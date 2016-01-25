[Индекс номера 164 (23.10.2018)]



Спорт–тайм

Вот это поворот!

МФК «Норильский никель» в двухматчевом выездном противостоянии 1/8 финала Кубка России уступил команде «Корпорация АСИ» (Кемерово) — 5:8 и 1:2.



Что произошло в Кемерово? В этом еще предстоит разобраться тренерскому штабу норильчан. Мы же можем только констатировать, что финалист Кубка прошлого сезона оказался слабее команды, которая только в этом году дебютировала на профессиональном уровне. И что мы знаем об обидчике «Норникеля»? Да практически ничего. Клуб из Кемерово выступает в восточной конференции Высшей лиги (вторая по значимости лига страны), в его составе играют бывшие никельщики — Никита Анисимов и Константин Чащин. Но одно видно со всей ясностью — в отчетном противостоянии порядок побил класс: несмотря на то что «Норникель» приехал в Кемерово далеко не дублирующим составом, «Корпорация АСИ», представляющая одноименную компанию, смогла... Просто смогла. При этом, к сожалению норильчан, исход встречи сложно назвать случайностью. Порядок бьет класс Первый матч гости начали неплохо — заполярный клуб активно атаковал, не забывая при этом и про защиту. Но и кемеровчане сразу же дали понять, что не собираются отсиживаться в обороне — они упорно угрожали воротам Дмитрия Бондарева, заменившего на ответственном посту Василия Белова. В свою очередь на последний рубеж защиты «Корпорации АСИ» вышел экс–голкипер подмосковного «Динамо» Роберт Бояркин, во многом повлиявший на окончательный результат матча. Счет открыли хозяева: на шестой минуте Даниил Пахомов получает передачу с фланга и пробивает в штрафную, где мяч рикошетом от Мелло пересекает линию ворот. Норильчане бросаются отыгрываться, и на 16–й минуте Павел Соколов разящим ударом с дальней дистанции отправляет снаряд прямиком в девятку — 1:1. Проходит меньше минуты, и норильчане вырываются вперед: в одном из моментов все тот же Пахомов играет рукой в своей штрафной, и судья назначает шестиметровый удар, который уверенно реализует лучший бомбардир чемпионата Руслан Кудзиев. Могло показаться, что воодушевление «Корпорации» пойдет на спад, однако происходит невероятное, и в течение четырех минут кемеровчане забивают четырежды: Никита Иваненко после ошибки защитников гостей поражает цель с острого угла; Николай Ускоев дважды заставляет капитулировать Бондарева; а под занавес тайма усилиями Пахомова разрыв в счете становится крупным — 5:2. После перерыва норильчане пытаются переломить ход встречи, и только на 38–й минуте Данилу Кутузову, который вовремя реагирует на подачу с углового, удается вскрыть оборону соперника. А спустя две минуты Сергей Сергеев замыкает прострел у дальней штанги и приносит надежду гостям — 5:4. Однако такой поворот событий еще больше раззадорил кемеровчан: Евгений Чарушин на 41–й и 45–й минутах склоняет чашу весов в пользу своей команды, а сразу после этого и Никита Анисимов огорчает своих бывших соратников. Гол Болинья, забитый за четыре минуты до конца встречи, уже ничего не решает — 8:5, заслуженная победа «Корпорации АСИ». На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что в случае, когда команда выходит на площадку, не настроившись должным образом на игру, происходят