[Индекс номера 166 (26.10.2018)]



Мысли вслух

Хвойный индикатор

Не все знают, что некогда в центральной части Таймыра росли высокие сосны. Примерно восемь тысяч лет назад с Таймыра ушли ледники, появилась флора, сходная с современной.



В тот период климат был более теплым и влажным, чем сейчас. Граница светлохвойного леса и тундры проходила на 300–400 километров севернее. Климат менялся неоднократно, было время, когда тундры подходили к Красноярску, а затем отступали, вытесняемые соснами. Что же касается страхов, касающихся превращения тундры в исполинское болото, то они беспочвенны. Это очень долгие процессы, хвойные деревья будут «заходить» адекватно изменениям климата и делать свою работу по осушению почв. И ключевую роль в осушении растаявшей мерзлоты играет сосна, глубокими корнями поднимающая влагу из земли. Именно сосна является основным индикатором изменения северного климата. Поэтому неудивительно, что последние случаи обнаружения в окрестностях Норильска побегов «кедра» вызвали жгучий интерес — неужели мерзлота сдает свои позиции? *** Начнем с того, что наш сибирский «кедр» — не совсем кедр, в научном понимании. На самом деле дерево, называемое так в России, называется сосной кедровой (кедром сибирским) Pinus sibirica. Однако есть общие признаки — ель, кедр, сосна и некоторые другие представители хвойных относятся к одному семейству. В России настоящие кедры в дикой природе не произрастают, но их давно стали использовать для озеленения. Поэтому эти красивые деревья наряду с кипарисами являются символом многих курортов Черноморского побережья Кавказа. Тем не менее мы называем это дерево кедром, название прижилось. Граница ареала кедра проходит значительно севернее ареалов пихты и сосны, уступая по широте только еще более морозоустойчивой лиственнице сибирской. То есть кедр замечен ближе к Норильску, чем сосна обыкновенная, и поэтому изменение северной границы именно этого ареала должно нас интересовать. В этих условиях семена кедра в Норильскую долину вполне могли занести звери и птицы, на таком расстоянии это им под силу. Так что вовсе не обязательно искать здесь руку человека — а я слышал и такие версии. *** Кедровая сосна малотребовательна к теплу, легко переносит континентальный климат. У северной границы она приспособлена к сухим склонам с относительно глубокой вечной мерзлотой. Корневая система кедра мощная, разветвленная с развитым стержневым корнем, что делает ее ветроустойчивой. Избыточное увлажнение от близкой к поверхности мерзлоты формирует поверхностную корневую систему, на севере наш кедр ветроустойчивее сосны обыкновенной. На торфянистых и торфяных почвах кедр растет лучше сосны. Но пока что путь на север для обоих видов закрыт. Существование водоупорного слоя многолетней мерзлоты или замерзшего торфа вызывает заболачивание. Многолетняя мерзлота приводит к исчезновению многих древесных, кустарниковых и травянистых растений. А к охлаждению почвы чувствительна именно сосна, по сравнению с березой и даже с осиной. При понижении температуры нижних горизонтов почвы корни начинают расти в направлении к поверхности, наверх. Уменьшается прирост, хвоя становится короче. Сокращается вегетационный период. Таким образом, сосна за короткий летний сезон не только меньше ассимилирует веществ, но у нее возрастает продолжительность периода «зимнего анабиоза», а хлорофилл разрушается от обезвоживания. Поэтому сосна обыкновенная в районе Якутска произрастает только в местах, где почва оттаивает на глубину более 2,5 м. Корни дерева не заходят в слои почвы с максимальной температурой ниже 3–40С, тогда как корни ели и лиственницы проникают в слои с температурой 1–20С. То есть они находятся непосредственно над многолетней мерзлотой, где температура почвы колеблется от –0,2 до –3,00С. *** Как известно, тайга бывает светлохвойной и темнохвойной. В Западной Сибири растут густые темнохвойные — настоящие чащи, где всегда темно и сыро, нет подлеска, потому что солнечные лучи не могут пробиться сквозь сплетенные кроны. Светлохвойный лес образован сосной и лиственницей, которым нужно много солнечного света, а вот к плодородию почвы и влаге они не требовательны. В этих лесах всегда светло, хорошо развит подлесок. Именно такова тайга Восточной Сибири с ее резко