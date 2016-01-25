[Индекс номера 162 (18.10.2018)]



Вопрос недели

Что бы вы написали потомкам?

К сожалению, история не сохранила имени автора такой оригинальной идеи, как обращение к потомкам. Но задумка — замечательная, ведь это прекрасная возможность оставить след на земле, составив послание в грядущее. И, к слову, она нашла большой отклик у норильчан, когда мы обратились к ним с вопросом:



Егор Тулновский, путешественник, исследователь Севера: – Потомки! Слезайте с летающих скейтов, и хватит сидеть в виртуальной реальности. Мир огромен и прекрасен. А самая интересная и сложная игра — это жизнь, в ней нельзя сохраняться, пройти можно только раз, сюжетных линеек неисчислимое множество, а финальный ролик зависит от всей совокупности принятых решений. Дерзайте! Марина Петрова, старший научный сотрудник художественной галереи: – Я бы к ним обратилась с такими словами: «Знайте, что жизнь не бывает легкой, но она — удивительный, радостный дар! Поэтому, как и наши предки, жившие большими общинами, завещаю вам: в семье, в стране, с соседями живите дружно, только по совести, относитесь чутко и бережно друг к другу и ко всему живому. Не надейтесь ни на кого в делах, которые вы должны выполнить сами, бегите от праздности. В тяжелое время вставайте на защиту родной земли, сохраненной и приумноженной для нас предками. Ну и, наконец, всегда оставайтесь просто людьми». Лариса Фоменко, переводчик: – Мне довелось поработать на всех больших стройках в Норильске, при закладках капсул потомкам не присутствовала, но знаю, что такая капсула была размещена при создании НМЗ. Где–то читала, что сейчас ее трудно найти, так как площадь «Надежды» — это 40 футбольных полей. Можно догадаться, о чем писали советские строители «Надежды» потомкам в 80–х годах прошлого века. А я бы написала письмо своим детям и внукам, которым жить после меня. И мне бы очень хотелось, чтобы новые поколения не забывали о таких заслуженных людях, как мои папа и мама: отец — ветеран Великой Отечественной войны, председатель передового колхоза на Украине, а мама — сельский доктор. Не ведавшие ни минуты покоя, они самоотверженно, честно трудились на благо людей. И как было бы хорошо, если бы по молитвам таких праведников у их потомков в будущем все было здраво, дружно и мирно. Борис Вершинин, композитор, автор песни «Доброй вам ночи, мои норильчане...»: – Обращаюсь к будущим поколениям нашего города: сохраните наш уникальный Норильск, который создавался вашими отцами, дедами и прадедами. Любите свою северную Родину так, чтобы здесь люди были счастливы! Ярослав, музыкант: – Я бы им написал: развивайтесь! Ведь развитие — это движение вперед. Без развития нет будущего, но будущего нет и без прошлого. Возможно, когда население Земли вырастет настолько, что природных ресурсов будет не хватать на всех, тогда именно развитие и передовые технологии помогут освоить новые миры и спасти человечество от неминуемой катастрофы. И, когда вы будете осваивать другие планеты, я хочу, чтобы вы не забывали о простых человеческих радостях, таких как: хруст свежего теплого хлеба, веселый детский смех, мудрые глаза родителей. И тогда честь, достоинство, забота о ближнем не будут просто архаичными словами. Живите счастливо. И помните: верность, любовь и надежда делают человека Человеком. Елена Хмарина, председатель Общества инвалидов района Кайеркан: – Я очень надеюсь, что в будущем к людям с ограниченными возможностями здоровья будет больше внимания и уважения со стороны общества. Может быть, мое письмо станет тогда не актуальным, но я ко всем людям обращаюсь с призывом быть милосерднее, а к властям — помогать с трудоустройством инвалидов, среди которых много талантливых и трудолюбивых людей. Нам всем очень важно укрепить и поддержать в них веру в себя. И это добро тоже будет работать на благо будущих поколений. Вячеслав Ханжин, заслуженный юрист России, норильчанин с 1954 года: – Будущим поколениям — мои самые лучшие и светлые пожелания. Но прежде всего желаю всему человечеству мира во всем мире. Очень надеюсь, что в будущем не будет войн. Очень бы хотелось, чтобы люди не голодали, не страдали от техногенных и природных катастроф. Понимаю, что это идеализм, но мечтать о светлом будущем человечества необходимо! Я бы пожелал новым поколениям норильчан сохранить наш уникальный город и всячески его совершенствовать. И помнить о тех, кто в муках и страданиях создавал Норильск, быть благодарными и выражать это в заботе о городе, ближних и нашей хрупкой природе. А с точки зрения закона — чтобы не было преступлений, правоохранительные органы были бы справедливы к людям. Я очень хочу, чтобы не было зла, а для этого надо уже сегодня стараться жить по заповедям Божиим. Земфира Бережная, активная пенсионерка, собирается покинуть Норильск: – Много лет вела дневники о своей такой разно-образной и интересной норильской жизни, в них, считай, история Норильска глазами влюбленного в него человека. А еще собрала коллекцию книг о любимом поэте Александре Сергеевиче Пушкине. Думаю, это тоже может стать моим посланием в будущее. Мне бы очень хотелось передать эти мои ценности внукам и правнукам в надежде на то, что они будут им интересны. И еще я бы им написала, что в наследство оставляю родную землю, на которой жила, старалась на ней не мусорить, а украшала и озеленяла ее, как могла. Я бы попросила потомков, чтобы они были деятельно верны моим заветам любви к Отечеству. Кирилл Миронов, восьмиклассник 48–й гимназии: – Эй, люди будущего! Не тратьте данное вам время впустую. Не расходуйте бездумно ресурсы нашей планеты... Сохраняйте нашу Землю цветущей и плодородной. И обязательно изучайте историю, чтобы не повторить ошибок прошлых поколений. Помните, что деньги — не самое главное. Гораздо важнее творить добро, в каком бы веке вы ни жили!

