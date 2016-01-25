Норильск отметил профессиональный праздник защитников природы, поздравив сотрудников Объединенной дирекции заповедников Таймыра сразу с несколькими юбилеями.
|Коллектив «Заповедников Таймыра»
14 октября, в воскресенье, отмечался День работников заповедников и национальных парков. Это профессиональный праздник для всех сотрудников Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Дирекция образовалась в 2013 году, объединив крупнейшие заповедники России — «Большой Арктический», «Путоранский» и «Таймырский», а также «Пуринский» и «Североземельский» заказники. Сегодня «Заповедники Таймыра» — самая крупная природоохранная территория России и в мире. Это 10,8 миллиона гектаров уникальных природных комплексов российской Арктики, разнообразие природных зон — от арктических пустынь на севере до горной тайги на юге.
В 2018 году «Заповедники Таймыра» отмечают сразу несколько юбилеев. 25 лет исполнилось со дня создания заповедника «Большой Арктический», 30 лет — заповеднику «Путоранский» и столько же — заказнику «Пуринский». Ну а у самой Объединенной дирекции заповедников Таймыра первая круглая дата — пять лет.
Сегодня в Объединенной дирекции трудятся более 80 человек. В преддверии профессионального праздника сотрудников природоохранного предприятия поздравил председатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев
. От имени горсовета он вручил заслуженным работникам благодарственные письма горсовета.
Лучшие сотрудники также удостоились юбилейных медалей «65 лет городу Норильску» и благодарственных писем от главы Норильска. К празднику впервые были выпущены памятные медали в честь заповедников–юбиляров, которыми тоже отмечены специалисты природоохраны.Виктор Матасов, директор ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра»:
— Пользуясь случаем, хочу поздравить не только своих коллег, но и всех не равнодушных к сохранению природы людей. Самый главный итог нашей работы за минувшие пять лет — объединение команды единомышленников и создание волонтерского движения. Волонтеры помогают нам обустраивать лагеря на озерах Лама и Собачье, изучать представителей краснокнижных видов. На следующий год мы планируем вывезти группы волонтеров на озеро Аян и организовать изучение морских млекопитающих и белого медведя в Арктике.Светлана ГунинаФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда