[Индекс номера 163 (19.10.2018)]



Мысли вслух

Цели и средства

Каких благ ждет простой человек от наступления широко разрекламированного цифрового уклада? Он надеется, что цифровизация поможет заработать, выучиться, снизить риски обмана, предоставив достоверную информацию. То есть именно «цифра» должна обеспечить вовлеченность «маленького человека» в общественно значимые деяния, от выборов и контроля за избранными до учета его мнения в решении местных проблем.



Именно местных. Вертикаль власти выстроена, а в Центре, откуда она начинается, с вышеперечисленным все в порядке. У Москвы нет проблем с финансами, и городские цифровые технологии работают отменно. Есть и отработанные системы опросов, и вовлеченность в принятие решений. Проблемы начинаются именно в регионах, где «цифра» внедряется по утвержденному плану, но с финансами совсем не так густо, и местные СМИ переживают тяжелые времена. Во всех, замечу, регионах, что само по себе показатель. Как, допустим, будут обстоять дела после перехода на цифровое вещание у местных телеканалов? После распределения частот первых двух мультиплексов — так называют пакеты бесплатно транслируемых телепрограмм — региональное и местное телевидение осталось за бортом цифровизации. В обойму вошли только местные ГТРК — и то в виде коротких врезок в федеральные каналы «Россия 1» и «Россия 24». Все остальные региональные вещатели остались без доступа к цифровой «поляне». Цифровизация телевидения, изначально представляемая как благо, разрушила устоявшуюся структуру российского телепространства, усложнив положение регионального и муниципального ТВ. До недавнего времени у еле живых местных телеканалов и так не оставалось больших шансов на светлое будущее, однако именно с рекламой грядущей «цифры», снимающей аналоговые ограничения, связывались надежды на переход к полноценному вещанию. Но что–то пошло не так. Вместе с тем каждому ясна необходимость сцепления всех звеньев телевизионной сферы: муниципальной, региональной и федеральной. Дополняя друг друга, они формируют единое информационное поле страны. Как быть? Теперь говорят, что спасение телекомпаний — в «кабеле». Но чтобы «поставить» канал на определенную позицию кабельной сети, нужно заплатить оператору. Для местных каналов это большие деньги, их бюджеты несопоставимы даже с региональными телеканалами, не говоря уже о федеральных. Да и кабельному ТВ теперь придется не просто... Цифровое вещание уже конкурирует с ним, и число мультиплексов неизбежно будет расти. С двумя мультиплексами я, знаете ли, крепко подумаю, стоит ли платить за две сотни кабельных каналов, если реально смотришь от силы четверть. А все необходимые каналы сверх пакетных нынче можно без проблем посмотреть на том же телевизоре, но уже в интернете. Такой атрибут самоуправления, как СМИ, занимающиеся местными проблемами, должен быть. Локальное телевидение, если оно качественное, а не куцее, всегда будет интересней жителю, чем стороннее; здесь его мир, места отдыха и работы, старые знакомые и новые интересные люди. Мы живем в конкретном городе, поселке, деревне, где условия всегда отличны от других, и хотим оперативно и с предельным удобством узнавать все новости, касающиеся места нашего проживания. Мы должны быть в курсе и в тренде. Федеральные каналы этого не обеспечивают, практика уже показала, что слухов стало больше, а множащиеся фейки, то есть заведомая ложь, работают очень эффективно. Но сейчас для муниципальных компаний нет иного выхода, кроме законодательного регулирования на всех уровнях. Инициатива о создании «22–й кнопки», предназначенной именно для локального ТВ, вышла из тех регионов, где телевизионное сообщество наиболее активно, и была поддержана сначала Общероссийским народным фронтом, а затем и Госдумой. Появился законопроект о закреплении 22–й кнопки за «обязательным общедоступным телеканалом муниципального образования». Ранее обсудить судьбу 22–й кнопки поручил президент Российской Федерации. О том, что муниципалитеты уже в следующем году могут остаться без городских каналов, Владимиру Путину еще весной сообщили на медиафоруме «Народного фронта». Более того, возможное отключение городского ТВ тогда же не поддержали и простые люди. Оценивая назревшие общественно–политические проблемы, нетрудно заметить, что многие из них, если не большинство, связаны со слабым либо несвоевременным информированием граждан. Задача местных СМИ — заниматься информационно–просветительской деятельностью, страна должна быть заинтересована в их сохранении и развитии. Тем более что в одиночку