[Индекс номера 161 (16.10.2018)]



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На долгую память

В конце сентября норильское управление по делам культуры и искусства при партнерской поддержке завершило долгожданное обновление мемориала почетного гражданина Норильска Юрия Бариева, коренного норильчанина, выдающегося поэта, автора перевода «Слова о полку Игореве». В этом году ему исполнилось бы 70 лет...



Обновленный мемориал почетного гражданина города Норильска Юрия Бариева на Голиково Так было еще недавно... Мы побывали у мемориала Бариева на Голиково, где дочь поэта выразила сердечную благодарность землякам за деятельную память о ее выдающемся отце. Вспомнили и о том, что в начале 2000–х в город по заказу управления культуры доставили превосходный скульптурный портрет Юрия Бариева, созданный из глыбы черного гранита известным красноярским ваятелем Константином Зиничем. Так совпало, что он же является автором скульптур в Пушкинском сквере — у 4–й гимназии, где в свое время учился Юрий Бариев, и совсем рядом с домом на Севастопольской, 7б, в котором он жил. Задуманное же основание под лучший, пожалуй, памятник на Голиково за прошедшие годы так и не было завершено, а забетонированная площадка вконец растрескалась. Дочь почетного гражданина нашего города, взявшая на себя основные расходы, обратилась к властям с просьбой найти специалистов для качественного проведения работ, с тем чтобы мемориал наконец стал выглядеть достойно памяти ее знаменитого отца. Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства, рассказала нам не только о тех, кто оказал всемерную помощь в обновлении мемориала, но и о насущных проблемах, касающихся дела сохранения нашей общей памяти: – Юрий Бариев, несомненно, внес большой вклад в развитие литературы, и в свое время муниципалитет заказал ему достойный памятник. Что же до самого надгробия — это было делом родственников. Но мы решили разделить с ними бремя расходов и исполнить свой долг перед памятью Юрия Адыгамовича. Сделать ремонт за счет бюджетных средств не позволял закон, и на протяжении последних лет мы обращались за помощью по разным адресам. В итоге удалось собрать команду, которая и понимала специфику работы, и обладала нужными ресурсами. В этом нам очень помог Сергей Канавин, который и нашел подрядную организацию «Баска+». Наталья Бариева закупила мраморную плитку, которую привезли с материка, оплатила часть работ. Большое спасибо следует сказать и директору ЗФ «Норникеля» Николаю Уткину, а также администрации рудника «Комсомольский», выделившей специальную смесь, использование которой, как мы надеемся, позволит надолго сохранить мемориал в наилучшем состоянии. В числе наших партнеров был и Виктор Данилов, генеральный директор «Стройградторга». Большую работу по организации работ выполнили сотрудники Централизованной библиотечной системы. Отдельная благодарность — Виктору Калинину и Ольге Сарычевой, которые откликнулись на нашу просьбу и этим летом отремонтировали фасад дома, где установлена мемориальная доска Юрию Бариеву. Признательны мы и управлению благотворительных проектов Заполярного филиала «Норильского никеля». Естественно, мы и в дальнейшем будем прилагать все возможные усилия для того, чтобы сохранять нашу общую историческую память. Я хочу, чтобы все понимали: прямых механизмов, которые можно было бы задействовать в производстве ремонта захоронений выдающихся норильчан, у нас не имеется. Поэтому очень важно, чтобы и впредь находились люди, которые способны оказать в этом благородном начинании бескорыстную помощь городу. И очень приятно ощущать поддержку тех, кто уже вложил часть своей души в большое дело. Никого слезно уговаривать не приходилось, отклик был самым искренним. Партнеры, оказавшие помощь в восстановлении мемориала почетного гражданина Норильска Юрия Бариева: Сергей Викторович Канавин — маркетолог ООО «Единство»; Евгений Евгеньевич Картавов — генеральный директор ООО «Баска+»; Олег Дмитриевич Елисеев — и. о. директора ЗФ «Норникеля»; Виктор Вячеславович Данилов — генеральный директор ООО «Стройградторг»; Николай Сергеевич Матюшонок — начальник комплекса производственно–хозяйственного обеспечения рудника «Комсомольский»; Татьяна Борисовна Кочеткова — директор ЦБС. – Ирина Николаевна, какие еще источники помощи, помимо волонтерства, может изыскать город? Ребята из «Молодой гвардии» помогают ухаживать за памятными досками – В Красноярске действует партийный проект «Единой России» «Историческая память». Но, понятно, что в случае с мемориалом Юрия Бариева, когда речь шла о 300 тысячах рублей, нам таких денег никто бы не выделил. Поиск финансирования — вообще процесс непростой. К счастью, если понадобится, мы сами сможем тратить деньги на реставрацию скульптурного памятника Юрию Бариеву, так как он находится на балансе библиотеки. Но все–таки сбор средств — это еще не все. Я глубоко убеждена: важно, чтобы люди могли что–то сделать своими руками, приложить собственные