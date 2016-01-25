[Индекс номера 166 (26.10.2018)]



Перспективы

С уважением к природе

В Сочи завершила работу международная конференция «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России», в которой приняли участие и норильчане — представители Объединенной дирекции заповедников Таймыра и Агентства развития Норильска.



Участие в мероприятии, проходившем на курорте «Роза Хутор», приняли более 300 авторитетных экспертов, представителей бизнес–сообщества и политических сил. Основными темами дискуссий стали задачи, стоящие перед инициаторами развития экологического туризма в России. Экологический туризм в мире составляет 10% от числа всех турпоездок, за год их было совершено более 1,3 миллиарда. В нашей стране сфера экотуризма с 2014 года расширилась на 78%. Бытует мнение, что развитие туризма вступает в противоречие с защитой природы. Но, как показывает мировой опыт, развитие цивилизованного туризма приучает людей бережному отношению к природным богатствам. – Отсутствие организованного туризма зачастую вредит природным ресурсам. Яркий пример — озеро Байкал. За последний год его посетили более двух миллионов «диких» путешественников. Выросло огромное количество свалок, отсутствие нормальных автомобильных стоянок заставило приезжих парковаться прямо на прибрежной полосе. Подобного быть не должно. Одна из важных задач в деле развития экологического туризма — создание необходимой инфраструктуры, — подчеркнул руководитель «Ростуризма» Олег Сафонов. — Сочи — хороший пример того, как надо развивать экологический туризм. Еще недавно здесь, на курорте «Роза Хутор», ничего не было, это было ущелье, труднодоступное для сочинцев и туристов. А к Олимпиаде был создан высококачественный курорт мирового уровня. – Наша страна уникальна с точки зрения экологического туризма. Столько памятников природы, сколько есть в России, нет нигде в мире. Но многие места практически недоступны для транспорта. Например, остров Монерон на Сахалине. Добраться до Сахалина уже проблема, а потом — вертолет, катер. Важно развивать и транспортную логистику, и инфраструктуру, чтобы туристы могли где–то останавливаться. Конечно, все, что сопутствует туризму, — вещи затратные, но мы знаем государства, которые только за счет туризма пополняют свой бюджет. Для России полностью обеспечивать туризмом бюджет невозможно, но эту сферу можно из затратной части перевести в прибыльную, — заявил президент Федерации спортивного туризма России, депутат и член Совета Государственной думы ФС РФ Сергей Миронов. Популярность экологического туризма в России растет. В 2017 году в национальных парках и заповедниках страны побывали 11 миллионов туристов. Кавказский заповедник, например, от реализации услуг, связанных с посещением экскурсионных и туристских маршрутов, за последние восемь лет получил доходов примерно на 328 миллионов рублей. Но одной из основных проблем в развитии экологического туризма эксперты видят «закрытость» природных территорий и недостатки законодательства. – Наряду с сохранением биоразно-образия национальные парки и заповедники России могут обеспечить воспитание населения в традициях активного и полезного для здоровья времяпрепровождения в условиях дикой природы, основанного на уважительном и бережном отношении к ней. Пора всерьез задуматься о том, чтобы рекреационные ресурсы экосистем внутри особо охраняемых природных территорий стали доступны для граждан России. Как показывает мировой опыт, это оптимальная стратегия для популяризации и поддержания заповедных территорий как общенациональных ценностей, — говорит генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. Сегодня реализация федеральной целевой программы по развитию туризма — одна из самых сложных: на один рубль бюджетных средств должны быть привлечены три рубля частных инвестиций. Однако и эффективность от развития туризма очень высока. – Туризм — это не только основа экономики, это то, что объединяет людей в наше непростое время. Особенно если это экологический туризм, когда можно увидеть природные богатства страны. Благодаря этому мы открываем Россию миру, — отметил посол доброй воли ООН, член Государственной Думы страны Вячеслав Фетисов. Виктор Матасов, глава Объединенной дирекции заповедников Таймыра, выступая на дискуссии «В царстве дикой природы» и комментируя ситуацию с интеграцией туристских продуктов в дикую природу, отметил: – Мы достаточно сильно продвинулись в создании доступной инфраструктуры, последние три года мы плотно работаем в этом направлении. Поток туристов увеличивается в геометрической прогрессии. Директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина приняла участие в дискуссии «Путешественник на тропе», во время которой говорилось о перспективах российских экотуристских предложений на внутреннем и глобальном рынках. Светлана Рубашкина рассказала экспертам о туристическом потенциале Таймыра и пригласила всех на праздник «Большой Аргиш», который пройдет в Норильске в ноябре. Специалист по информационным технологиям отдела экологического просвещения государственного природного заповедника «Столбы» Светлана Юшкова отметила важность участия волонтеров в популяризации экотуризма: – Программы корпоративного волонтерства играют важную роль в создании пространства для развития научно–познавательного туризма на заповедной территории. Сергей Миронов, Олег Сафонов, Вячеслав Фетисов В частности, одним из самых ярких проектов 2018 года стал экомарафон «Понеслось». Корпоративные волонтеры «Норникеля» проявили добрую инициативу — предложили обустроить участок тропы от кантатной дороги фан–парка «Бобровый лог» до смотровой площадки заповедника «Столбы». Главная сложность состояла в том, что ранее этот участок принадлежал Березовскому району Красноярска — уже не территория фан–парка, но еще не заповедник... Именно благодаря программе корпоративного добровольчества сейчас создана экологическая тропа комбинированного типа и выполнено информационное оснащение туристического пространства. Сергей Миронов: – Итоги конференции показали, что перспективы развития экологического туризма не только впечатляющи, но и вполне реальны. Федерация спортивного туризма России готова к сотрудничеству со всеми, кто ставит своей целью познакомить наших граждан и зарубежных гостей с сокровищами российской природы. В свое время «Норникель» выступил одним из инициаторов создания экологической хартии Красноярского края, ставшей символом объединения усилий большого бизнеса в области охраны окружающей среды. Также в компании утверждена корпоративная политика сохранения биологического разнообразия. В соответствии с ней компания поддерживает природные заповедники, расположенные в относительной близости от производственных площадок Заполярного филиала. Благодаря поддержке «Норникеля» в заповедниках формируется эффективная научная база, реализуются различные исследовательские проекты. Во всех регионах своей деятельности «Норникель» проводит грантовый конкурс «Мир новых возможностей», посредством которого компания в том числе оказывает поддержку социальным инициативам, направленным на формирование экологической культуры и пропаганду ответственного поведения в сфере экологии и защиты окружающей среды. Компания уверена, что Норильск можно сделать «зеленым» городом, в который приезжают не только, чтобы заработать. Вероятно, уже в ближайшем будущем на туристическом ландшафте России появится новый кластер, который станет воротами для привлечения туристов со всего мира на Таймыр, где они смогут полюбоваться его красотами и побывать на фантастическом плато Путорана. Над этим, в частности, уже сегодня работает Агентство развития Норильска, которое создано компанией вместе с благотворительным фондом Владимира Потанина и администрацией Норильска. Его задача — помочь городу преодолеть «островной» менталитет, использовать лучшие практики для создания города, удобного для жизни.

