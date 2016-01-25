[Индекс номера 166 (26.10.2018)]



На дорогах станет безопаснее

Норильские депутаты на объединенной комиссии по бюджету и собственности и по городскому хозяйству рассмотрели 16 вопросов. В том числе обсудили и возведение в районе медного завода туманно–защитного сооружения, отделяющего отстойник промышленных вод от дороги, и другие расходные статьи в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2017–2020 годы».



Планируется строительство туманно-защитного сооружения на автодороге около медного завода По словам и. о. начальника «Норильскавтодора» Александра Аношкина, из средств муниципального дорожного фонда необходимо выделить около 14,5 млн рублей на дорожные нужды. 414 тысяч рублей пойдут на обслуживание дополнительно установленных в 2017–2018 годах 568 дорожных знаков. Кроме того, на аварийно–восстановительные ремонты дорожных знаков и светофоров требуется 1,5 млн рублей. 8 млн рублей необходимо на ямочные ремонты асфальтобетонного покрытия, а 4,5 млн рублей — на восстановление земляного полотна и обочин на автодороге Норильск — Алыкель. Также Александр Аношкин отметил, что из–за аварии на теплосетях конструкция автодороги в районе ул. Октябрьской, которая примыкает к озеру Долгое, потеряла несущую способность; для восстановления искусственного сооружения, проходящего над трубами НТЭК, необходимо дополнительно выделить 64 млн рублей. Еще 941 тысяча рублей требуется на вновь вводимые с 1 октября этого года штатные единицы. Александр Аношкин сообщил и о планирующемся строительстве туманно–защитного сооружения на автодороге около медного завода, где из–за испарений отстойника промышленных вод в холодное время года создается аварийная обстановка. — Этот вопрос и раньше поднимали, и без внимания он не останется, — заверил Аношкин. — В программе следующего года у нас запланирована подготовка проектно–сметной документации на возведение туманно–защитного сооружения; для того чтобы грамотно выполнить проект, потребуется время. Все обсуждаемые на комиссии вопросы будут вынесены для утверждения на сессию норильского горсовета, которая состоится 30 октября.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По словам, из средств муниципального дорожного фонда необходимо выделить около 14,5 млн рублей на дорожные нужды. 414 тысяч рублей пойдут на обслуживание дополнительно установленных в 2017–2018 годах 568 дорожных знаков. Кроме того, на аварийно–восстановительные ремонты дорожных знаков и светофоров требуется 1,5 млн рублей. 8 млн рублей необходимо на ямочные ремонты асфальтобетонного покрытия, а 4,5 млн рублей — на восстановление земляного полотна и обочин на автодороге Норильск — Алыкель.Также Александр Аношкин отметил, что из–за аварии на теплосетях конструкция автодороги в районе ул. Октябрьской, которая примыкает к озеру Долгое, потеряла несущую способность; для восстановления искусственного сооружения, проходящего над трубами НТЭК, необходимо дополнительно выделить 64 млн рублей. Еще 941 тысяча рублей требуется на вновь вводимые с 1 октября этого года штатные единицы.Александр Аношкин сообщил и о планирующемся строительстве туманно–защитного сооружения на автодороге около медного завода, где из–за испарений отстойника промышленных вод в холодное время года создается аварийная обстановка.— Этот вопрос и раньше поднимали, и без внимания он не останется, — заверил Аношкин. — В программе следующего года у нас запланирована подготовка проектно–сметной документации на возведение туманно–защитного сооружения; для того чтобы грамотно выполнить проект, потребуется время.Все обсуждаемые на комиссии вопросы будут вынесены для утверждения на сессию норильского горсовета, которая состоится 30 октября.

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