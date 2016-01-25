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Открытие ВПП

[Индекс номера 163 (19.10.2018)]

 Перспективы 
Планы есть, деньги будут

Определены городские территории, которые будут благоустраивать за краевые деньги. Опрос норильчан и сбор предложений проводил муниципалитет.

Оганер. План благоустройства площадки на Озерной, 15а
К всеобщему обсуждению предлагались три варианта: территория, объединяющая улицы Маслова и Бауманскую, набережная ручья Кайерканского и двор в районе ул. Озерной, 15а, в Оганере (здесь речь шла уже о втором этапе работ). Голосование проходило в течение месяца, с 15 сентября по 15 октября. На днях рабочая комиссия подвела заключительные итоги. В общей сложности свое мнение о необходимости благоустройства той или иной территории высказали около 7,5 тысячи человек. Из них почти четыре тысячи отдали голоса за Талнах, чуть более двух тысяч проголосовали за Кайеркан и менее полутора тысяч — за Оганер.
Кайеркан. Визуализация композиции «Я люблю Кайеркан»
Комментируя итоги голосования, Константин Купреенко, и. о. заместителя главы Норильска по городскому хозяйству, отметил:
— Таким образом, в 2019 году в рамках программы формирования комфортной городской среды за счет краевых средств в размере 30 миллионов рублей будет финансироваться благоустройство мест–победителей в Талнахе и Кайеркане. Там появятся зоны отдыха с элементами детского игрового оборудования. При этом Оганер забытым не останется — реализация второго этапа работ по благоустройству площадки на Озерной, 15а, также будет продолжена в следующем году на средства местного бюджета. Проект рассчитан до 2020 года. Центральный район тоже не остается в стороне: на следующий год запланировано благоустройство десяти объектов. Деньги на это уже заложены.
Талнах. План благоустройства

Марина Калинина
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