усилия. Давайте смотреть правде в глаза: реставрация надгробий известных норильчан не относится напрямую к компетенции управления по делам культуры и искусства. И, тем не менее, мы эту тему без внимания не оставляем. – А кто сегодня следит за сохранностью памятных досок, есть ли специалисты, способные правильно за ними ухаживать? Памятник «Жертвам Норильлага» в музейном сквере – Если говорить о чистке мемориальных досок, то деньги на это в городском хозяйстве заложены. Мы много консультировались по вопросам их сохранности с архитектором Михаилом Волгиным, по поводу одной из проблемных досок обращались к специалистам из Санкт–Петербурга. Мемориальная доска, посвященная выдающемуся ученому–минерологу Николаю Федоровскому (безвинно отбывал срок в Норильлаге, преподавал в Норильском горно-металлургическом техникуме. — Ред.), которая установлена на здании НИИ и которая после ремонтных работ оказалась залита краской, очистке, увы, не подлежит. Краска «проела» слой, нанесенный на гальванопластике, и убрать ее механическими средствами, в том числе и с использованием химикатов, не повредив доску, невозможно. Конечно, надо разобраться, как получилось, что во время ремонта фасада здания никто не позаботился о том, чтобы обезопасить памятную доску. Но факт остается фактом — доска испорчена. Сейчас мы нашли специалиста из Красноярска, который готов летом очистить доску в несколько этапов, не снимая ее. Будем заниматься этим вопросом вместе с горхозом. Мемориальная доска выдающемуся ученому-минерологу Николаю Федоровскому В целом памятные доски, сделанные в самом Норильске из производимых здесь металлов, очищаются легко, но в условиях агрессивной среды они быстро приходят в плачевный вид. В позапрошлом году несколько досок были почищены благодаря помощи механического завода — спасибо Сергею Леонидовичу Королю, но буквально за месяц они снова потемнели. Сложности есть, но в любом случае мы со своей стороны ведем учет и наблюдение и при необходимости обращаемся в управление городского хозяйства, которое заключает с подрядчиками договоры на ведение работ. Агрессивная среда вредит памятнику «Жертвам Норильлага» – Появятся ли в Норильске в ближайшие годы новые мемориальные доски? – Нам хотелось бы увековечить память Константина Григорьевича Аптекмана (создатель норильской ЦБС, первый заслуженный работник культуры в нашем городе. — Ред.), будем продолжать работу в этом направлении. Поступили новые предложения от норильского землячества в Москве, но тут есть свои нюансы: доски, которые уже установлены по его инициативе — директорам Норильского комбината Борису Колесникову и Анатолию Филатову, очень дорогие, и за ними, как оказалось, очень тяжело ухаживать. Когда принимали решение об их установке, никто не учел, что водяной конденсат, оседающий на них, будет образовывать сосульки, которые портят внешний вид досок. А высота, на которой они расположены, не дает работникам кинотеатра «Родина» быстро навести порядок. Конечно, это неприятная ситуация, но меня всегда удивляет, когда люди, вместо того чтобы попытаться исправить положение вещей, начинают язвить на эту тему в интернете. Зашли бы в «Родину», попросили стульчик и убрали бы сосульку. Я думаю так: если ты считаешь себя активным гражданином, то можешь и сам попробовать сделать что–то полезное. – А как заботится о памятниках и мемориальных досках Музей Норильска? – У него на подотчете находятся восемь памятных досок, за которые они отвечают в части визуального сбережения, все остальное — зона ответственности городского хозяйства. К сожалению, у нас пока не получается отремонтировать памятник «Жертвам Норильлага» в музейном сквере — не удается найти подрядчика. Там ведь не в расколотой плитке дело: насколько я понимаю, под воздействием влаги и агрессивной среды произошла деформация внутренних металлических конструкций. Мы уже обращались к автору памятника Елене Арсеньевой, которая сейчас работает в музее, постарались поднять чертежи, документы, касающиеся технических характеристик монумента, но восстановить удалось не все. Возникли трудности и с описательной частью в техзадании. У подрядчиков, в свою очередь, нет профильных специалистов. Но вопрос не пущен на самотек, решать мы его так или иначе будем. – В этом году исполнилось 80 лет с тех пор, как Авраамий Павлович Завенягин возглавил строительство Норильского комбината. Недавно бюст Завенягина, который «встречал» посетителей на первом этаже управления Заполярного филиала на Гвардейской площади, после ремонта в фойе переместили в боковое помещение, где выдают пропуска. Просто по–человечески скажите, как вы к этому относитесь? Бюст Авраамия Павловича Завенягина сейчас «охраняет» бюро пропусков управления «Норникеля» – Думаю, эту тему необходимо обсудить с руководителями Заполярного филиала и города, с тем чтобы совместно найти разумное решение проблемы и определить, какое место должен занимать памятник столь значимой для нашего города личности.

