Норильские депутаты на объединенной комиссии по бюджету и собственности и по городскому хозяйству рассмотрели 16 вопросов. В том числе обсудили и возведение в районе медного завода туманно–защитного сооружения, отделяющего отстойник промышленных вод от дороги, и другие расходные статьи в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2017–2020 годы».
|Планируется строительство туманно-защитного сооружения на автодороге около медного завода
По словам и. о. начальника «Норильскавтодора» Александра Аношкина
, из средств муниципального дорожного фонда необходимо выделить около 14,5 млн рублей на дорожные нужды. 414 тысяч рублей пойдут на обслуживание дополнительно установленных в 2017–2018 годах 568 дорожных знаков. Кроме того, на аварийно–восстановительные ремонты дорожных знаков и светофоров требуется 1,5 млн рублей. 8 млн рублей необходимо на ямочные ремонты асфальтобетонного покрытия, а 4,5 млн рублей — на восстановление земляного полотна и обочин на автодороге Норильск — Алыкель.
Также Александр Аношкин отметил, что из–за аварии на теплосетях конструкция автодороги в районе ул. Октябрьской, которая примыкает к озеру Долгое, потеряла несущую способность; для восстановления искусственного сооружения, проходящего над трубами НТЭК, необходимо дополнительно выделить 64 млн рублей. Еще 941 тысяча рублей требуется на вновь вводимые с 1 октября этого года штатные единицы.
Александр Аношкин сообщил и о планирующемся строительстве туманно–защитного сооружения на автодороге около медного завода, где из–за испарений отстойника промышленных вод в холодное время года создается аварийная обстановка.
— Этот вопрос и раньше поднимали, и без внимания он не останется, — заверил Аношкин. — В программе следующего года у нас запланирована подготовка проектно–сметной документации на возведение туманно–защитного сооружения; для того чтобы грамотно выполнить проект, потребуется время.
Все обсуждаемые на комиссии вопросы будут вынесены для утверждения на сессию норильского горсовета, которая состоится 30 октября.Михаил ТуаевФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда