[Индекс номера 162 (18.10.2018)]



Норильские ценности

Послание из прошлого

19 октября отмечается День написания письма в будущее. Когда–то было модным поветрием закладывать капсулы времен с такими письмами, адресованными комсомольцам XXI века. Более того, как раз в нынешнем году, а точнее — через 10 дней, некоторые из них пора открывать! «Заполярка» выяснила, где в Норильске замуровывали такую корреспонденцию, до сих пор ожидающую своего адресата.



Легенда о монументе «Поющий монумент» использовали как флагштоки. 1970-е годы Самая знаменитая история с капсулой времени в Норильске касается «поющего монумента». Эта композиция из 15 труб была установлена на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Орджоникидзе по проекту конструкторского отдела промышленной эстетики комбината. А назвали ее так за протяжные звуки, которые она издавала в метель. По городской легенде «поющий монумент» возвели к 50–летнему юбилею комсомола, который широко праздновали по всей стране в 1968 году. А под него комсомольцы 1960–х якобы заложили капсулу времени с письмом, адресованным молодежи будущего. В 2009 году после реконструкции из «поющего» монумент превратился в светящийся: светодиоды на нем имитируют северное сияние. А вот старый фундамент под конструкцией, где якобы и находится капсула времени, не тронули. На самом деле найти документальное подтверждение, что она там действительно была заложена в 1968 году, норильским краеведам пока не удалось. Эта история по–прежнему считается красивой городской легендой. Но если бы она оказалась правдой, то открывать заложенную капсулу нужно было бы совсем скоро — буквально через десять дней. Молодежь, отмечавшая по всей стране 29 октября 1968 года юбилей комсомола, как правило, завещала свои послания тем, кто будет отмечать столетие ВЛКСМ в 2018 году, то есть «комсомольцы XXI века» — это мы с вами. Норильские комсомольцы конца 1960-х годов В 2017 и 2018 годах по стране прошел настоящий бум раскупорки капсул времени. За 50 лет до этого, в 1967 и 1968 годах, в СССР торжественно отмечали золотые юбилеи революции и комсомола, писали письма тем, кто будет жить через 50 лет. Капсулы были вскрыты в десятках городов. Например, в Красноярске их было целых две: первую заложили в 1967 году в стене электровагоноремонтного завода, а вторую, в 1975–м, — в Центральном районе. «Вам, живущим в 21–м веке, наверное, не в новинку полеты землян на другие планеты. Вас не удивить сообщением о строительстве дома где–нибудь на Венере. Мы же пока только мысленно заглядываем в ваше настоящее, но мы гордимся тем, что живем в эпоху покорения космоса», — мечтали красноярцы в 1967 году. Красноярцы 2017–го заложили новую капсулу времени для молодежи 2038 года. Ее откроют на 100–летнем юбилее Центрального района столицы края. В ней будет о компьютерах, селфи, толерантности, экологии, о здоровом образе жизни. Эту конкретную капсулу мы уже вряд ли найдем. Но «Заполярка» может продемонстрировать, что писали для нас 50 лет назад, вот только близки эти посылы будут уже далеко не всем. В том же 1968 году во Дворце культуры молодежь приняла торжественную клятву, обращенную к будущему поколению комсомольцев. Вот ее фрагмент: «Мы — внуки тех, кто штурмовал Зимний, дети сокрушивших Рейхстаг, от имени нашего поколения сердцами своими присягаем на верность делу Ленина, делу партии, делу Октября. Памятью коммунаров и скорбью Пискаревского кладбища, безмолвием Хиросимы и набатом Вьетнама, именем дружбы и солидарности клянемся неустанно бороться за правое дело трудящихся. Молодостью своей клянемся тебе, товарищ Партия, быть верными делу коммунистов!» Почта вчерашнего дня Были в норильской истории и другие, менее известные, но зато вполне реальные капсулы времени. Например, в том же 1968 году, по случаю все того же большого комсомольского юбилея смена металлургов никелевого завода под руководством Владимира Сидорова замуровала письмо в будущее в стену своего цеха. Учитывая, что никелевый завод уже не работает, это послание, наверное, можно было бы и найти, надо только отыскать место памятного события. А пока ограничимся цитатой из этого текста, обращенного к комсомольцам XXI века: «...Мы завещаем вам с такой же любовью и бережливостью пронести звание комсомольца и все, что с ним связано, в грядущее поколение... Мы думаем о вас — о тех, кто своими руками завершит строительство мира, счастья, взаимопонимания...» На стройке «Надежды» Другая производственная капсула времени была замурована на Надеждинском металлургическом заводе. Профильная многотиражка «На стройке Заполярья» 4 октября 1980 года писала: «Сегодня в 11 часов в торжественной обстановке установлена последняя 2052–я металлическая колонна на строительстве НМЗ. Права смонтировать ее удостоился комсомольско– молодежный коллектив Владимира Нигматуллина из управления «Гидромонтаж». В эту самую последнюю колонну «Надежды» и была замурована очередная капсула с обращением к комсомольцам. Письмо было «отправлено» в 2000 год. Сроки уже прошли, да и вряд ли кто–то стал бы ради такой почты разбирать конструкции завода. Растут корпуса 1000-коечной больницы. 1989 год Впрочем, отправители писем в будущее часто и сами понимали, что их послания никогда не будут прочитаны, и даже горячо на это надеялись. Так 24 июня 1989 года в бетонное основание строящегося здания тысячекоечной больницы в Оганере норильские и югославские строители заложили металлическую капсулу времени, к письму они приложили строительный паспорт объекта, номера «Заполярной правды» и «Норильского строителя» и пожелали, чтоб эту капсулу никогда не нашли. С этого началось бетонирование каркаса будущей больницы. Традиция писать письма в будущее нашла продолжение и в современности. Например, 19 июля 2003 года участники корпоративного легкоатлетического пробега Дудинка — Норильск, посвященного 50–летнему юбилею города и Дню металлурга, преодолев стокилометровую дистанцию, доставили в Норильск капсулу времени. В ней находилось послание норильчанам 2053 года. Тогда говорилось, что капсула будет вскрыта в 100–летний юбилей города, а пока на площади Металлургов ее передали молодому поколению. (Может быть, кто–то знает, где она хранится сейчас?) Капсула времени. 2011 год Еще одна известная капсула времени была заложена 27 сентября 2011 года, в день, когда началось строительство трехкорпусного малоэтажного жилого дома на ростверках на ул. Комсомольской, 40. Символическую капсулу с посланием потомкам в первую стену дома заложили тогда глава Норильска Сергей Шмаков, глава администрации Алексей Ружников и директор ЗФ «Норникеля» Евгений Муравьев. Планируется, что через 50 лет, в 2061 году, норильчане откроют капсулу и прочтут: «Любите и уважайте наш город, берегите его уникальную историю, вписывайте в нее новые замечательные страницы, храните лучшие традиции нашей особой нации, имя которой — норильчане! Мы верим, что так и будет». Наверняка сейчас мы вспомнили не обо всех посланиях из прошлого. Если читатели «Заполярки» знают о других капсулах времени — сообщайте в редакцию, отправимся на поиски вместе.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Самая знаменитая история с капсулой времени в Норильске касается «поющего монумента». Эта композиция из 15 труб была установлена на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Орджоникидзе по проекту конструкторского отдела промышленной эстетики комбината. А назвали ее так за протяжные звуки, которые она издавала в метель. По городской легенде «поющий монумент» возвели к 50–летнему юбилею комсомола, который широко праздновали по всей стране в 1968 году. А под него комсомольцы 1960–х якобы заложили капсулу времени с письмом, адресованным молодежи будущего. В 2009 году после реконструкции из «поющего» монумент превратился в светящийся: светодиоды на нем имитируют северное сияние. А вот старый фундамент под конструкцией, где якобы и находится капсула времени, не тронули.На самом деле найти документальное подтверждение, что она там действительно была заложена в 1968 году, норильским краеведам пока не удалось. Эта история по–прежнему считается красивой городской легендой. Но если бы она оказалась правдой, то открывать заложенную капсулу нужно было бы совсем скоро — буквально через десять дней. Молодежь, отмечавшая по всей стране 29 октября 1968 года юбилей комсомола, как правило, завещала свои послания тем, кто будет отмечать столетие ВЛКСМ в 2018 году, то есть «комсомольцы XXI века» — это мы с вами.Эту конкретную капсулу мы уже вряд ли найдем. Но «Заполярка» может продемонстрировать, что писали для нас 50 лет назад, вот только близки эти посылы будут уже далеко не всем. В том же 1968 году во Дворце культуры молодежь приняла торжественную клятву, обращенную к будущему поколению комсомольцев. Вот ее фрагмент:«Мы — внуки тех, кто штурмовал Зимний, дети сокрушивших Рейхстаг, от имени нашего поколения сердцами своими присягаем на верность делу Ленина, делу партии, делу Октября. Памятью коммунаров и скорбью Пискаревского кладбища, безмолвием Хиросимы и набатом Вьетнама, именем дружбы и солидарности клянемся неустанно бороться за правое дело трудящихся. Молодостью своей клянемся тебе, товарищ Партия, быть верными делу коммунистов!»Были в норильской истории и другие, менее известные, но зато вполне реальные капсулы времени. Например, в том же 1968 году, по случаю все того же большого комсомольского юбилея смена металлургов никелевого завода под руководством Владимира Сидорова замуровала письмо в будущее в стену своего цеха. Учитывая, что никелевый завод уже не работает, это послание, наверное, можно было бы и найти, надо только отыскать место памятного события. А пока ограничимся цитатой из этого текста, обращенного к комсомольцам XXI века: «...Мы завещаем вам с такой же любовью и бережливостью пронести звание комсомольца и все, что с ним связано, в грядущее поколение... Мы думаем о вас — о тех, кто своими руками завершит строительство мира, счастья, взаимопонимания...»Другая производственная капсула времени была замурована на Надеждинском металлургическом заводе. Профильная многотиражка «На стройке Заполярья» 4 октября 1980 года писала: «Сегодня в 11 часов в торжественной обстановке установлена последняя 2052–я металлическая колонна на строительстве НМЗ. Права смонтировать ее удостоился комсомольско– молодежный коллектив Владимира Нигматуллина из управления «Гидромонтаж». В эту самую последнюю колонну «Надежды» и была замурована очередная капсула с обращением к комсомольцам. Письмо было «отправлено» в 2000 год. Сроки уже прошли, да и вряд ли кто–то стал бы ради такой почты разбирать конструкции завода.Впрочем, отправители писем в будущее часто и сами понимали, что их послания никогда не будут прочитаны, и даже горячо на это надеялись. Так 24 июня 1989 года в бетонное основание строящегося здания тысячекоечной больницы в Оганере норильские и югославские строители заложили металлическую капсулу времени, к письму они приложили строительный паспорт объекта, номера «Заполярной правды» и «Норильского строителя» и пожелали,чтоб эту капсулу никогда не нашли.С этого началось бетонирование каркаса будущей больницы.Традиция писать письма в будущее нашла продолжение и в современности. Например, 19 июля 2003 года участники корпоративного легкоатлетического пробега Дудинка — Норильск, посвященного 50–летнему юбилею города и Дню металлурга, преодолев стокилометровую дистанцию, доставили в Норильск капсулу времени. В ней находилось послание норильчанам 2053 года. Тогда говорилось, что капсула будет вскрыта в 100–летний юбилей города, а пока на площади Металлургов ее передали молодому поколению. (Может быть, кто–то знает, где она хранится сейчас?)Еще одна известная капсула времени была заложена 27 сентября 2011 года, в день, когда началось строительство трехкорпусного малоэтажного жилого дома на ростверках на ул. Комсомольской, 40. Символическую капсулу с посланием потомкам в первую стену дома заложили тогда глава Норильска Сергей Шмаков, глава администрации Алексей Ружников и директор ЗФ «Норникеля» Евгений Муравьев. Планируется, что через 50 лет, в 2061 году, норильчане откроют капсулу и прочтут: «Любите и уважайте наш город, берегите его уникальную историю, вписывайте в нее новые замечательные страницы, храните лучшие традиции нашей особой нации, имя которой — норильчане! Мы верим, что так и будет».Наверняка сейчас мы вспомнили не обо всех посланиях из прошлого. Если читатели «Заполярки» знают о других капсулах времени — сообщайте в редакцию, отправимся на поиски вместе.

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