминых, который в первом случае получает фланговую голевую передачу от Сергея Чуйкова, а во втором — завершает контратаку мощнейшим ударом в цель, интрига матча сохраняется — 3:3. До конца встречи обе команды имеют неплохие возможности отличиться, при этом свой шанс упускают норильчане, когда на последней минуте игры очередной шестиметровый удар не реализует Кудзиев — мяч после его удара попадает во вратаря. Однако Руслан, к счастью для своей команды, исправляет ошибку и после розыгрыша аута, за две секунды до финальной сирены одним касанием переправляет мяч в сетку — 4:3. В едином ритме На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что его команда обновлена примерно на 70 процентов, а в начале первого матча с «Ухтой» случился небольшой сумбур, чувствовалось волнение, и никельщики старались играть более аккуратно в обороне: – Когда же с волнением удалось справиться, мы взяли игру под свой контроль. Сказались лидерские качества многих футболистов, в частности, Ришата Котлярова, который забил три мяча. После того как повели в счете, нам стало значительно легче. Команда начала взаимодействовать, проводить наигранные комбинации и четко играть в обороне. Для меня было очень важно, что я увидел команду, которая живет не только на площадке, но и на скамейке запасных. Мы были как единое целое. Это самое главное при построении команды. Если так будет и дальше, то и результат придет. Говоря о втором матче, рулевой норильчан подчеркнул, что закон футбола: когда не забиваешь ты, то забивают тебе, — сработал. – Мы создали предостаточно моментов как в первом тайме, так и во втором, но забить много не смогли. Очень хорошо сыграл вратарь соперника. Да и в целом игра «Ухты» мне очень понравилась. Соперник не опускал рук, ждал своего шанса... И я сегодня вновь увидел команду, которая хочет выиграть, мы играли как единое целое, и Бог нас за это наградил. Мы только начинаем строить команду, поэтому нам нужно пройти и через такие матчи. Если характер будет проявляться и дальше, то наша команда обязательно наберет очки, — добавил Евгений Куксевич. В свою очередь Руслан Кудзиев, оформивший в выездном туре «покер», признался, что проблем с адаптацией в новом клубе у него нет. – С главным тренером команды мы раньше работали вместе целых три года, поэтому я знаком со всеми его принципами и требованиями к игрокам. Так что в «Норникеле» я как будто играл всегда. Интрига в матче держалась до последней секунды, выезд был непростой, и я хочу поздравить свою команду с двумя важными победами, — сказал Руслан Кудзиев. По итогам четвертого тура в активе «Норникеля» стало девять очков — команда поднялась с предпоследнего, девятого места на пятое. В следующем туре, 13–14 октября, норильчане также на выезде сыграют против «Тюмени», которая находится на второй строчке.

Михаил Туаев Фото с официального сайта МФК «Ухта» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мало у кого были сомнения по поводу удачного выезда подопечных Евгения Куксевича в Коми. При всем уважении к «Ухте» стоит отметить, что соперник норильчан не отличается стабильной игрой. Тем не менее в последнее время воли к победе ухтинцам не занимать. А если учесть, что не так давно в «Норникеле» произошли кадровые перестановки, кое–какая тревога по поводу этого выезда все же была. Однако наша команда показала довольно уверенную игру, обыграв соперника на классе в первом поединке и во втором вырвав победу за счет индивидуального мастерства футболистов. Примечательно, что во второй встрече за пару секунд до финальной сирены победу норильчанам принес новичок команды Руслан Кудзиев, на которого, пожалуй, делается основная ставка на сезон.На 13–й минуте новичок никельщиков бразилец Болинья, оторвавшись от опекуна, мощнейшим ударом посылает мяч точно в девятку и таким образом открывает счет в матче. Ухтинцы бросаются отыгрываться, и четыре минуты спустя после прострела во вратарскую мяч рикошетом от Дмитрия Будина предательски влетает в ворота Василия Белова — 1:1. На 20–й минуте «Норникелю» в очередной раз удается прервать атаку соперника, Виктор Мелло одним касанием переправляет снаряд на Ришата Котлярова, и 12–й номер норильчан хладнокровно поражает цель. Спустя минуту он же увеличивает счет после великолепного прохода Павла Сучилина.