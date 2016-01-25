[Индекс номера 160 (12.10.2018)]



Мысли вслух

Навигация, до свидания!

В Дудинке заканчивается речная навигация. Флот из столицы Таймыра уходит в затоны, в Красноярск по чистой воде отчалили последние суда речной навигации–2018. 4 октября порт покинул теплоход «Валерий Чкалов», отправившийся вверх по течению. Последний рейс — всегда немного грустное событие, это чувствуется по настроению пассажиров и экипажа.



Круизный лайнер «Валерий Чкалов» Флоту очень важно уйти из Дудинки вовремя — ледостав обычно начинается на Енисее в середине октября. Как всегда, вывод с Севера проходит без особых проблем, быстро. Оглянуться не успеваешь, как на Енисее ниже Игарки не остается ни одного теплохода Енисейского пароходства, а весь грузовой флот уже поднялся выше Лесосибирска. Планы по генеральным грузам выполнены. Главное для северян — топливо. За навигацию перевезено более 189 тысяч тонн горючего, основная часть которого приходится на долю Таймырской топливной компании. Каждую навигацию в акваторию выходит более тридцати единиц нефтеналивного флота: большегрузные танкеры «Ленанефть», суда средней грузоподъемности, нефтеналивные баржи различных видов. Они работают на основных притоках — на Подкаменной и Нижней Тунгуске, Ангаре, Большой Хете. Бензином, авиа– и дизтопливом на предстоящую зиму обеспечены населенные пункты и предприятия, расположенные в труднодоступной местности. Что имеем Великая река опустела до следующего лета. Но уже сейчас к грусти речников примешивается тревога — всё ли будет хорошо в следующем году, выдержит ли техника еще одну навигацию, что скажут инспектирующие органы? Стоит напомнить, что сейчас по Енисею на главном, можно сказать, маршруте от Красноярска до Дудинки ходят всего два пассажирских теплохода — «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов», построенные в 1953 и 1954 годах соответственно. Суда перевозят по 250 пассажиров каждый, совершая до Дудинки и обратно около сорока рейсов за навигацию. Комфорта для пассажиров на «старичках» в современном понимании просто нет — каюты, кроме люксовых, не имеют санузла, общий душ находится на палубе, оснащение, включая мебель, изношенно, и даже розеток для зарядки бытовой электроники не хватает. На следующий год анонсированы круизные рейсы теплохода «Близняк», тоже построенного в далеком 1954 году и заново родившегося после полной реновации в 2018–м. Это будет единственный комфортабельный круизный теплоход, способный качественно обеспечивать такой вид туризма. Его маршрут могут продлить и до Караула. Теперь «Близняк» имеет два люкса, много полулюксов и классических кают — всего на 56 пассажиров. Есть элегантный ресторан на главной палубе и бар — на верхней; панорамный музыкальный салон с библиотекой и настольными играми; на солнечной палубе имеется зона отдыха. А на верхней палубе с летней мебелью — променад, с которого так приятно любоваться разнообразием енисейских берегов. Очевидно, что вместимость судна невелика, билеты дешевыми не будут. Каюта теплохода «Близняк» Северный интерес Тем временем север Енисейского бассейна, адаптируясь к новым экономическим и политическим условиям, продолжает развиваться. Есть планы по нефтеналивному терминалу в Дудинке и угольному в Игарке, вовсю работает база Прилуки Ванкорского нефтегазового месторождения, мы верим, что возродится и Диксон. Пассажирское водное сообщение, обеспечивающее перевозку жителей небольших речных поселений, городских отпускников, вахтовиков и туристов, — задача стратегическая. Рассмотрен законопроект «О создании благоприятных условий для развития туризма в Красноярском крае», где определены основные задачи и приоритетные направления развития туризма на территории. Есть такая программа и в Норильске. Интерес к нашим северам, особенно к плато Путорана, быстро растет, однако далеко не все потенциальные туристы хотят прилетать на Таймыр самолетом, многие рассчитывают посмотреть и на енисейские красоты. Нам срочно нужны пассажирские суда современного типа. Как заметил Александр Усс, «два абсолютно устаревших судна — недальновидная политика временщиков, мы не можем себе ее позволить». Нужно уже в этом году принять решения по закупке или лизингу как минимум двух пассажирских судов, способных осуществлять