континентальным климатом, суровой долгой зимой и коротким солнечным летом. Осадков выпадает мало, а солнечных дней больше, чем на южном курорте. Выжить в таком климате могут лишь деревья, устойчивые к сильным морозам и засухе, например лиственница. Это уникальное дерево для защиты от воздействия зимних ураганных ветров на зиму сбрасывает хвою, а разветвленная по поверхности корневая система максимально приспособлена к условиям многолетней мерзлоты. Кстати, в районах Таймыра ель оказывается устойчивее лиственницы, а наиболее устойчива береза. Существуют и уникальные ареалы. Под Мончегорском на 155–м километре шоссе на небольшом участке метров растут красавицы–долгожительницы сосны. Точнее, разновидность — сосна Фриза. Многим из здешних исполинов уже более 600 лет. Они произрастали на Кольской земле задолго до того, как здесь появились постоянные поселения русских. В диаметре деревья достигают 60 сантиметров, но стволы не очень высокие, около 11 метров. А на 14–м километре дороги Никель — Приречный стоят 300–летние ели, которые называют самыми северными новогодними деревьями в Заполярье. Ученые гадают, почему в этом районе ель не может расти еще севернее, как бы ей не помогали. Ведь ее родственница сосна шумит хвоей далеко севернее. Ель — вообще дерево загадочное. *** Многим из нас невольно хочется, чтобы своеобразный «хвойный индикатор» поскорее указал на потепление, хочется увидеть рядом настоящую тайгу. В том числе и в черте города — у нас регулярно предпринимаются попытки приживить ели. Пробовали высаживать ёлки возле Дворца культуры, на улицах Московской и Бегичева, в сквере им. Пушкина и на бульваре Влюбленных, возле станции скорой помощи и на площади Газовиков, мы видим их в клумбах из автошин возле павильонов... Этим летом елки высадили на улице Бауманской. Отчего же они никак не приживаются? Талнах в этом деле кажется более перспективным, там уже есть хвойные деревья. Правда, деревья эти старые, из тех, что давно нашли удобное место, но в эволюционном процессе. Кроме того, там лучше условия для хвои. Ель полностью меняет свою «одежду» раз в четыре года. Если хвоя гибнет раньше, то дерево страдает. Для посадки саженцев любых деревьев и кустарников есть два сезона — весна и осень. Не следует заниматься пересадкой в период активного роста, когда деревьям требуется максимум воды, а пересыхание и повреждение корней наносит дереву наибольший ущерб. У сосны, например, этот период длится от начала роста побегов до их одревеснения. Наиболее благоприятна середина весны. За лето дерево приживается на новом месте и в полной готовности встречает зиму. Начало осени — тоже хорошее время. Деревья готовятся к зиме, замедляются процессы жизнедеятельности, что помогает перенести грубое вмешательство. Однако главное — забота о возможности роста корневой системы. У хвойных деревьев она раскидиста, расходится очень далеко, а по массе сравнима с надземной частью дерева. Вот и представьте, какой им понадобится «подземный ресурс»... Если молодым корням помешает старый асфальт или подступающая близко мерзлота, то удачи не видать, не приживется. Корни наткнулся на лед, и дерево начнет страдать. Ель очень трудно вырастить даже на относительно теплой земле коллекторов — нет должной глубины грунта, ствол не вытянется. Невысокая елка еще может вырасти, но и она будет обречена. Сосна же не выживет вообще, рановато ей у нас появляться. ***  В принципе, подобными экспериментами можно заниматься в тесном сотрудничестве с мерзлотоведами, которые после исследования укажут точные места, где есть лакуны, заполненные нормальным грунтом, а не мерзлотой, и где корни дерева могут расти долго и счастливо. В исторической части города, в районе улицы Севастопольской, например, многолетний асфальтовый слой приближается к метровой толщине, дереву с развитыми корнями никогда не пробиться вглубь на рукотворном газоне, где привозной грунт лежит тонким слоем. Лучше высаживать привычные городу деревья согласно давно отработанной практике. Да и нужно ли нам торопить такие «индикаторы», расселять их насильно? Вид чахлых елочек, от которых через год–два останутся лишь безжизненные прутки, не поднимает настроение и не создает иллюзию материковского леса. Ведь теплей на Таймыре от этого не станет. Путь все идет своим чередом. Тем более что сосны в тундре все–таки начали появляться.