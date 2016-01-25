[Индекс номера 160 (12.10.2018)]



Больной вопрос

Суставные отношения

В последнее время люди все чаще начали страдать от болезней соединительной ткани, а также костно–мышечной системы. И с целью привлечения внимания общества к профилактике ревматологических заболеваний в 1996 году был учрежден Всемирный день борьбы с артритом, который ежегодно отмечается 12 октября. «Заполярка» выяснила, как обстоят дела с заболеваемостью артритом и его лечением в Норильске.



В первую очередь следует обратиться к участковому терапевту Доказано, что реактивный артрит начинается не только в пожилом возрасте. Он выявляется у большинства людей в возрасте от 30 до 55 лет. Так, каждый 100–й человек в мире болен артритом. Болезни костно–мышечной системы, к которым относят артриты, — ревматические аутоиммунные заболевания. Артрозы занимают первое место в России по причине временной нетрудоспособности. БКМС находятся на втором месте по количеству случаев и на третьем — по количеству нетрудоспособных дней на 100 работающих. По частоте возникновения этих заболеваний Норильск укладывается в среднестатистические показатели по стране. Употребление в пищу сырой рыбы может вызвать артрит. В Норильске два врача–ревматолога: один — в городской больнице, второй — в поликлинике. Но с жалобами на боль в суставах, отечность, припухлость, ограничение подвижности и ощущение скованности в первую очередь следует обратиться к участковому терапевту, который назначит обследование. А вот уже с результатами анализов и рентгенологического исследования пациент будет направлен к врачу–специалисту для проведения дальнейшей диагностики, назначения лечения, диспансерного наблюдения и реабилитации. Согласно медицинской терминологии, артритом называется любое воспалительное заболевание суставов. Артрит следует отличать от артроза — невоспалительного поражения сочленений. При артрозе симптомы вызваны деформацией и дегенерацией элементов сустава, при артрите — развитием воспалительной реакции. И главное при подозрении на артрит — выяснить, какими факторами воспаление было спровоцировано. Артрит может быть вызван: — проникновением инфекции; — образованием антител к собственным клеткам организма; — микроповреждениями при нагрузках; — травмами и переломами костей; — выпадением кристаллов мочевой кислоты на суставной хрящ и так далее. Ревматолог Маргарита Потапова Ревматолог Маргарита Потапова отметила, что ежегодно у шести–восьми норильчан диагностируют артрит паразитарный. И это только те, у кого появилась симптоматика. А сколько бессимптомных случаев. Паразитарный артрит развивается из–за попадания в организм человека различных видов гельминтов. Практически любой вид паразитов может вызывать реактивный артрит. А многие норильчане, как известно, любят сугудай и строганину, сыровяленую оленину. Совет ревматолога в данном случае такой: если не уверен, что в рыбе и мясе нет паразитов, — подвергай их тепловой обработке. Хронический тонзиллит, перенесенные ОРВИ, аллергические реакции, аутоиммунные процессы, бездумное увлечение фитнесом без учета возможностей организма — вот неполный перечень причин артритов. При нагрузке на суставы (во время тяжелой работы и физических упражнений, занятий спортом), тем более если они были травмированы ранее, Маргарита Валерьевна советует пользоваться поддержкой — эластичными бинтами, ортезами, которые в Норильске приобрести не проблема. В любой норильской аптеке, как правило, есть отдельный прилавок со средствами фиксации различных суставов на любой размер и кошелек. Многие годы считалось, что ревматоидный артрит почти не поддается лечению. Терапия была направлена в основном на облегчение симптомов — применялись противовоспалительные и обезболивающие препараты, которые не влияли на механизм возникновения воспаления. Последние 15 лет для ревматологов стали прорывными. Во–первых, появились диагностические методы, позволяющие выявлять заболевание на ранней стадии, когда не только не наблюдается внешних симптомов, но и остается отрицательным обычный тест на ревматоидный фактор. Речь идет об иммунологической диагностике по анализу крови. В то же время углубленные исследования суставов (компьютерная томография, УЗИ) позволяют обнаружить изменения, которые еще не показывает традиционный рентген. Во–вторых, появились абсолютно новые генно-инженерные биопрепараты (их еще называют «биологическими агентами»). Эти инновационные лекарства действуют точечно (целенаправленно), подавляя отвечающие за воспаление клетки и не нанося вреда иммунной системе в целом. В мире зарегистрировано порядка 10 таких препаратов, семь из них представлено на российском рынке. Поинтересовались мы у ревматолога Маргариты Потаповой ее отношением к лечению артрита народными средствами, потому что чего только не предлагают «знающие люди» прикладывать к воспаленному суставу и в качестве противовоспалительного средства принимать внутрь. Дональд Унгер из Калифорнии доказал, что щелканье суставами не приводит к артриту, за что получил Шнобелевскую премию в 2009 году. Господин Унгер ради доказательства своей теории целых 60 лет щелкал суставами левой руки. Маргарита Валерьевна отметила, что среди народных методов лечения есть вполне приемлемые и действенные — «только надо понимать, что именно и куда прикладывать». И тут еще один совет от ревматолога: даже желая лечиться народными способами, следует все–таки хоть раз сходить на прием к доктору, который может порекомендовать не только лекарственные средства, но и травяные сборы, компрессы, ванны, примочки и т. д. Например, хорош для уменьшения отечности и припухлости капустный лист. Нужно взять свежий листок, для лучшего выделения сока отбить его молоточком, приложить к больному месту, зафиксировать бинтом, не туго, но чтобы не съезжал, и оставить на ночь. Проверено на себе — действительно отек спадает. Но еще раз отметим: важно не просто снять симптомы артрита (боль, отечность, скованность движений), а выявить и исключить его причину. А в этом деле поможет только врач.