На первой минуте второго тайма вновь забивает Котляров, на этот раз благодаря точному дальнему удару — 4:1 в пользу гостей. Норильчане на этом не успокаиваются, они продолжают терзать оборону соперника, но тот по-прежнему огрызается. На 38–й минуте «Норникель» разыгрывает образцово–показательную комбинацию, точку в которой ставит Данил Кутузов, — 5:1. На 42–й минуте «Ухта» забивает свой второй гол, когда с дальней дистанции отличился Никита Кузнецов, в прошлом игрок никельщиков. Однако последнее слово в игре остается все же за норильчанами: Исмаил Гибадуллин протаскивает мяч по флангу, делает выверенную передачу на Руслана Кудзиева, и лучший бомбардир прошлого сезона, не встретив никакого сопротивления, оформляет свой первый мяч за новую команду — 6:2.Первой во втором матче забивает «Ухта» и, следует признать, делает это довольно–таки эффектно: Никита Кузнецов, оторвавшись от преследователей, прорывается с мячом по флангу, отдает пас на оставленного без присмотра Сергея Сорокина, который в свою очередь переправляет снаряд в сторону вратарской линии, где неудачно действует защитник гостей Павел Соколов, и записывает на свой счет автогол. Однако уже две минуты спустя напористая игра Кудзиева приводит к тому, что хозяева вынуждены сфолить в своей штрафной. В итоге сам же Руслан и реализует удар с шестиметровой отметки — 1:1.Во второй 25–минутке команды продолжают создавать опасные моменты, но, как часто бывает, везет сильнейшим: на 31–й минуте Болинья делает передачу на Николая Канивца, который без особых проблем пробивает оборону хозяев. Спустя пять минут дубль в матче оформляет Кудзиев, которому элегантно пяткой ассистирует все тот же бразилец, — 3:1. Но «Ухта» не собирается сдаваться: на 41–й и 43–й минутах благодаря стараниям Александра Кузьминых, который в первом случае получает фланговую голевую передачу от Сергея Чуйкова, а во втором — завершает контратаку мощнейшим ударом в цель, интрига матча сохраняется — 3:3. До конца встречи обе команды имеют неплохие возможности отличиться, при этом свой шанс упускают норильчане, когда на последней минуте игры очередной шестиметровый удар не реализует Кудзиев — мяч после его удара попадает во вратаря. Однако Руслан, к счастью для своей команды, исправляет ошибку и после розыгрыша аута, за две секунды до финальной сирены одним касанием переправляет мяч в сетку — 4:3.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что его команда обновлена примерно на 70 процентов, а в начале первого матча с «Ухтой» случился небольшой сумбур, чувствовалось волнение, и никельщики старались играть более аккуратно в обороне:– Когда же с волнением удалось справиться, мы взяли игру под свой контроль. Сказались лидерские качества многих футболистов, в частности, Ришата Котлярова, который забил три мяча. После того как повели в счете, нам стало значительно легче. Команда начала взаимодействовать, проводить наигранные комбинации и четко играть в обороне. Для меня было очень важно, что я увидел команду, которая живет не только на площадке, но и на скамейке запасных. Мы были как единое целое. Это самое главное при построении команды. Если так будет и дальше, то и результат придет.Говоря о втором матче, рулевой норильчан подчеркнул, что закон футбола: когда не забиваешь ты, то забивают тебе, — сработал.– Мы создали предостаточно моментов как в первом тайме, так и во втором, но забить много не смогли. Очень хорошо сыграл вратарь соперника. Да и в целом игра «Ухты» мне очень понравилась. Соперник не опускал рук, ждал своего шанса... И я сегодня вновь увидел команду, которая хочет выиграть, мы играли как единое целое, и Бог нас за это наградил. Мы только начинаем строить команду, поэтому нам нужно пройти и через такие матчи. Если характер будет проявляться и дальше, то наша команда обязательно наберет очки, — добавил Евгений Куксевич.В свою очередь Руслан Кудзиев, оформивший в выездном туре «покер», признался, что проблем с адаптацией в новом клубе у него нет.– С главным тренером команды мы раньше работали вместе целых три года, поэтому я знаком со всеми его принципами и требованиями к игрокам. Так что в «Норникеле» я как будто играл всегда. Интрига в матче держалась до последней секунды, выезд был непростой, и я хочу поздравить свою команду с двумя важными победами, — сказал Руслан Кудзиев.

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