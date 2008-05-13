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[Индекс номера 160 (12.10.2018)]

Горсовет. Планы на будущее

30 октября депутаты Норильского городского Совета соберутся на восьмую сессию. Всего планируется рассмотреть семь вопросов. Самый главный из них — бюджет города.

До сессии администрация города должна представить депутатам свои предложения о том, какие необходимо внести изменения в Решение городского Совета от 14.12.2017
№ 3/5–53 «О бюджете муниципального образования город Норильск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Кроме того, парламентарии намерены обсудить вопрос о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования город Норильск.
Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования подверглось определенной корректировке, с деталями депутаты как раз сейчас знакомятся.
Традиционно повестка дня сессий городского Совета включает имущественные вопросы. Так, предполагается обсудить внесение изменений в Решение городского Совета от 10.11.2009
№ 22–533 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск». С этим вопросом связан и следующий, касающийся публичных слушаний. В ранее принятое Решение городского Совета от 13.05.2008 № 11–239 «О публичных слушаниях на территории муниципального образования город Норильск» будут внесены изменения. Ближайшие слушания в Норильске назначены на 18 октября. Они пройдут в здании управления имущества, общественность обсудит проект распоряжения администрации Норильска по изменению вида использования одного из участков.
Еще два вопроса касаются награждений почетной грамотой Норильского городского Совета депутатов и внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Норильск.
В КРАЕ:
Правительство Красноярского края одобрило бюджет на 2019–2021 годы.
Дефицит казны составит 13 млрд 400 млн рублей — в сравнении с прошлым годом это меньше почти вполовину. Главный финансовый документ предусматривает доходы в размере 214 млрд рублей, расходы составят чуть более 227 млрд рублей. Планируется, что дефицит бюджета будет постепенно снижаться. К 2020 году он составит около 9 миллиардов, а к 2021 году и вовсе исчезнет. Год непростой, но эксперты уже обещают краю экономический подъем. Важнейшие расходы — как и прежде, в социальной сфере. С начала следующего года вырастет МРОТ — в крае он превысит 18 тысяч рублей. А с октября зарплаты бюджетников увеличатся более чем на 4%, кроме тех, кому повышение положено по указам президента. Увеличится и Фонд финансовой поддержки муниципальных образований края — на 7%. До 15 октября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в Заксобрание края.

Татьяна Глебова
Фото Владимира МАКУШКИНА
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30 октября депутаты Норильского городского Совета соберутся на восьмую сессию. Всего планируется рассмотреть семь вопросов. Самый главный из них — бюджет города.

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