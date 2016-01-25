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Открытие ВПП

[Индекс номера 163 (19.10.2018)]

 Общество 
Здоровый интерес

Мнение норильчан будет учтено при разработке и оценке эффективности реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетного национального проекта «Здоровье».

В конце сентября — начале октября во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Норильске, проходило выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья граждан. Целью данного мониторинга является получение статистической информации, которая отражает фактическое влияние образа жизни граждан на их состоянии здоровья в разных группах населения: возрастных, гендерных, социально–статусных (выделяемых по уровню образования, доходов, сфере занятости), а также территориальных общностях: городских населенных пунктах и сельских поселениях.
В Красноярском крае было опрошено 270 семей — 195 в городской местности, 15 из них в Норильске, и 75 — в сельской. Выборка — случайна.
Опрос проводился на основании специальных форм федерального статистического наблюдения (вопросников). Полученные в семьях сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению. Они будут использоваться исключительно в обобщенном виде в целях формирования официальной статистической информации.
Так, государство интересует:
– заболеваемость в группах с разным уровнем доходов;
– самооценки здоровья мужчинами и женщинами;
– удовлетворенность населения медицинской помощью в муниципальных лечебно–профилактических учреждениях;
– отношение к лечению в группах разных видов деятельности;
– доля населения, питающегося всухомятку;
– употребление алкоголя в группах с разным уровнем дохода;
– охват населения физкультурой и спортом в зависимости от доходов;
– причины употребления спиртных напитков в разных типах поселений;
– наличие желания попробовать наркотики и так далее. Всего 203 позиции.
Первое наблюдение состоялось в 2013 году. Тогда были опрошены 15 875 россиян. И материалы опроса подтвердили обоснованность рабочей гипотезы о двойственном (противоречивом) отношении массы людей к своему здоровью и поведенческим факторам его обеспечения.
Так, для подавляющего большинства россиян хорошее здоровье является одной из наиболее актуальных базовых ценностей. И большинство опрошенных (83,2%) осознают, что состояние их здоровья зависит прежде всего от них самих. При этом не все они относятся к своему здоровью внимательно. Например, 60,7% российских граждан отметили, что не соблюдают режим питания, 71,7% — не занимаются физкультурой и спортом, 24,2% — регулярно курят. Алкогольные напитки употребляют 86,6% россиян.
Данные предыдущего исследования опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики gks.ru. Там же можно будет найти и результаты нынешнего опроса. Когда — пока неизвестно.

Надежда Сидор
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