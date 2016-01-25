[Индекс номера 164 (23.10.2018)]



Профи

Воспитатель в погонах

Инспектора по делам несовершеннолетних всегда встречают с опаской и взрослые, и дети. Большинству людей они видятся строгими, а порой и сердитыми женщинами в форме, цель которых — наказать за проступки подростков и их родителей. Рассказ нашей героини полностью разрушает этот стереотип.



Инна Тихонова Знакомьтесь: Инна Тихонова, инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Норильску. Высокая, стройная, улыбчивая молодая женщина. По ней и не скажешь, что она работает с трудными подростками и безответственными родителями, скорее, ей подошла бы роль психолога в школе. – И психологом мне тоже приходится быть, и наставницей, и мамой, и воспитателем. Кстати, дети нас так и называют: воспитатели в погонах, — улыбается Инна. — Я люблю работать с подростками, и мне интересно знать, чем они живут, что их волнует, о чем они мечтают. На подростков нельзя кричать, их не следует ругать, с ними надо разговаривать как с равными. Мы, взрослые, знаем больше, они — меньше, и им необходимо многое объяснять. Они все понимают, просто нужно их услышать и почувствовать, что их тревожит. Мне удается найти с ними общий язык и наладить доверительные отношения. Поэтому когда мы встречаемся на улице или каких–то мероприятиях, мои подопечные всегда со мной здороваются, интересуются, как у меня дела. Служу России! В органы внутренних дел, а, точнее, в отдел вневедомственной охраны, Инна Тихонова пришла в 2008 году и проработала там восемь лет. Ее отделение занималось охраной центральной городской больницы в Оганере. В августе 2016 года Инну перевели на должность инспектора по делам несовершеннолетних. – Профессию я выбирала осознанно. Хотела служить Родине, как и мой отец, который 15 лет отработал пожарным в ГО и ЧС. И с детства мечтала стать сотрудником милиции, — рассказывает Инна. — Какое– то время я была единственным полицейским в нашей семье, а потом по моим стопам пошла и двоюродная сестренка. Если ты не любишь детей, не уважаешь их, не видишь в них личность, ты не сможешь работать инспектором по делам несовершеннолетних, уверена наша героиня. А еще эта работа очень нелегкая в эмоциональном плане, и здесь нельзя быть равнодушным. – В декабре прошлого года нам пришлось изъять из неблагополучной семьи и поместить в приют троих ребятишек: девочек–близнецов трех лет и их двухлетнего брата. Мера была вынужденной. Маму детей лишили родительских прав, воспитывал малышей папа. А он, как сам пояснил, зарабатывал деньги. Дети по несколько дней оставались дома одни, кроме того, было видно, что их бьют. Про семью мы узнали после того, как одного из них поместили в больницу. В таких ситуациях очень сложно сдержать эмоции, — делится Инна. — В подобных случаях приют для детей — это спасение. Здесь уютная домашняя обстановка, полноценное питание, дети находятся под присмотром и потихоньку привыкают к нормальному режиму дня. Учим правила безопасности со школьной скамьи Взрослые — пример для детей За каждым инспектором закреплена определенная территория. В зоне ответственности нашей героини 37 домов, школа и четыре детских сада. На этой территории только три подростка состоят на учете за совершение административных правонарушений и пять взрослых, которые ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности. В категорию трудных чаще всего попадают подростки от 12 до 18 лет. Этот период самый непростой как для самих детей, так и для их родителей. Например, двум подопечным Инны по 12 лет, а одному — 17. Чаще всего подростки попадают на учет в ОДН за распитие алкогольных напитков и курение в общественных местах; мелкие хищения и кражи; употребление или продажу наркотиков. Последних преступлений, к счастью, стало меньше. Дети стали