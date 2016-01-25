[Индекс номера 160 (12.10.2018)]



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Норильск на пике роста

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



1981 Книжные наборы на профконференции в ДК На начало 1980–х годов пришелся пик роста Норильска. В эти годы в городе был достигнут максимум рождаемости (а вскоре — и максимум численности населения). Заканчивалось строительство самых больших предприятий — «Надежды» и Талнахской обогатительной фабрики. Профессия: врач–акушер Рожать в начале 1980–х было выгодно для семейного бюджета: в марте постановлением правительства отпуска по беременности и уходу за ребенком были увеличены с двух месяцев до трех лет, причем эти годы засчитывались в трудовой стаж. В стране стали больше средств выделять медучреждениям родовспоможения. В Норильске отремонтировали роддом — он на целый год, пока шел ремонт, переселился в новые здания двух школ: школы № 31 и школы–интерната VIII вида, закупили новое оборудование для выхаживания новорожденных. Норильские женщины оценили заботу, и уже в следующем году в Норильске поставлен абсолютный рекорд рождаемости — 5534 малыша, по сто норильчат каждую неделю. Такого уровня Норильск больше не достигал. А при роддоме тогда открылся салон «Малютка», где проводили торжественную выписку новорожденных. Вместе со свидетельством о рождении вручали сувенирную медаль: «Рожденный в Норильске». Вещи: дефицит и ширпотреб Самая популярная тема в прессе этих лет — тема дефицита. В 1981 году планы новой, одиннадцатой, пятилетки предполагали увеличение производства товаров группы «Б» — потребительских. Выпускать товары широкого потребления (в просторечии — ширпотреб) разрешили и промышленным предприятиям. С тех пор в каждой норильской квартире была хотя бы одна вещь, сделанная на комбинате в рамках программы «ширпотреб в массы»: обувная полка, вешалка, карниз для штор, цветочные горшки, книжный стеллаж — всего выпускались товары 128 наименований. Адрес: улица Севастопольская Улица Севастопольская На Севастопольской построили новую девятиэтажку — 7а и в то же время снесли трехэтажный дом № 4. Более того, все старые дома этой улицы подлежали сносу. Против такого решения выступила общественность — молодые архитекторы, ветераны и просто патриоты города. Началась борьба за сохранение архитектурных памятников 1940–х, расположенных здесь. Сторонники спасения «улицы памяти» требовали сохранить исторический облик Севастопольской, отреставрировать старые дома, «стены которых достойны того, чтобы на каждой из них висело не менее десятка мемориальных табличек». Городские власти отвечали, что старые здания обветшали и представляют угрозу для жителей. Эта борьба, то затихая, то вспыхивая, тянулась почти десять лет. Событие: авиакатастрофа Разбившийся Ту–154 16 ноября 1981 года в аэропорту Норильска произошла страшная авиакатастрофа. Разбился самолет Ту–154, прибывший из Красноярска. На борту было 167 человек: студенты после сессии, военнослужащие из отпуска, бригады строителей, команда норильских борцов возвращалась с соревнований. Самолет из–за плохой погоды вылетел поздно, в Алыкеле садились в 19.30, в темноте полярной ночи. При заходе на посадку заклинило рули высоты, самолет не долетел до полосы несколько сот метров. Чтобы спасти пострадавших, персонал городской больницы подняли по тревоге. В больнице развернули настоящий полевой госпиталь, хирурги сутки не отходили от столов. Для приема пострадавших открыли так называемое нулевое отделение, куда свезли лучшую аппаратуру из других медучреждений города. Погибли 99 человек, причиной аварии назвали недостаточную эффективность рулей при посадочной скорости, экипаж признали невиновным. Цифра: четверть миллиона Население Норильска достигло 250–тысячной отметки. К концу года в Норильске, Талнахе, Кайеркане и Снежногорске проживали 251,9 тысячи человек. 26 января на свет появился «юбилейный» житель Марина Дмитриева. Ее мамой была коренная норильчанка, 24–летняя Галина Дмитриева, лаборантка управления строительства, студентка Норильского вечернего индустриального института. Отец новорожденной Игорь Дмитриев работал мастером в плавильном цехе никелевого завода. Точки на карте: «Надежда» и ТОФ 15 февраля 1981 года был получен первый металл «Надежды». Надеждинский металлургический завод был самой грандиозной промышленной стройкой в Заполярье XX века не только в Норильске, но и во всем мире. На стройке работали 22 тысячи человек, не считая иностранных специалистов. Первая очередь — гидрометаллургия — была предназначена для переработки пирротинового концентрата, который после освоения Октябрьского месторождения в Талнахе скапливался в отстойниках–накопителях, потому что не было технологии извлечения из него благородных, цветных и драгоценных металлов. 9 июля 1981–го приняли в эксплуатацию вторую очередь завода — пирометаллургию, где перерабатывается никелевый и медный концентраты. Это означало полный запуск завода. Считается, что «Надежда» дала комбинату второе дыхание: без нее не хватило бы мощностей для освоения талнахских руд. Кстати, в те же дни, 30 июня 1981–го, была сдана и первая очередь Талнахской обогатительной фабрики, основного поставщика сырья для НМЗ.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На начало 1980–х годов пришелся пик роста Норильска. В эти годы в городе был достигнут максимум рождаемости (а вскоре — и максимум численности населения). Заканчивалось строительство самых больших предприятий — «Надежды» и Талнахской обогатительной фабрики.Рожать в начале 1980–х было выгодно для семейного бюджета: в марте постановлением правительства отпуска по беременности и уходу за ребенком были увеличены с двух месяцев до трех лет, причем эти годы засчитывались в трудовой стаж. В стране стали больше средств выделять медучреждениям родовспоможения. В Норильске отремонтировали роддом — он на целый год, пока шел ремонт, переселился в новые здания двух школ: школы № 31 и школы–интерната VIII вида, закупили новое оборудование для выхаживания новорожденных. Норильские женщины оценили заботу, и уже в следующем году в Норильске поставлен абсолютный рекорд рождаемости — 5534 малыша, по сто норильчат каждую неделю. Такого уровня Норильск больше не достигал. А при роддоме тогда открылся салон «Малютка», где проводили торжественную выписку новорожденных. Вместе со свидетельством о рождении вручали сувенирную медаль: «Рожденный в Норильске».Самая популярная тема в прессе этих лет — тема дефицита. В 1981 году планы новой, одиннадцатой, пятилетки предполагали увеличение производства товаров группы «Б» — потребительских. Выпускать товары широкого потребления (в просторечии — ширпотреб) разрешили и промышленным предприятиям. С тех пор в каждой норильской квартире была хотя бы одна вещь, сделанная на комбинате в рамках программы «ширпотреб в массы»: обувная полка, вешалка, карниз для штор, цветочные горшки, книжный стеллаж — всего выпускались товары 128 наименований.На Севастопольской построили новую девятиэтажку — 7а и в то же время снесли трехэтажный дом № 4. Более того, все старые дома этой улицы подлежали сносу. Против такого решения выступила общественность — молодые архитекторы, ветераны и просто патриоты города. Началась борьба за сохранение архитектурных памятников 1940–х, расположенных здесь. Сторонники спасения «улицы памяти» требовали сохранить исторический облик Севастопольской, отреставрировать старые дома, «стены которых достойны того, чтобы на каждой из них висело не менее десятка мемориальных табличек». Городские власти отвечали, что старые здания обветшали и представляют угрозу для жителей. Эта борьба, то затихая, то вспыхивая, тянулась почти десять лет.16 ноября 1981 года в аэропорту Норильска произошла страшная авиакатастрофа. Разбился самолет Ту–154, прибывший из Красноярска. На борту было 167 человек: студенты после сессии, военнослужащие из отпуска, бригады строителей, команда норильских борцов возвращалась с соревнований. Самолет из–за плохой погоды вылетел поздно, в Алыкеле садились в 19.30, в темноте полярной ночи. При заходе на посадку заклинило рули высоты, самолет не долетел до полосы несколько сот метров. Чтобы спасти пострадавших, персонал городской больницы подняли по тревоге. В больнице развернули настоящий полевой госпиталь, хирурги сутки не отходили от столов. Для приема пострадавших открыли так называемое нулевое отделение, куда свезли лучшую аппаратуру из других медучреждений города. Погибли 99 человек, причиной аварии назвали недостаточную эффективность рулей при посадочной скорости, экипаж признали невиновным.Население Норильска достигло 250–тысячной отметки. К концу года в Норильске, Талнахе, Кайеркане и Снежногорске проживали 251,9 тысячи человек. 26 января на свет появился «юбилейный» житель Марина Дмитриева. Ее мамой была коренная норильчанка, 24–летняя Галина Дмитриева, лаборантка управления строительства, студентка Норильского вечернего индустриального института. Отец новорожденной Игорь Дмитриев работал мастером в плавильном цехе никелевого завода.15 февраля 1981 года был получен первый металл «Надежды». Надеждинский металлургический завод был самой грандиозной промышленной стройкой в Заполярье XX века не только в Норильске, но и во всем мире. На стройке работали 22 тысячи человек, не считая иностранных специалистов. Первая очередь — гидрометаллургия — была предназначена для переработки пирротинового концентрата, который после освоения Октябрьского месторождения в Талнахе скапливался в отстойниках–накопителях, потому что не было технологии извлечения из него благородных, цветных и драгоценных металлов. 9 июля 1981–го приняли в эксплуатацию вторую очередь завода — пирометаллургию, где перерабатывается никелевый и медный концентраты. Это означало полный запуск завода. Считается, что «Надежда» дала комбинату второе дыхание: без нее не хватило бы мощностей для освоения талнахских руд. Кстати, в те же дни, 30 июня 1981–го, была сдана и первая очередь Талнахской обогатительной фабрики, основного поставщика сырья для НМЗ.

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