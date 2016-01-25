Фото новости:

Открытие ВПП

[Индекс номера 166 (26.10.2018)]

На дорогах станет безопаснее

Норильские депутаты на объединенной комиссии по бюджету и собственности и по городскому хозяйству рассмотрели 16 вопросов. В том числе обсудили и возведение в районе медного завода туманно–защитного сооружения, отделяющего отстойник промышленных вод от дороги, и другие расходные статьи в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2017–2020 годы».

Планируется строительство туманно-защитного сооружения на автодороге около медного завода
По словам и. о. начальника «Норильскавтодора» Александра Аношкина, из средств муниципального дорожного фонда необходимо выделить около 14,5 млн рублей на дорожные нужды. 414 тысяч рублей пойдут на обслуживание дополнительно установленных в 2017–2018 годах 568 дорожных знаков. Кроме того, на аварийно–восстановительные ремонты дорожных знаков и светофоров требуется 1,5 млн рублей. 8 млн рублей необходимо на ямочные ремонты асфальтобетонного покрытия, а 4,5 млн рублей — на восстановление земляного полотна и обочин на автодороге Норильск — Алыкель.
Также Александр Аношкин отметил, что из–за аварии на теплосетях конструкция автодороги в районе ул. Октябрьской, которая примыкает к озеру Долгое, потеряла несущую способность; для восстановления искусственного сооружения, проходящего над трубами НТЭК, необходимо дополнительно выделить 64 млн рублей. Еще 941 тысяча рублей требуется на вновь вводимые с 1 октября этого года штатные единицы.
Александр Аношкин сообщил и о планирующемся строительстве туманно–защитного сооружения на автодороге около медного завода, где из–за испарений отстойника промышленных вод в холодное время года создается аварийная обстановка.
— Этот вопрос и раньше поднимали, и без внимания он не останется, — заверил Аношкин. — В программе следующего года у нас запланирована подготовка проектно–сметной документации на возведение туманно–защитного сооружения; для того чтобы грамотно выполнить проект, потребуется время.
Все обсуждаемые на комиссии вопросы будут вынесены для утверждения на сессию норильского горсовета, которая состоится 30 октября.

Михаил Туаев
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Норильские депутаты на объединенной комиссии по бюджету и собственности и по городскому хозяйству рассмотрели 16 вопросов. В том числе обсудили и возведение в районе медного завода туманно–защитного сооружения, отделяющего отстойник промышленных вод от дороги, и другие расходные статьи в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2017–2020 годы».

Перспективы 
В Сочи завершила работу международная конференция «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России», в которой приняли участие и норильчане — представители Объединенной дирекции заповедников Таймыра и Агентства развития Норильска.

Мысли вслух 
Не все знают, что некогда в центральной части Таймыра росли высокие сосны. Примерно восемь тысяч лет назад с Таймыра ушли ледники, появилась флора, сходная с современной.

История в лицах 
30 октября Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий. В нашем городе остался единственный человек, прошедший Норильлаг, — его безвинная жертва Ольга Яскина, которой через два месяца исполнится 88 лет.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Главная страница 
В Заполярном филиале «Норникеля» провели конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии — ламповщик». Состязания собрали девять участниц практически со всех рудников. Как и прежде, конкурс состоял из двух этапов — практического и теоретического.

Есть повод! 
В этом году дополнительное образование в России отмечает свое столетие. В Норильске работает пять учреждений допобразования, в их числе и Дворец творчества детей и молодежи, самый крупный по количеству воспитанников. Там обучаются 2000 детей.

Новости:
 26 октября 2018 
13:26 Полярная арт-резиденция PolArt в Норильске начинает новый яркий творческий сезон. Открывает его художник, графический дизайнер Оксана Девочкина (Венгрия, Будапешт).
13:24 Дело на 150 млн рублей. Полиция расследует мошенничество в банковской сфере.
13:22 Прокуратурой города Норильска в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, причинившего травмы инспектору ДПС.
13:09 Объединенная дирекция заповедников Таймыра примет участие в обсуждении темы сохранения краснокнижных животных в Арктической зоне РФ.
13:02 Все новые пассажирские самолеты в будущем будут оснащены оборудованием для инвалидов.
12:55 Наступил срок уплаты имущественных налогов за 2017 год для физических лиц.
12:42 «Норникель» стал генеральным партнером Федерации хоккея России.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх