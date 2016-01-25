[Индекс номера 163 (19.10.2018)]



Есть повод!

Дверь в волшебный мир

Дом детского творчества открыл новый сезон концертом–сказкой. Праздник отличался особой торжественностью — в этом году система дополнительного образования в России, к которой относится и ДДТ, отмечает свое 100–летие.



В концерте приняли участие ведущие коллективы Дома детского творчества: хореографические ансамбли «Самоцветы» и «Надежда», вокальный ансамбль «Ровесник», фольклорная группа «Забава», творческое объединение «Лира» — в общей сложности на сцену вышли порядка 120 детей. Режиссер концерта Ярослав Рудковский По сюжету девочка Даша, которую замечательно сыграла 11–летняя Даша Климова из ансамбля «Самоцветы», ищет друзей и попадает в сказочную страну, где все танцуют и поют, занимаются рукоделием и снимают телепередачи, — в общем, творческая жизнь бьет ключом. И девочка находит в этой большой, веселой компании и своих друзей, и занятие по душе. Сказка получилась динамичной и яркой, зрители покидали зал в полном восторге. Режиссер и ведущий действа — многоликий Ярослав Рудковский, который в течение всего концерта появлялся перед публикой в самых разных образах, от волшебника до свободного художника или гитариста. – Дом детского творчества давно стал тем золотым ключиком, который открывает для детей дверь в мир творчества, фантазии, в мир мечты. И пусть этот мир для каждого ребенка станет началом большой дороги в счастливое будущее, — пожелала ребятам директор ДДТ Тамара Кондик, поздравляя их с началом нового творческого сезона. Сегодня в ДДТ Кайеркана работает 26 творческих объединений, в которых занятия для полутора тысяч детей ведут более 40 педагогов. Руководит коллективом с 1994 года Тамара Кондик.

Марина Андриюк Фото Дмитрия Бакланова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В концерте приняли участие ведущие коллективы Дома детского творчества: хореографические ансамбли «Самоцветы» и «Надежда», вокальный ансамбль «Ровесник», фольклорная группа «Забава», творческое объединение «Лира» — в общей сложности на сцену вышли порядка 120 детей.По сюжету девочка Даша, которую замечательно сыграла 11–летняя Даша Климова из ансамбля «Самоцветы», ищет друзей и попадает в сказочную страну, где все танцуют и поют, занимаются рукоделием и снимают телепередачи, — в общем, творческая жизнь бьет ключом. И девочка находит в этой большой, веселой компании и своих друзей, и занятие по душе. Сказка получилась динамичной и яркой, зрители покидали зал в полном восторге. Режиссер и ведущий действа — многоликий Ярослав Рудковский, который в течение всего концерта появлялся перед публикой в самых разных образах, от волшебника до свободного художника или гитариста.– Дом детского творчества давно стал тем золотым ключиком, который открывает для детей дверь в мир творчества, фантазии, в мир мечты. И пусть этот мир для каждого ребенка станет началом большой дороги в счастливое будущее, — пожелала ребятам, поздравляя их с началом нового творческого сезона.

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