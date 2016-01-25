[Индекс номера 161 (16.10.2018)]



Другие берега

Наши за границей. Финляндия

Автор сегодняшней публикации — наша коллега, в недавнем прошлом корреспондент ТРК «Северный город» Ольга Кузнецова, известная норильским зрителям под фамилией Мокряк. Обаятельная, улыбчивая Ольга, встретив свою вторую половину, долго думала, прежде чем решиться... Нет, не выйти замуж, а переехать в другую страну — Финляндию. И вот страхи позади. Теперь она с восторгом рассказывает о новом доме и с радостью делится своими впечатлениями о стране.



Вот уже два года мы с семьей — мужем и двумя детьми — живем на западе Финляндии — в маленьком старинном городке Пори, на берегу Ботнического залива. Я мало знала об этой стране до переезда сюда. Из позитивного слышала о лучшей системе школьного образования, о хороших дорогах, чистой среде, а из минусов — о много пьющих финнах, огромных штрафах за различные правонарушения и жесткой ювенальной системе. Но многие мои представления о стране Суоми изменились в первый же год проживания. Конечно, я все еще знакомлюсь с ней, изучаю, исследую. Культ детей Здесь очень трепетно относятся к детям. Я, будучи беременной (ждала второго ребенка), на приеме у врача проводила по часу! Тут же можно было сдать требуемые анализы и получить результаты буквально через несколько минут. Когда малыш родился, врач в нашу палату заходил, предварительно постучавшись в дверь и спросив разрешения. А если в темное время суток — то с мини–фонариком, чтоб не включать центральный свет и не мешать сну. К слову, родные могут приходить в палату в любое время. Новорожденным в роддоме дарят всевозможную одежду, связанную пенсионерками из домов престарелых. Подгузники, пеленки, распашонки — все бесплатно. Для мамочек организовано четырехразовое питание. Врачи внимательно следят и за психологическим состоянием мам, чтобы, не дай бог, те не впали в депрессию. А педиатры на приеме всегда интересуются не только здоровьем малыша, но и мамы. Если у ребенка есть проблемы со сном и мама не высыпается, врач предложит ей посещать школу сна при больницах. Там врачи устанавливают причину проблемы и дают маме возможность высыпаться, проводя время с ее ребенком. Если же мама не успевает делать домашние дела, то семье предлагают социального работника. Бесплатно. Два раза в неделю он навещает семью: убирает, гладит, чистит двор или играет с детьми, пока мама отъехала в спортзал. Я тоже воспользовалась услугами соцработника, но только для языковой практики и просто общения. Культ детей в Финляндии — это также высокие декретные пособия и выплаты на детей. Минимально на двоих детей платят 700–800 евро в месяц (порядка 50–60 тысяч рублей). Это если мама была безработной до беременности. Поэтому матерям нет смысла торопиться отдавать малыша в детский сад и выходить на работу. Как и нет смысла строить здесь сотни детских садов, достаточно стимулировать матерей оставаться дома. Вы не увидите в Финляндии орущих на детей родителей. Подзатыльник ребенку у них считается чуть ли не преступлением. Унижение, оскорбление — тоже. Проживание ребенка в семье, где родители злоупотребляют алкоголем или наркотиками, рассматривается как потенциальная угроза для ребенка. В этих случаях органы защиты детей действуют очень оперативно. Образование Нашему старшему сыну было 10 лет, когда он пошел учиться в финскую школу. Его приняли в адаптационную группу для иностранцев. Вид на жительство тогда у нас еще не был готов, на руках — только туристическая виза. На основании этого документа сына и зачислили в школу. Из формальностей — все! Еще нас спросили, как далеко мы живем от школы. Близко. В ином случае ребенку предложили бы бесплатное такси. Питание в школе тоже бесплатное — «шведский стол». Плюс перекусы в продленной группе. Учебники, тетради и прочая канцелярия — все это выдали сразу бесплатно. Спустя год сына, уже освоившего финский язык, перевели в обычный класс. И там выяснилось, что по нескольким предметам он вполне может быть отличником. К примеру, там по математике ученики в пятом классе проходят то, что в России — во втором–третьем классе. Отстают? Скорее не торопятся. Главный акцент в школе — на английский язык. С шестого класса обязателен шведский. Учебная неделя — пятидневная. Система оценок — 10–балльная. Школы в Финляндии — только государственные, и там предъявляются очень высокие требования к образованию учителей и их помощников. Но и зарплата у финских учителей достойная — от 2,5 до 5 тысяч евро. Финских школьников никогда не разделяют по разным классам в зависимости от их знаний и способностей. Здесь это считают недопустимым и унизительным для детей. Каждый ребенок уникален, и если никаких талантов у него не обнаружили, то это упущение