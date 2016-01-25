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[Индекс номера 160 (12.10.2018)]

 Экология 
Арктика под охраной государства

«Норникель» соберет свыше 200 экспертов 15–16 ноября в Мурманске для обсуждения экологических вопросов развития российской Арктики. VII Экологический форум «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий» станет одним из самых заметных мероприятий Мурманской международной деловой недели, которая пройдет 12–16 ноября.

Экологический форум является непосредственным преемником проводимой «Норникелем» Международной экологической конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере».
В Экофоруме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, ученые, руководители российских общественных организаций, представители международных экологических организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере. Организаторами Экофорума выступают ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель»), Экологический фонд Сибирского федерального университета (Экофонд СФУ) и Научно–исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ).
«Я уверен, что Экофорум — это идеальная площадка для конструктивного диалога бизнеса, государства, экологической общественности и общества в целом. На форуме мы сможем обсудить новые механизмы правового регулирования в сфере экологии, вопросы приграничного сотрудничества в области охраны окружающей среды, оптимальные решения по промышленной экологии, а также обменяться теоретическими знаниями и практическим опытом», — считает статс–секретарь — вице–президент «Норникеля» Владислав Гасумянов.
По словам президента Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, члена–корреспондента РАН Владимира Грачева, «добиться устойчивого развития мы способны только в результате сотрудничества, когда интересы экономики, экологии и общества будут иметь равное значение».
Первый день форума будет посвящен обсуждению путей реализации Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере экологии, взаимосвязи вопросов охраны окружающей среды и социально–экономического развития регионов России. Пленарное заседание Экофорума пройдет в основном зале Мурманской областной филармонии. Также состоятся четыре тематические секции по темам: «Экологизация промышленного производства. Лучшие практики»; «Мировой опыт охраны окружающей среды. Лучшие примеры и тренды»; «Экологические изменения законодательства: современные требования и технологии»; «Устойчивое развитие северных территорий. Взаимодействие бизнеса, государства и общества». Эксперты обсудят вопросы повышения экологичности производства, социально–экологической ответственности бизнеса, направлений реализации национального проекта «Экология» на северных территориях, внедрения НДТ и технологической модернизации, законодательства, регулирующего экологические аспекты промышленного производства.
Второй день Экофорума пройдет в построенном «Норникелем» визит–центре заповедника «Пасвик» (пгт. Никель), где рассмотрят важные вопросы развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранения биоразнообразия как маркеров экологической устойчивости северных территорий, а также приграничного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
На Экофоруме будет проведена презентация текущих и перспективных проектов Экофонда СФУ, «Норникеля» и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в улучшении экологической обстановки в российской Арктике.

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