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Потомки! Слезайте с летающих скейтов, и хватит сидеть в виртуальной реальности. Мир огромен и прекрасен. А самая интересная и сложная игра — это жизнь, в ней нельзя сохраняться, пройти можно только раз, сюжетных линеек неисчислимое множество, а финальный ролик зависит от всей совокупности принятых решений. Дерзайте!– Я бы к ним обратилась с такими словами: «Знайте, что жизнь не бывает легкой, но она — удивительный, радостный дар! Поэтому, как и наши предки, жившие большими общинами, завещаю вам: в семье, в стране, с соседями живите дружно, только по совести, относитесь чутко и бережно друг к другу и ко всему живому. Не надейтесь ни на кого в делах, которые вы должны выполнить сами, бегите от праздности. В тяжелое время вставайте на защиту родной земли, сохраненной и приумноженной для нас предками. Ну и, наконец, всегда оставайтесь просто людьми».– Мне довелось поработать на всех больших стройках в Норильске, при закладках капсул потомкам не присутствовала, но знаю, что такая капсула была размещена при создании НМЗ. Где–то читала, что сейчас ее трудно найти, так как площадь «Надежды» — это 40 футбольных полей. Можно догадаться, о чем писали советские строители «Надежды» потомкам в 80–х годах прошлого века. А я бы написала письмо своим детям и внукам, которым жить после меня. И мне бы очень хотелось, чтобы новые поколения не забывали о таких заслуженных людях, как мои папа и мама: отец — ветеран Великой Отечественной войны, председатель передового колхоза на Украине, а мама — сельский доктор. Не ведавшие ни минуты покоя, они самоотверженно, честно трудились на благо людей. И как было бы хорошо, если бы по молитвам таких праведников у их потомков в будущем все было здраво, дружно и мирно.– Обращаюсь к будущим поколениям нашего города: сохраните наш уникальный Норильск, который создавался вашими отцами, дедами и прадедами. Любите свою северную Родину так, чтобы здесь люди были счастливы!– Я бы им написал: развивайтесь! Ведь развитие — это движение вперед. Без развития нет будущего, но будущего нет и без прошлого. Возможно, когда население Земли вырастет настолько, что природных ресурсов будет не хватать на всех, тогда именно развитие и передовые технологии помогут освоить новые миры и спасти человечество от неминуемой катастрофы. И, когда вы будете осваивать другие планеты, я хочу, чтобы вы не забывали о простых человеческих радостях, таких как: хруст свежего теплого хлеба, веселый детский смех, мудрые глаза родителей. И тогда честь, достоинство, забота о ближнем не будут просто архаичными словами. Живите счастливо. И помните: верность, любовь и надежда делают человека Человеком.– Я очень надеюсь, что в будущем к людям с ограниченными возможностями здоровья будет больше внимания и уважения со стороны общества. Может быть, мое письмо станет тогда не актуальным, но я ко всем людям обращаюсь с призывом быть милосерднее, а к властям — помогать с трудоустройством инвалидов, среди которых много талантливых и трудолюбивых людей. Нам всем очень важно укрепить и поддержать в них веру в себя. И это добро тоже будет работать на благо будущих поколений.– Будущим поколениям — мои самые лучшие и светлые пожелания. Но прежде всего желаю всему человечеству мира во всем мире. Очень надеюсь, что в будущем не будет войн. Очень бы хотелось, чтобы люди не голодали, не страдали от техногенных и природных катастроф. Понимаю, что это идеализм, но мечтать о светлом будущем человечества необходимо! Я бы пожелал новым поколениям норильчан сохранить наш уникальный город и всячески его совершенствовать. И помнить о тех, кто в муках и страданиях создавал Норильск, быть благодарными и выражать это в заботе о городе, ближних и нашей хрупкой природе. А с точки зрения закона — чтобы не было преступлений, правоохранительные органы были бы справедливы к людям. Я очень хочу, чтобы не было зла, а для этого надо уже сегодня стараться жить по заповедям Божиим.– Много лет вела дневники о своей такой разно-образной и интересной норильской жизни, в них, считай, история Норильска глазами влюбленного в него человека. А еще собрала коллекцию книг о любимом поэте Александре Сергеевиче Пушкине. Думаю, это тоже может стать моим посланием в будущее. Мне бы очень хотелось передать эти мои ценности внукам и правнукам в надежде на то, что они будут им интересны. И еще я бы им написала, что в наследство оставляю родную землю, на которой жила, старалась на ней не мусорить, а украшала и озеленяла ее, как могла. Я бы попросила потомков, чтобы они были деятельно верны моим заветам любви к Отечеству.– Эй, люди будущего! Не тратьте данное вам время впустую. Не расходуйте бездумно ресурсы нашей планеты... Сохраняйте нашу Землю цветущей и плодородной. И обязательно изучайте историю, чтобы не повторить ошибок прошлых поколений. Помните, что деньги — не самое главное. Гораздо важнее творить добро, в каком бы веке вы ни жили!

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