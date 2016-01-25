Фото новости:

Открытие ВПП

[Индекс номера 160 (12.10.2018)]

 Проекты 
Место новых побед

«Норникель» приступил к активной фазе строительства физкультурно–оздоровительного комплекса, который планируется сдать к середине 2020 года.

Новое современное сооружение возводится в районе дома № 6а на ул. 50 лет Октября. Сейчас там активно ведутся работы по обустройству фундамента силами пяти субподрядных организаций, генеральным подрядчиком является норильское ООО «ПСМК». Строители уже установили 104 сваи из 543, что составляет 26% свайного основания.
Площадь застройки ФОК — 7047 кв. м, а общая площадь здания — почти 10 700 кв. м. ФОК будет высотой 25 метров (три этажа) и размером 64 Х 100 метров. Планируемое количество зрительских мест на трибунах спортивной площадки — 1012, в том числе и 150 мест для VIP–гостей. Помимо этого зал будет оборудован и балконом, на котором в случае необходимости зрители также смогут разместиться. После основного этапа строительства рабочие приступят к благоустройству территории, где появятся парковка, зеленые газоны, детская игровая площадка.
Стоимость объекта составляет около 1,7 млрд рублей. ФОК возводится по дополнительному соглашению между Красноярским краем, «Норникелем» и муниципалитетом к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска.
Эскиз будущего ФОК
Новое спортивное сооружение должно стать основной тренировочной и игровой площадкой мини–футбольного клуба «Норильский никель», заменив собой Дворец спорта «Арктика». Также там планируется проводить спартакиады (соревнования по баскетболу, волейболу, мини–футболу, бадминтону и так далее) филиалов и РОКС компании, тренировки детско–юношеских мини–футбольных команд. Посетителям ФОК будут доступны пять залов (для фитнеса, кардио– и силовых занятий), раздевалки, судейские помещения, кафе.
– ФОК отвечает всем требованиям строительных норм и требованиям международной футбольной ассоциации, — отметил и. о. руководителя дирекции Заполярного филиала по непромышленному строительству Борис Серебрий. — Проект сооружения был разработан новосибирским институтом «Синтез». «Норникель» рассчитывает, что будущий спортивный комплекс станет еще одним местом притяжения жителей Норильска, его смогут посещать не только работники компании. ФОК будет доступен и для маломобильных групп населения.
По словам руководителя проекта Сергея Баркуна, к концу этого года планируется завершить работы по устройству свайного основания и к концу апреля следующего года — строительство нулевого цикла.
– Работы по монтажу металлоконструкций завершатся в конце сентября 2019 года, когда будет стоять уже «коробка» здания. На сегодняшний день работы ведутся в двухсменном режиме — с 8 утра и до 10 вечера. На объекте трудятся 66 человек, в том числе восемь инженерно–технических работников. Но их количество будет увеличиваться и ориентировочно составит 200 человек ко второй половине 2019 года. Сейчас буровые работы осуществляются 13 станками и десятью дополнительными единицами техники. Особых проблем в строительстве мы не видим, поскольку привыкли работать при наших климатических условиях, — сказал Сергей Баркун.

Михаил Туаев
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
30 октября депутаты Норильского городского Совета соберутся на восьмую сессию. Всего планируется рассмотреть семь вопросов. Самый главный из них — бюджет города.

Больной вопрос 
В последнее время люди все чаще начали страдать от болезней соединительной ткани, а также костно–мышечной системы. И с целью привлечения внимания общества к профилактике ревматологических заболеваний в 1996 году был учрежден Всемирный день борьбы с артритом, который ежегодно отмечается 12 октября. «Заполярка» выяснила, как обстоят дела с заболеваемостью артритом и его лечением в Норильске.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Главная страница 
«Норникель» встретил огонь Универсиады–2019 в Ульяновске.

Проекты 
«Норникель» приступил к активной фазе строительства физкультурно–оздоровительного комплекса, который планируется сдать к середине 2020 года.

Экология 
«Норникель» соберет свыше 200 экспертов 15–16 ноября в Мурманске для обсуждения экологических вопросов развития российской Арктики. VII Экологический форум «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий» станет одним из самых заметных мероприятий Мурманской международной деловой недели, которая пройдет 12–16 ноября.

Мысли вслух 
В Дудинке заканчивается речная навигация. Флот из столицы Таймыра уходит в затоны, в Красноярск по чистой воде отчалили последние суда речной навигации–2018. 4 октября порт покинул теплоход «Валерий Чкалов», отправившийся вверх по течению. Последний рейс — всегда немного грустное событие, это чувствуется по настроению пассажиров и экипажа.

Детский вопрос 
Известная норильчанка Любовь Ваганова, усыновившая ребенка и не скрывающая это от мира, рассказала «Заполярке» свою историю.

Новости:
 12 октября 2018 
10:02 Налоговая команда «Норникеля» признана лучшей на конкурсе РСПП и PwC.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх