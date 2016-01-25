[Индекс номера 164 (23.10.2018)]



Парк культуры

Золото и лазурь

Впервые свой день рождения, уже 65–й, кинотеатр «Родина» отметил церемонией вручения премии «Золотой кадр».



Гости юбилейной церемонии «Золотой кадр» Получился удивительный праздник, его почетные гости, соблюдая дресс–код, проходили в зал по красной дорожке. Награду в номинации «Первые» получила спецкор газеты «Заполярная правда» Ирина Даниленко, которая 42 года тому назад с энтузиазмом начинала работать культмассовиком в детском кинотеатре «Родина». А редакция «Заполярной правды» была удостоена своего «Золотого кадра» в номинации «Голос «Родины». Оригинальные награды из витражного стекла, созданные мастером из Кайеркана Анной Антипенко, вручили и другим горожанам и учреждениям — за значительный вклад в дело становления и развития кинотеатра «Родина». Принимали участие в церемонии и рядовые норильчане, выигравшие пригласительные билеты, победив в юбилейной викторине «Мировое искусство на большом экране», которая проходила в начале октября в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Директор кинотеатра «Родина» Анастасия Батова Гости церемонии отметили необычную атмосферу праздника, которая начиналась с оригинальных пригласительных, их дизайн разработали специально для кинотеатра «Родина» в мастерской Таисии Тиннит. Все отметили, что стиль праздника был выдержан в лучших традициях церемониального мероприятия. В Весеннем фойе кинотеатра выступил ансамбль «Экспресс» Норильской детской музыкальной школы, исполнивший классические джазовые композиции. Порадовала и солистка Дворца культуры Ксения Белина. А Татьяна Пермина впервые воплотила идею теневого танца в стиле современного сценического танца контемпорари. Особых аплодисментов заслужила и фотовыставка «После нас только звезды», героями которой стали все сотрудники кинотеатра «Родина». Это была их совместная идея с благотворительным фондом «69 параллель», предоставившим из магазина «Сундук» костюмы и платья для создания образов кинозвезд прошлого века. Постарались и норильские мастера красоты — визажист Василина Тимшина и парикмахер Ольга Карасева. Сотрудник «Родины» и известный фотограф Олеся Химич создала уникальные портреты своих коллег, украсившие «Родину» в честь ее юбилея. Норильчане и сейчас могут увидеть часть выставки в любимом кинотеатре. Заветная награда И советуем побывать в «Родине» 26 октября, где в 20 часов состоится показ документального фильма «Ван Гог: Золото и лазурь» — это новый взгляд на творчество одного из самых известных художников в истории мировой живописи.

Ирина Сережина Фото автора и Евгения Павленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Получился удивительный праздник, его почетные гости, соблюдая дресс–код, проходили в зал по красной дорожке. Награду в номинации «Первые» получила спецкор газеты «Заполярная правда» Ирина Даниленко, которая 42 года тому назад с энтузиазмом начинала работать культмассовиком в детском кинотеатре «Родина». А редакция «Заполярной правды» была удостоена своего «Золотого кадра» в номинации «Голос «Родины». Оригинальные награды из витражного стекла, созданные мастером из Кайеркана Анной Антипенко, вручили и другим горожанам и учреждениям — за значительный вклад в дело становления и развития кинотеатра «Родина». Принимали участие в церемонии и рядовые норильчане, выигравшие пригласительные билеты, победив в юбилейной викторине «Мировое искусство на большом экране», которая проходила в начале октября в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.Гости церемонии отметили необычную атмосферу праздника, которая начиналась с оригинальных пригласительных, их дизайн разработали специально для кинотеатра «Родина» в мастерской Таисии Тиннит. Все отметили, что стиль праздника был выдержан в лучших традициях церемониального мероприятия. В Весеннем фойе кинотеатра выступил ансамбль «Экспресс» Норильской детской музыкальной школы, исполнивший классические джазовые композиции. Порадовала и солистка Дворца культуры Ксения Белина. А Татьяна Пермина впервые воплотила идею теневого танца в стиле современного сценического танца контемпорари.Особых аплодисментов заслужила и фотовыставка «После нас только звезды», героями которой стали все сотрудники кинотеатра «Родина». Это была их совместная идея с благотворительным фондом «69 параллель», предоставившим из магазина «Сундук» костюмы и платья для создания образов кинозвезд прошлого века. Постарались и норильские мастера красоты — визажист Василина Тимшина и парикмахер Ольга Карасева. Сотрудник «Родины» и известный фотограф Олеся Химич создала уникальные портреты своих коллег, украсившие «Родину» в честь ее юбилея. Норильчане и сейчас могут увидеть часть выставки в любимом кинотеатре.И советуем побывать в «Родине» 26 октября, где в 20 часов состоится показ документального фильма «Ван Гог: Золото и лазурь» — это новый взгляд на творчество одного из самых известных художников в истории мировой живописи.

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