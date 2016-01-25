[Индекс номера 163 (19.10.2018)]



Секрет фирмы

Всем по вкусу

21 октября в стране отметят День работника пищевой промышленности. В Норильске к этому празднику впервые присоединится совсем молодое производство — Заполярный пищевой комбинат (ЗПК), который 1 декабря отметит свою первую годовщину.



В молочном цехе все стерильно, как в аптеке Компактный завод по производству молочной и колбасной продукции разместился в Старом городе, на улице Октябрьской. Меньше чем за год производство разрослось до выпуска десятков тонн продукции в месяц: 120 видов колбасных изделий — 1,5 тонны в день и 45 видов молочной продукции — 2,7 тонны в день. Новинка молочного производства — айран с мятой. Сегодня предприятие находится на стадии активного развития. Не так давно здесь были установлены две климокамеры для копчения; в планах — производство линейки снеков по типу юколы: сыровяленая свинина, говядина, курица. Пока же на норильские прилавки поступает семь различных видов колбас, из которых три — из мяса оленя, остальные — из говядины, свинины и даже из курицы. Как только завершится установка дополнительных сушильных камер, предприятие в этом направлении выйдет на запланированные мощности. Технолог Дмитрий Конюхов раскрывает секреты приготовления фарша для сосисок: только натуральные продукты Рецепты для обоих производств — молочного и мясного — преимущественно разработаны в соответствии с ГОСТом, но есть продукты, которые изготавливаются по ТУ, это нововведения технологов. Они же определяют рецептуру, выбирая наиболее, по их мнению, подходящую норильскому рынку и потребностям горожан. К слову, для работы в мясном цехе из Москвы в Норильск специально пригласили технолога, который раньше работал на Черкизовском мясокомбинате. – В колбасных изделиях мы используем исключительно натуральные добавки — мясо, специи, шпик, краситель кармин, который придает сосискам привычный нам цвет. Есть в ассортименте завода «мюнхенские» колбаски, которые производятся из куриного фарша совсем без красителя — они белого цвета, и для норильчан такой товар выглядит непривычно. Если же к говяжьему или свиному фаршу не добавлять краситель, то продукт будет сероватого цвета, что тоже не повысит его товарную привлекательность, — рассказывает Дмитрий Конюхов, технолог мясного производства ЗПК. В планах ЗПК — запуск линейки паштетов. Возможно, это случится еще до нового года. – Сырье мы заказываем из Красноярска, Питера, Белоруссии. Оленину поставляют местные промысловики на договорных условиях. Прежде чем пустить сырье в переработку, в лаборатории пищекомбината его проверяют. Срок хранения всей нашей продукции достаточно короткий, потому что мы не используем ни сою, ни консерванты, ни усилители вкуса, — отмечает генеральный директор ООО «ЗПК» Гурбан Томаров. — В изготовлении кисломолочных продуктов используются живые микроорганизмы — для того чтобы сохранить естественный процесс заквашивания. Гурбан Томаров Для производства молочных продуктов используется сухое молоко из Белоруссии. Российские поставщики в этом смысле недостаточно надежны, поскольку на рынке встречается огромное количество фальсификата. Полученное молоко фильтруется и охлаждается. В лаборатории проводится исследование продукта перед фасовкой, и только тогда его разливают в тару. Есть в молочном цехе и своя библиотека. Но не та, где хранятся книги, — там содержатся пробные образцы всей продукции, которая поступает на прилавки. Она находится на полках библиотеки в течение всего срока хранения. До и после помещения продукта в библиотеку он проходит через лабораторию, где проверяется на соответствие заявленному качеству. По истечении срока годности продукт в лаборатории также проверяют — на возможные изменения. Если таковые обнаруживаются, технолог доводит качество молочки до совершенства. – Мы не имеем права допускать к продаже товар, который в течение срока годности меняет свое качество. А молочный продукт сам по себе очень капризен и при минимуме консервантов реагирует на малейшие колебания внешней среды. Были случаи, когда мы полностью утилизировали продукт, потому что порой здесь он нормален, а, попадая в магазины, становится другим, — делится коммерческий директор Заполярного пищекомбината Валех Гасанов. – Ежедневно мы отправляем в магазины большую часть произведенной продукции, на складе оставляем минимум товара. Производственные мощности позволяют нам выпускать в пять раз больше продукции, чем сейчас, поэтому к новогоднему пику продаж мы готовы. И поскольку все тестовые и пусконаладочные испытания позади, а качество продуктов стабильно, то мы готовы и дальше наращивать мощности, — подводя итог беседы, говорит Гурбан Томаров. День работника пищевой промышленности — праздник с большой историей, утвержденный Верховным Советом СССР в далеком 1966 году. День пищевика отмечают люди многих профессий, непосредственно связанных с ведением рыночного хозяйства, освоением новейших методов и технологий производства готовых продуктов питания, полуфабрикатов и напитков. К ним относятся повара, пекари, кондитеры, а также технологи, научные и инженерно–технические специалисты мясной, молочной, мукомольной, хлебобулочной и других видов пищевой промышленности. Исследование качества продуктов в лаборатории проводится ежедневно Стоит отметить, что на предприятии царит исключительный порядок и практически аптечная чистота. Причем люди здесь очень открыты, они готовы все показать и рассказать. Более того, на заре своей деятельности в ЗПК организовывали еженедельные экскурсии для горожан, чтобы люди своими глазами могли увидеть, в каких условиях делается товар, который они видят в магазине. На каждой упаковке есть номер телефона горячей линии, по которому можно сообщить о каких–то недостатках или ненадлежащем качестве продукции. Только этот телефон все больше молчит — покупателям жаловаться не на что.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Компактный завод по производству молочной и колбасной продукции разместился в Старом городе, на улице Октябрьской. Меньше чем за год производство разрослось до выпуска десятков тонн продукции в месяц: 120 видов колбасных изделий — 1,5 тонны в день и 45 видов молочной продукции — 2,7 тонны в день. Новинка молочного производства — айран с мятой.Сегодня предприятие находится на стадии активного развития. Не так давно здесь были установлены две климокамеры для копчения; в планах — производство линейки снеков по типу юколы: сыровяленая свинина, говядина, курица. Пока же на норильские прилавки поступает семь различных видов колбас, из которых три — из мяса оленя, остальные — из говядины, свинины и даже из курицы. Как только завершится установка дополнительных сушильных камер, предприятие в этом направлении выйдет на запланированные мощности.Рецепты для обоих производств — молочного и мясного — преимущественно разработаны в соответствии с ГОСТом, но есть продукты, которые изготавливаются по ТУ, это нововведения технологов. Они же определяют рецептуру, выбирая наиболее, по их мнению, подходящую норильскому рынку и потребностям горожан. К слову, для работы в мясном цехе из Москвы в Норильск специально пригласили технолога, который раньше работал на Черкизовском мясокомбинате.– В колбасных изделиях мы используем исключительно натуральные добавки — мясо, специи, шпик, краситель кармин, который придает сосискам привычный нам цвет. Есть в ассортименте завода «мюнхенские» колбаски, которые производятся из куриного фарша совсем без красителя — они белого цвета, и для норильчан такой товар выглядит непривычно. Если же к говяжьему или свиному фаршу не добавлять краситель, то продукт будет сероватого цвета, что тоже не повысит его товарную привлекательность, — рассказываетВ планах ЗПК — запуск линейки паштетов. Возможно, это случится еще до нового года.– Сырье мы заказываем из Красноярска, Питера, Белоруссии. Оленину поставляют местные промысловики на договорных условиях. Прежде чем пустить сырье в переработку, в лаборатории пищекомбината его проверяют. Срок хранения всей нашей продукции достаточно короткий, потому что мы не используем ни сою, ни консерванты, ни усилители вкуса, — отмечает. — В изготовлении кисломолочных продуктов используются живые микроорганизмы — для того чтобы сохранить естественный процесс заквашивания.Для производства молочных продуктов используется сухое молоко из Белоруссии. Российские поставщики в этом смысле недостаточно надежны, поскольку на рынке встречается огромное количество фальсификата.Полученное молоко фильтруется и охлаждается. В лаборатории проводится исследование продукта перед фасовкой, и только тогда его разливают в тару.Есть в молочном цехе и своя библиотека. Но не та, где хранятся книги, — там содержатся пробные образцы всей продукции, которая поступает на прилавки. Она находится на полках библиотеки в течение всего срока хранения. До и после помещения продукта в библиотеку он проходит через лабораторию, где проверяется на соответствие заявленному качеству. По истечении срока годности продукт в лаборатории также проверяют — на возможные изменения. Если таковые обнаруживаются, технолог доводит качество молочки до совершенства.– Мы не имеем права допускать к продаже товар, который в течение срокагодности меняет свое качество. А молочный продукт сам по себе очень капризен и при минимуме консервантов реагирует на малейшие колебания внешней среды. Были случаи, когда мы полностью утилизировали продукт, потому что порой здесь он нормален, а, попадая в магазины, становится другим, — делится– Ежедневно мы отправляем в магазины большую часть произведенной продукции, на складе оставляем минимум товара. Производственные мощности позволяют нам выпускать в пять раз больше продукции, чем сейчас, поэтому к новогоднему пику продаж мы готовы. И поскольку все тестовые и пусконаладочные испытания позади, а качество продуктов стабильно, то мы готовы и дальше наращивать мощности, — подводя итог беседы, говорит Гурбан Томаров.Стоит отметить, что на предприятии царит исключительный порядок и практически аптечная чистота. Причем люди здесь очень открыты, они готовы все показать и рассказать. Более того, на заре своей деятельности в ЗПК организовывали еженедельные экскурсии для горожан, чтобы люди своими глазами могли увидеть, в каких условиях делается товар, который они видят в магазине. На каждой упаковке есть номер телефона горячей линии, по которому можно сообщить о каких–то недостатках или ненадлежащем качестве продукции. Только этот телефон все больше молчит — покупателям жаловаться не на что.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