перевозку пассажиров на дальние расстояния. Правительство края изучает несколько вариантов обновления флота. Окончательные решения примут после тщательного изучения рынка и консультаций с экспертами. Больше половины промышленных грузов в крае доставляются именно водным путем, поэтому регион особенно заинтересован в развитии речного транспорта и наращивании мощности портов. Заинтересован и Таймыр. Однако очевидно, что в одиночку Норильск не может и не должен решать эту проблему, касающуюся всего края, стянутого Енисеем, как хордой. Разговоры о новых теплоходах идут давно, и вот недавно появились конкретные планы. Проект нового теплохода для Енисея представили на форуме в Санкт–Петербурге. Он разработан на основе концепции АО «ПассажирРечТранс» и министерства транспорта Красноярского края. В отличие от теплоходов предыдущего поколения новый проект А45–90.2, выполненный специалистами Средне–Невского судостроительного завода по самым современным стандартам, максимально комфортен для пассажиров и экипажа. Судно с двумя пассажирскими палубами и одной прогулочной сможет перевозить 150 человек на маршруте протяженностью до 2200 километров. Для пассажиров предусмотрены четырех– и двухместные каюты. Авторами проекта предусмотрены четыре люкса, два полулюкса на двух пассажиров каждый, просторная каюта для людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Помещения оснащены мягкими спальными местами, платяным шкафом, столом со стулом, зеркалом и банкетной мебелью. В каждой каюте имеется индивидуальный санузел, ЖК–телевизор и система кондиционирования воздуха. Во время поездки губернатор края встретился со специалистами СНСЗ, являющегося лидером отечественного композитного кораблестроения и готового взяться за выполнение заказа. Будем надеяться, что вслед за намерениями последуют практические шаги, а первый теплоход будет построен качественно и в установленные сроки. Предложения В целом же отрасль пассажирского судостроения переживает времена долговременного застоя. Лишь недавно начали проявлять активность фирмы, желающие выйти на этот рынок, и питерский вариант не единственный. На судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области по заказу круизной компании «Гама» строится судно типа «Золотое кольцо» проекта ПКС–180. Это трехпалубник, рассчитанный на 170 пассажиров. Длина судна составляет 81,6 м, ширина — 13,83 м. Скорость экономического хода на глубокой воде — 18 км/час. Главное отличие новых судов заключается в старом добром колесном движительно–рулевом комплексе. Колесный движитель, в отличие от современного винтового, уменьшает осадку судна и увеличивает маневренность теплохода, его проходимость по мелководным участкам реки. Колесное судно может разворачиваться вокруг оси и проходить техобслуживание прямо на воде, за счет чего почти вдвое уменьшаются расходы на эксплуатацию. «Гама» заявила, что готова к постройке сразу сорока судов типа «Золотое кольцо». Впрочем, есть интересные варианты на будущее. В правительстве РФ разрабатывается комплекс мер по поддержке алюминиевой отрасли, эта же тема активно обсуждается общественностью, успевшей оценить некоторые спорные предложения. В частности, по росту производства алюминиевых банок для напитков и более широкому использованию алюминиевого провода. Не вдаваясь в детали, отмечу, что при существующих объемах выпуска алюминия ни банки, ни провода не решат проблему роста внутреннего потребления. Наибольший прирост обеспечит снятие ограничений на применение алюминия в транспорте, энергетике и машиностроении. А также увеличение потребления этого металла в авиа– и судостроении. Чем мы хуже? Если область самолетостроения для края неактуальна, то в сфере судостроения мы имеем огромный опыт, как практический, так и исторический. Изучая биографию флота бассейна, нетрудно увидеть, что приличная его часть сошла с Красноярской судоверфи, где исторически совсем недавно строили самые разнообразные суда, вплоть до сложных и крупнотоннажных. А первый енисейский пароход отнюдь не был переправлен сюда морем, он был построен в Енисейске. Объективно в крае есть всё необходимое: сырье, электроэнергия, опыт, кадры. И традиция. Начав со среднеразмерных катеров, можно двигаться и дальше. Ведь нехватка новых судов — общая проблема всех сибирских рек, рынок сбыта будет. Питер и Астрахань далеко. Чем мы хуже?

Вадим Денисов Фото с сайта http://krsk.sibnovosti.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Флоту очень важно уйти из Дудинки вовремя — ледостав обычно начинается на Енисее в середине октября. Как всегда, вывод с Севера проходит без особых проблем, быстро. Оглянуться не успеваешь, как на Енисее ниже Игарки не остается ни одного теплохода Енисейского пароходства, а весь грузовой флот уже поднялся выше Лесосибирска.Планы по генеральным грузам выполнены. Главное для северян — топливо. За навигацию перевезено более 189 тысяч тонн горючего, основная часть которого приходится на долю Таймырской топливной компании. Каждую навигацию в акваторию выходит более тридцати единиц нефтеналивного флота: большегрузные танкеры «Ленанефть», суда средней грузоподъемности, нефтеналивные баржи различных видов. Они работают на основных притоках — на Подкаменной и Нижней Тунгуске, Ангаре, Большой Хете. Бензином, авиа– и дизтопливом на предстоящую зиму обеспечены населенные пункты и предприятия, расположенные в труднодоступной местности.Великая река опустела до следующего лета. Но уже сейчас к грусти речников примешивается тревога — всё ли будет хорошо в следующем году, выдержит ли техника еще одну навигацию, что скажут инспектирующие органы? Стоит напомнить, что сейчас по Енисею на главном, можно сказать, маршруте от Красноярска до Дудинки ходят всего два пассажирских теплохода — «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов», построенные в 1953 и 1954 годах соответственно. Суда перевозят по 250 пассажиров каждый, совершая до Дудинки и обратно около сорока рейсов за навигацию. Комфорта для пассажиров на «старичках» в современном понимании просто нет — каюты, кроме люксовых, не имеют санузла, общий душ находится на палубе, оснащение, включая мебель, изношенно, и даже розеток для зарядки бытовой электроники не хватает.На следующий год анонсированы круизные рейсы теплохода «Близняк», тоже построенного в далеком 1954 году и заново родившегося после полной реновации в 2018–м. Это будет единственный комфортабельный круизный теплоход, способный качественно обеспечивать такой вид туризма. Его маршрут могут продлить и до Караула. Теперь «Близняк» имеет два люкса, много полулюксов и классических кают — всего на 56 пассажиров. Есть элегантный ресторан на главной палубе и бар — на верхней; панорамный музыкальный салон с библиотекой и настольными играми; на солнечной палубе имеется зона отдыха. А на верхней палубе с летней мебелью — променад, с которого так приятно любоваться разнообразием енисейских берегов. Очевидно, что вместимость судна невелика, билеты дешевыми не будут.Тем временем север Енисейского бассейна, адаптируясь к новым экономическим и политическим условиям, продолжает развиваться. Есть планы по нефтеналивному терминалу в Дудинке и угольному в Игарке, вовсю работает база Прилуки Ванкорского нефтегазового месторождения, мы верим, что возродится и Диксон. Пассажирское водное сообщение, обеспечивающее перевозку жителей небольших речных поселений, городских отпускников, вахтовиков и туристов, — задача стратегическая. Рассмотрен законопроект «О создании благоприятных условий для развития туризма в Красноярском крае», где определены основные задачи и приоритетные направления развития туризма на территории. Есть такая программа и в Норильске.Интерес к нашим северам, особенно к плато Путорана, быстро растет, однако далеко не все потенциальные туристы хотят прилетать на Таймыр самолетом, многие рассчитывают посмотреть и на енисейские красоты. Нам срочно нужны пассажирские суда современного типа. Как заметил Александр Усс, «два абсолютно устаревших судна — недальновидная политика временщиков, мы не можем себе ее позволить». Нужно уже в этом году принять решения по закупке или лизингу как минимум двух пассажирских судов, способных осуществлять перевозку пассажиров на дальние расстояния. Правительство края изучает несколько вариантов обновления флота. Окончательные решения примут после тщательного изучения рынка и консультаций с экспертами. Больше половины промышленных грузов в крае доставляются именно водным путем, поэтому регион особенно заинтересован в развитии речного транспорта и наращивании мощности портов.