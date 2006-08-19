[Индекс номера 162 (18.10.2018)]



Ровесница города

Наше слово верное

К 2006 году с первой полосы «Заполярной правды» исчезло упоминание о том, что издание является общественно–политическим — это, если задуматься, многое говорит об обществе и политике в целом. Однако данное обстоятельство никак не мешало журналистам «ЗП» точить свои перья о самые зубодробительные темы.



В качестве «дежурных политиков» от лица «Заполярки» перед читателями выступали Максим Ежков и Анна Аркаева. Задача перед ними стояла непростая: несмотря на бесконечную череду разномастных выборных кампаний, освещение избирательного процесса оказалось делом муторным и бесперспективным — выборы на местном уровне выглядели неряшливо и сумбурно, а на верхних «этажах» власти царило поистине олимпийское спокойствие, не предвещавшее никакой, даже мало–мальской интриги. Зато обильную пищу для размышлений, а заодно и для жесткой критики предоставляла «дежурным» запутанная ситуация вокруг громких реформ и нацпроектов: «Национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и вовсе захлебнулся, едва стартовав. Не получилось ни доступного, ни комфортного — никакого», писала в конце 2006 года Анна Аркаева. «Увы, радужные ожидания «бездомных» россиян оказались пустыми — реализация нацпроекта с самого начала пошла как–то вяло... а после и вовсе сошла на нет. Доступное жилье стало еще более нереальным... Сегодня национальные проекты, по крайней мере, по характеру исполнения, больше напоминают рекламные акции, когда главное — заинтересовать, а дать можно не то, что обещали, и не столько». Примечательно, что даже такой щедрый жест, как выплата материнского капитала, горожане, а вместе с ними и газетчики поначалу восприняли неоднозначно: «Награда» в 250 тысяч рублей, обещанная президентом по закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для многих супружеских пар перевесила в решении родить второго или третьего ребенка. Час «икс» настал 31 декабря, когда добрая половина будущих мамочек оказалась в весьма затруднительном положении: у многих малыши должны были появиться на свет задолго до наступления «денежного» Новогодья... Однако Норильск не тот город, в котором сумма в 250 тысяч рублей считается столь значимой, чтобы стать реальным стимулом к рождению ребенка. Доплаты будущими родителями воспринимаются, скорее, как приятный подарок к счастливому прибавлению в семействе, хотя и не без скепсиса относительно к их ценности: «Да что на эти деньги можно купить? Логично. Согласитесь, для жителей, скажем, сельской местности эта сумма оказывается вполне достаточной, чтобы обеспечивать малыша несколько лет. Жительницы же крупных городов потратят гораздо больше средств. И выгода от президентской «награды» оказывается весьма призрачной» — такая реакция на новшество была выдана «Заполяркой» в одном из первых номеров 2007 года. Что можно сказать по прошествии времени? Хорошо жилось норильчанам. Правда, не всем. Бюджетники привычно жаловались на отставание зарплат по сравнению с доходами «комбинатовских», те в свою очередь были обеспокоены наплывом гастарбайтеров, а молодежь выражала недовольство расплывчатыми карьерными перспективами и в той, и в другой сфере, грозясь со страниц «ЗП» уехать из этого города навсегда. Но беспомощней всего чувствовало себя старшее поколение, с головой захлестнутое пенсионной реформой, которой дирижировал министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. Из официальных публикаций понять, к чему ведет глобальная перетасовка системы, было решительно невозможно, а смелый эксперимент Максима Трофимова — он попробовал прожить на среднюю пенсию одну неделю — закончился полным провалом: «Вместо постскриптума. Некоторые выводы для личного пользования: Не проживу я на пенсию. Никак не проживу. Так что получается, либо: а) работать до победного, пока не упаду на работе; б) удалиться на старости лет на огурцовую плантацию и радоваться прелестям натурального хозяйства: «Во такой закусон! Во такой!»; в) перевести свои доходы совсем в другую плоскость. Но для этого в своей жизни придется оч–чень много поменять. Что именно? Вот и я думаю — «что именно». Максим Трофимов. «Записки «добровольного пенсионера». «Заполярная правда» № 124 за 19.08.2006. И все же, как ни крути, голодные 90–е, казалось, навсегда остались позади, народ потихоньку нагуливал жирок, и это, естественно, нашло свое отражение в газете. «Заполярная правда» разъясняла настроенным потребителям их права, учила грамотности начинающих финансистов, предостерегая их от участия в пирамидах и лохотронах, настаивала на преимуществах установки домофонов, одновременно порицая связанные с этим «соседские войны», рассказывала о том, где выгоднее купить жилье на материке, описывала безграничные возможности интернета и сотовой связи. Все это находило благодарного читателя, который, впрочем, был не против того, чтобы его слегка напугали каким–нибудь птичьим гриппом, набирающим силу телефонным мошенничеством или — в очень отдаленной перспективе — визитом коллекторов. Против культурно–развлекательной программы возражений у публики также не имелось. Предложение спросу вполне соответствовало. Любознательные горожане могли узнать о новинках книжного и кинорынка, полюбоваться на «битву полов» в исполнении Александра Послова и Ольги Литвиненко, ознакомиться с дневниками наших земляков, разъезжающих по странам и континентам, или впечатлениями о Норильске именитых гостей — Алексея Ягудина и Юрия Шевчука, Петра Мамонова и Лолиты, Ирины Хакамады и Никиты Джигурды — состав «звездного десанта» отличался как повышенной яркостью, так и небывалой пестротой. Со временем подобного рода контент потерял актуальность, растворившись среди огромной массы интернет–обзоров, и «Заполярка» использовала освободившиеся площади для еще более подробного рассказа о городской жизни — благо поговорить нужно было о многом. В марте 2007 года посты гендиректора и президента «Норильского никеля» покинул Михаил Прохоров, оставив после себя закрытый профилакторий «Валек», так и не сбывшиеся мечты о возведении купола над стадионом «Заполярник», долгострой «Арена–Норильск» и крупные экологические проблемы, разбираться с которыми пришлось команде Владимира Потанина. Есть ли жизнь после Прохорова? Анна, работница управления комбината: – Я думаю, жизнь после Прохорова есть. Потому что незаменимых людей у нас нет, это во–первых. Во–вторых, комбинату сколько уже лет? Руководители приходили и уходили, менялась форма собственности, но люди продолжают здесь жить и работать. От того, что сменится генеральный директор, «Норильский никель» булочки печь не станет. Апатии и каких–то страхов уход Прохорова не вызывает. Наоборот, может быть, оживится что–то от прилива «свежих сил». В 2009 году, с небольшим опозданием, город настиг мировой финансовый кризис, и публикации в газете приобрели тон деловой, но несколько нервный. Вместе с читателями «Заполярка» выясняла, как сэкономить на одежде и продуктах, печалилась о социальном расслоении и всерьез задавалась вопросом, готовы ли северяне переехать в деревню. В бюджетном прогнозе прочно закрепилась формулировка «сдержанно–оптимистический». То же самое можно было сказать и о будущем «Заполярной правды». Первое десятилетие нового века заканчивалось на минорной ноте...

Владимир Шиловский www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В качестве «дежурных политиков» от лица «Заполярки» перед читателями выступали Максим Ежков и Анна Аркаева. Задача перед ними стояла непростая: несмотря на бесконечную череду разномастных выборных кампаний, освещение избирательного процесса оказалось делом муторным и бесперспективным — выборы на местном уровне выглядели неряшливо и сумбурно, а на верхних «этажах» власти царило поистине олимпийское спокойствие, не предвещавшее никакой, даже мало–мальской интриги. Зато обильную пищу для размышлений, а заодно и для жесткой критики предоставляла «дежурным» запутанная ситуация вокруг громких реформ и нацпроектов:Примечательно, что даже такой щедрый жест, как выплата материнского капитала, горожане, а вместе с ними и газетчики поначалу восприняли неоднозначно:Что можно сказать по прошествии времени? Хорошо жилось норильчанам. Правда, не всем. Бюджетники привычно жаловались на отставание зарплат по сравнению с доходами «комбинатовских», те в свою очередь были обеспокоены наплывом гастарбайтеров, а молодежь выражала недовольство расплывчатыми карьерными перспективами и в той, и в другой сфере, грозясь со страниц «ЗП» уехать из этого города навсегда.Но беспомощней всего чувствовало себя старшее поколение, с головой захлестнутое пенсионной реформой, которой дирижировал министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. Из официальных публикаций понять, к чему ведет глобальная перетасовка системы, было решительно невозможно, а смелый эксперимент Максима Трофимова — он попробовал прожить на среднюю пенсию одну неделю — закончился полным провалом:И все же, как ни крути, голодные 90–е,казалось, навсегда остались позади, народ потихоньку нагуливал жирок, и это, естественно, нашло свое отражение в газете. «Заполярная правда» разъясняла настроенным потребителям их права, учила грамотности начинающих финансистов, предостерегая их от участия в пирамидах и лохотронах, настаивала на преимуществах установки домофонов, одновременно порицая связанные с этим «соседские войны», рассказывала о том, где выгоднее купить жилье на материке, описывала безграничные возможности интернета и сотовой связи. Все это находило благодарного читателя, который, впрочем, был не против того, чтобы его слегка напугали каким–нибудь птичьим гриппом, набирающим силу телефонным мошенничеством или — в очень отдаленной перспективе — визитом коллекторов.Против культурно–развлекательной программы возражений у публики также не имелось. Предложение спросу вполне соответствовало. Любознательные горожане могли узнать о новинках книжного и кинорынка, полюбоваться на «битву полов» в исполнении Александра Послова и Ольги Литвиненко, ознакомиться с дневниками наших земляков, разъезжающих по странам и континентам, или впечатлениями о Норильске именитых гостей — Алексея Ягудина и Юрия Шевчука, Петра Мамонова и Лолиты, Ирины Хакамады и Никиты Джигурды — состав «звездного десанта» отличался как повышенной яркостью, так и небывалой пестротой.Со временем подобного рода контент потерял актуальность, растворившись среди огромной массы интернет–обзоров, и «Заполярка» использовала освободившиеся площади для еще более подробного рассказа о городской жизни — благо поговорить нужно было о многом. В марте 2007 года посты гендиректора и президента «Норильского никеля» покинул Михаил Прохоров, оставив после себя закрытый профилакторий «Валек», так и не сбывшиеся мечты о возведении купола над стадионом «Заполярник», долгострой «Арена–Норильск» и крупные экологические проблемы, разбираться с которыми пришлось команде Владимира Потанина.В 2009 году, с небольшим опозданием, город настиг мировой финансовый кризис, и публикации в газете приобрели тон деловой, но несколько нервный. Вместе с читателями «Заполярка» выясняла, как сэкономить на одежде и продуктах, печалилась о социальном расслоении и всерьез задавалась вопросом, готовы ли северяне переехать в деревню. В бюджетном прогнозе прочно закрепилась формулировка «сдержанно–оптимистический». То же самое можно было сказать и о будущем «Заполярной правды». Первое десятилетие нового века заканчивалось на минорной ноте...

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