Ирина Даниленко Фото автора, Ирины Яринской и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мы побывали у мемориала Бариева на Голиково, где дочь поэта выразила сердечную благодарность землякам за деятельную память о ее выдающемся отце. Вспомнили и о том, что в начале 2000–х в город по заказу управления культуры доставили превосходный скульптурный портрет Юрия Бариева, созданный из глыбы черного гранита известным красноярским ваятелем Константином Зиничем. Так совпало, что он же является автором скульптур в Пушкинском сквере — у 4–й гимназии, где в свое время учился Юрий Бариев, и совсем рядом с домом на Севастопольской, 7б, в котором он жил. Задуманное же основание под лучший, пожалуй, памятник на Голиково за прошедшие годы так и не было завершено, а забетонированная площадка вконец растрескалась. Дочь почетного гражданина нашего города, взявшая на себя основные расходы, обратилась к властям с просьбой найти специалистов для качественного проведения работ, с тем чтобы мемориал наконец стал выглядеть достойно памяти ее знаменитого отца., рассказала нам не только о тех, кто оказал всемерную помощь в обновлении мемориала, но и о насущных проблемах, касающихся дела сохранения нашей общей памяти:– Юрий Бариев, несомненно, внес большой вклад в развитие литературы, и в свое время муниципалитет заказал ему достойный памятник. Что же до самого надгробия — это было делом родственников. Но мы решили разделить с ними бремя расходов и исполнить свой долг перед памятью Юрия Адыгамовича. Сделать ремонт за счет бюджетных средств не позволял закон, и на протяжении последних лет мы обращались за помощью по разным адресам. В итоге удалось собрать команду, которая и понимала специфику работы, и обладала нужными ресурсами. В этом нам очень помог Сергей Канавин, который и нашел подрядную организацию «Баска+». Наталья Бариева закупила мраморную плитку, которую привезли с материка, оплатила часть работ. Большое спасибо следует сказать и директору ЗФ «Норникеля» Николаю Уткину, а также администрации рудника «Комсомольский», выделившей специальную смесь, использование которой, как мы надеемся, позволит надолго сохранить мемориал в наилучшем состоянии. В числе наших партнеров был и Виктор Данилов, генеральный директор «Стройградторга». Большую работу по организации работ выполнили сотрудники Централизованной библиотечной системы. Отдельная благодарность — Виктору Калинину и Ольге Сарычевой, которые откликнулись на нашу просьбу и этим летом отремонтировали фасад дома, где установлена мемориальная доска Юрию Бариеву. Признательны мы и управлению благотворительных проектов Заполярного филиала «Норильского никеля».Естественно, мы и в дальнейшем будем прилагать все возможные усилия для того, чтобы сохранять нашу общую историческую память. Я хочу, чтобы все понимали: прямых механизмов, которые можно было бы задействовать в производстве ремонта захоронений выдающихся норильчан, у нас не имеется. Поэтому очень важно, чтобы и впредь находились люди, которые способны оказать в этом благородном начинании бескорыстную помощь городу. И очень приятно ощущать поддержку тех, кто уже вложил часть своей души в большое дело. Никого слезно уговаривать не приходилось, отклик был самым искренним.– В Красноярске действует партийный проект «Единой России» «Историческая память». Но, понятно, что в случае с мемориалом Юрия Бариева, когда речь шла о 300 тысячах рублей, нам таких денег никто бы не выделил. Поиск финансирования — вообще процесс непростой. К счастью, если понадобится, мы сами сможем тратить деньги на реставрацию скульптурного памятника Юрию Бариеву, так как он находится на балансе библиотеки. Но все–таки сбор средств — это еще не все. Я глубоко убеждена: важно, чтобы люди могли что–то сделать своими руками, приложить собственные усилия. Давайте смотреть правде в глаза: реставрация надгробий известных норильчан не относится напрямую к компетенции управления по делам культуры и искусства. И, тем не менее, мы эту тему без внимания не оставляем.