[Индекс номера 162 (18.10.2018)]



Личный выбор

Новые названия аэропортов Красноярска и Норильска станут известны 5 декабря.



Норильск стал участником общенационального конкурса по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам. Инициаторы проекта «Великие имена России» — Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно–историческое общество. Его суть состоит в присвоении имен наших выдающихся соотечественников, которые предстоит определить путем народного голосования, 45 российским международным аэропортам. Для названия могут быть предложены имена тех, кто внес значимый вклад в развитие и становление территории. По результатам публичных обсуждений с участием представителей власти и общественных объединений составлен первичный список персон, в чью честь может быть названа воздушная гавань Норильска. Это Николай Урванцев, Витольд Непокойчицкий, Иван Масловский, Михаил Водопьянов, Николай Федоровский, Александр Сотников. Впереди — социологические опросы населения, по итогам которых 8 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения сформирует окончательный список из трех фамилий для народного голосования. Далее на сайте Следует отметить, что новые названия аэропортов дополнят уже существующие. СПРАВКА «ЗП» Николай Урванцев — геолог и географ, исследователь и первопроходец Таймыра и Северной земли, один из первооткрывателей норильских месторождений. Витольд Непокойчицкий — главный архитектор проекта Норильска, один из авторов генплана города, проектировщик исторической части Норильска, один из лауреатов Ленинской премии за разработку теории и практики возведения зданий на вечной мерзлоте. Иван Масловский — заслуженный пилот СССР, руководил Норильским авиапредприятием с 1967 по 1997 год, свыше 34 лет провел за штурвалом самолета. Михаил Водопьянов — советский летчик, генерал–майор авиации, участник арктических и высокоширотных экспедиций, участник операции по спасению челюскинцев. Николай Федоровский — минеролог, основоположник прикладной минералогии, автор первого советского учебника по этому предмету. С 1945 по 1954 год жил и работал в Норильске: сначала орудовал кайлом и лопатой, будучи зэком Норильлага, затем преподавал в горно–металлургическом техникуме. Александр Сотников — отпрыск дудинской купеческой фамилии, инициатор и организатор Норильской экспедиции 1919 года, автор книги «К вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды».

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильск стал участником общенационального конкурса по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам.Инициаторы проекта «Великие имена России» — Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно–историческое общество. Его суть состоит в присвоении имен наших выдающихся соотечественников, которые предстоит определить путем народного голосования, 45 российским международным аэропортам.Для названия могут быть предложены имена тех, кто внес значимый вклад в развитие и становление территории.По результатам публичных обсуждений с участием представителей власти и общественных объединений составлен первичный список персон, в чью честь может быть названа воздушная гавань Норильска. Это Николай Урванцев, Витольд Непокойчицкий, Иван Масловский, Михаил Водопьянов, Николай Федоровский, Александр Сотников.Впереди — социологические опросы населения, по итогам которых 8 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения сформирует окончательный список из трех фамилий для народного голосования. Далее на сайте ВеликиеИмена.рф , в социальных сетях, отправкой СМС–сообщения на короткий номер, посредством анкет (в печатных изданиях, на постах волонтеров, расположенных в аэропортах и на борту самолетов) стартует голосование за лидирующих претендентов. Его результаты станут известны 5 декабря.Следует отметить, что новые названия аэропортов дополнят уже существующие.

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