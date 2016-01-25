[Индекс номера 163 (19.10.2018)]



Братья наши меньшие

Собачий вальс

В Норильске прошел семинар по танцам с... собаками. В течение двух дней местные собаководы осваивали азы дрессуры и в паре со своими питомцами репетировали первые па.



Надежда Прохорова и ее обаятельная Ириска отрабатывают новые команды Организатором встречи стал норильский клуб любительского собаководства «Ирсале». Это событие приурочено к первому полугодию со дня официального открытия клуба и стало подарком для всех собаководов города. Семинар проводила Ирина Панькова, судья национальной категории по общему курсу дрессировки и защитно–караульной службе, а также тренер по фристайлу (танцам с собаками). Ирина Кириллова, руководитель клуба «Ирсале», считает, что такие занятия очень нужны, поскольку дают возможность развиваться как владельцам собак, так и их питомцам, а еще улучшают взаимопонимание между ними. – Кроме того, на таком семинаре собаковод может сделать работу над ошибками. Тренер, наблюдая за тем, как взаимодействуют собака и хозяин, может поправить, подсказать, что и как надо делать, — поясняет Ирина. — Очень часто в период взросления собаки становятся агрессивными или, наоборот, пугливыми или апатичными. Дрессура позволяет скорректировать их поведение и улучшить контакт с хозяином. Танец с собакой — это высший пилотаж дрессуры, когда питомец должен сконцентрироваться на своем хозяине и не отвлекаться на внешние раздражители, беспрекословно выполнять его команды, понимать с полувзгляда. Впрочем, и владельцу животного необходимо научиться четко и понятно отдавать команду, чувствовать своего подопечного и его готовность делать какие–то па. В танцах с собаками могут участвовать все без исключения четвероногие, как породистые, так и «дворянского» происхождения. По словам Ирины Паньковой, собаки — как дети, они чувствуют малейшие изменения, которые происходят с их хозяином на физическом и эмоциональном уровне. Если тот волнуется, то и пес будет испытывать беспокойство. Хозяин чувствует неуверенность — и собака отреагирует так же. Как только человек найдет в себе гармонию — станет спокойным и его питомец, и тогда сложится у них тандем, и они смогут танцевать. – Наш семинар скорее про взаимопонимание, чем про танцы в буквальном смысле, — резюмировала Ирина Панькова. Надежда Прохорова, хозяйка симпатичной кернтерьерши, говорит, что это был настоящий марафон по приобретению опыта дрессуры. Шаг за шагом, от простого к сложному, они под руководством опытного профессионала отрабатывали до автоматизма команды и трюки, которые затем под музыку соединяли в небольшую хореографическую постановку. Процесс увлекательный для всех его участников. Участники конкурса рисунков «Моя собака» – Моей Ириске всего один год и пять месяцев, — делится Надежда. — Собака молодая, активная, и ей интересно все происходящее. У нас довольно много наработано базовых элементов, которые надо соединить в танец. Думаю, что у нас есть все шансы станцевать вдвоем. У 16–летней Ксении Лазуковой бельгийская овчарка по кличке Агуша, которой год и месяц. Собака энергичная, и ей все интересно. Она легко осваивает новые трюки и готова отрабатывать их до бесконечности. – Семинар очень насыщенный. Я здесь узнала много полезной информации, которую мне пришлось бы искать во множестве источников, — отмечает хозяйка. — Главное, я поняла, что в процессе обучения собаки важно качество, а не количество. Но это не так просто. Бывает, что на отработку одной команды, чтобы собака ее запомнила и выполняла по первому приказу, уходит от нескольких дней до месяца. Ксения Лазукова и Агуша разучивают па для будущего танца А в завершение семинара состоялось награждение юных художников, принявших участие в конкурсе рисунков «Моя собака». Победителем в возрастной группе от четырех до шести лет стала шестилетняя Варя Карпушова. Лучшей в группе от семи до девяти лет признали Маргариту Смирнову, а в компании от десяти до 14 лет свое законное первое место получила Екатерина Болдовская. Впрочем, никто из участников конкурса не остался без подарка. Клуб любительского собаководства «Ирсале» выражает благодарность Алексею Нуркенову за оказанную помощь в организации семинара.