СМИ, особенно муниципальным, не выжить. Направить телевидение и газеты на коммерческие рельсы самоокупаемости не получилось и не получится никогда. В последние годы СМИ стремительно теряют привычные объемы рекламы. Особенно страдают регионалы. И этот печальный тренд — экономическая данность. Рекламодателей становится все меньше и меньше, так работает глобализация. В крупных городах доходы от рекламы сократились на 10%. В малых — на 50%. Падает и эффективность рекламы на сайтах. Стратегию выживания диктует внешняя среда, а не собственные ресурсы издания, а в условиях снижения доходов от рекламы регионалы вынуждены ужиматься, а порой и исчезать, оставляя поле деятельности свободным для других сил, какими бы они ни были. Сегодня не существует районной или городской газеты, которая выживает за счет собственных доходов. Впрочем, для нас в этом нет ничего нового. История отечественной печати сложилась так, что у настоящей, а не чисто рекламной газеты всегда был и будет сильный учредитель. Печать была органом либо компартии, либо администрации города, района. Бюджетная поддержка — это нормально, люди имеют право знать о жизни своего района ровно так же, как имеют право на доступ к муниципальной культуре, спорту и образованию. Газетам не нужно зарабатывать деньги, им нужно качественно решать задачи. Согласитесь, что краевое СМИ не будет регулярно писать о жизни нашего города — это можно легко проверить, пробежавшись по сетке вещания краевого телевидения: Норильска там практически нет. Что мешает развиваться печатным СМИ? Да, газета может что–то зарабатывать, однако 70% от подписной стоимости печатного издания забирает «Почта России» — такого нет ни в одной сфере бизнеса. Не желая терять читателей, редакции вынуждены искать альтернативных партнеров, не имеющих как возможностей почтовой службы, так и кадров. Конечно, это вопрос федерального уровня, но его нужно решать. Отдельно об интернете. Тезис «интернет против печати» не нов. Печатным СМИ начали предрекать закрытие сразу после появления телевизоров. Прошло не одно десятилетие, а газеты, как видите, выходят. Впрочем, следование за прогрессом неизбежно: газеты живут и в Сети, имея интернет–дубль. Частенько печатным СМИ советуют полностью уйти в интернет и там... исчезнуть. У нас почти всегда говорят об интернете десятилетней давности, не осознавая, насколько существенно он за это время изменился. А через пару лет изменится еще сильней. Дело в том, что уже упомянутая глобализация с потрясающей эффективностью работает везде. Транснациональные корпорации растут как на дрожжах, укрупняются национальные компании, торговые сети вытесняют маленькие магазины, поглощаются кинокомпании и издательства. То же самое происходит в интернете, где вся жизнь сосредоточилась в десятке социальных сетей. Отдельно живущий сайт ушел в прошлое, такая форма способна выживать лишь в качестве специализированного ресурса с особой аудиторией. Независимый сайт очень трудно раскрутить, и скоро за подобную задачу никто не возьмется. От соцсетей нынче не уйти. Однако создание там групп какого–либо СМИ не гарантирует автоматически успеха — вы можете сами пройтись по интересующим страницам и оценить количество комментариев и лайков. Популярные социальные сети все дальше уводят пользователя в политические скандалы и ненужные дрязги. При необходимости в нужный момент его всегда отвлекут или подсунут подделку. Все соцсети фактически контролируются национальными правительствами. Возможно ли в условиях уже не только информационной, но и кибервойны надеяться на справедливый доступ к распространению своей информации? Надо ли делать ставку на успех в игре по чужим правилам? О политической составляющей информирования горожан забывать нельзя, ведь умы и сердца завоевать очень сложно, а потерять можно мгновенно. И здесь роль городских СМИ огромна: нужно делать так, чтобы актуальная информация своевременно попадала к максимуму читателей, зрителей. Работа в интернете необходима, но столь же правильно сохранить бумажную версию печатного издания, поскольку данный информационный продукт является на 100% достоверным, аутентичным, он не содержит фейков. А это чрезвычайно важно, когда читателю требуется официальная и юридически безупречная информация. «Цифра» и «бумага» не враги, а части единого целого, развивающиеся и дополняющие друг друга. Цифровизация, как выясняется, сама по себе не панацея. Осваивая новое, нам ни в коем случае нельзя отказываться от имеющихся наработок и накопленного опыта. Иначе вместо своих новостей мы будем слушать чужие.

