[Индекс номера 164 (23.10.2018)]



Парк культуры

«А превратились в белых журавлей...»

В публичной библиотеке на финальном гала–концерте наградили победителей городского творческого конкурса «Белые журавли».



Евгений Метёлкин (в центре) с воспитанниками В Норильске этот конкурс, вдохновленный строками знаменитого стихотворения Расула Гамзатова, прошел уже в третий раз. И стал настоящим праздником патриотизма и творчества в память о героях Великой Отечественной войны. Его идея принадлежит подвижницам из библиотеки на Солнечном проезде, 2. Со временем желающих принять в нем участие стало так много, что конкурс, который теперь проходит в три тура, перенесли на одну из главных городских площадок — в актовый зал публичной библиотеки. Нынче ребята от всей души поделились своими высокими чувствами, вспомнив фронтовую поэзию и исполнив патриотические песни и танцевальные композиции, посвященные светлой памяти защитников Отечества. Только в поэтическом туре выступили около 60 конкурсантов, которые читали знаменитые строки Константина Симонова, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Роберта Рождественского, Андрея Дементьева и еще многих поэтов, воспевших подвиг русского солдата и мирного населения, помогавшего нашим воинам победить врага самоотверженным трудом и верой в Победу. Всем выступавшим горячо сопереживало жюри — актер Заполярной драмы Сергей Даданов, продюсер ГТРК «Норильск» Светлана Варламова, режиссер творческой мастерской «Лира» Александр Сёмочкин и депутат горсовета Леонид Соломаха. А во время трогательного исполнения ребятами фронтовых песен конкурсантам подпевал весь зал, многие взрослые всплакнули. Аплодировали и уважаемые члены жюри — известный педагог НКИ Олег Морозов, руководитель студии Voices Анастасия Красносельская, педагог КДШИ Светлана Дедова, которые отметили, что участники песенной номинации очень серьезно подготовились к конкурсу, вложив в яркие выступления самые глубокие чувства сопереживания и гордости. Завершался конкурс новой и очень непростой для патриотического фестиваля танцевальной номинацией, но желающих принимать в ней участие оказалось немало. Выступления оценивали худрук известных коллективов «Солнечный ветер» и «Фиеста» Ольга Радунцева и руководитель танцевально–спортивного клуба «Норд–данс» Евгений Иванцов. В итоговом гала–концерте на сцену вышли 29 финалистов «Белых журавлей». И, знаете, очень трудно было сдержать эмоции во время выступлений лучших исполнителей. Когда 11–классница из 48–й гимназии Елизавета Саблёва так мастерски, артистично прочла стихотворение Константина Симонова «Горят города по пути этих полчищ...», одна из взрослых слушательниц воскликнула: «Эту девочку надо отправить в ООН, пусть все услышат, как важен для русских людей мир!». Елизавета Саблёва Конечно, успешные выступления ребят — это и большой труд их наставников, которых также отметили организаторы конкурса. «Заполярка» с удовольствием пообщалась с учителем музыки из 5–й гимназии Евгением Метёлкиным и его воспитанниками. Они не раз выступали в различных песенных конкурсах, а вот участвовать в «Белых журавлях» решились впервые. Девятиклассник Александр Крюков вместе с педагогом переслушал в интернете множество песен, выбрав знаменитую «За того парня», первыми исполнителями которой были Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, а сейчас ее поют молодые Марк Тишман и Алексей Гоман. Третьеклассница Полина Кармаева, которая по совету мамы выбрала песню «Навечно в нашей памяти», смело вышла первой в гала–концерте. Она пела и в память о своих прадедах – Борисе Павловиче Головне и Зарифе Хусаиновиче Калябине, которые защищали Родину от фашистов, это с их портретами вся семья в День Победы идет в строю «Бессмертного полка». Нам не назвать всех имен победителей конкурса, среди которых и танцующие «Яблочко» дети с нарушением слуха из 6–й школы, и отличная творческая команда «Феникс» из 23–й школы. Самое важное — наши школьники всем сердцем прикоснулись к памяти героев, родной истории, сделали новый шаг в творчестве. В финале праздника об этом сказал и почетный гость — советник первого заместителя губернатора Красноярского края, начальник регионального штаба Всероссийского военно–патриотического движения «Юнармия» Денис Побилат. Он поблагодарил норильчан «за очень важную для российского государства работу» и от полноты чувств даже прочитал стихотворение собственного сочинения о героях-краснодонцах «Молодой гвардии». Многие взрослые вложили часть своей души в благородное дело проведения фестиваля «Белые журавли». Организаторы выразили особую благодарность благотворительному фонду «Территория добра» и торговому дому «Максим» за поддержку церемонии награждения лучших участников конкурса.

Ирина Сережина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Норильске этот конкурс, вдохновленный строками знаменитого стихотворения Расула Гамзатова, прошел уже в третий раз. И стал настоящим праздником патриотизма и творчества в память о героях Великой Отечественной войны. Его идея принадлежит подвижницам из библиотеки на Солнечном проезде, 2. Со временем желающих принять в нем участие стало так много, что конкурс, который теперь проходит в три тура, перенесли на одну из главных городских площадок — в актовый зал публичной библиотеки. Нынче ребята от всей души поделились своими высокими чувствами, вспомнив фронтовую поэзию и исполнив патриотические песни и танцевальные композиции, посвященные светлой памяти защитников Отечества.Только в поэтическом туре выступили около 60 конкурсантов, которые читали знаменитые строки Константина Симонова, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Роберта Рождественского, Андрея Дементьева и еще многих поэтов, воспевших подвиг русского солдата и мирного населения, помогавшего нашим воинам победить врага самоотверженным трудом и верой в Победу. Всем выступавшим горячо сопереживало жюри — актер Заполярной драмы Сергей Даданов, продюсер ГТРК «Норильск» Светлана Варламова, режиссер творческой мастерской «Лира» Александр Сёмочкин и депутат горсовета Леонид Соломаха.А во время трогательного исполнения ребятами фронтовых песен конкурсантам подпевал весь зал, многие взрослые всплакнули. Аплодировали и уважаемые члены жюри — известный педагог НКИ Олег Морозов, руководитель студии Voices Анастасия Красносельская, педагог КДШИ Светлана Дедова, которые отметили, что участники песенной номинации очень серьезно подготовились к конкурсу, вложив в яркие выступления самые глубокие чувства сопереживания и гордости.Завершался конкурс новой и очень непростой для патриотического фестиваля танцевальной номинацией, но желающих принимать в ней участие оказалось немало. Выступления оценивали худрук известных коллективов «Солнечный ветер» и «Фиеста» Ольга Радунцева и руководитель танцевально–спортивного клуба «Норд–данс» Евгений Иванцов.В итоговом гала–концерте на сцену вышли 29 финалистов «Белых журавлей». И, знаете, очень трудно было сдержать эмоции во время выступлений лучших исполнителей. Когда 11–классница из 48–й гимназии Елизавета Саблёва так мастерски, артистично прочла стихотворение Константина Симонова «Горят города по пути этих полчищ...», одна из взрослых слушательниц воскликнула: «Эту девочку надо отправить в ООН, пусть все услышат, как важен для русских людей мир!».Конечно, успешные выступления ребят — это и большой труд их наставников, которых также отметили организаторы конкурса. «Заполярка» с удовольствием пообщалась с учителем музыки из 5–й гимназии Евгением Метёлкиным и его воспитанниками. Они не раз выступали в различных песенных конкурсах, а вот участвовать в «Белых журавлях» решились впервые. Девятиклассник Александр Крюков вместе с педагогом переслушал в интернете множество песен, выбрав знаменитую «За того парня», первыми исполнителями которой были Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, а сейчас ее поют молодые Марк Тишман и Алексей Гоман. Третьеклассница Полина Кармаева, которая по совету мамы выбрала песню «Навечно в нашей памяти», смело вышла первой в гала–концерте. Она пела и в память о своих прадедах – Борисе Павловиче Головне и Зарифе Хусаиновиче Калябине, которые защищали Родину от фашистов, это с их портретами вся семья в День Победы идет в строю «Бессмертного полка».Нам не назвать всех имен победителей конкурса, среди которых и танцующие «Яблочко» дети с нарушением слуха из 6–й школы, и отличная творческая команда «Феникс» из 23–й школы. Самое важное — наши школьники всем сердцем прикоснулись к памяти героев, родной истории, сделали новый шаг в творчестве. В финале праздника об этом сказал и почетный гость — советник первого заместителя губернатора Красноярского края, начальник регионального штаба Всероссийского военно–патриотического движения «Юнармия» Денис Побилат. Он поблагодарил норильчан «за очень важную для российского государства работу» и от полноты чувств даже прочитал стихотворение собственного сочинения о героях-краснодонцах «Молодой гвардии».Многие взрослые вложили часть своей души в благородное дело проведения фестиваля «Белые журавли». Организаторы выразили особую благодарность благотворительному фонду «Территория добра» и торговому дому «Максим» за поддержку церемонии награждения лучших участников конкурса.

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