Наталья Черкашина Фото автора и из архива участников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Организатором встречи стал норильский клуб любительского собаководства «Ирсале». Это событие приурочено к первому полугодию со дня официального открытия клуба и стало подарком для всех собаководов города. Семинар проводила, считает, что такие занятия очень нужны, поскольку дают возможность развиваться как владельцам собак, так и их питомцам, а еще улучшают взаимопонимание между ними.– Кроме того, на таком семинаре собаковод может сделать работу над ошибками. Тренер, наблюдая за тем, как взаимодействуют собака и хозяин, может поправить, подсказать, что и как надо делать, — поясняет Ирина. — Очень часто в период взросления собаки становятся агрессивными или, наоборот, пугливыми или апатичными. Дрессура позволяет скорректировать их поведение и улучшить контакт с хозяином. Танец с собакой — это высший пилотаж дрессуры, когда питомец должен сконцентрироваться на своем хозяине и не отвлекаться на внешние раздражители, беспрекословно выполнять его команды, понимать с полувзгляда. Впрочем, и владельцу животного необходимо научиться четко и понятно отдавать команду, чувствовать своего подопечного и его готовность делать какие–то па. В танцах с собаками могут участвовать все без исключения четвероногие, как породистые, так и «дворянского» происхождения.По словам Ирины Паньковой, собаки — как дети, они чувствуют малейшие изменения, которые происходят с их хозяином на физическом и эмоциональном уровне. Если тот волнуется, то и пес будет испытывать беспокойство. Хозяин чувствует неуверенность — и собака отреагирует так же. Как только человек найдет в себе гармонию — станет спокойным и его питомец, и тогда сложится у них тандем, и они смогут танцевать.– Наш семинар скорее про взаимопонимание, чем про танцы в буквальном смысле, — резюмировала Ирина Панькова., хозяйка симпатичной кернтерьерши, говорит, что это был настоящий марафон по приобретению опыта дрессуры. Шаг за шагом, от простого к сложному, они под руководством опытного профессионала отрабатывали до автоматизма команды и трюки, которые затем под музыку соединяли в небольшую хореографическую постановку. Процесс увлекательный для всех его участников.– Моей Ириске всего один год и пять месяцев, — делится Надежда. — Собака молодая, активная, и ей интересно все происходящее. У нас довольно много наработано базовых элементов, которые надо соединить в танец. Думаю, что у нас есть все шансы станцевать вдвоем.У 16–летнейбельгийская овчарка по кличке Агуша, которой год и месяц. Собака энергичная, и ей все интересно. Она легко осваивает новые трюки и готова отрабатывать их до бесконечности.– Семинар очень насыщенный. Я здесь узнала много полезной информации, которую мне пришлось бы искать во множестве источников, — отмечает хозяйка. — Главное, я поняла, что в процессе обучения собаки важно качество, а не количество. Но это не так просто. Бывает, что на отработку одной команды, чтобы собака ее запомнила и выполняла по первому приказу, уходит от нескольких дней до месяца.А в завершение семинара состоялось награждение юных художников, принявших участие в конкурсе рисунков «Моя собака». Победителем в возрастной группе от четырех до шести лет стала шестилетняя Варя Карпушова. Лучшей в группе от семи до девяти лет признали Маргариту Смирнову, а в компании от десяти до 14 лет свое законное первое место получила Екатерина Болдовская. Впрочем, никто из участников конкурса не остался без подарка.Клуб любительского собаководства «Ирсале» выражает благодарность Алексею Нуркенову за оказанную помощь в организации семинара.

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