[Индекс номера 164 (23.10.2018)]



Общество

Нашего полку прибыло

В Норильске стало на 83 юнармейца больше. Торжественная церемония посвящения состоялась в ГЦК.



Денис Побилат (справа) Ряды «Юнармии» пополнили учащиеся четырех школ Большого Норильска — 8–й, 31–й, 41–й и 43–й. На церемонии принесения присяги присутствовал советник руководителя администрации губернатора Красноярского края, начальник штаба «Юнармии» по Красноярскому краю Денис Побилат, который поздравил ребят со столь значимым событием и пожелал им с гордостью нести звание юнармейца. — Этот день вы, юнармейцы, запомните на всю жизнь. Своими поступками и делами вы должны доказать, что являетесь лучшими из лучших. Помните, что Сибирь — это надежная опора великой России. Я желаю вам боевого настроя и призываю слушаться командиров и наставников. Также я благодарю руководство администрации Норильска и лично заместителя главы города по социальной политике Наталью Коростелеву, представителей Министерства обороны и общественных организаций, которые на протяжении многих лет проводят огромную работу в области патриотического воспитания молодежи, — сказал Денис Побилат. По замыслу кураторов у свежеиспеченных юнармейцев обязательно должен проявиться живой интерес к изучению географии и истории государства, его народов, деяний выдающихся полководцев и ученых. За основу физического воспитания взяты проверенные временем военно–спортивные игры, а кульминацией всей деятельности движения служит допризывная подготовка ребят — этакая путевка в армию. В «Юнармии» на особом счету стоит вопрос преемственности поколений — и здесь важно привить детям правильные моральные ценности, внушить понятие о социальной ответственности. Девятиклассник Александр Кипришов из 41–й школы говорит, что в движение он пришел с вполне конкретной целью: — Про «Юнармию» я услышал в прошлом году, и вот сегодня я уже состою в рядах движения. Для меня участие в нем — это не столько патриотическое воспитание, Родину я и так люблю. «Юнармия» — это прекрасная возможность усвоить азы армейской службы, с тем чтобы впоследствии стать профессиональным военным. Родители положительно отнеслись к моим планам, они искренне поддерживают меня. Мы, конечно же, репетировали посвящение, но в самый ответственный момент, когда мы читали присягу и нам вручали нагрудные знаки, пришлось поволноваться. Впрочем, с волнением мы справились, а дальше будет только интереснее. — На сегодняшний день ряды движения в Норильске уже пополнили ученики 13 школ. Кроме того, представители четырех местных организаций — ветеранов спецназа «Сибирские витязи», Федерации армейского рукопашного боя, Союза десантников России, а также Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов — также вступили в «Юнармию». Это значит, что на такой мощной базе также будут проводиться занятия с юнармейцами, а в некоторых организациях уже в этом году появятся свои юнармейские отряды, — отметил Павел Большаков, начальник штаба норильского отделения «Юнармии», председатель организации спецназа «Сибирские витязи». — Кроме того, мы тесно сотрудничаем с военкоматом, и лучших бойцов будут рекомендовать направить в элитные войска. Да и при поступлении в военное училище у курсанта будет определенное преимущество. К слову, девушек среди юнармейцев тоже немало — примерно 30–40%. Напомним, что Всероссийское военно–патриотическое движение «Юнармия» было создано в январе 2016 года по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу, идею поддержал президент Владимир Путин. В Норильске отделение движения возникло летом 2017 года, и на сегодняшний день оно объединяет более 300 мальчишек и девчонок. Всего ряды юнармейцев насчитывают 276 тысяч школьников во всех регионах России. После принятия присяги руководители норильского и краевого штабов «Юнармии» совместно с представителями городской власти, общественных организаций и воинской части провели совещание, на котором более подробно был определен вектор развития военно–патриотического движения в Норильске. Денис Побилат отметил, что на базе 8–й школы создан юнармейский отряд, шефство над которым взяла в/ч 40919. Также Денис Побилат посетил техникум промышленных технологий и сервиса, где был проведен открытый урок на тему патриотического воспитания и армейской службы, и принял участие в творческом гала–концерте «Белые журавли», прошедшем в центральной библиотеке Норильска. Не обошел своим вниманием начальник краевого штаба и Дудинку — там он встретился с главой Таймыра и во время беседы подчеркнул, что таймырский штаб «Юнармии», который сегодня насчитывает 307 курсантов, входит в пятерку лучших краевых штабов движения.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ряды «Юнармии» пополнили учащиеся четырех школ Большого Норильска — 8–й, 31–й, 41–й и 43–й. На церемонии принесения присяги присутствовал, который поздравил ребят со столь значимым событием и пожелал им с гордостью нести звание юнармейца.— Этот день вы, юнармейцы, запомните на всю жизнь. Своими поступками и делами вы должны доказать, что являетесь лучшими из лучших. Помните, что Сибирь — это надежная опора великой России. Я желаю вам боевого настроя и призываю слушаться командиров и наставников. Также я благодарю руководство администрации Норильска и лично заместителя главы города по социальной политике Наталью Коростелеву, представителей Министерства обороны и общественных организаций, которые на протяжении многих лет проводят огромную работу в области патриотического воспитания молодежи, — сказал Денис Побилат.По замыслу кураторов у свежеиспеченных юнармейцев обязательно должен проявиться живой интерес к изучению географии и истории государства, его народов, деяний выдающихся полководцев и ученых. За основу физического воспитания взяты проверенные временем военно–спортивные игры, а кульминацией всей деятельности движения служит допризывная подготовка ребят — этакая путевка в армию. В «Юнармии» на особом счету стоит вопрос преемственности поколений — и здесь важно привить детям правильные моральные ценности, внушить понятие о социальной ответственности.из 41–й школы говорит, что в движение он пришел с вполне конкретной целью:— Про «Юнармию» я услышал в прошлом году, и вот сегодня я уже состою в рядах движения. Для меня участие в нем — это не столько патриотическое воспитание, Родину я и так люблю. «Юнармия» — это прекрасная возможность усвоить азы армейской службы, с тем чтобы впоследствии стать профессиональным военным. Родители положительно отнеслись к моим планам, они искренне поддерживают меня. Мы, конечно же, репетировали посвящение, но в самый ответственный момент, когда мы читали присягу и нам вручали нагрудные знаки, пришлось поволноваться. Впрочем, с волнением мы справились, а дальше будет только интереснее.— На сегодняшний день ряды движения в Норильске уже пополнили ученики 13 школ. Кроме того, представители четырех местных организаций — ветеранов спецназа «Сибирские витязи», Федерации армейского рукопашного боя, Союза десантников России, а также Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов — также вступили в «Юнармию». Это значит, что на такой мощной базе также будут проводиться занятия с юнармейцами, а в некоторых организациях уже в этом году появятся свои юнармейские отряды, — отметил. — Кроме того, мы тесно сотрудничаем с военкоматом, и лучших бойцов будут рекомендовать направить в элитные войска. Да и при поступлении в военное училище у курсанта будет определенное преимущество. К слову, девушек среди юнармейцев тоже немало — примерно 30–40%.Напомним, что Всероссийское военно–патриотическое движение «Юнармия» было создано в январе 2016 года по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу, идею поддержал президент Владимир Путин. В Норильске отделение движения возникло летом 2017 года, и на сегодняшний день оно объединяет более 300 мальчишек и девчонок. Всего ряды юнармейцев насчитывают 276 тысяч школьников во всех регионах России.

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