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В тот период климат был более теплым и влажным, чем сейчас. Граница светлохвойного леса и тундры проходила на 300–400 километров севернее. Климат менялся неоднократно, было время, когда тундры подходили к Красноярску, а затем отступали, вытесняемые соснами. Что же касается страхов, касающихся превращения тундры в исполинское болото, то они беспочвенны. Это очень долгие процессы, хвойные деревья будут «заходить» адекватно изменениям климата и делать свою работу по осушению почв. И ключевую роль в осушении растаявшей мерзлоты играет сосна, глубокими корнями поднимающая влагу из земли.Именно сосна является основным индикатором изменения северного климата. Поэтому неудивительно, что последние случаи обнаружения в окрестностях Норильска побегов «кедра» вызвали жгучий интерес — неужели мерзлота сдает свои позиции?***Начнем с того, что наш сибирский «кедр» — не совсем кедр, в научном понимании. На самом деле дерево, называемое так в России, называется сосной кедровой (кедром сибирским) Pinus sibirica. Однако есть общие признаки — ель, кедр, сосна и некоторые другие представители хвойных относятся к одному семейству. В России настоящие кедры в дикой природе не произрастают, но их давно стали использовать для озеленения. Поэтому эти красивые деревья наряду с кипарисами являются символом многих курортов Черноморского побережья Кавказа. Тем не менее мы называем это дерево кедром, название прижилось.Граница ареала кедра проходит значительно севернее ареалов пихты и сосны, уступая по широте только еще более морозоустойчивой лиственнице сибирской. То есть кедр замечен ближе к Норильску, чем сосна обыкновенная, и поэтому изменение северной границы именно этого ареала должно нас интересовать. В этих условиях семена кедра в Норильскую долину вполне могли занести звери и птицы, на таком расстоянии это им под силу. Так что вовсе не обязательно искать здесь руку человека — а я слышал и такие версии.***Кедровая сосна малотребовательна к теплу, легко переносит континентальный климат. У северной границы она приспособлена к сухим склонам с относительно глубокой вечной мерзлотой. Корневая система кедра мощная, разветвленная с развитым стержневым корнем, что делает ее ветроустойчивой. Избыточное увлажнение от близкой к поверхности мерзлоты формирует поверхностную корневую систему, на севере наш кедр ветроустойчивее сосны обыкновенной. На торфянистых и торфяных почвах кедр растет лучше сосны. Но пока что путь на север для обоих видов закрыт.Существование водоупорного слоя многолетней мерзлоты или замерзшего торфа вызывает заболачивание. Многолетняя мерзлота приводит к исчезновению многих древесных, кустарниковых и травянистых растений. А к охлаждению почвы чувствительна именно сосна, по сравнению с березой и даже с осиной. При понижении температуры нижних горизонтов почвы корни начинают расти в направлении к поверхности, наверх. Уменьшается прирост, хвоя становится короче. Сокращается вегетационный период. Таким образом, сосна за короткий летний сезон не только меньше ассимилирует веществ, но у нее возрастает продолжительность периода «зимнего анабиоза», а хлорофилл разрушается от обезвоживания. Поэтому сосна обыкновенная в районе Якутска произрастает только в местах, где почва оттаивает на глубину более 2,5 м. Корни дерева не заходят в слои почвы с максимальной температурой ниже 3–40С, тогда как корни ели и лиственницы проникают в слои с температурой 1–20С. То есть они находятся непосредственно над многолетней мерзлотой, где температура почвы колеблется от –0,2 до –3,00С.***Как известно, тайга бывает светлохвойной и темнохвойной. В Западной Сибири растут густые темнохвойные — настоящие чащи, где всегда темно и сыро, нет подлеска, потому что солнечные лучи не могут пробиться сквозь сплетенные кроны. Светлохвойный лес образован сосной и лиственницей, которым нужно много солнечного света, а вот к плодородию почвы и влаге они не требовательны. В этих лесах всегда светло, хорошо развит подлесок. Именно такова тайга Восточной Сибири с ее резко континентальным климатом, суровой долгой зимой и коротким солнечным летом. Осадков выпадает мало, а солнечных дней больше, чем на южном курорте. Выжить в таком климате могут лишь деревья, устойчивые к сильным морозам и засухе, например лиственница. Это уникальное дерево для защиты от воздействия зимних ураганных ветров на зиму сбрасывает хвою, а разветвленная по поверхности корневая система максимально приспособлена к условиям многолетней мерзлоты. Кстати, в районах Таймыра ель оказывается устойчивее лиственницы, а наиболее устойчива береза.