учителей. Здесь также не принято вызывать ученика к доске, если он сам не вызывался. Данные по успеваемости ребенка строго конфиденциальны. Еще одно правило — никаких домашних заданий на выходные и каникулы. А то, что задают в будни, занимает от силы 10–15 минут времени. В общем, здесь делают все, чтобы дети любили школу и им нравилось учиться. По мере взросления, конечно, требования к ученикам растут, и в выпускных классах нагрузка на школьников достаточно высокая, поскольку их готовят к поступлению в высшие учебные заведения. Право учиться в университете здесь есть только у тех, кто хорошо успевал в школе. По местному законодательству поступить в высшее учебное заведение за деньги, но без соответствующих знаний, невозможно. Ученики со средними знаниями могут выбрать техникумы и получить рабочую специальность. Рабочие профессии не менее уважаемы в Финляндии. Кнут лучше пряника Финны очень законопослушны. Это у них в генах. Обязательно жалуются, если видят нарушения. Кто–то назовет это стукачеством, когда, например, на соседа, севшего за руль чуток подшофе, другой сосед тут же донесет в полицию. У финнов же свои доводы: «А если он собьет моих детей, возвращающихся со школы?..». Здесь также жалуются на тех редких собачников, которые не удосужились убрать за своим питомцем. Жалуются на тех, кто не сортирует мусор как положено. В Финляндии с этим строго. По отдельности нужно складировать бумагу, стекло, металл, пластик и пищевые отходы. Со всеми нарушителями законов в Финляндии разговор короткий — огромные штрафы. Превышение положенной скорости на 1 км/ч — штраф 17 евро. Недавно мы с мужем превысили скорость на 10 км/ч — в результате заплатили 170 евро. Это почти 14 тысяч российских рублей. Неправильно припарковал машину — штраф от 50 до 100 евро. Не оплатил штрафы вовремя — насчитают еще пени, 5% в неделю. Нужно ли говорить, что мы с мужем теперь крайне внимательны на дорогах. На дорогах, которые в Финляндии качественные и безопасные. Смертельные случаи в ДТП там настолько редки, что о них передают по национальному каналу как о серьезных происшествиях. Ипотека. Страхование Уже с 18 лет финны могут взять жилищный кредит. Минимальный размер ипотеки — 0,2% годовых. Мы с мужем купили дом под 2% годовых. Молодым семьям после покупки жилья предоставляют ипотечные каникулы: первые полгода после сделки они могут не вносить платежи. Такую поблажку им дают, чтобы семья могла приобрести мебель в новое жилище. Дом купили под 2% годовых Финны очень доверяют страхованию. Страхуют все: свои жизнь и здоровье, животных, недвижимость, машины, мебель, технику, одежду, обувь. Самая популярная страховка — ипотечная. В случае смерти плательщика кредит гасит страховая компания. В конце календарного года финны, как правило, отправляют почтой своему страховщику все чеки по расходам, попадающим под страховой случай, и получают неплохие выплаты. У нас тоже оформлены полисы на каждого члена семьи, дом и машину. В среднем страховка на взрослого человека — 200 евро в год, на дом — 700 евро, на автомобиль — 500 евро. Недешево, но так как–то спокойнее. Характер нордический Какими для меня открылись финны за эти два года? Это люди с прекрасным чувством юмора и высоким интеллектом. Любая кладовщица в магазине или местный алкоголик прекрасно говорят на английском. А пенсионеры финансово грамотны — более половины из них занимаются инвестициями. По статистике, 60% населения старше 75 лет — активные пользователи интернет–банкинга и электронных платежей. Финны не завистливы и не «глазасты» — у них считается дурным тоном пристально рассматривать прохожих, пассажиров. Любой финн, независимо от своего статуса, всегда рад помочь прохожему. Вы вряд ли сможете по внешнему виду, марке машины или дому определить уровень дохода финна — они весьма скромны и не любят выделяться среди других. Здесь редко встретишь заборы, огораживающие частные дома, — это символ открытости, и жителям действительно нечего скрывать. Долгие годы финны не пользовались замками на входных дверях, пока не изменилась эмиграционная ситуация. В стране нет коррупции. Экономические преступления, а это единичные случаи, караются жестче, чем убийства. Скандинавы очень азартны. Казино и игровые автоматы здесь принадлежат государству. Везде можно встретить у автомата стариков. Распространены лотереи джекпот. Финны очень ценят свободное время, и редко кто готов выйти поработать внеурочно или задержаться на работе лишние полчаса, хотя за это неплохо платят. В Финляндии крайне мало разводов, при этом в брак там вступают, как правило, после 30. Детей финны тоже заводят поздно. Даже после 40. * * * Мы не знаем, как надолго останемся жить в Финляндии, вернемся ли на Родину. У мужа здесь постоянный рабочий контракт. Но я точно знаю, что в этой стране я спокойна за свою семью.

