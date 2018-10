[Индекс номера 160 (12.10.2018)]



Главная страница

На самом высоком уровне

«Норникель» встретил огонь Универсиады–2019 в Ульяновске.



В Ульяновске состоялась церемония встречи огня XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019. Она была проведена в преддверии Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит 10–12 октября в столице Ульяновской области. «Норникель» традиционно поддерживает отечественный спорт и международные спортивные проекты, является генеральным партнером XXIX Универсиады. Совокупный вклад компании в подготовку и проведение международных Студенческих игр превышает 2 млрд руб. В частности, «Норникель» модернизировал фан–парк «Бобровый лог» — центральный объект Универсиады. «Уверен, что огонь Универсиады зажжет пламя в сердцах молодых спортсменов. Они будут состязаться честно и открыто, радуя всех россиян своими яркими победами, продолжая славные традиции знаменитых предшественников и рекордсменов современности», — заявил статс–секретарь — вице–президент «Норникеля» Владислав Гасумянов. Топ–менеджер обратил внимание на исторический факт: Россия и Советский Союз 14 раз первенствовали в общекомандном зачете летних Студенческих игр и 16 раз — в общекомандном зачете зимних состязаний. «Вместе с Красноярским краем мы организуем проведение Универсиады на самом высоком уровне. Не сомневаюсь, что Студенческие игры пройдут ярко, насыщенно и интересно. XXIX зимняя Универсиада состоится в самом сердце Сибири, что придаст ей особый колорит», — подчеркнул вице–президент «Норникеля». Эстафета огня зимней Универсиады – 2019 стартовала 20 сентября в итальянском Турине, российский этап эстафеты — 28 сентября в Москве. В России факелоносцы пробегут по 30 крупным городам страны. Региональный этап эстафеты в городах Красноярского края начнется 22 января 2019 года в Норильске и завершится 1 марта символическим зажжением городской чаши огня в Красноярске. Студенческие игры пройдут со 2 по 12 марта, свыше 3000 спортсменов из более чем 50 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Сибирский характер Третий тур международной кросс–культурной программы Follow Up Siberia!, организованной генеральным партнером зимней Универсиады – 2019 компанией «Норникель», завершился в Чите. Главная цель программы — продвижение на глобальном уровне знаний о Сибири и Универсиаде.

Справка: «Норникель» (ПАО «ГМК «Норильский никель») — генеральный партнер XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, партнер Международной федерации студенческого спорта (FISU), Олимпийского комитета России и олимпийской команды России, сборной России по футболу и Российского футбольного союза, Ассоциации мини–футбола России и общероссийского проекта «Мини– футбол в школу — Регион Заполярье», Ночной хоккейной лиги и Лиги легенд мирового хоккея, Федерации керлинга России и международного турнира Arctic Curling Cup в Дудинке. Кроме того, «Норникель» владеет профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и мини–футбольным клубом «Норильский никель». Кросс–культурная программа Follow up Siberia! создана компанией «Норникель» в преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Основу Follow Up Siberia! составляет международный онлайн–конкурс, победители которого получают возможность посетить сибирские города. Во время этих поездок участники проекта знакомятся с современной Сибирью и ее жителями. Участники поездок становятся послами Сибири и рассказывают об этом регионе всему миру. Первый тур проекта состоялся в мае 2018 года. Тогда представители шести стран познакомились с таймырскими городами Норильском и Дудинкой. Команда второго тура приезжала в августе 2018 года в Красноярск. Всего до марта 2019 года, когда в Красноярске пройдет Универсиада, состоится четыре тура. Лучшие из лучших участников проекта будут приглашены на Студенческие игры в качестве почетных гостей. Стать участником программы может любой житель планеты. Для этого нужно пройти digital–конкурс «Уголок Сибири в моем городе», отыскав общие черты между своим городом и Сибирью и выложив в соцсетях фото или видео на эту тему с хештегом #followupsiberia. Авторы самых креативных постов получают возможность посетить сибирские города, чтобы составить собственное мнение об этом регионе. На протяжении трех дней (6–8 октября) победители третьего тура онлайн–конкурса в режиме реального времени открывали для себя и мира через свои соцсети разные грани Сибири: традиционной, современной и дружелюбной. В этот раз в составе команды Follow Up Siberia! было девять человек из семи стран (США, Индия, Таиланд, Индонезия, Хорватия, Бразилия и Перу). На выходе из аэропорта гостей встречал первый снег, что особенно порадовало участников проекта из южных стран. В первый день гости города проехали по Чите, побывали в музее «Церковь декабристов» и осуществили мечту, увидев своими глазами городской участок Транссибирской магистрали. Вечером команда побывала в Забайкальском краевом драматическом театре на спектакле Московского Театра наций «Шведская спичка», который в рамках фестиваля «Золотая маска» в Читу привез «Норникель». Специально для иностранцев организаторы сделали синхронный перевод. На следующий день участники тура отправились на мастер–класс по стрельбе из лука. Этот спорт — визитная карточка Забайкалья как в России, так и на международном уровне. Мастер–класс для гостей Читы проводили победитель летней Универсиады — 2017 Александр Дамбаев, чемпион мира Кирилл Смирнов, призер Кубка мира и летней Универсиады — 2017 Саяна Цыремпилова. Гости смогли не только увидеть традиционную бурятскую и современную стрельбу из лука, но и сами попробовали попасть в мишень. После мастер–класса команда отправилась в Агинский дацан — один из самых старых буддийских храмов в России и Забайкалье — на встречу с ламами, которые рассказали об истории монастыря и буддизма и даже составили астрологический прогноз для гостей, а также дали им рекомендации на основе тибеткой медицины. Завершился второй день встречей с молодыми читинцами, интересными, активными, вносящими вклад в развитие родного города. На творческий вечер пришли путешественник Кирилл Чеузов, создатель языковой школы Александр Обогрелов, член сборной Забайкальского края по КВН Дмитрий Ларичев, руководитель студии робототехники Евгения Мезенина. Рассказ президента Федерации тайского бокса Забайкальского края Рустама Байракова о своей благотворительной деятельности и работе с трудными подростками вызвал особый отклик у участников тура. В третий день они отправились на экстремальный джиппинг с читинским клубом любителей внедорожников «Диверсант». Ради невероятных видов на город и реку Ингоду команда забралась на Титовскую сопку, куда можно попасть только на внедорожниках. После этого автолюбители–экстремалы отвезли иностранных гостей к читинским «Дворцам» — скалам, поднявшись на которые, можно сделать уникальные фото и видео. Завершающим событием тура стал мастер–класс по лепке бурятских бууз. Всего со времени запуска проекта в апреле 2018 года к нему присоединились жители 45 стран. Интерактивную карту «уголков Сибири» со всего мира можно увидеть на сайте: https://www.followupsiberia.com/#participants