Вадим Денисов Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Именно местных. Вертикаль власти выстроена, а в Центре, откуда она начинается, с вышеперечисленным все в порядке. У Москвы нет проблем с финансами, и городские цифровые технологии работают отменно. Есть и отработанные системы опросов, и вовлеченность в принятие решений. Проблемы начинаются именно в регионах, где «цифра» внедряется по утвержденному плану, но с финансами совсем не так густо, и местные СМИ переживают тяжелые времена. Во всех, замечу, регионах, что само по себе показатель.Как, допустим, будут обстоять дела после перехода на цифровое вещание у местных телеканалов? После распределения частот первых двух мультиплексов — так называют пакеты бесплатно транслируемых телепрограмм — региональное и местное телевидение осталось за бортом цифровизации. В обойму вошли только местные ГТРК — и то в виде коротких врезок в федеральные каналы «Россия 1» и «Россия 24». Все остальные региональные вещатели остались без доступа к цифровой «поляне».Цифровизация телевидения, изначально представляемая как благо, разрушила устоявшуюся структуру российского телепространства, усложнив положение регионального и муниципального ТВ. До недавнего времени у еле живых местных телеканалов и так не оставалось больших шансов на светлое будущее, однако именно с рекламой грядущей «цифры», снимающей аналоговые ограничения, связывались надежды на переход к полноценному вещанию. Но что–то пошло не так.Вместе с тем каждому ясна необходимость сцепления всех звеньев телевизионной сферы: муниципальной, региональной и федеральной. Дополняя друг друга, они формируют единое информационное поле страны. Как быть? Теперь говорят, что спасение телекомпаний — в «кабеле». Но чтобы «поставить» канал на определенную позицию кабельной сети, нужно заплатить оператору. Для местных каналов это большие деньги, их бюджеты несопоставимы даже с региональными телеканалами, не говоря уже о федеральных.Да и кабельному ТВ теперь придется не просто... Цифровое вещание уже конкурирует с ним, и число мультиплексов неизбежно будет расти. С двумя мультиплексами я, знаете ли, крепко подумаю, стоит ли платить за две сотни кабельных каналов, если реально смотришь от силы четверть. А все необходимые каналы сверх пакетных нынче можно без проблем посмотреть на том же телевизоре, но уже в интернете.Такой атрибут самоуправления, как СМИ, занимающиеся местными проблемами, должен быть. Локальное телевидение, если оно качественное, а не куцее, всегда будет интересней жителю, чем стороннее; здесь его мир, места отдыха и работы, старые знакомые и новые интересные люди. Мы живем в конкретном городе, поселке, деревне, где условия всегда отличны от других, и хотим оперативно и с предельным удобством узнавать все новости, касающиеся места нашего проживания. Мы должны быть в курсе и в тренде. Федеральные каналы этого не обеспечивают, практика уже показала, что слухов стало больше, а множащиеся фейки, то есть заведомая ложь, работают очень эффективно.Но сейчас для муниципальных компаний нет иного выхода, кроме законодательного регулирования на всех уровнях. Инициатива о создании «22–й кнопки», предназначенной именно для локального ТВ, вышла из тех регионов, где телевизионное сообщество наиболее активно, и была поддержана сначала Общероссийским народным фронтом, а затем и Госдумой. Появился законопроект о закреплении 22–й кнопки за «обязательным общедоступным телеканалом муниципального образования».Ранее обсудить судьбу 22–й кнопки поручил президент Российской Федерации. О том, что муниципалитеты уже в следующем году могут остаться без городских каналов, Владимиру Путину еще весной сообщили на медиафоруме «Народного фронта». Более того, возможное отключение городского ТВ тогда же не поддержали и простые люди.Оценивая назревшие общественно–политические проблемы, нетрудно заметить, что многие из них, если не большинство, связаны со слабым либо несвоевременным информированием граждан. Задача местных СМИ — заниматься информационно–просветительской деятельностью, страна должна быть заинтересована в их сохранении и развитии. Тем более что в одиночку СМИ, особенно муниципальным, не выжить. Направить телевидение и газеты на коммерческие рельсы самоокупаемости не получилось и не получится никогда. В последние годы СМИ стремительно теряют привычные объемы рекламы. Особенно страдают регионалы. И этот печальный тренд — экономическая данность. Рекламодателей становится все меньше и меньше, так работает глобализация. В крупных городах доходы от рекламы сократились на 10%. В малых — на 50%. Падает и эффективность рекламы на сайтах. Стратегию выживания диктует внешняя среда, а не собственные ресурсы издания, а в условиях снижения доходов от рекламы регионалы вынуждены ужиматься, а порой и исчезать, оставляя поле деятельности свободным для других сил, какими бы они ни были.