неприятные вещи: – Честно говоря, мною об этом уже было многое сказано, и команда не смогла показать себя в полную силу. Мне стыдно за эту игру, и при этом я хочу отдать должное команде соперника. Для многих игроков Алексея Ивановича (главный тренер «Корпорации АСИ». — Ред.) — это самая важная игра этого сезона. И, наверное, его ребята как раз–таки услышали. Мы неоднократно наблюдали подобный сценарий, когда команда ниже классом, собравшись с силами, «зубами» вырывала победу у противника. Нам остается лишь надеяться на то, что перед вторым матчем мы сможем достучаться до ребят, покажем совершенно другой настрой и совершенно другую игру. Завтрашний день все решит. И снова двойка Увы, ответный матч также не принес облегчения рулевому норильчан. Перед командой стояла нелегкая задача — отыграть три мяча и таким образом оправдаться за поражение. В ворота гостей встал Белов. Поначалу игра для «Норильского никеля» вновь складывается хорошо: на пятой минуте Кудзиев отдает точный пас по флангу на Ришата Котлярова, который решается на удар сходу из–под защитника и через секунду празднует с партнерами взятие ворот. Гол приободряет северян, и они продолжают атаковать. «Корпорация», напротив, больше сил уделяет защите. Подобный ритм матча приводит к тому, что у игроков сдают нервы, как в случае с Болинья, которого судья в итоге удалил с площадки за толчок соперника после свистка. На 19–й минуте затяжная атака хозяев приводит к тому, что Анисимов решается на дальний удар и сравнивает счет. К слову, во втором тайме и сам Никита покинет площадку за грубую игру. Когда стало очевидным, что «Норникелю», вероятнее всего, предстоит уехать из Кемерово ни с чем, гости сменили вратаря на пятого полевого, но так и не смогли отличиться хотя бы еще раз. А вот «Корпорация», напротив, с легкостью довела матч до победного конца: на 45–й минуте Чарушин поставил точку в мучительной для недавнего финалиста Кубка России встрече — 2:1. Евгений Куксевич: – Что ж, все, что ни делается, — все к лучшему. Мы получили суровый урок, и надо это пережить. Естественно, свою роль сыграло и то, что я не так давно приступил к работе с командой. Не могу понять, что произошло: всего неделю назад мы успешно противостояли «Тюмени», а теперь не можем обыграть команду, которая едва сформировалась. Основные претензии я предъявляю прежде всего к себе, буду искать, в чем мы ошиблись. Еще раз повторюсь: надо пройти этот этап и сделать окончательные кадровые выводы. Ну а то, что сегодня продемонстрировал на площадке соперник, действительно заслуживает аплодисментов. Его футболисты подарили болельщикам настоящий праздник. Поздравляю их с этим. О других матчах 1/8 финала: «Газпром–ЮГРА» — «Спартак» — 5:1 и 7:1; «Алга» — «КПРФ» — 3:8 и 3:9; «Факел–ГТС» — «Тюмень» — 2:9 и 1:4; «ГД Надым» — «Сибиряк» — 5:8 и 1:6; «Оргхим» — «Синара» — 1:6 и 4:5; «Динамо–Самара» — БЛиК — 2:2; «Ухта» — «Новая генерация» — 1:3. Таким образом, «Норникель» стал единственным клубом Суперлиги, который не прошел в четвертьфинал розыгрыша. В следующий раз норильчане выйдут на площадку 3–4 ноября, когда в рамках шестого тура чемпионата сыграют дома против екатеринбургской «Синары», которая с 14 очками расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы. У «Норникеля» на данный момент 10 очков и шестое место.