серьезнее относиться к своему здоровью и понимают, какой вред наносят наркотики. Профилактическая работа тоже дает положительные результаты. – Дети копируют поведение взрослых и нередко совершают преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, сейчас в соцсетях и по ТВ много информации о красивой жизни и историй быстрого обогащения. Подростков это цепляет. Порой правонарушения — это способ привлечь к себе внимание, стать популярнее среди сверстников, — поясняет Инна. Подопечные 12–летний подопечный Инны, назовем его Дима, совершил разбойное нападение. Мальчик хотел модный брелок, на который у него не хватало денег. Тогда он, угрожая ножом, отобрал деньги у двоих подростков младше себя. В итоге из–за 60 рублей получил серьезную статью. Если бы на момент совершения преступления Диме исполнилось 14 лет, то за грабеж ему грозил бы реальный срок. Мальчик уже год состоит на учете в ОДН, но больше преступлений не совершал. Сейчас он посещает школу, спортивные кружки, у него нет больше времени на глупости. Однажды в разговоре с инспектором мальчик признался, что он просто не понимал, что делает. Другой пример. 17–летний Петя в компании друзей распивал спиртные напитки, в чем и был уличен сотрудниками. На вопрос инспектора «Зачем?» ответил, что они всегда отмечают праздники с алкоголем. В отношении Пети был составлен административный протокол, и подростка поставили на учет. У инспектора он наблюдается уже почти полгода и больше не хочет испытывать судьбу. Скоро парню исполнится 18 лет, он планирует отучиться в автошколе, получить права и работать таксистом. Третий подопечный Инны Тихоновой — 12–летний Василий — решил с друзьями «по–взрослому» сходить на шашлыки в гаражи. Откуда взялась водка, подросток не помнит, с отравлением в тяжелом состоянии он попал в наркологическое отделение больницы и почти сразу — на учет в ОДН. И вроде выпил немного, но детский организм не справился... Спасли Васю друзья, которые не бросили его и вовремя вызвали скорую. Позднее нашли и того, кто продал детям алкоголь, владелец павильона оштрафован. – Примечательно, что все ребята из благополучных семей, только у Васи неполная семья, мальчика воспитывает мама, но и папа принимает в жизни парня активное участие, — добавляет Инна. Родители попадают под бдительное око инспекторов за систематическое распитие алкоголя, отсутствие ухода и контроля за детьми. Как правило, их дети не посещают детские сады, школы, врачей и предоставлены сами себе. Нередки случаи избиения детей. Пристальное внимание сотрудников полиции к таким семьям положительно сказывается и на родителях: большинство из них начинают меняться к лучшему и воспринимают инспектора уже не как врага, а как друга. Фото на память после мастер-класса Поддержка семьи Инспекторы не только работают с семьями, но и проводят профилактические беседы с воспитателями в детских садах, приходят с лекциями в школы. Например, сейчас школьникам рассказывают о терактах и о том, чем чреваты заведомо ложные сообщения о них. Инна говорит, что обычно этим грешат подростки, которые хотят сорвать урок или контрольную, проверить, поймают их или нет. К счастью, сейчас таких шутников все меньше. – Каждая детская история проходит через тебя, и порой непросто прожить ее, — говорит Инна. — Мне помогает моя семья — муж и дети: 12–летний сын и пятилетняя дочка. Супруг поддерживает морально, а дети порой подсказывают, как наладить контакт с другими детьми. Часто супруг ездит по адресам вместе со мной. Сын помогает с дочкой, заботится о ней, присматривает. Детям очень интересна моя работа. В свободное время, которое выпадает нечасто, Инна рукодельничает, вышивает бисером и нитками. Очень любит рисовать. Свои творческие способности ей удается реализовать и на мастер–классах, которые они с коллегами проводят в детском доме. P.S.: Имена юных правонарушителей изменены

