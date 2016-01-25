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[Индекс номера 161 (16.10.2018)]

 Театр 
Светский разговор

Смешной ужастик с элементами мелодрамы. Премьера «Пиковой дамы» состоялась на этих выходных в Заполярном театре драмы.

Роман Лесик прекрасно вжился в роль старой графини
В то время дамы играли в «фараон» — так называлась простенькая картежная игра, где карты метали направо–налево и при этом ставили на кон целые состояния. О том, какие драмы и «любови» могли стоять за игрой и сиюминутными желаниями игроков — в новом спектакле по А. С. Пушкину «Пиковая дама» в постановке Владимира Скворцова. За понятным сюжетом, прозванным самим Пушкиным мистическим анекдотом, кроется крутой жанровый микс: смесь романтики, готики, ужастика, а также любовных и комедийных историй.
Режиссер сам исполнил на премьере яркую эпизодическую роль бывалого картежника Чекалинского. После драматического проигрыша Чекалинскому в финальной части спектакля Германн, которого играет Александр Носырев, окончательно сходит с ума. Будучи в душе игроком, молодой человек никогда до этого не брал в руки карты, а тут идет на преступление ради наживы.
Но убийства, по сути, нет, впрочем, как и угрызений совести... Однако есть четкое ощущение, что Германн сходит с ума, постепенно и неуклонно, на протяжении всех двух актов. Носыреву удается передать изломанное и неустойчивое состояние психики своего героя. Плод его воспаленного воображения — графиня, якобы подмигнувшая ему из гроба, реально заставляет всех трепетать. Музыка, свет, крики, спецэффекты — все «гремит» и буквально завораживает зрителя, во все, даже улыбаясь, веришь...
На сцене — сумасшедший дом, которого явно и добивался эксцентричный Скворцов. Мастер интерпретаций, от вольной трактовки Пушкина он отказался. Но все же не преминул взглянуть на историю по–своему и рассказал ее от имени воспитанницы графини, бедной девушки Лизы. Эта юная мечтательница разыгрывает визит покойницы к Германну и объявляет ему тайну трех карт, ставшую роковой. Так автором норильской постановки найдены новые грани повествования. Из влюбленной девочки Лизавета Ивановна в итоге превращается в неприступную мадам, становясь почти копией графини.
Молодая актриса Евгения Камбалина здесь очень органична и пластична. В ее героине уживаются темперамент и покорность, наивность и хитреца, горячее сердце и ледяной расчет. Тоже метаморфоза по–скворцовски?
Хороша старая графиня в исполнении всегда разного и вместе с тем пронзительно узнаваемого Романа Лесика. Это надо было суметь при таком минимуме слов сыграть и «сильное движение души», и «впадение в полную бесчувственность», и немощную старость, и величественную гордыню.
Социальное устройство жизни при Пушкине (да, что уж там говорить, и после него) таково, что случайный успех довольно часто выпадает одним и обходит стороной других. Каждый раз на сцене все искрит при появлении везунчика Томского (его играет Денис Чайников), ведь у него «есть бабушка, которая угадывает три карты сряду». Да, Томский до сих пор не перенял у нее тайное знание, но ведь и другим это не под силу!..
Юлия Новикова в роли молодой Анны Федотовны
Нельзя не отметить тонкие, изящные и смешные актерские находки, создающие яркие образы персонажей Варвары Бабаянц, Александра Жуйкова, Галины Савиной, Алексея Ковригина. Удачно и оправданно включение в спектакль детских ролей, их исполнили Иван Хатников и Сашенька Трофимова. Маленькая Лиза и Германн в детстве, которых играют ребятишки, явно нужны автору для отражения сути своих ключевых героев. Переплетая эти человеческие нити, взрослые и детские, режиссер объясняет мысли и поступки этих двоих, как бы создавая еще один спектакль в спектакле. Точно так же важен для режиссера образ графини в молодости, блистающую в свете Анну Федотовну Томскую играет роскошная Юлия Новикова.
Кстати, перед своим отъездом из Норильска Владимир Скворцов на роль Чекалинского ввел нового артиста Заполярной драмы — Сергея Дербенцева. Так что посмотрим, как будет поживать и подмигивать нам «Пиковая дама» дальше...

Марина Хорошевская
Фото Евгения Павленко
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