[Индекс номера 163 (19.10.2018)]



Белый снег, голый лёд...

Резкое ухудшение погоды и гололед, возвестившие о приходе зимы, доставили норильским автомобилистам немало не-удобств. Однако в «Норильскавтодоре» заверили: дорожные службы держат ситуацию под контролем.



Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов рассказал, что в конце сентября подрядные организации, которые занимаются содержанием норильских дорог, — «ИЛАН–Норильск» и ЦАТК, — сообщили о своей готовности к зиме. Тем не менее в условиях, когда столбик термометра скачет туда–сюда несколько раз в сутки и дороги немедленно покрываются стекловидным льдом, нагрузки на специализированную технику приходятся весьма серьезные. Проезжую часть в эти дни посыпают гранулированным шлаком в промежутке от трех до шести часов после завершения осадков. Во время самого снегопада граншлак, конечно, тоже подсыпают, но это делу помогает мало. В сутки на посыпку дорог в Норильске выезжает порядка десяти машин, а в случае необходимости — и того больше. За зиму расходуется более ста тысяч тонн граншлака. — В метель граншлак попросту сдувает ветром, а его остатки вдавливают в снег колеса автомобилей, — поясняет Евгений Болгов. — Самая сложная ситуация наблюдалась в Талнахе на улице Рудной. Там в снегопад с самого утра работало два пескоразбрасывателя. К сожалению, поначалу обеспечить нормальное движение транспорта не удалось, и определенная вина подрядчика в этом тоже есть. На проблемный участок были брошены дополнительные силы, что и помогло стабилизировать обстановку. Евгений Болгов также отметил, что зачастую заторы на дорогах возникают из–за банальной нерасторопности некоторых водителей, которые не спешат «переобуваться» по сезону, — в том числе и поэтому в Талнахе на подъеме образовалась пробка. — Я прошу автомобилистов с пониманием относиться к работе дорожных организаций, соблюдать скоростной режим, следить за изменениями погоды и не экономить на хороших зимних шинах, — подытожил наш собеседник.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов рассказал, что в конце сентября подрядные организации, которые занимаются содержанием норильских дорог, — «ИЛАН–Норильск» и ЦАТК, — сообщили о своей готовности к зиме. Тем не менее в условиях, когда столбик термометра скачет туда–сюда несколько раз в сутки и дороги немедленно покрываются стекловидным льдом, нагрузки на специализированную технику приходятся весьма серьезные. Проезжую часть в эти дни посыпают гранулированным шлаком в промежутке от трех до шести часов после завершения осадков. Во время самого снегопада граншлак, конечно, тоже подсыпают, но это делу помогает мало. В сутки на посыпку дорог в Норильске выезжает порядка десяти машин, а в случае необходимости — и того больше. За зиму расходуется более ста тысяч тонн граншлака.— В метель граншлак попросту сдувает ветром, а его остатки вдавливают в снег колеса автомобилей, — поясняет Евгений Болгов. — Самая сложная ситуация наблюдалась в Талнахе на улице Рудной. Там в снегопад с самого утра работало два пескоразбрасывателя. К сожалению, поначалу обеспечить нормальное движение транспорта не удалось, и определенная вина подрядчика в этом тоже есть. На проблемный участок были брошены дополнительные силы, что и помогло стабилизировать обстановку.Евгений Болгов также отметил, что зачастую заторы на дорогах возникают из–за банальной нерасторопности некоторых водителей, которые не спешат «переобуваться» по сезону, — в том числе и поэтому в Талнахе на подъеме образовалась пробка.— Я прошу автомобилистов с пониманием относиться к работе дорожных организаций, соблюдать скоростной режим, следить за изменениями погоды и не экономить на хороших зимних шинах, — подытожил наш собеседник.

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