Подготовила Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина и Леонарда Соловатова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Участие в мероприятии, проходившем на курорте «Роза Хутор», приняли более 300 авторитетных экспертов, представителей бизнес–сообщества и политических сил. Основными темами дискуссий стали задачи, стоящие перед инициаторами развития экологического туризма в России.– Отсутствие организованного туризма зачастую вредит природным ресурсам. Яркий пример — озеро Байкал. За последний год его посетили более двух миллионов «диких» путешественников. Выросло огромное количество свалок, отсутствие нормальных автомобильных стоянок заставило приезжих парковаться прямо на прибрежной полосе. Подобного быть не должно. Одна из важных задач в деле развития экологического туризма — создание необходимой инфраструктуры, — подчеркнул— Сочи — хороший пример того, как надо развивать экологический туризм. Еще недавно здесь, на курорте «Роза Хутор», ничего не было, это было ущелье, труднодоступное для сочинцев и туристов. А к Олимпиаде был создан высококачественный курорт мирового уровня.– Наша страна уникальна с точки зрения экологического туризма. Столько памятников природы, сколько есть в России, нет нигде в мире. Но многие места практически недоступны для транспорта. Например, остров Монерон на Сахалине. Добраться до Сахалина уже проблема, а потом — вертолет, катер. Важно развивать и транспортную логистику, и инфраструктуру, чтобы туристы могли где–то останавливаться. Конечно, все, что сопутствует туризму, — вещи затратные, но мы знаем государства, которые только за счет туризма пополняют свой бюджет. Для России полностью обеспечивать туризмом бюджет невозможно, но эту сферу можно из затратной части перевести в прибыльную, — заявилПопулярность экологического туризма в России растет. В 2017 году в национальных парках и заповедниках страны побывали 11 миллионов туристов. Кавказский заповедник, например, от реализации услуг, связанных с посещением экскурсионных и туристских маршрутов, за последние восемь лет получил доходов примерно на 328 миллионов рублей. Но одной из основных проблем в развитии экологического туризма эксперты видят «закрытость» природных территорий и недостатки законодательства.– Наряду с сохранением биоразно-образия национальные парки и заповедники России могут обеспечить воспитание населения в традициях активного и полезного для здоровья времяпрепровождения в условиях дикой природы, основанного на уважительном и бережном отношении к ней. Пора всерьез задуматься о том, чтобы рекреационные ресурсы экосистем внутри особо охраняемых природных территорий стали доступны для граждан России. Как показывает мировой опыт, это оптимальная стратегия для популяризации и поддержания заповедных территорий как общенациональных ценностей, — говоритСегодня реализация федеральной целевой программы по развитию туризма — одна из самых сложных: на один рубль бюджетных средств должны быть привлечены три рубля частных инвестиций. Однако и эффективность от развития туризма очень высока.– Туризм — это не только основа экономики, это то, что объединяет людей в наше непростое время. Особенно если это экологический туризм, когда можно увидеть природные богатства страны. Благодаря этому мы открываем Россию миру, — отметил, выступая на дискуссии «В царстве дикой природы» и комментируя ситуацию с интеграцией туристских продуктов в дикую природу, отметил:– Мы достаточно сильно продвинулись в создании доступной инфраструктуры, последние три года мы плотно работаем в этом направлении. Поток туристов увеличивается в геометрической прогрессии.приняла участие в дискуссии «Путешественник на тропе», во время которой говорилось о перспективах российских экотуристских предложений на внутреннем и глобальном рынках. Светлана Рубашкина рассказала экспертам о туристическом потенциале Таймыра и пригласила всех на праздник «Большой Аргиш», который пройдет в Норильске в ноябре.отметила важность участия волонтеров в популяризации экотуризма:– Программы корпоративного волонтерства играют важную роль в создании пространства для развития научно–познавательного туризма на заповедной территории.В частности, одним из самых ярких проектов 2018 года стал экомарафон «Понеслось». Корпоративные волонтеры «Норникеля» проявили добрую инициативу — предложили обустроить участок тропы от кантатной дороги фан–парка «Бобровый лог» до смотровой площадки заповедника «Столбы». Главная сложность состояла в том, что ранее этот участок принадлежал Березовскому району Красноярска — уже не территория фан–парка, но еще не заповедник... Именно благодаря программе корпоративного добровольчества сейчас создана экологическая тропа комбинированного типа и выполнено информационное оснащение туристического пространства.– Итоги конференции показали, что перспективы развития экологического туризма не только впечатляющи, но и вполне реальны. Федерация спортивного туризма России готова к сотрудничеству со всеми, кто ставит своей целью познакомить наших граждан и зарубежных гостей с сокровищами российской природы.

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