Сегодня не существует районной или городской газеты, которая выживает за счет собственных доходов. Впрочем, для нас в этом нет ничего нового. История отечественной печати сложилась так, что у настоящей, а не чисто рекламной газеты всегда был и будет сильный учредитель. Печать была органом либо компартии, либо администрации города, района. Бюджетная поддержка — это нормально, люди имеют право знать о жизни своего района ровно так же, как имеют право на доступ к муниципальной культуре, спорту и образованию. Газетам не нужно зарабатывать деньги, им нужно качественно решать задачи.Согласитесь, что краевое СМИ не будет регулярно писать о жизни нашего города — это можно легко проверить, пробежавшись по сетке вещания краевого телевидения: Норильска там практически нет. Что мешает развиваться печатным СМИ? Да, газета может что–то зарабатывать, однако 70% от подписной стоимости печатного издания забирает «Почта России» — такого нет ни в одной сфере бизнеса. Не желая терять читателей, редакции вынуждены искать альтернативных партнеров, не имеющих как возможностей почтовой службы, так и кадров. Конечно, это вопрос федерального уровня, но его нужно решать.Отдельно об интернете. Тезис «интернет против печати» не нов. Печатным СМИ начали предрекать закрытие сразу после появления телевизоров. Прошло не одно десятилетие, а газеты, как видите, выходят. Впрочем, следование за прогрессом неизбежно: газеты живут и в Сети, имея интернет–дубль. Частенько печатным СМИ советуют полностью уйти в интернет и там... исчезнуть.У нас почти всегда говорят об интернете десятилетней давности, не осознавая, насколько существенно он за это время изменился. А через пару лет изменится еще сильней. Дело в том, что уже упомянутая глобализация с потрясающей эффективностью работает везде. Транснациональные корпорации растут как на дрожжах, укрупняются национальные компании, торговые сети вытесняют маленькие магазины, поглощаются кинокомпании и издательства. То же самое происходит в интернете, где вся жизнь сосредоточилась в десятке социальных сетей. Отдельно живущий сайт ушел в прошлое, такая форма способна выживать лишь в качестве специализированного ресурса с особой аудиторией. Независимый сайт очень трудно раскрутить, и скоро за подобную задачу никто не возьмется. От соцсетей нынче не уйти. Однако создание там групп какого–либо СМИ не гарантирует автоматически успеха — вы можете сами пройтись по интересующим страницам и оценить количество комментариев и лайков.Популярные социальные сети все дальше уводят пользователя в политические скандалы и ненужные дрязги. При необходимости в нужный момент его всегда отвлекут или подсунут подделку. Все соцсети фактически контролируются национальными правительствами. Возможно ли в условиях уже не только информационной, но и кибервойны надеяться на справедливый доступ к распространению своей информации? Надо ли делать ставку на успех в игре по чужим правилам?О политической составляющей информирования горожан забывать нельзя, ведь умы и сердца завоевать очень сложно, а потерять можно мгновенно. И здесь роль городских СМИ огромна: нужно делать так, чтобы актуальная информация своевременно попадала к максимуму читателей, зрителей. Работа в интернете необходима, но столь же правильно сохранить бумажную версию печатного издания, поскольку данный информационный продукт является на 100% достоверным, аутентичным, он не содержит фейков. А это чрезвычайно важно, когда читателю требуется официальная и юридически безупречная информация. «Цифра» и «бумага» не враги, а части единого целого, развивающиеся и дополняющие друг друга. Цифровизация, как выясняется, сама по себе не панацея. Осваивая новое, нам ни в коем случае нельзя отказываться от имеющихся наработок и накопленного опыта. Иначе вместо своих новостей мы будем слушать чужие.

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