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Открытие ВПП

[Индекс номера 162 (18.10.2018)]

Личный выбор

Новые названия аэропортов Красноярска и Норильска станут известны 5 декабря.

Норильск стал участником общенационального конкурса по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам.
Инициаторы проекта «Великие имена России» — Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно–историческое общество. Его суть состоит в присвоении имен наших выдающихся соотечественников, которые предстоит определить путем народного голосования, 45 российским международным аэропортам.
Для названия могут быть предложены имена тех, кто внес значимый вклад в развитие и становление территории.
По результатам публичных обсуждений с участием представителей власти и общественных объединений составлен первичный список персон, в чью честь может быть названа воздушная гавань Норильска. Это Николай Урванцев, Витольд Непокойчицкий, Иван Масловский, Михаил Водопьянов, Николай Федоровский, Александр Сотников.
Впереди — социологические опросы населения, по итогам которых 8 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения сформирует окончательный список из трех фамилий для народного голосования. Далее на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях, отправкой СМС–сообщения на короткий номер, посредством анкет (в печатных изданиях, на постах волонтеров, расположенных в аэропортах и на борту самолетов) стартует голосование за лидирующих претендентов. Его результаты станут известны 5 декабря.
Следует отметить, что новые названия аэропортов дополнят уже существующие.
СПРАВКА «ЗП»
Николай Урванцев — геолог и географ, исследователь и первопроходец Таймыра и Северной земли, один из первооткрывателей норильских месторождений.
Витольд Непокойчицкий — главный архитектор проекта Норильска, один из авторов генплана города, проектировщик исторической части Норильска, один из лауреатов Ленинской премии за разработку теории и практики возведения зданий на вечной мерзлоте.
Иван Масловский — заслуженный пилот СССР, руководил Норильским авиапредприятием с 1967 по 1997 год, свыше 34 лет провел за штурвалом самолета.
Михаил Водопьянов — советский летчик, генерал–майор авиации, участник арктических и высокоширотных экспедиций, участник операции по спасению челюскинцев.
Николай Федоровский — минеролог, основоположник прикладной минералогии, автор первого советского учебника по этому предмету. С 1945 по 1954 год жил и работал в Норильске: сначала орудовал кайлом и лопатой, будучи зэком Норильлага, затем преподавал в горно–металлургическом техникуме.
Александр Сотников — отпрыск дудинской купеческой фамилии, инициатор и организатор Норильской экспедиции 1919 года, автор книги «К вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды».

Фото Владимира МАКУШКИНА
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Новые названия аэропортов Красноярска и Норильска станут известны 5 декабря.

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 18 октября 2018 
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13:20 Сегодня красноярские перевозчики ровно в полдень остановили большинство автобусов в знак протеста против подорожания бензина.
13:10 Энергоресурсы в поселки Таймыра доставлены в полном объеме.
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12:24 В воскресенье, 21 октября, в Музее Норильска состоится первая защита дипломных проектов "Школы краеведа".
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