Заинтересован и Таймыр. Однако очевидно, что в одиночку Норильск не может и не должен решать эту проблему, касающуюся всего края, стянутого Енисеем, как хордой. Разговоры о новых теплоходах идут давно, и вот недавно появились конкретные планы. Проект нового теплохода для Енисея представили на форуме в Санкт–Петербурге. Он разработан на основе концепции АО «ПассажирРечТранс» и министерства транспорта Красноярского края. В отличие от теплоходов предыдущего поколения новый проект А45–90.2, выполненный специалистами Средне–Невского судостроительного завода по самым современным стандартам, максимально комфортен для пассажиров и экипажа. Судно с двумя пассажирскими палубами и одной прогулочной сможет перевозить 150 человек на маршруте протяженностью до 2200 километров. Для пассажиров предусмотрены четырех– и двухместные каюты. Авторами проекта предусмотрены четыре люкса, два полулюкса на двух пассажиров каждый, просторная каюта для людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Помещения оснащены мягкими спальными местами, платяным шкафом, столом со стулом, зеркалом и банкетной мебелью. В каждой каюте имеется индивидуальный санузел, ЖК–телевизор и система кондиционирования воздуха.Во время поездки губернатор края встретился со специалистами СНСЗ, являющегося лидером отечественного композитного кораблестроения и готового взяться за выполнение заказа. Будем надеяться, что вслед за намерениями последуют практические шаги, а первый теплоход будет построен качественно и в установленные сроки.В целом же отрасль пассажирского судостроения переживает времена долговременного застоя. Лишь недавно начали проявлять активность фирмы, желающие выйти на этот рынок, и питерский вариант не единственный. На судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области по заказу круизной компании «Гама» строится судно типа «Золотое кольцо» проекта ПКС–180. Это трехпалубник, рассчитанный на 170 пассажиров. Длина судна составляет 81,6 м, ширина — 13,83 м. Скорость экономического хода на глубокой воде — 18 км/час. Главное отличие новых судов заключается в старом добром колесном движительно–рулевом комплексе. Колесный движитель, в отличие от современного винтового, уменьшает осадку судна и увеличивает маневренность теплохода, его проходимость по мелководным участкам реки. Колесное судно может разворачиваться вокруг оси и проходить техобслуживание прямо на воде, за счет чего почти вдвое уменьшаются расходы на эксплуатацию. «Гама» заявила, что готова к постройке сразу сорока судов типа «Золотое кольцо».Впрочем, есть интересные варианты на будущее. В правительстве РФ разрабатывается комплекс мер по поддержке алюминиевой отрасли, эта же тема активно обсуждается общественностью, успевшей оценить некоторые спорные предложения. В частности, по росту производства алюминиевых банок для напитков и более широкому использованию алюминиевого провода. Не вдаваясь в детали, отмечу, что при существующих объемах выпуска алюминия ни банки, ни провода не решат проблему роста внутреннего потребления. Наибольший прирост обеспечит снятие ограничений на применение алюминия в транспорте, энергетике и машиностроении. А также увеличение потребления этого металла в авиа– и судостроении.Если область самолетостроения для края неактуальна, то в сфере судостроения мы имеем огромный опыт, как практический, так и исторический. Изучая биографию флота бассейна, нетрудно увидеть, что приличная его часть сошла с Красноярской судоверфи, где исторически совсем недавно строили самые разнообразные суда, вплоть до сложных и крупнотоннажных. А первый енисейский пароход отнюдь не был переправлен сюда морем, он был построен в Енисейске. Объективно в крае есть всё необходимое: сырье, электроэнергия, опыт, кадры. И традиция. Начав со среднеразмерных катеров, можно двигаться и дальше. Ведь нехватка новых судов — общая проблема всех сибирских рек, рынок сбыта будет. Питер и Астрахань далеко. Чем мы хуже?

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