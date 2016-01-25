30 октября Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий. В нашем городе остался единственный человек, прошедший Норильлаг, — его безвинная жертва Ольга Яскина, которой через два месяца исполнится 88 лет.
Накануне памятного дня мы навестили Ольгу Ивановну дома, откуда она уже почти не выходит, с руководителем Общества защиты жертв политических репрессий Елизаветой Обст и ребятами из Норильского колледжа искусств. Четверокурсники Николай Ухин и Александр Захаров занимаются подготовкой спектакля о трагических страницах истории Норильска в студенческом театре «Дебют». 65 лет назад в Норильлаге восстали заключенные, и Ольга Ивановна Яскина стала тому свидетелем. Разговор у нас был долгий и очень непростой, вот некоторые его фрагменты...
— Ольга Ивановна, как случилось, что вы оказались в Норильлаге?
— Я родилась 29 декабря 1930 года в Польше в городе ЯрОславе, мама — чистокровная полька, папа — из русинов, того народа, который православную веру сохранял в тех краях. Значит, и я русинка. Помню, что в Польше украинцев не признавали. Папа делал вкусные вещи из бекона, которые шли на экспорт. Я третья в семье из пятерых деток. Семья была дружная, зажиточная, трудолюбивая. Но папа вдруг захотел после войны уехать в СССР, потому что решил, что нас там не будут за веру преследовать. А поляки не давали ни молиться, ни креститься, надо было католичество принимать. Так, в 1946 году мы оказались в Тернопольской области, в городе Хоростков, купили там дом, сад. А потом нас «погладил» великий Сталин. Нас отправили без всяких объяснений в ссылку на Урал, забрали все, что было нажито честным трудом. Разместили в разбитых бараках бывшего лагеря в поселке Кусья–Рассоха, тогда Молотовской области. Отец стал машинистом электровоза, меня же комендант Власов отправил носить почту, и я ходила за 30 км с тяжелой сумкой, иногда кто–то и подвозил. Однажды написала письмо с высылки школьной подруге Марие Кондро: «Маруся, не плачь, и для нас солнце взойдет!». И за это солнце мне «блеснуло» 10 лет в Норильлаге по 58–й политической статье. Так я попала в 6–ю женскую зону, сейчас на этом месте православный собор. У нас сидели политические, мы строили Норильск.
— Как жили в лагере?
— Все было строго–престрого, если ведешь себя «не так» — сажали в карцер, где морили голодом. Но я там не бывала. И все же была отдушина — к нам привозили кинофильмы, концерты заключенные из других лагерей показывали по праздникам. У нас был интернационал, но большинство — украинцы. Ко мне хорошо относились, я ни с кем не ссорилась. С будущим мужем познакомилась, когда меня отпустили на бесконвойную работу, он служил в Норильске, занимался распределением работ.
— Что помните о восстании заключенных летом 1953 года?
— Помню, что вывесили черный флаг над лагерем. Мы с подружкой Катей Кузь вышли из барака, идем на работу, а тут выскакивают такие крупные и сердитые женшины: «Вы это куда?» Мы удивились: «На работу, куда еще?» Они: «Ах, вам на работу...». И давай нас лупить. Как я поняла, они были из команды тех, кто руководил восстанием. Нам приказали три дня не ходить на работу и в столовую. Когда мне уже было невмоготу, потеряла силы от голода, то решилась пойти в столовую, где мне опять надавали тумаков и развернули обратно в барак. А столовая, между прочим, у нас была шикарная — чистая, большая, красивая. А что давали — это другой вопрос. Крупа перловая, несколько картошек, кусочек хлеба... Да, восставшие нам толком не объясняли, что происходит. Но мы понимали, что это за свободу, за лучшую жизнь.
— В музейном сквере стоит памятник «Жертвам Норильлага» в обрамлении символического венка из сцепленных рук. Это было на самом деле?
— Однажды женщин стали разгонять, тогда мы плотно взялись за руки, но нас пожарные разбивали мощной струей из брандспойта. Убийств я не помню. Но люди падали, их били, ходили по ним. Тех, кто доносил, кто был ближе к лагерному руководству, сразу увезли в другой лагерь: это на территории, где сейчас молочный завод.
— А правда, что начали восстание бандеровцы?
— Да вы что! Такого слова тогда никто не употреблял, и близко не было. В восстании принимали участие люди разных национальностей — литовцы, поляки, украинцы, русские, венгры. У политических не было распрей. Не помню и драк, случаев воровства. Люди скорее помогали друг другу. У меня была подружка–литовка, мы с ней обо всем могли говорить.
|Ольга Яскина и ее гости – Елизавета Обст, Николай Ухин и Александр Захаров
— Не зря восстание затеяли?
