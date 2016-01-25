[Индекс номера 161 (16.10.2018)]



Спорт–тайм

Непокоренная Тюмень

В пятом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» гостил в Тюмени, где в двухматчевом противостоянии сразился с одним из лидеров чемпионата. Итог встреч — 4:4 и 3:4.



До отчетного тура история противостояний клубов насчитывала 51 игру, в которых «Норильский никель» 16 раз выходил победителем и еще десять раз команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 196:178 в пользу «Тюмени». При этом последний раз норильчане побеждали тюменцев в марте 2014 года — 6:4. О других итогах тура: «КПРФ» дважды обыграла «Ухту» с одинаковым счетом — 6:2, «Синара» оказалась сильнее «Новой генерации» — 4:2 и 5:2, «Газпром–ЮГРА» отобрала очки у «Сибиряка» — 2:2 и 3:0. Встреча между «Динамо–Самарой» и «БЛиК» состоится после выхода номера в печать. Боевая ничья Играть против «Тюмени» тяжело любому сопернику, а состязаться с ней на выезде — еще сложнее. Тем не менее никельщикам во время встречи с бронзовым призером прошлого сезона удалось навязать сопернику свой рисунок игры. И хотя заполярный клуб все же уступил в борьбе, в целом игра норильчан произвела на болельщиков приятное впечатление. Первыми гол забили хозяева площадки: на пятой минуте мяч попадает к Сергею Абрамовичу, и он, воспользовавшись нерасторопностью защитников норильской команды, сильным и точным ударом направляет снаряд в ворота Василия Белова. Спустя четыре минуты «Тюмень» удваивает свое преимущество, на этот раз благодаря стараниям Нугуманова: получив дальнюю передачу низом от Артема Антошкина, Ильдар элегантно, одним касанием, попадает в цель. Проходит одна минута, и зрители вновь видят гол, но уже в исполнении гостей — мастерством блеснул Николай Канивец: он прервал опасную атаку соперника, оторвался от защитников и, выйдя один на один с голкипером, красивым ударом поразил девятку ворот. На 13–й минуте мяч оказался у Ришата Котлярова, который вывел на ударную позицию Павла Соколова, и 33–й номер норильчан легко перебросил мяч через вышедшего на перехват вратаря, — 2:2. На 17–й минуте Андрей Батырев нанес дальний удар, мяч отбил Белов, но никем не прикрытый Сергей Крыкун, получив передачу от партнера по команде, в упор «расстрелял» ворота гостей. После перерыва команды усилили натиск, и в отличие от первого тайма могло показаться, что преимуществом завладели хозяева. И все же «Тюмени» не хватало точности в заключительной стадии атак, а в тех случаях, когда мяч, казалось бы, непременно должен был оказаться в сетке, на выручку «Норильскому никелю» приходил Белов. Некогда было скучать и Миодрагу Аксентиевичу: сербский голкипер «Тюмени» до поры до времени сводил на нет опасные моменты у своих ворот, пока, наконец, не напомнил о себе лучший бомбардир сезона Руслан Кудзиев, на 40–й минуте с района шестиметровой отметки переправивший мяч в сетку, — 3:3. На 45–й минуте «Тюмень» вновь вышла вперед, на этот раз благодаря усилиям Александра Упалева, который замкнул дальний прострел у линии ворот. Однако последнее слово осталось за норильчанами: за три минуты до конца игры они соорудили контратаку, точку в которой поставил Болинья. В итоге боевая ничья — 4:4. Чуть–чуть не хватило Во втором матче обе команды владели инициативой с переменным успехом. На сей раз счет в матче открыли гости. На пятой минуте Мелло решился на дальний удар и не прогадал: вратарь «Тюмени» не успел даже толком среагировать на пушечный выстрел бразильца. Хозяева тут же попытались отыграться, но каждый раз атакующей линии «Тюмени» изменяли точность и везение. «Норникель», в свою очередь, не собирался ограничиваться одним забитым голом, однако мяч упорно не желал влетать в ворота Аксентиевича. Тюменцы взяли тайм–аут, перевели дух и за считанные секунды до конца первой половины игры добились–таки своего: Антошкин с дальней дистанции нанес пусть не сильный, но зато точный удар — 1:1. Во втором тайме хозяева продолжили испытывать на прочность оборону норильчан. На 27–й минуте за игру рукой судья назначил шестиметровый удар в ворота Белова, выпавший шанс уверенно реализовал все тот же Антошкин. На 35–й минуте тюменцы разыграли многоходовку, победителем из которой вышел Андрей Соколов, доведший счет до 3:1 в пользу «Тюмени». На этом команды не успокоились и принялись создавать опасные моменты — порой мяч лишь чудом не пересекал линию ворот. После долгих и упорных попыток на 42–й минуте матча гол на свой счет записал Иван Милованов. В финале игры норильчане бросили вперед дополнительные силы и добились успеха: сперва Болинья на 48–й минуте реализовал удар с шестиметровой отметки, а затем и тюменец Соколов на последней минуте игры срезал мяч в собственные ворота. К сожалению, времени для еще одной голевой атаки у норильчан не хватило, и матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Тюмени». Дальше - лучше – Начало игры у нас не задалось, чувствовалась некая осторожность. Мы знали, что соперник у нас очень мощный, обладающий отличной физической подготовкой, умеющий обыгрывать один в один, — сказал на послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. — Может быть, поэтому наши футболисты пропускали какие–то моменты. Но когда мы немного перестроились, начали делать то, о чем я просил, команда стала действовать агрессивно, прессинговать, мы научились разрушать атаки «Тюмени». Разбирая ход второго матча, рулевой норильчан отметил, что первую 25–минутку его команда провела в состоянии высокой концентрации, но... – Едва мы вышли на второй игровой отрезок, как нам забили пенальти. После этого команда немного подсела психологически. В свой актив я тоже эту игру не занесу. Я изменил звенья, надеялся, что наша первая четверка окажет достойное сопротивление лидерам «Тюмени», но они свои микроматчи проиграли. И все же я видел, что команда после счета 4:1 не прекратила играть, старалась спасти встречу. Сейчас мы вновь строим команду, поэтому я позволяю себе небольшие эксперименты. Думаю, мы на правильном пути, многие эпизоды игры мне понравились, — сказал Евгений Куксевич. По итогам пятого тура «Норильский никель» с десятью очками расположился на шестом месте турнирной таблицы. В следующем туре, который пройдет 3–4 ноября, норильчане сыграют дома с екатеринбургской «Синарой», у которой 14 очков и четвертое место.

Михаил Туаев Фото с официального сайта МФК «Тюмень» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда До отчетного тура история противостояний клубов насчитывала 51 игру, в которых «Норильский никель» 16 раз выходил победителем и еще десять раз команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 196:178 в пользу «Тюмени». При этом последний раз норильчане побеждали тюменцев в марте 2014 года — 6:4.О других итогах тура: «КПРФ» дважды обыграла «Ухту» с одинаковым счетом — 6:2, «Синара» оказалась сильнее «Новой генерации» — 4:2 и 5:2, «Газпром–ЮГРА» отобрала очки у «Сибиряка» — 2:2 и 3:0. Встреча между «Динамо–Самарой» и «БЛиК» состоится после выхода номера в печать.Играть против «Тюмени» тяжело любому сопернику, а состязаться с ней на выезде — еще сложнее. Тем не менее никельщикам во время встречи с бронзовым призером прошлого сезона удалось навязать сопернику свой рисунок игры. И хотя заполярный клуб все же уступил в борьбе, в целом игра норильчан произвела на болельщиков приятное впечатление.Первыми гол забили хозяева площадки: на пятой минуте мяч попадает к Сергею Абрамовичу, и он, воспользовавшись нерасторопностью защитников норильской команды, сильным и точным ударом направляет снаряд в ворота Василия Белова. Спустя четыре минуты «Тюмень» удваивает свое преимущество, на этот раз благодаря стараниям Нугуманова: получив дальнюю передачу низом от Артема Антошкина, Ильдар элегантно, одним касанием, попадает в цель. Проходит одна минута, и зрители вновь видят гол, но уже в исполнении гостей — мастерством блеснул Николай Канивец: он прервал опасную атаку соперника, оторвался от защитников и, выйдя один на один с голкипером, красивым ударом поразил девятку ворот. На 13–й минуте мяч оказался у Ришата Котлярова, который вывел на ударную позицию Павла Соколова, и 33–й номер норильчан легко перебросил мяч через вышедшего на перехват вратаря, — 2:2. На 17–й минуте Андрей Батырев нанес дальний удар, мяч отбил Белов, но никем не прикрытый Сергей Крыкун, получив передачу от партнера по команде, в упор «расстрелял» ворота гостей.После перерыва команды усилили натиск, и в отличие от первого тайма могло показаться, что преимуществом завладели хозяева. И все же «Тюмени» не хватало точности в заключительной стадии атак, а в тех случаях, когда мяч, казалось бы, непременно должен был оказаться в сетке, на выручку «Норильскому никелю» приходил Белов. Некогда было скучать и Миодрагу Аксентиевичу: сербский голкипер «Тюмени» до поры до времени сводил на нет опасные моменты у своих ворот, пока, наконец, не напомнил о себе лучший бомбардир сезона Руслан Кудзиев, на 40–й минуте с района шестиметровой отметки переправивший мяч в сетку, — 3:3. На 45–й минуте «Тюмень» вновь вышла вперед, на этот раз благодаря усилиям Александра Упалева, который замкнул дальний прострел у линии ворот. Однако последнее слово осталось за норильчанами: за три минуты до конца игры они соорудили контратаку, точку в которой поставил Болинья. В итоге боевая ничья — 4:4.Во втором матче обе команды владели инициативой с переменным успехом. На сей раз счет в матче открыли гости. На пятой минуте Мелло решился на дальний удар и не прогадал: вратарь «Тюмени» не успел даже толком среагировать на пушечный выстрел бразильца. Хозяева тут же попытались отыграться, но каждый раз атакующей линии «Тюмени» изменяли точность и везение. «Норникель», в свою очередь, не собирался ограничиваться одним забитым голом, однако мяч упорно не желал влетать в ворота Аксентиевича. Тюменцы взяли тайм–аут, перевели дух и за считанные секунды до конца первой половины игры добились–таки своего: Антошкин с дальней дистанции нанес пусть не сильный, но зато точный удар — 1:1.Во втором тайме хозяева продолжили испытывать на прочность оборону норильчан. На 27–й минуте за игру рукой судья назначил шестиметровый удар в ворота Белова, выпавший шанс уверенно реализовал все тот же Антошкин. На 35–й минуте тюменцы разыграли многоходовку, победителем из которой вышел Андрей Соколов, доведший счет до 3:1 в пользу «Тюмени». На этом команды не успокоились и принялись создавать опасные моменты — порой мяч лишь чудом не пересекал линию ворот. После долгих и упорных попыток на 42–й минуте матча гол на свой счет записал Иван Милованов. В финале игры норильчане бросили вперед дополнительные силы и добились успеха: сперва Болинья на 48–й минуте реализовал удар с шестиметровой отметки, а затем и тюменец Соколов на последней минуте игры срезал мяч в собственные ворота. К сожалению, времени для еще одной голевой атаки у норильчан не хватило, и матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Тюмени».– Начало игры у нас не задалось, чувствовалась некая осторожность. Мы знали, что соперник у нас очень мощный, обладающий отличной физической подготовкой, умеющий обыгрывать один в один, — сказал на послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. — Может быть, поэтому наши футболисты пропускали какие–то моменты. Но когда мы немного перестроились, начали делать то, о чем я просил, команда стала действовать агрессивно, прессинговать, мы научились разрушать атаки «Тюмени».Разбирая ход второго матча, рулевой норильчан отметил, что первую 25–минутку его команда провела в состоянии высокой концентрации, но...– Едва мы вышли на второй игровой отрезок, как нам забили пенальти. После этого команда немного подсела психологически. В свой актив я тоже эту игру не занесу. Я изменил звенья, надеялся, что наша первая четверка окажет достойное сопротивление лидерам «Тюмени», но они свои микроматчи проиграли. И все же я видел, что команда после счета 4:1 не прекратила играть, старалась спасти встречу. Сейчас мы вновь строим команду, поэтому я позволяю себе небольшие эксперименты. Думаю, мы на правильном пути, многие эпизоды игры мне понравились, — сказал Евгений Куксевич.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