Михаил Туаев Фото предоставлено МФК «Корпорация АСИ» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Что произошло в Кемерово? В этом еще предстоит разобраться тренерскому штабу норильчан. Мы же можем только констатировать, что финалист Кубка прошлого сезона оказался слабее команды, которая только в этом году дебютировала на профессиональном уровне. И что мы знаем об обидчике «Норникеля»? Да практически ничего. Клуб из Кемерово выступает в восточной конференции Высшей лиги (вторая по значимости лига страны), в его составе играют бывшие никельщики — Никита Анисимов и Константин Чащин. Но одно видно со всей ясностью — в отчетном противостоянии порядок побил класс: несмотря на то что «Норникель» приехал в Кемерово далеко не дублирующим составом, «Корпорация АСИ», представляющая одноименную компанию, смогла... Просто смогла. При этом, к сожалению норильчан, исход встречи сложно назвать случайностью.Первый матч гости начали неплохо — заполярный клуб активно атаковал, не забывая при этом и про защиту. Но и кемеровчане сразу же дали понять, что не собираются отсиживаться в обороне — они упорно угрожали воротам Дмитрия Бондарева, заменившего на ответственном посту Василия Белова. В свою очередь на последний рубеж защиты «Корпорации АСИ» вышел экс–голкипер подмосковного «Динамо» Роберт Бояркин, во многом повлиявший на окончательный результат матча.Счет открыли хозяева: на шестой минуте Даниил Пахомов получает передачу с фланга и пробивает в штрафную, где мяч рикошетом от Мелло пересекает линию ворот. Норильчане бросаются отыгрываться, и на 16–й минуте Павел Соколов разящим ударом с дальней дистанции отправляет снаряд прямиком в девятку — 1:1. Проходит меньше минуты, и норильчане вырываются вперед: в одном из моментов все тот же Пахомов играет рукой в своей штрафной, и судья назначает шестиметровый удар, который уверенно реализует лучший бомбардир чемпионата Руслан Кудзиев. Могло показаться, что воодушевление «Корпорации» пойдет на спад, однако происходит невероятное, и в течение четырех минут кемеровчане забивают четырежды: Никита Иваненко после ошибки защитников гостей поражает цель с острого угла; Николай Ускоев дважды заставляет капитулировать Бондарева; а под занавес тайма усилиями Пахомова разрыв в счете становится крупным — 5:2.После перерыва норильчане пытаются переломить ход встречи, и только на 38–й минуте Данилу Кутузову, который вовремя реагирует на подачу с углового, удается вскрыть оборону соперника. А спустя две минуты Сергей Сергеев замыкает прострел у дальней штанги и приносит надежду гостям — 5:4. Однако такой поворот событий еще больше раззадорил кемеровчан: Евгений Чарушин на 41–й и 45–й минутах склоняет чашу весов в пользу своей команды, а сразу после этого и Никита Анисимов огорчает своих бывших соратников. Гол Болинья, забитый за четыре минуты до конца встречи, уже ничего не решает — 8:5, заслуженная победа «Корпорации АСИ».На послематчевой пресс–конференцииотметил, что в случае, когда команда выходит на площадку, не настроившись должным образом на игру, происходят неприятные вещи:– Честно говоря, мною об этом уже было многое сказано, и команда не смогла показать себя в полную силу. Мне стыдно за эту игру, и при этом я хочу отдать должное команде соперника. Для многих игроков Алексея Ивановича (главный тренер «Корпорации АСИ». — Ред.) — это самая важная игра этого сезона. И, наверное, его ребята как раз–таки услышали. Мы неоднократно наблюдали подобный сценарий, когда команда ниже классом, собравшись с силами, «зубами» вырывала победу у противника. Нам остается лишь надеяться на то, что перед вторым матчем мы сможем достучаться до ребят, покажем совершенно другой настрой и совершенно другую игру. Завтрашний день все решит.Увы, ответный матч также не принес облегчения рулевому норильчан. Перед командой стояла нелегкая задача —отыграть три мяча и таким образом оправдаться за поражение. В ворота гостей встал Белов.Поначалу игра для «Норильского никеля» вновь складывается хорошо: на пятой минуте Кудзиев отдает точный пас по флангу на Ришата Котлярова, который решается на удар сходу из–под защитника и через секунду празднует с партнерами взятие ворот. Гол приободряет северян, и они продолжают атаковать. «Корпорация», напротив, больше сил уделяет защите. Подобный ритм матча приводит к тому, что у игроков сдают нервы, как в случае с Болинья, которого судья в итоге удалил с площадки за толчок соперника после свистка. На 19–й минуте затяжная атака хозяев приводит к тому, что Анисимов решается на дальний удар и сравнивает счет. К слову, во втором тайме и сам Никита покинет площадку за грубую игру.Когда стало очевидным, что «Норникелю», вероятнее всего, предстоит уехать из Кемерово ни с чем, гости сменили вратаря на пятого полевого, но так и не смогли отличиться хотя бы еще раз. А вот «Корпорация», напротив, с легкостью довела матч до победного конца: на 45–й минуте Чарушин поставил точку в мучительной для недавнего финалиста Кубка России встрече — 2:1.– Что ж, все, что ни делается, — все к лучшему. Мы получили суровый урок, и надо это пережить. Естественно, свою роль сыграло и то, что я не так давно приступил к работе с командой. Не могу понять, что произошло: всего неделю назад мы успешно противостояли «Тюмени», а теперь не можем обыграть команду, которая едва сформировалась. Основные претензии я предъявляю прежде всего к себе, буду искать, в чем мы ошиблись. Еще раз повторюсь: надо пройти этот этап и сделать окончательные кадровые выводы. Ну а то, что сегодня продемонстрировал на площадке соперник, действительно заслуживает аплодисментов. Его футболисты подарили болельщикам настоящий праздник. Поздравляю их с этим.

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