— Восстание было очень нужно! Все потом стало по–другому. Не так, когда ты каждый шаг под винтовкой ходил; мы чувствовали себя свободнее. Раньше переписка была — одно письмо в год, а после — одно в месяц. И кормить стали по–другому, во всяком случае, меня, потому что признали, что желудок больной...
— А номера сняли?
— Да вы что... У меня был Х–401. Номер был на всем, даже на трусиках его рисовали. Мы, если номер стирался, белой ниткой вышивали. И когда надзиратели проверяли и у кого–то не находили номера, отправляли в карцер.
— А где лечили?
— На территории лагеря был очень красивый домик больницы, где работали медсестры из заключенных, а врачи — вольнонаемные. Они хорошо лечили, а что в душах было — не знаю.
— Как на смерть Сталина отреагировали?
— Если честно, я очень радовалась! Думала, слава Богу, бандита не стало. За что нас выслали? Разве мы были в антисоветской партии, что–то делали против Советского Союза? Но тогда люди свои чувства боялись выражать, ведь в стране какой режим был!
— Что чаще всего вспоминаете о лагере?
— Очень жалею людей. Там, конечно, были и те, кому там самое место. Мы их называли «жучки», это — воровки, проститутки, настоящая кодла, они сидели где–то «в горах». Но были и такие, как я, ни в чем не повинные. И я этих людей до слез и сегодня очень жалею, всех, кто также мучился, как я... В моей памяти многое стерлось, но боль осталась. Больше всего болит душа за без вины виноватых. Вот вы пришли с расспросами, и мне все вспомнилось, и эта боль вернулась в мое сердце... Но пусть люди знают правду о том времени! А то теперь есть такие выскочки, которые считают, что здесь только виноватые сидели. Ты посмотри: нашли виновных! Это гадюка Сталин ГУЛАГ создал, а ему было нужно всего–навсего — дешевые рабочие руки.
— А как началась жизнь после лагеря?
— Помню, лежу на высоте своих нар, вдруг радио, которое висело в бараке для информации, проснулось:
«Внимание, освобождается Петрига Ольга Ивановна, завтра прийти туда–то...» А я была такая злая: зачем это на ночь сказали, чтобы я не уснула? Конечно, я освободилась с огромной радостью в душе. А на улице, подальше, чтобы никто не видел, встречал меня мой любимый Прокопий Федорович, которого я в лагере для конспирации называла Леня... Я вышла в лагерной телогрейке без номера, в ватных штанах и рубахе. Он отвел меня в смешанное общежитие на улице Мончегорской.
— Сказалось на дальнейшей жизни, что вы сидели в лагере?
— Знаете, я попала к таким хорошим людям в жилконтору, где меня никто и никогда не унизил, хотя все знали о моей горькой судьбе. Я была комендантом домоуправления, а любимый работал на шахте № 15. Мы расписались в 1955–м. Самое счастливое время — когда родилась дочь, потом сын. А первое жилье мы получили на Круглом Озере в 15–м бараке, и так все завидовали, что у нас отдельная комнатка. Дочь моя Лена стала врачом, живет с дочкой на Украине, года два назад я ее навещала. На Украину после ссылки вернулись и родители с братьями. У меня сын Саша, он трудится в НПОПАТ. Родителей я застала живыми, они и внуков успели понянчить.
— А о чем в лагере мечтали?
— Никаких мечтаний у меня не было. Я только Богу молилась, чтобы скорее выйти из лагеря. И, если бы не моя молитва, я бы там и осталась... Главное — это вера. Мне очень приятно, что вы меня навестили, хотя мне и тяжко жизнь в лагере вспоминать.
***
30 октября, когда норильчане отправятся на мемориал «Норильская Голгофа», чтобы поклониться памяти безвинных узников, Ольга Ивановна будет с нами всеми мыслями и молитвами. Помянет и недавно ушедшую Марию Ивановну Колмогорову, с которой была в одном лагере, других своих товарищей по несчастью. А на Голгофе за Ольгу Яскину поклонятся эти славные ребята из колледжа искусств, которые на прощанье сказали Ольге Ивановне, что они до глубины души прониклись ее рассказом и очень жалеют без вины виноватых узников. Их переполняет грусть и гордость за людей, которые с достоинством прошли все испытания, создав наш Норильск.Ирина ДаниленкоФото автораwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда