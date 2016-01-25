[Индекс номера 161 (16.10.2018)]



Новые горизонты

Норильчанам представили концепцию будущего Музея современного искусства, который, по замыслу, должен открыться к 70–летнему юбилею города в здании на Комсомольской, 37.



Первая инсталляция в будущем музее уже состоялась Идея создать такой музей в здании бывшего Дома торговли родилась параллельно с началом благоустройства набережной озера Долгое, с которой он непосредственно будет соседствовать. Первое обсуждение перспектив строительства состоялось полтора года назад, в апреле 2017–го, тогда же была создана рабочая группа, в нее вошли специалисты из Москвы и Красноярска, а также норильские архитекторы и знатоки искусства. В июне прошла первая «разведка местности», когда приглашенные специалисты знакомились с Норильском, осматривали здание и окружающий ландшафт, обсуждали пожелания норильчан, возможные варианты и то, как органично вписать новый музей в городское пространство. С июня по октябрь этого года разрабатывался архитектурный проект, и на сегодня сформирована конкретная концепция, которая предложена норильским проектировщикам. К концу декабря родится эскизное решение музея, и только с 2019 года начнется работа над созданием проектно–сметной документации. Согласно проекту, у существующего здания должны достроить третий этаж, у фасада между двух входов появится атриум, а сзади будет смонтирован некий крытый двор, своеобразный буфер для сменных экспозиций. Из опыта мировых музеев Как объясняют создатели концепции, в числе которых и Наталья Федянина, директор Музея Норильска, на первом этаже, условно названном «Горизонт сообщества», помимо гардероба и кафе разместятся медиатека детская студия, арт–мастерская, помещение для проведения семинаров и выставочное пространство. Второй этаж, получивший название «Горизонт памяти», будет занят фондохранилищем нынешней художественной галереи и музея и выставочным залом. На третьем этаже, именуемом «Горизонт дали», помимо выставочного пространства задуманы некая коворкинг–зона, многофункциональный зал, где люди смогут общаться, обмениваться опытом. Сейчас общая площадь помещений здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров, в будущем, с учетом достройки, площадь увеличится до 5–7 тысяч кв. м. Музей сможет принять, по предварительным подсчетам, от 400 до 1500 человек, там будут работать порядка 80 сотрудников. Депозитарий вместит 100 000 единиц хранения. Кафе планируется построить на 50–60 человек с учетом того, что туда смогут зайти перекусить и отдохнуть горожане, гуляющие на набережной озера Долгое. «Арктический музей современного искусства актуализирует и интегрирует локальный норильский контекст через инструментарий современного искусства в глобальную систему взаимодействий, способствуя вдохновению, самоопределению и развитию северного города и человека Севера» — из презентации Музея современного искусства.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Идея создать такой музей в здании бывшего Дома торговли родилась параллельно с началом благоустройства набережной озера Долгое, с которой он непосредственно будет соседствовать. Первое обсуждение перспектив строительства состоялось полтора года назад, в апреле 2017–го, тогда же была создана рабочая группа, в нее вошли специалисты из Москвы и Красноярска, а также норильские архитекторы и знатоки искусства. В июне прошла первая «разведка местности», когда приглашенные специалисты знакомились с Норильском, осматривали здание и окружающий ландшафт, обсуждали пожелания норильчан, возможные варианты и то, как органично вписать новый музей в городское пространство. С июня по октябрь этого года разрабатывался архитектурный проект, и на сегодня сформирована конкретная концепция, которая предложена норильским проектировщикам. К концу декабря родится эскизное решение музея, и только с 2019 года начнется работа над созданием проектно–сметной документации.Согласно проекту, у существующего здания должны достроить третий этаж, у фасада между двух входов появится атриум, а сзади будет смонтирован некий крытый двор, своеобразный буфер для сменных экспозиций.Как объясняют создатели концепции, в числе которых и, на первом этаже, условно названном «Горизонт сообщества», помимо гардероба и кафе разместятся медиатека детская студия, арт–мастерская, помещение для проведения семинаров и выставочное пространство. Второй этаж, получивший название «Горизонт памяти», будет занят фондохранилищем нынешней художественной галереи и музея и выставочным залом. На третьем этаже, именуемом «Горизонт дали», помимо выставочного пространства задуманы некая коворкинг–зона, многофункциональный зал, где люди смогут общаться, обмениваться опытом.Сейчас общая площадь помещений здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров, в будущем, с учетом достройки, площадь увеличится до 5–7 тысяч кв. м. Музей сможет принять, по предварительным подсчетам, от 400 до 1500 человек, там будут работать порядка 80 сотрудников. Депозитарий вместит 100 000 единиц хранения. Кафе планируется построить на 50–60 человек с учетом того, что туда смогут зайти перекусить и отдохнуть горожане, гуляющие на набережной озера Долгое.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