Наталья Черкашина Фото из архива Инны Тихоновой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Знакомьтесь:. Высокая, стройная, улыбчивая молодая женщина. По ней и не скажешь, что она работает с трудными подростками и безответственными родителями, скорее, ей подошла бы роль психолога в школе.– И психологом мне тоже приходится быть, и наставницей, и мамой, и воспитателем. Кстати, дети нас так и называют: воспитатели в погонах, — улыбается Инна. — Я люблю работать с подростками, и мне интересно знать, чем они живут, что их волнует, о чем они мечтают. На подростков нельзя кричать, их не следует ругать, с ними надо разговаривать как с равными. Мы, взрослые, знаем больше, они — меньше, и им необходимо многое объяснять. Они все понимают, просто нужно их услышать и почувствовать, что их тревожит. Мне удается найти с ними общий язык и наладить доверительные отношения. Поэтому когда мы встречаемся на улице или каких–то мероприятиях, мои подопечные всегда со мной здороваются, интересуются, как у меня дела.В органы внутренних дел, а, точнее, в отдел вневедомственной охраны, Инна Тихонова пришла в 2008 году и проработала там восемь лет. Ее отделение занималось охраной центральной городской больницы в Оганере. В августе 2016 года Инну перевели на должность инспектора по делам несовершеннолетних.– Профессию я выбирала осознанно. Хотела служить Родине, как и мой отец, который 15 лет отработал пожарным в ГО и ЧС. И с детства мечтала стать сотрудником милиции, — рассказывает Инна. — Какое– то время я была единственным полицейским в нашей семье, а потом по моим стопам пошла и двоюродная сестренка.Если ты не любишь детей, не уважаешь их, не видишь в них личность, ты не сможешь работать инспектором по делам несовершеннолетних, уверена наша героиня. А еще эта работа очень нелегкая в эмоциональном плане, и здесь нельзя быть равнодушным.– В декабре прошлого года нам пришлось изъять из неблагополучной семьи и поместить в приют троих ребятишек: девочек–близнецов трех лет и их двухлетнего брата. Мера была вынужденной. Маму детей лишили родительских прав, воспитывал малышей папа. А он, как сам пояснил, зарабатывал деньги. Дети по несколько дней оставались дома одни, кроме того, было видно, что их бьют. Про семью мы узнали после того, как одного из них поместили в больницу. В таких ситуациях очень сложно сдержать эмоции, — делится Инна. — В подобных случаях приют для детей — это спасение. Здесь уютная домашняя обстановка, полноценное питание, дети находятся под присмотром и потихоньку привыкают к нормальному режиму дня.За каждым инспектором закреплена определенная территория. В зоне ответственности нашей героини 37 домов, школа и четыре детских сада. На этой территории только три подростка состоят на учете за совершение административных правонарушений и пять взрослых, которые ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности. В категорию трудных чаще всего попадают подростки от 12 до 18 лет. Этот период самый непростой как для самих детей, так и для их родителей. Например, двум подопечным Инны по 12 лет, а одному — 17.Чаще всего подростки попадают на учет в ОДН за распитие алкогольных напитков и курение в общественных местах; мелкие хищения и кражи; употребление или продажу наркотиков. Последних преступлений, к счастью, стало меньше. Дети стали серьезнее относиться к своему здоровью и понимают, какой вред наносят наркотики. Профилактическая работа тоже дает положительные результаты.– Дети копируют поведение взрослых и нередко совершают преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, сейчас в соцсетях и по ТВ много информации о красивой жизни и историй быстрого обогащения. Подростков это цепляет. Порой правонарушения — это способ привлечь к себе внимание, стать популярнее среди сверстников, — поясняет Инна.12–летний подопечный Инны, назовем его Дима, совершил разбойное нападение. Мальчик хотел модный брелок, на который у него не хватало денег. Тогда он, угрожая ножом, отобрал деньги у двоих подростков младше себя. В итоге из–за 60 рублей получил серьезную статью. Если бы на момент совершения преступления Диме исполнилось 14 лет, то за грабеж ему грозил бы реальный срок. Мальчик уже год состоит на учете в ОДН, но больше преступлений не совершал. Сейчас он посещает школу, спортивные кружки, у него нет больше времени на глупости. Однажды в разговоре с инспектором мальчик признался, что он просто не понимал, что делает.Другой пример. 17–летний Петя в компании друзей распивал спиртные напитки, в чем и был уличен сотрудниками. На вопрос инспектора «Зачем?» ответил, что они всегда отмечают праздники с алкоголем. В отношении Пети был составлен административный протокол, и подростка поставили на учет. У инспектора он наблюдается уже почти полгода и больше не хочет испытывать судьбу. Скоро парню исполнится 18 лет, он планирует отучиться в автошколе, получить права и работать таксистом.Третий подопечный Инны Тихоновой — 12–летний Василий — решил с друзьями «по–взрослому» сходить на шашлыки в гаражи. Откуда взялась водка, подросток не помнит, с отравлением в тяжелом состоянии он попал в наркологическое отделение больницы и почти сразу — на учет в ОДН. И вроде выпил немного, но детский организм не справился... Спасли Васю друзья, которые не бросили его и вовремя вызвали скорую. Позднее нашли и того, кто продал детям алкоголь, владелец павильона оштрафован.– Примечательно, что все ребята из благополучных семей, только у Васи неполная семья, мальчика воспитывает мама, но и папа принимает в жизни парня активное участие, — добавляет Инна.Родители попадают под бдительное око инспекторов за систематическое распитие алкоголя, отсутствие ухода и контроля за детьми. Как правило, их дети не посещают детские сады, школы, врачей и предоставлены сами себе. Нередки случаи избиения детей. Пристальное внимание сотрудников полиции к таким семьям положительно сказывается и на родителях: большинство из них начинают меняться к лучшему и воспринимают инспектора уже не как врага, а как друга.Инспекторы не только работают с семьями, но и проводят профилактические беседы с воспитателями в детских садах, приходят с лекциями в школы. Например, сейчас школьникам рассказывают о терактах и о том, чем чреваты заведомо ложные сообщения о них. Инна говорит, что обычно этим грешат подростки, которые хотят сорвать урок или контрольную, проверить, поймают их или нет. К счастью, сейчас таких шутников все меньше.– Каждая детская история проходит через тебя, и порой непросто прожить ее, — говорит Инна. — Мне помогает моя семья — муж и дети: 12–летний сын и пятилетняя дочка. Супруг поддерживает морально, а дети порой подсказывают, как наладить контакт с другими детьми. Часто супруг ездит по адресам вместе со мной. Сын помогает с дочкой, заботится о ней, присматривает. Детям очень интересна моя работа.В свободное время, которое выпадает нечасто, Инна рукодельничает, вышивает бисером и нитками. Очень любит рисовать. Свои творческие способности ей удается реализовать и на мастер–классах, которые они с коллегами проводят в детском доме.P.S.: Имена юных правонарушителей изменены

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