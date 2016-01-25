[Индекс номера 162 (18.10.2018)]



Норильские ценности

Хлебное место

16 октября, в Международный день хлеба, профессиональный праздник отметили работники старейшего в нашем городе предприятия пищевой промышленности — Норильского хлебозавода. Сегодня завод находится на пороге серьезных перемен и нового витка развития, однако старые традиции здесь чтут как нигде: технология изготовления главного продукта завода остается неизменной уже более 70 лет.



Всемирный день хлеба был включен в календарь общественно значимых событий 12 лет назад, в 2006 году. Инициатором учреждения праздника выступили руководство и члены Международного союза пекарей и пекарей–кондитеров. Дата была выбрана неспроста: ею увековечили создание в 1945 году Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации ООН. Норильский хлебозавод можно назвать уникальным как с точки зрения производимой продукции, так и исходя из его географического местонахождения — сегодня это самое северное предприятие такого масштаба. Трудно представить, как завод выжил в смутные 1990–е, когда производства в стране закрывались десятками, но и сегодня продукция хлебозавода создает достойную конкуренцию новеньким мини–пекарням, а во многом еще и даст им фору. Первая продукция Норильского хлебозавода. 1945 год А началось все 73 года назад, накануне Победы: 8 февраля 1945 года на Норильском хлебозаводе выпекли первый хлеб, и с тех пор эта дата считается днем рождения предприятия. Конечно, это был не самый первый хлеб в Норильске: до того здесь работали маленькие пекарни при лаготделениях, на Медвежке, на Западном, в 80–м квартале, в Кайеркане. Но на всех хлеба не хватало. Как вспоминали свидетели тех лет, перед пуском завода объявили набор кадров, и старый московский пекарь Иван Моисеев в январе 1945–го обучал новобранцев техминимуму в еще холодном помещении цеха. К началу 1961–го уже и новый хлебозавод не справлялся с потребностями Норильска по количеству и особенно по ассортименту хлебных изделий, ведь он кормил и воинские части, и рыбаков, и геологов. В 1962 году началась масштабная реконструкция предприятия, причем на действующем производстве, в середине 1970–х построили новый корпус. На хлебозаводе установили новые печи, увеличив их количество и переведя с угля на электричество. На дополнительных площадях открыли кондитерский цех с автоматическими линиями по производству печенья, пряников, сушек, вафель, тортов. Комбинат за валюту приобрел упаковочную машину. На заводе работала линия по выпуску макаронных изделий: трубчатых макарон, яичной вермишели, ракушек различных конфигураций. Даже в городских ресторанах их поначалу подавали как особое блюдо — «макароны норильского производства», и горожане с удовольствием их ели. Россия по праву может называться ржаной державой. Ржаной хлеб всегда был и дешевле, и сытнее. Как говорили в старину: «Пшеничка кормит по выбору, а матушка–рожь всех сплошь». Выпечка ржаного хлеба на Руси считалась большим искусством, в основе которого лежало применение специальных заквасок или квасов. Пристрастие россиян к тяжелому кислому ржаному хлебу всегда оставалось загадкой для европейцев. «Худая, брат Пушкин, жизнь в Париже. Есть нечего. Черного хлеба не допросишься», — писал великому поэту граф Шереметьев. Но были и такие сорта ржаного хлеба, которые не часто могли позволить себе отведать даже богатые люди: например, боярский хлеб пекли только по специальному заказу для особых случаев. Для него использовали муку особого помола, свежее масло, в меру сквашенное (не перекисшее) молоко, а в тесто добавляли пряности. Сегодня, как и 70 лет назад, белый хлеб первого сорта и ржаной, «Заполярный», пекутся по рецептуре, утвержденной ГОСТом: на живых дрожжах, на опаре, с долгим сроком созревания. Старожилы, работающие на предприятии по 30–40 лет, уверяют, что сегодня, так же как и раньше, они выращивают в огромных дрожжевых емкостях живые дрожжи, прикармливая их, как малых детей, каждые три часа. Конечно, рецепт вам никто не расскажет — коммерческая тайна, но основные ингредиенты здесь — белый солод и ржаная мука. Это интересно: За девять месяцев 2018 года в Красноярском крае было произведено 73,7 тысячи тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения, на 7,6 %больше, чем в этот же период прошлого года . Во втором квартале расходы на хлеб и хлебные продукты на одного человека составили от 780,9 рубля в месяц, в городе чуть больше — порядка 800 рублей, в деревне — около 700. В 2017 году один житель края в среднем потреблял 91,6 килограмма хлебных продуктов в год, в 2016 году — 97,2. С января по июнь в Красноярском крае было продано хлеба и хлебобулочных изделий на 5 257,7 миллиона рублей. Полный цикл от замеса теста до выпекания готовой булки занимает около четырех–пяти часов. Процесс длительный, но скороспелые булки на быстрых сухих дрожжах, которые готовят мини–пекарни, особой пользы организму точно не приносят. Поскольку оборудование завода с момента его открытия принципиально не менялось, технологическая цепочка и рецептура сохранены до наших дней, так что и вкус хлеба, который сходит с конвейера, не меняется десятилетиями — он тот же, какой мы помним с детства. Ежедневно после 15.00 горячие, свежевыпеченные булки поступают в магазины города. Помимо кирпичиков черного и белого хлеба на заводе выпускают около сотни видов других хлебобулочных изделий: рогалики, ватрушки, рулетики, слойки, круассаны, а уж кондитерскую продукцию по наименованиям не перечесть. Многие норильчане, несмотря на разнообразие «кондитерки» других производителей, как местных, так и иногородних, остаются приверженцами тортов, пирожных, печений, сделанных именно на нашем хлебозаводе. В июле этого года Норильский хлебозавод вошел в группу компаний «Жар.Птица», о чем Виктор Коновалов объявил во время празднования 20–летнего юбилея компании. Новый этап жизни завода — смена руководства и полная реорганизация предприятия — для норильчан, привыкших к такому родному норильскому хлебу, мало что изменит. В приоритете сегодня — сохранение «живого» производства хлеба по рецептуре, к которой привыкли поколения горожан. Ну а что нового добавится в ассортименте продукции легендарного завода — посмотрим. «Заполярка» будет следить за развитием событий.