Ольга Мокряк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вот уже два года мы с семьей — мужем и двумя детьми — живем на западе Финляндии — в маленьком старинном городке Пори, на берегу Ботнического залива. Я мало знала об этой стране до переезда сюда. Из позитивного слышала о лучшей системе школьного образования, о хороших дорогах, чистой среде, а из минусов — о много пьющих финнах, огромных штрафах за различные правонарушения и жесткой ювенальной системе. Но многие мои представления о стране Суоми изменились в первый же год проживания. Конечно, я все еще знакомлюсь с ней, изучаю, исследую.Здесь очень трепетно относятся к детям. Я, будучи беременной (ждала второго ребенка), на приеме у врача проводила по часу! Тут же можно было сдать требуемые анализы и получить результаты буквально через несколько минут. Когда малыш родился, врач в нашу палату заходил, предварительно постучавшись в дверь и спросив разрешения. А если в темное время суток — то с мини–фонариком, чтоб не включать центральный свет и не мешать сну. К слову, родные могут приходить в палату в любое время. Новорожденным в роддоме дарят всевозможную одежду, связанную пенсионерками из домов престарелых. Подгузники, пеленки, распашонки — все бесплатно. Для мамочек организовано четырехразовое питание. Врачи внимательно следят и за психологическим состоянием мам, чтобы, не дай бог, те не впали в депрессию. А педиатры на приеме всегда интересуются не только здоровьем малыша, но и мамы. Если у ребенка есть проблемы со сном и мама не высыпается, врач предложит ей посещать школу сна при больницах. Там врачи устанавливают причину проблемы и дают маме возможность высыпаться, проводя время с ее ребенком. Если же мама не успевает делать домашние дела, то семье предлагают социального работника. Бесплатно. Два раза в неделю он навещает семью: убирает, гладит, чистит двор или играет с детьми, пока мама отъехала в спортзал. Я тоже воспользовалась услугами соцработника, но только для языковой практики и просто общения. Культ детей в Финляндии — это также высокие декретные пособия и выплаты на детей. Минимально на двоих детей платят 700–800 евро в месяц (порядка 50–60 тысяч рублей). Это если мама была безработной до беременности. Поэтому матерям нет смысла торопиться отдавать малыша в детский сад и выходить на работу. Как и нет смысла строить здесь сотни детских садов, достаточно стимулировать матерей оставаться дома.Вы не увидите в Финляндии орущих на детей родителей. Подзатыльник ребенку у них считается чуть ли не преступлением. Унижение, оскорбление — тоже. Проживание ребенка в семье, где родители злоупотребляют алкоголем или наркотиками, рассматривается как потенциальная угроза для ребенка. В этих случаях органы защиты детей действуют очень оперативно.Нашему старшему сыну было 10 лет, когда он пошел учиться в финскую школу. Его приняли в адаптационную группу для иностранцев. Вид на жительство тогда у нас еще не был готов, на руках — только туристическая виза. На основании этого документа сына и зачислили в школу. Из формальностей — все! Еще нас спросили, как далеко мы живем от школы. Близко. В ином случае ребенку предложили бы бесплатное такси. Питание в школе тоже бесплатное — «шведский стол». Плюс перекусы в продленной группе. Учебники, тетради и прочая канцелярия — все это выдали сразу бесплатно. Спустя год сына, уже освоившего финский язык, перевели в обычный класс. И там выяснилось, что по нескольким предметам он вполне может быть отличником. К примеру, там по математике ученики в пятом классе проходят то, что в России — во втором–третьем классе. Отстают? Скорее не торопятся. Главный акцент в школе — на английский язык. С шестого класса обязателен шведский. Учебная неделя — пятидневная. Система оценок — 10–балльная. Школы в Финляндии — только государственные, и там предъявляются очень высокие требования к образованию учителей и их помощников. Но и зарплата у финских учителей достойная — от 2,5 до 5 тысяч евро. Финских школьников никогда не разделяют по разным классам в зависимости от их знаний и способностей. Здесь это считают недопустимым и унизительным для детей. Каждый ребенок уникален, и если никаких талантов у него не обнаружили, то это упущение учителей. Здесь также не принято вызывать ученика к доске, если он сам не вызывался. Данные по успеваемости ребенка строго конфиденциальны. Еще одно правило — никаких домашних заданий на выходные и каникулы. А то, что задают в будни, занимает от силы 10–15 минут времени. В общем, здесь делают все, чтобы дети любили школу и им нравилось учиться. По мере взросления, конечно, требования к ученикам растут, и в выпускных классах нагрузка на школьников достаточно высокая, поскольку их готовят к поступлению в высшие учебные заведения. Право учиться в университете здесь есть только у тех, кто хорошо успевал в школе. По местному законодательству поступить в высшее учебное заведение за деньги, но без соответствующих знаний, невозможно. Ученики со средними знаниями могут выбрать техникумы и получить рабочую специальность. Рабочие профессии не менее уважаемы в Финляндии.Финны очень законопослушны. Это у них в генах. Обязательно жалуются, если видят нарушения. Кто–то назовет это стукачеством, когда, например, на соседа, севшего за руль чуток подшофе, другой сосед тут же донесет в полицию. У финнов же свои доводы: «А если он собьет моих детей, возвращающихся со школы?..». Здесь также жалуются на тех редких собачников, которые не удосужились убрать за своим питомцем. Жалуются на тех, кто не сортирует мусор как положено. В Финляндии с этим строго. По отдельности нужно складировать бумагу, стекло, металл, пластик и пищевые отходы. Со всеми нарушителями законов в Финляндии разговор короткий — огромные штрафы. Превышение положенной скорости на 1 км/ч — штраф 17 евро. Недавно мы с мужем превысили скорость на 10 км/ч — в результате заплатили 170 евро. Это почти 14 тысяч российских рублей. Неправильно припарковал машину — штраф от 50 до 100 евро. Не оплатил штрафы вовремя — насчитают еще пени, 5% в неделю. Нужно ли говорить, что мы с мужем теперь крайне внимательны на дорогах. На дорогах, которые в Финляндии качественные и безопасные. Смертельные случаи в ДТП там настолько редки, что о них передают по национальному каналу как о серьезных происшествиях.Уже с 18 лет финны могут взять жилищный кредит. Минимальный размер ипотеки — 0,2% годовых. Мы с мужем купили дом под 2% годовых. Молодым семьям после покупки жилья предоставляют ипотечные каникулы: первые полгода после сделки они могут не вносить платежи. Такую поблажку им дают, чтобы семья могла приобрести мебель в новое жилище.Финны очень доверяют страхованию. Страхуют все: свои жизнь и здоровье, животных, недвижимость, машины, мебель, технику, одежду, обувь. Самая популярная страховка — ипотечная. В случае смерти плательщика кредит гасит страховая компания. В конце календарного года финны, как правило, отправляют почтой своему страховщику все чеки по расходам, попадающим под страховой случай, и получают неплохие выплаты. У нас тоже оформлены полисы на каждого члена семьи, дом и машину. В среднем страховка на взрослого человека — 200 евро в год, на дом — 700 евро, на автомобиль — 500 евро. Недешево, но так как–то спокойнее.Какими для меня открылись финны за эти два года? Это люди с прекрасным чувством юмора и высоким интеллектом. Любая кладовщица в магазине или местный алкоголик прекрасно говорят на английском. А пенсионеры финансово грамотны — более половины из них занимаются инвестициями. По статистике, 60% населения старше 75 лет — активные пользователи интернет–банкинга и электронных платежей.Финны не завистливы и не «глазасты» — у них считается дурным тоном пристально рассматривать прохожих, пассажиров. Любой финн, независимо от своего статуса, всегда рад помочь прохожему. Вы вряд ли сможете по внешнему виду, марке машины или дому определить уровень дохода финна — они весьма скромны и не любят выделяться среди других. Здесь редко встретишь заборы, огораживающие частные дома, — это символ открытости, и жителям действительно нечего скрывать. Долгие годы финны не пользовались замками на входных дверях, пока не изменилась эмиграционная ситуация. В стране нет коррупции. Экономические преступления, а это единичные случаи, караются жестче, чем убийства.Скандинавы очень азартны. Казино и игровые автоматы здесь принадлежат государству. Везде можно встретить у автомата стариков. Распространены лотереи джекпот.Финны очень ценят свободное время, и редко кто готов выйти поработать внеурочно или задержаться на работе лишние полчаса, хотя за это неплохо платят. В Финляндии крайне мало разводов, при этом в брак там вступают, как правило, после 30. Детей финны тоже заводят поздно. Даже после 40.* * *Мы не знаем, как надолго останемся жить в Финляндии, вернемся ли на Родину. У мужа здесь постоянный рабочий контракт. Но я точно знаю, что в этой стране я спокойна за свою семью.

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