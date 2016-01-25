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[Индекс номера 164 (23.10.2018)]

 Назначения 
Человек на своем месте

Вчера губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о назначении своим заместителем Игоря Степаненко.

В Норильске имя Игоря Борисовича Степаненко знакомо всем, а уж в Кайеркане, где ему довелось быть главой города, упоминание о бывшем руководителе района вызывает исключительно положительный отклик. Именно благодаря инициативе Степаненко в Норильске впервые заговорили о развитии инфраструктуры для молодежи, о юношеском досуге, огромный Молодежный центр, аналогов которому на тот момент в Красноярском крае не было, — именно его детище. Вообще по количеству социально значимых объектов, качественно влияющих на уровень жизни северян, сегодняшний Кайеркан находится на очень высоком уровне. Как раз при Игоре Степаненко здесь открылись новый автовокзал, филиал Музея Норильска и первый на Таймыре боулинг, началось строительство современного Ледового дворца, реконструкция киноконцертного комплекса «Юбилейный» и школы искусств. Сегодня эти объекты верно служат всем горожанам.
Игорь Борисович Степаненко родился в Норильске, вырос в Кайеркане. Его мама, Фаина Михайловна, с 1967 года возглавляла администрацию поселка, а затем и города Кайеркана. Игорь Степаненко возглавил администрацию Кайеркана в 1996 году.
В 2007 году Степаненко пригласили на работу в администрацию Красноярского края, где он занимал различные руководящие должности. Степаненко возглавлял управление приоритетных национальных и краевых проектов, в 2009-м стал начальником управления внешних связей губернатора. В 2012 году Игорь Борисович занял должность заместителя руководителя аппарата правительства, которую и занимал до недавнего времени.
С Олегом Бударгиным
Будучи человеком творческим, Степаненко сам продвигал и поддерживал многие инициативы. Например, придуманная им акция «Подари час ветерану», стартовавшая в Кайеркане, позже переросла в общенорильский проект «Сохраним память Великой Победы». Конкурс талантливой молодежи «Поколение», который объявляют уже 22 года, обрел статус регионального и каждую весну становится одним из самых ожидаемых событий в культурной жизни Норильска. Успешно работал Игорь Степаненко и с общественными организациями молодежи, ветеранов и репрессированных, возглавлял норильское городское отделение партии «Единая Россия».
Согласно действующей структуре управления краем губернатор Алтая является еще и председателем правительства региона, поэтому в руководящий состав территории входят заместители. Кроме Игоря Степаненко указом губернатора на должности заместителей назначены Иван Кибардин, а также Александр Климин, который возглавил министерство промышленности и энергетики края.
Формирование команды Виктора Томенко продолжается, новые назначения еще впереди.

Марина Андриюк
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