Марина Андриюк и Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильский хлебозавод можно назвать уникальным как с точки зрения производимой продукции, так и исходя из его географического местонахождения — сегодня это самое северное предприятие такого масштаба. Трудно представить, как завод выжил в смутные 1990–е, когда производства в стране закрывались десятками, но и сегодня продукция хлебозавода создает достойную конкуренцию новеньким мини–пекарням, а во многом еще и даст им фору.А началось все 73 года назад, накануне Победы: 8 февраля 1945 года на Норильском хлебозаводе выпекли первый хлеб, и с тех пор эта дата считается днем рождения предприятия. Конечно, это был не самый первый хлеб в Норильске: до того здесь работали маленькие пекарни при лаготделениях, на Медвежке, на Западном, в 80–м квартале, в Кайеркане. Но на всех хлеба не хватало. Как вспоминали свидетели тех лет, перед пуском завода объявили набор кадров, и старый московский пекарь Иван Моисеев в январе 1945–го обучал новобранцев техминимуму в еще холодном помещении цеха. К началу 1961–го уже и новый хлебозавод не справлялся с потребностями Норильска по количеству и особенно по ассортименту хлебных изделий, ведь он кормил и воинские части, и рыбаков, и геологов.В 1962 году началась масштабная реконструкция предприятия, причем на действующем производстве, в середине 1970–х построили новый корпус. На хлебозаводе установили новые печи, увеличив их количество и переведя с угля на электричество. На дополнительных площадях открыли кондитерский цех с автоматическими линиями по производству печенья, пряников, сушек, вафель, тортов. Комбинат за валюту приобрел упаковочную машину. На заводе работала линия по выпуску макаронных изделий: трубчатых макарон, яичной вермишели, ракушек различных конфигураций. Даже в городских ресторанах их поначалу подавали как особое блюдо — «макароны норильского производства», и горожане с удовольствием их ели.Сегодня, как и 70 лет назад, белый хлеб первого сорта и ржаной, «Заполярный», пекутся по рецептуре, утвержденной ГОСТом: на живых дрожжах, на опаре, с долгим сроком созревания. Старожилы, работающие на предприятии по 30–40 лет, уверяют, что сегодня, так же как и раньше, они выращивают в огромных дрожжевых емкостях живые дрожжи, прикармливая их, как малых детей, каждые три часа. Конечно, рецепт вам никто не расскажет — коммерческая тайна, но основные ингредиенты здесь — белый солод и ржаная мука.Полный цикл от замеса теста до выпекания готовой булки занимает около четырех–пяти часов. Процесс длительный, но скороспелые булки на быстрых сухих дрожжах, которые готовят мини–пекарни, особой пользы организму точно не приносят.Поскольку оборудование завода с момента его открытия принципиально не менялось, технологическая цепочка и рецептура сохранены до наших дней, так что и вкус хлеба, который сходит с конвейера, не меняется десятилетиями — он тот же, какой мы помним с детства. Ежедневно после 15.00 горячие, свежевыпеченные булки поступают в магазины города.Помимо кирпичиков черного и белого хлеба на заводе выпускают около сотни видов других хлебобулочных изделий: рогалики, ватрушки, рулетики, слойки, круассаны, а уж кондитерскую продукцию по наименованиям не перечесть. Многие норильчане, несмотря на разнообразие «кондитерки» других производителей, как местных, так и иногородних, остаются приверженцами тортов, пирожных, печений, сделанных именно на нашем хлебозаводе.В июле этого года Норильский хлебозавод вошел в группу компаний «Жар.Птица», о чем Виктор Коновалов объявил во время празднования 20–летнего юбилея компании.Новый этап жизни завода — смена руководства и полная реорганизация предприятия — для норильчан, привыкших к такому родному норильскому хлебу, мало что изменит. В приоритете сегодня — сохранение «живого» производства хлеба по рецептуре, к которой привыкли поколения горожан. Ну а что нового добавится в ассортименте продукции легендарного завода — посмотрим. «Заполярка» будет следить за развитием событий.

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