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Доказано, что реактивный артрит начинается не только в пожилом возрасте. Он выявляется у большинства людей в возрасте от 30 до 55 лет. Так, каждый 100–й человек в мире болен артритом. Болезни костно–мышечной системы, к которым относят артриты, — ревматические аутоиммунные заболевания. Артрозы занимают первое место в России по причине временной нетрудоспособности. БКМС находятся на втором месте по количеству случаев и на третьем — по количеству нетрудоспособных дней на 100 работающих. По частоте возникновения этих заболеваний Норильск укладывается в среднестатистические показатели по стране.В Норильске два врача–ревматолога: один — в городской больнице, второй — в поликлинике. Но с жалобами на боль в суставах, отечность, припухлость, ограничение подвижности и ощущение скованности в первую очередь следует обратиться к участковому терапевту, который назначит обследование. А вот уже с результатами анализов и рентгенологического исследования пациент будет направлен к врачу–специалисту для проведения дальнейшей диагностики, назначения лечения, диспансерного наблюдения и реабилитации.Согласно медицинской терминологии, артритом называется любое воспалительное заболевание суставов. Артрит следует отличать от артроза — невоспалительного поражения сочленений. При артрозе симптомы вызваны деформацией и дегенерацией элементов сустава, при артрите — развитием воспалительной реакции.И главное при подозрении на артрит — выяснить, какими факторами воспаление было спровоцировано. Артрит может быть вызван:— проникновением инфекции;— образованием антител к собственным клеткам организма;— микроповреждениями при нагрузках;— травмами и переломами костей;— выпадением кристаллов мочевой кислоты на суставной хрящ и так далее.отметила, что ежегодно у шести–восьми норильчан диагностируют артрит паразитарный. И это только те, у кого появилась симптоматика. А сколько бессимптомных случаев. Паразитарный артрит развивается из–за попадания в организм человека различных видов гельминтов. Практически любой вид паразитов может вызывать реактивный артрит. А многие норильчане, как известно, любят сугудай и строганину, сыровяленую оленину. Совет ревматолога в данном случае такой: если не уверен, что в рыбе и мясе нет паразитов, — подвергай их тепловой обработке.При нагрузке на суставы (во время тяжелой работы и физических упражнений, занятий спортом), тем более если они были травмированы ранее, Маргарита Валерьевна советует пользоваться поддержкой — эластичными бинтами, ортезами, которые в Норильске приобрести не проблема. В любой норильской аптеке, как правило, есть отдельный прилавок со средствами фиксации различных суставов на любой размер и кошелек.Многие годы считалось, что ревматоидный артрит почти не поддается лечению. Терапия была направлена в основном на облегчение симптомов — применялись противовоспалительные и обезболивающие препараты, которые не влияли на механизм возникновения воспаления.Последние 15 лет для ревматологов стали прорывными. Во–первых, появились диагностические методы, позволяющие выявлять заболевание на ранней стадии, когда не только не наблюдается внешних симптомов, но и остается отрицательным обычный тест на ревматоидный фактор. Речь идет об иммунологической диагностике по анализу крови. В то же время углубленные исследования суставов (компьютерная томография, УЗИ) позволяют обнаружить изменения, которые еще не показывает традиционный рентген.Во–вторых, появились абсолютно новые генно-инженерные биопрепараты (их еще называют «биологическими агентами»). Эти инновационные лекарства действуют точечно (целенаправленно), подавляя отвечающие за воспаление клетки и не нанося вреда иммунной системе в целом. В мире зарегистрировано порядка 10 таких препаратов, семь из них представлено на российском рынке.Поинтересовались мы у ревматолога Маргариты Потаповой ее отношением к лечению артрита народными средствами, потому что чего только не предлагают «знающие люди» прикладывать к воспаленному суставу и в качестве противовоспалительного средства принимать внутрь.Маргарита Валерьевна отметила, что среди народных методов лечения есть вполне приемлемые и действенные — «только надо понимать, что именно и куда прикладывать». И тут еще один совет от ревматолога: даже желая лечиться народными способами, следует все–таки хоть раз сходить на прием к доктору, который может порекомендовать не только лекарственные средства, но и травяные сборы, компрессы, ванны, примочки и т. д.Например, хорош для уменьшения отечности и припухлости капустный лист. Нужно взять свежий листок, для лучшего выделения сока отбить его молоточком, приложить к больному месту, зафиксировать бинтом, не туго, но чтобы не съезжал, и оставить на ночь. Проверено на себе — действительно отек спадает.Но еще раз отметим: важно не просто снять симптомы артрита (боль, отечность, скованность движений), а выявить и исключить его причину. А в этом деле поможет только врач.

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