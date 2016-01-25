[Индекс номера 160 (12.10.2018)]



Проекты

Место новых побед

«Норникель» приступил к активной фазе строительства физкультурно–оздоровительного комплекса, который планируется сдать к середине 2020 года.



Новое современное сооружение возводится в районе дома № 6а на ул. 50 лет Октября. Сейчас там активно ведутся работы по обустройству фундамента силами пяти субподрядных организаций, генеральным подрядчиком является норильское ООО «ПСМК». Строители уже установили 104 сваи из 543, что составляет 26% свайного основания. Площадь застройки ФОК — 7047 кв. м, а общая площадь здания — почти 10 700 кв. м. ФОК будет высотой 25 метров (три этажа) и размером 64 Х 100 метров. Планируемое количество зрительских мест на трибунах спортивной площадки — 1012, в том числе и 150 мест для VIP–гостей. Помимо этого зал будет оборудован и балконом, на котором в случае необходимости зрители также смогут разместиться. После основного этапа строительства рабочие приступят к благоустройству территории, где появятся парковка, зеленые газоны, детская игровая площадка. Стоимость объекта составляет около 1,7 млрд рублей. ФОК возводится по дополнительному соглашению между Красноярским краем, «Норникелем» и муниципалитетом к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска. Эскиз будущего ФОК Новое спортивное сооружение должно стать основной тренировочной и игровой площадкой мини–футбольного клуба «Норильский никель», заменив собой Дворец спорта «Арктика». Также там планируется проводить спартакиады (соревнования по баскетболу, волейболу, мини–футболу, бадминтону и так далее) филиалов и РОКС компании, тренировки детско–юношеских мини–футбольных команд. Посетителям ФОК будут доступны пять залов (для фитнеса, кардио– и силовых занятий), раздевалки, судейские помещения, кафе. – ФОК отвечает всем требованиям строительных норм и требованиям международной футбольной ассоциации, — отметил и. о. руководителя дирекции Заполярного филиала по непромышленному строительству Борис Серебрий. — Проект сооружения был разработан новосибирским институтом «Синтез». «Норникель» рассчитывает, что будущий спортивный комплекс станет еще одним местом притяжения жителей Норильска, его смогут посещать не только работники компании. ФОК будет доступен и для маломобильных групп населения. По словам руководителя проекта Сергея Баркуна, к концу этого года планируется завершить работы по устройству свайного основания и к концу апреля следующего года — строительство нулевого цикла. – Работы по монтажу металлоконструкций завершатся в конце сентября 2019 года, когда будет стоять уже «коробка» здания. На сегодняшний день работы ведутся в двухсменном режиме — с 8 утра и до 10 вечера. На объекте трудятся 66 человек, в том числе восемь инженерно–технических работников. Но их количество будет увеличиваться и ориентировочно составит 200 человек ко второй половине 2019 года. Сейчас буровые работы осуществляются 13 станками и десятью дополнительными единицами техники. Особых проблем в строительстве мы не видим, поскольку привыкли работать при наших климатических условиях, — сказал Сергей Баркун.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Новое современное сооружение возводится в районе дома № 6а на ул. 50 лет Октября. Сейчас там активно ведутся работы по обустройству фундамента силами пяти субподрядных организаций, генеральным подрядчиком является норильское ООО «ПСМК». Строители уже установили 104 сваи из 543, что составляет 26% свайного основания.Площадь застройки ФОК — 7047 кв. м, а общая площадь здания — почти 10 700 кв. м. ФОК будет высотой 25 метров (три этажа) и размером 64 Х 100 метров. Планируемое количество зрительских мест на трибунах спортивной площадки — 1012, в том числе и 150 мест для VIP–гостей. Помимо этого зал будет оборудован и балконом, на котором в случае необходимости зрители также смогут разместиться. После основного этапа строительства рабочие приступят к благоустройству территории, где появятся парковка, зеленые газоны, детская игровая площадка.Стоимость объекта составляет около 1,7 млрд рублей. ФОК возводится по дополнительному соглашению между Красноярским краем, «Норникелем» и муниципалитетом к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска.Новое спортивное сооружение должно стать основной тренировочной и игровой площадкой мини–футбольного клуба «Норильский никель», заменив собой Дворец спорта «Арктика». Также там планируется проводить спартакиады (соревнования по баскетболу, волейболу, мини–футболу, бадминтону и так далее) филиалов и РОКС компании, тренировки детско–юношеских мини–футбольных команд. Посетителям ФОК будут доступны пять залов (для фитнеса, кардио– и силовых занятий), раздевалки, судейские помещения, кафе.– ФОК отвечает всем требованиям строительных норм и требованиям международной футбольной ассоциации, — отметил. — Проект сооружения был разработан новосибирским институтом «Синтез». «Норникель» рассчитывает, что будущий спортивный комплекс станет еще одним местом притяжения жителей Норильска, его смогут посещать не только работники компании. ФОК будет доступен и для маломобильных групп населения.По словам, к концу этого года планируется завершить работы по устройству свайного основания и к концу апреля следующего года — строительство нулевого цикла.– Работы по монтажу металлоконструкций завершатся в конце сентября 2019 года, когда будет стоять уже «коробка» здания. На сегодняшний день работы ведутся в двухсменном режиме — с 8 утра и до 10 вечера. На объекте трудятся 66 человек, в том числе восемь инженерно–технических работников. Но их количество будет увеличиваться и ориентировочно составит 200 человек ко второй половине 2019 года. Сейчас буровые работы осуществляются 13 станками и десятью дополнительными единицами техники. Особых проблем в строительстве мы не видим, поскольку привыкли работать при наших климатических условиях, — сказал Сергей Баркун.

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