Фото с сайта https://vk.com/followupsiberia www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Ульяновске состоялась церемония встречи огня XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019. Она была проведена в преддверии Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит 10–12 октября в столице Ульяновской области.«Норникель» традиционно поддерживает отечественный спорт и международные спортивные проекты, является генеральным партнером XXIX Универсиады. Совокупный вклад компании в подготовку и проведение международных Студенческих игр превышает 2 млрд руб. В частности, «Норникель» модернизировал фан–парк «Бобровый лог» — центральный объект Универсиады.«Уверен, что огонь Универсиады зажжет пламя в сердцах молодых спортсменов. Они будут состязаться честно и открыто, радуя всех россиян своими яркими победами, продолжая славные традиции знаменитых предшественников и рекордсменов современности», — заявил статс–секретарь — вице–президент «Норникеля» Владислав Гасумянов. Топ–менеджер обратил внимание на исторический факт: Россия и Советский Союз 14 раз первенствовали в общекомандном зачете летних Студенческих игр и 16 раз — в общекомандном зачете зимних состязаний.«Вместе с Красноярским краем мы организуем проведение Универсиады на самом высоком уровне. Не сомневаюсь, что Студенческие игры пройдут ярко, насыщенно и интересно. XXIX зимняя Универсиада состоится в самом сердце Сибири, что придаст ей особый колорит», — подчеркнул вице–президент «Норникеля».Стать участником программы может любой житель планеты. Для этого нужно пройти digital–конкурс «Уголок Сибири в моем городе», отыскав общие черты между своим городом и Сибирью и выложив в соцсетях фото или видео на эту тему с хештегом #followupsiberia. Авторы самых креативных постов получают возможность посетить сибирские города, чтобы составить собственное мнение об этом регионе.На протяжении трех дней (6–8 октября) победители третьего тура онлайн–конкурса в режиме реального времени открывали для себя и мира через свои соцсети разные грани Сибири: традиционной, современной и дружелюбной.В этот раз в составе команды Follow Up Siberia! было девять человек из семи стран (США, Индия, Таиланд, Индонезия, Хорватия, Бразилия и Перу).На выходе из аэропорта гостей встречал первый снег, что особенно порадовало участников проекта из южных стран. В первый день гости города проехали по Чите, побывали в музее «Церковь декабристов» и осуществили мечту, увидев своими глазами городской участок Транссибирской магистрали. Вечером команда побывала в Забайкальском краевом драматическом театре на спектакле Московского Театра наций «Шведская спичка», который в рамках фестиваля «Золотая маска» в Читу привез «Норникель». Специально для иностранцев организаторы сделали синхронный перевод.На следующий день участники тура отправились на мастер–класс по стрельбе из лука. Этот спорт — визитная карточка Забайкалья как в России, так и на международном уровне. Мастер–класс для гостей Читы проводили победитель летней Универсиады — 2017 Александр Дамбаев, чемпион мира Кирилл Смирнов, призер Кубка мира и летней Универсиады — 2017 Саяна Цыремпилова. Гости смогли не только увидеть традиционную бурятскую и современную стрельбу из лука, но и сами попробовали попасть в мишень.После мастер–класса команда отправилась в Агинский дацан — один из самых старых буддийских храмов в России и Забайкалье — на встречу с ламами, которые рассказали об истории монастыря и буддизма и даже составили астрологический прогноз для гостей, а также дали им рекомендации на основе тибеткой медицины.Завершился второй день встречей с молодыми читинцами, интересными, активными, вносящими вклад в развитие родного города. На творческий вечер пришли путешественник Кирилл Чеузов, создатель языковой школы Александр Обогрелов, член сборной Забайкальского края по КВН Дмитрий Ларичев, руководитель студии робототехники Евгения Мезенина. Рассказ президента Федерации тайского бокса Забайкальского края Рустама Байракова о своей благотворительной деятельности и работе с трудными подростками вызвал особый отклик у участников тура.В третий день они отправились на экстремальный джиппинг с читинским клубом любителей внедорожников «Диверсант». Ради невероятных видов на город и реку Ингоду команда забралась на Титовскую сопку, куда можно попасть только на внедорожниках. После этого автолюбители–экстремалы отвезли иностранных гостей к читинским «Дворцам» — скалам, поднявшись на которые, можно сделать уникальные фото и видео. Завершающим событием тура стал мастер–класс по лепке бурятских бууз.Всего со времени запуска проекта в апреле 2018 года к нему присоединились жители 45 стран. Интерактивную карту «уголков Сибири» со всего мира можно увидеть на сайте:

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.