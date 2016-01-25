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[Индекс номера 164 (23.10.2018)]

Разговор по душам

«В неоплатном долгу мы перед вами, Дмитрий Иванович! Поэтому и пришли к вам в гости, чтобы узнать, как живете, как себя чувствуете, не нуждаетесь ли в чем», — обратился прокурор города Норильска Хаваж Гутаев к ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Конопле, переступая порог его дома.

Прокурор города Норильска Хаваж Гутаев и его старший помощник Абумислим Вагабов в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Конопли
Высокими и именитыми гостями Дмитрия Ивановича и его жену Валентину Ивановну не удивить — кто только не приходит поздравить ветерана с праздниками, и всех супруги готовы принять, всем рады. Но вот сотрудники прокуратуры в их доме — впервые.
— Я сначала даже напряглась, когда услышала по телефону: «Здравствуйте, вас из прокуратуры беспокоят», думала, случилось что, — признается Валентина Конопля. — Узнав же, что прокурор города хочет нас навестить просто так, без повода, удивилась и попросила дочку, которая как раз приехала к нам из Москвы погостить, испечь для столь важных и необычных гостей ее фирменные пирог и банановый рулет.
Чем же вызван интерес прокурора к семье ветерана? Как пояснил Хаваж Гутаев, одна из приоритетных задач прокуратуры — защита прав участников ВОВ и инвалидов. И важно, чтобы эти люди знали, что их жизнью интересуются и им всегда готовы оказать помощь и поддержку не только в канун Дня Победы и по случаю других знаменательных дат, а ежедневно. К слову, этот неожиданный визит стал приятным подарком для Дмитрия Ивановича, который 25 октября отметит свой 91–й день рождения.
Надо отметить, что жалоб в прокуратуру от ветеранов за время службы Хаважа Гутаева в Норильске не поступало ни разу. Понимая, что люди эти скромны, жаловаться не привыкли и умеют довольствоваться малым, прокурор решил сам посмотреть, в каких условиях живут участники войны и их семьи.
Сотрудники прокуратуры поинтересовались, обеспечены ли Дмитрий Иванович и его супруга Валентина Ивановна всем необходимым, вовремя ли приходит пенсия, не сталкиваются ли они с бюрократическими проволочками.
Выслушали люди в погонах и рассказ о том, как четырнадцатилетним подростком в начале войны, а он жил тогда в Киеве, Дмитрий Конопля рыл окопы; как в семнадцать лет был призван в армию, и, пока обучался военному делу, война закончилась; как остался служить в Вооруженных силах на долгие годы — в 1950–х возводил заставы на границе с Афганистаном, занимался строительством в Крыму, в 1960–х его перевели в Сибирский военный округ, а после службы на Алтае и в Новосибирске, в 1975–м, — в Норильск, где они с семьей и осели.
Во время беседы Хаваж Гутаев заметил, что Дмитрий Иванович плохо слышит, при этом слуховым аппаратом не пользуется. Супруги признались, что устройство это ветерану крайне необходимо, и он сейчас как раз вышел на финишную прямую на пути его получения, собрав наконец–то все необходимые документы и пройдя несколько медицинских комиссий.
— Вот как раз на днях пойду на заседание последней комиссии, где решат, какой именно аппарат мне нужен, — поспешил успокоить прокурора ветеран.
Гутаев же, несмотря на то что Дмитрия Ивановича все устраивает, решил разобраться, нельзя ли процесс получения всего необходимого, будь то медицинская помощь, социальная и т. д., сделать для ветеранов, учитывая их заслуги перед Отечеством, как можно проще.
Прощаясь, Хаваж Гутаев оставил супругам номер своего сотового и попросил звонить ему лично всегда, когда понадобится помощь.
В ближайшее время сотрудники прокуратуры навестят участников ВОВ Виктора Грекова и Василия Пашинова. А вообще планируется обойти всех норильских ветеранов Великой Отечественной войны.

Надежда Сидор
Фото Владимира МАКУШКИНА
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«В неоплатном долгу мы перед вами, Дмитрий Иванович! Поэтому и пришли к вам в гости, чтобы узнать, как живете, как себя чувствуете, не нуждаетесь ли в чем», — обратился прокурор города Норильска Хаваж Гутаев к ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Конопле, переступая порог его дома.

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