– Если говорить о чистке мемориальных досок, то деньги на это в городском хозяйстве заложены. Мы много консультировались по вопросам их сохранности с архитектором Михаилом Волгиным, по поводу одной из проблемных досок обращались к специалистам из Санкт–Петербурга. Мемориальная доска, посвященная выдающемуся ученому–минерологу Николаю Федоровскому (безвинно отбывал срок в Норильлаге, преподавал в Норильском горно-металлургическом техникуме. —), которая установлена на здании НИИ и которая после ремонтных работ оказалась залита краской, очистке, увы, не подлежит. Краска «проела» слой, нанесенный на гальванопластике, и убрать ее механическими средствами, в том числе и с использованием химикатов, не повредив доску, невозможно. Конечно, надо разобраться, как получилось, что во время ремонта фасада здания никто не позаботился о том, чтобы обезопасить памятную доску. Но факт остается фактом — доска испорчена. Сейчас мы нашли специалиста из Красноярска, который готов летом очистить доску в несколько этапов, не снимая ее. Будем заниматься этим вопросом вместе с горхозом.В целом памятные доски, сделанные в самом Норильске из производимых здесь металлов, очищаются легко, но в условиях агрессивной среды они быстро приходят в плачевный вид. В позапрошлом году несколько досок были почищены благодаря помощи механического завода — спасибо Сергею Леонидовичу Королю, но буквально за месяц они снова потемнели. Сложности есть, но в любом случае мы со своей стороны ведем учет и наблюдение и при необходимости обращаемся в управление городского хозяйства, которое заключает с подрядчиками договоры на ведение работ.– Нам хотелось бы увековечить память Константина Григорьевича Аптекмана (создатель норильской ЦБС, первый заслуженный работник культуры в нашем городе. — Ред.), будем продолжать работу в этом направлении. Поступили новые предложения от норильского землячества в Москве, но тут есть свои нюансы: доски, которые уже установлены по его инициативе — директорам Норильского комбината Борису Колесникову и Анатолию Филатову, очень дорогие, и за ними, как оказалось, очень тяжело ухаживать. Когда принимали решение об их установке, никто не учел, что водяной конденсат, оседающий на них, будет образовывать сосульки, которые портят внешний вид досок. А высота, на которой они расположены, не дает работникам кинотеатра «Родина» быстро навести порядок. Конечно, это неприятная ситуация, но меня всегда удивляет, когда люди, вместо того чтобы попытаться исправить положение вещей, начинают язвить на эту тему в интернете. Зашли бы в «Родину», попросили стульчик и убрали бы сосульку. Я думаю так: если ты считаешь себя активным гражданином, то можешь и сам попробовать сделать что–то полезное.– У него на подотчете находятся восемь памятных досок, за которые они отвечают в части визуального сбережения, все остальное — зона ответственности городского хозяйства. К сожалению, у нас пока не получается отремонтировать памятник «Жертвам Норильлага» в музейном сквере — не удается найти подрядчика. Там ведь не в расколотой плитке дело: насколько я понимаю, под воздействием влаги и агрессивной среды произошла деформация внутренних металлических конструкций. Мы уже обращались к автору памятника Елене Арсеньевой, которая сейчас работает в музее, постарались поднять чертежи, документы, касающиеся технических характеристик монумента, но восстановить удалось не все. Возникли трудности и с описательной частью в техзадании. У подрядчиков, в свою очередь, нет профильных специалистов. Но вопрос не пущен на самотек, решать мы его так или иначе будем.– Думаю, эту тему необходимо обсудить с руководителями Заполярного филиала и города, с тем чтобы совместно найти разумное решение проблемы и определить, какое место должен занимать памятник столь значимой для нашего города личности.

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