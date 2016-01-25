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[Индекс номера 161 (16.10.2018)]

 Юбилеи 
Команда единомышленников

Норильск отметил профессиональный праздник защитников природы, поздравив сотрудников Объединенной дирекции заповедников Таймыра сразу с несколькими юбилеями.

Коллектив «Заповедников Таймыра»
14 октября, в воскресенье, отмечался День работников заповедников и национальных парков. Это профессиональный праздник для всех сотрудников Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Дирекция образовалась в 2013 году, объединив крупнейшие заповедники России — «Большой Арктический», «Путоранский» и «Таймырский», а также «Пуринский» и «Североземельский» заказники. Сегодня «Заповедники Таймыра» — самая крупная природоохранная территория России и в мире. Это 10,8 миллиона гектаров уникальных природных комплексов российской Арктики, разнообразие природных зон — от арктических пустынь на севере до горной тайги на юге.
В 2018 году «Заповедники Таймыра» отмечают сразу несколько юбилеев. 25 лет исполнилось со дня создания заповедника «Большой Арктический», 30 лет — заповеднику «Путоранский» и столько же — заказнику «Пуринский». Ну а у самой Объединенной дирекции заповедников Таймыра первая круглая дата — пять лет.
Сегодня в Объединенной дирекции трудятся более 80 человек. В преддверии профессионального праздника сотрудников природоохранного предприятия поздравил председатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев. От имени горсовета он вручил заслуженным работникам благодарственные письма горсовета.
Лучшие сотрудники также удостоились юбилейных медалей «65 лет городу Норильску» и благодарственных писем от главы Норильска. К празднику впервые были выпущены памятные медали в честь заповедников–юбиляров, которыми тоже отмечены специалисты природоохраны.
Виктор Матасов, директор ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра»:
— Пользуясь случаем, хочу поздравить не только своих коллег, но и всех не равнодушных к сохранению природы людей. Самый главный итог нашей работы за минувшие пять лет — объединение команды единомышленников и создание волонтерского движения. Волонтеры помогают нам обустраивать лагеря на озерах Лама и Собачье, изучать представителей краснокнижных видов. На следующий год мы планируем вывезти группы волонтеров на озеро Аян и организовать изучение морских млекопитающих и белого медведя в Арктике.

Светлана Гунина
Фото Владимира Макушкина
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