Существуют и уникальные ареалы. Под Мончегорском на 155–м километре шоссе на небольшом участке метров растут красавицы–долгожительницы сосны. Точнее, разновидность — сосна Фриза. Многим из здешних исполинов уже более 600 лет. Они произрастали на Кольской земле задолго до того, как здесь появились постоянные поселения русских. В диаметре деревья достигают 60 сантиметров, но стволы не очень высокие, около 11 метров. А на 14–м километре дороги Никель — Приречный стоят 300–летние ели, которые называют самыми северными новогодними деревьями в Заполярье. Ученые гадают, почему в этом районе ель не может расти еще севернее, как бы ей не помогали. Ведь ее родственница сосна шумит хвоей далеко севернее. Ель — вообще дерево загадочное.***Многим из нас невольно хочется, чтобы своеобразный «хвойный индикатор» поскорее указал на потепление, хочется увидеть рядом настоящую тайгу. В том числе и в черте города — у нас регулярно предпринимаются попытки приживить ели. Пробовали высаживать ёлки возле Дворца культуры, на улицах Московской и Бегичева, в сквере им. Пушкина и на бульваре Влюбленных, возле станции скорой помощи и на площади Газовиков, мы видим их в клумбах из автошин возле павильонов... Этим летом елки высадили на улице Бауманской. Отчего же они никак не приживаются? Талнах в этом деле кажется более перспективным, там уже есть хвойные деревья. Правда, деревья эти старые, из тех, что давно нашли удобное место, но в эволюционном процессе. Кроме того, там лучше условия для хвои. Ель полностью меняет свою «одежду» раз в четыре года. Если хвоя гибнет раньше, то дерево страдает.Для посадки саженцев любых деревьев и кустарников есть два сезона — весна и осень. Не следует заниматься пересадкой в период активного роста, когда деревьям требуется максимум воды, а пересыхание и повреждение корней наносит дереву наибольший ущерб. У сосны, например, этот период длится от начала роста побегов до их одревеснения. Наиболее благоприятна середина весны. За лето дерево приживается на новом месте и в полной готовности встречает зиму. Начало осени — тоже хорошее время. Деревья готовятся к зиме, замедляются процессы жизнедеятельности, что помогает перенести грубое вмешательство. Однако главное — забота о возможности роста корневой системы. У хвойных деревьев она раскидиста, расходится очень далеко, а по массе сравнима с надземной частью дерева. Вот и представьте, какой им понадобится «подземный ресурс»... Если молодым корням помешает старый асфальт или подступающая близко мерзлота, то удачи не видать, не приживется. Корни наткнулся на лед, и дерево начнет страдать. Ель очень трудно вырастить даже на относительно теплой земле коллекторов — нет должной глубины грунта, ствол не вытянется. Невысокая елка еще может вырасти, но и она будет обречена. Сосна же не выживет вообще, рановато ей у нас появляться.*** В принципе, подобными экспериментами можно заниматься в тесном сотрудничестве с мерзлотоведами, которые после исследования укажут точные места, где есть лакуны, заполненные нормальным грунтом, а не мерзлотой, и где корни дерева могут расти долго и счастливо. В исторической части города, в районе улицы Севастопольской, например, многолетний асфальтовый слой приближается к метровой толщине, дереву с развитыми корнями никогда не пробиться вглубь на рукотворном газоне, где привозной грунт лежит тонким слоем. Лучше высаживать привычные городу деревья согласно давно отработанной практике.Да и нужно ли нам торопить такие «индикаторы», расселять их насильно? Вид чахлых елочек, от которых через год–два останутся лишь безжизненные прутки, не поднимает настроение и не создает иллюзию материковского леса. Ведь теплей на Таймыре от этого не станет. Путь все идет своим чередом. Тем более что сосны в тундре все–таки начали появляться.

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