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[Индекс номера 163 (19.10.2018)]

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20 октября отмечается День повара. Накануне этой даты мы решили заглянуть... нет, не в ресторан или кафе, популярные в Норильске, чтобы по случаю праздника «заполучить» героя дня и рецепт его фирменного блюда вместе с кулинарными секретами. Мы отправились в столовую школы–интерната № 2. Побывали также и в производственной столовой № 217 ГРС. У них своя кухня.

Что там у нас на обед?
Кстати, сами повара, как правило, этот день не отмечают, хотя знают о нем несомненно, и им приятно, что в календаре есть такая дата. А поздравлять друг друга с профессиональным праздником у них принято в День торговли. Об этом мне рассказала Наталья Ушакова, инженер– технолог ООО «ПроСервис Таймыр», компании, занимающейся организацией питания в школах Норильска. Стаж ее работы в поварском деле — 27 лет. Она говорит, что в этой профессии может удержаться и быть востребованным лишь тот, кто не просто любит готовить, а вкладывает в это дело душу. Всего в ООО «ПроСервис Таймыр» четыре технолога, включая ведущего, они разрабатывают цикличное рациональное детское меню, контролируют качество и технологические процессы приготовления блюд.
В день нашего интервью Наталья пришла проверить завтрак и обед в школу–интернат № 2, которая сейчас «по совместительству» является корпусом гимназии № 4.
— Посмотрела. Порядок, — улыбается Наталья. — Вот, только что провела бракераж (дегустацию. — Прим. авт.) печеночных котлет, компота из смородины и яблок, сделала завес порционных блюд, попробовала их на сахар, соль, на готовность и так далее. Все в норме, все вкусно. Девчонки — молодцы! Продумываем сейчас вместе с ними, как печеночку, которую многие дети не любят, «упрятать» в морковочку и в запеканку с макарошками...
Наталья Александровна искренне сожалеет, что большинство современных детей не приучены ни к рыбе, ни к печени, ни к другим полезнейшим продуктам, а «одними сосисками здесь их кормить никто не будет». Инженер–технолог всецело за культуру еды, что, по ее мнению, в первую очередь идет от семьи, от воспитания.
Кстати, рулит на этой объединенной теперь кухне в интернате № 2 заведующая производством Татьяна Крайнова. Хозяйка столовой рассказала, что ребятишки из интерната питаются по своей схеме: по СанПиНам им положен суточный рацион продуктов, который «укладывается» в шесть приемов пищи. Остальные школьники едят три раза: завтрак составляет у них 25 процентов, обед — 35 и полдник — 15 процентов от суточной нормы. Кроме того, интернатовским детям положено не 100, а 200 граммов фруктов ежедневно, на ужин им перепадает селедочка (в обычном школьном меню ее не бывает), а на Новый год — какое–нибудь специальное меню: побаловать чем–то вкусненьким ребятишек здесь готов каждый повар.
Татьяна Крайнова и Наталья Ушакова пробуют компот
Пока мы были в столовой, героини дня накрыли столы на 136 человек. Прозвенел звонок. За 15–минутную перемену малышня наскоком употребила то, что им приготовили, и так же стремительно исчезла, как и появилась. Ни у одного ребенка не должен заболеть живот или появиться чувство дискомфорта после еды — это закон школьного питания. Для аллергиков и диабетиков здесь всегда готовят отдельно. Вся молочка — местного производства, хлебушек — талнахский, компоты и кисели — с аскорбинкой. И никакой химии, никаких специй. В общем, в школах готовят на совесть. Да и око Роспотребнадзора всегда бдит.
Напоследок Наталья Ушакова отметила, насколько важно питаться правильно, особенно на Севере:
— От этого зависит не только здоровье, но и то, как мы выглядим, как чувствуем себя. Тут и настроение, и позитивное отношение к людям, к жизни.
А еще она пожелала всем поварам жизнелюбия, стойкости, добра. И чтобы они ценили каждый миг — он неповторим.

Португалия для «Газпрома»
— Фаршированная рыба? Ерунда! — говорит о самом сложном блюде (с моей точки зрения. — Прим. авт.) героиня еще одного нашего поварского сюжета — сотрудница столовой
№ 217 ГРС Татьяна Коркина.
Коллектив столовой №217
Татьяна постоянно участвует в мастер–классах, которые традиционно проводятся в этой столовой, со стороны преподавателей–профессионалов, естественно. Она берется за блюдо любой сложности и виртуозно справляется с задачей. У нее «черный пояс» по котлетам и отбивным. Ее секрет — в легком и бережном отношении к тому, что делает. А еще наш мастер ни в коем случае не экономит на качественных продуктах и строго следует рецепту.
Заведение с изумительными блюдами и ценами, где она работает более 16 лет, обслуживает в основном работников «Норильскгазпрома». К 12 часам дня крепкие ребята приходят сюда вкусно и сытно поесть.
Татьяна, как и другие сотрудники, в обед работает на раздаче, а до и после — в мясном цехе кухни, где также разделывают и готовят рыбу. Есть еще три цеха: холодный, обжарка, первые блюда и гарниры.
Татьяна Коркина
Татьяне готовить не привыкать. В их семье было 10 детей, она — восьмой ребенок. До нее один за другим родились семеро мальчиков, поэтому мама с детства приучала девочку к женской работе.
Из необычных блюд в меню этой столовой Татьяна и ее коллеги выделяют печеночный торт, лобио, а еще мясо по–португальски. Конвекционная печь, говорят, позволяет приготовить любое блюдо строго по технологии, например, овощи на гриле — с идеальной корочкой, а мясо — сочным и пропеченным.
Сегодня в столовой предлагают на выбор семь холодных блюд, столько же вторых и два первых — соляночку и борщ. Мы пробуем фаршированный перец Татьяниного приготовления, сагудай из сига (полуледяной, как строганинка, с удачным вкраплением перечно–кисловатой заправки), воздушное картофельное пюре. Выпечку, которая тает во рту, запиваем морсом. И не надо ни в какую Португалию ехать, когда здесь так вкусно готовят!
Попали под «раздачу»

Марина Хорошевская
Фото Владимира Макушкина и Александра Ананьева
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20 октября отмечается День повара. Накануне этой даты мы решили заглянуть... нет, не в ресторан или кафе, популярные в Норильске, чтобы по случаю праздника «заполучить» героя дня и рецепт его фирменного блюда вместе с кулинарными секретами. Мы отправились в столовую школы–интерната № 2. Побывали также и в производственной столовой № 217 ГРС. У них своя кухня.

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