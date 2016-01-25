[Индекс номера 166 (26.10.2018)]



История в лицах

Судьба Ольги

30 октября Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий. В нашем городе остался единственный человек, прошедший Норильлаг, — его безвинная жертва Ольга Яскина, которой через два месяца исполнится 88 лет.



Накануне памятного дня мы навестили Ольгу Ивановну дома, откуда она уже почти не выходит, с руководителем Общества защиты жертв политических репрессий Елизаветой Обст и ребятами из Норильского колледжа искусств. Четверокурсники Николай Ухин и Александр Захаров занимаются подготовкой спектакля о трагических страницах истории Норильска в студенческом театре «Дебют». 65 лет назад в Норильлаге восстали заключенные, и Ольга Ивановна Яскина стала тому свидетелем. Разговор у нас был долгий и очень непростой, вот некоторые его фрагменты... — Ольга Ивановна, как случилось, что вы оказались в Норильлаге? — Я родилась 29 декабря 1930 года в Польше в городе ЯрОславе, мама — чистокровная полька, папа — из русинов, того народа, который православную веру сохранял в тех краях. Значит, и я русинка. Помню, что в Польше украинцев не признавали. Папа делал вкусные вещи из бекона, которые шли на экспорт. Я третья в семье из пятерых деток. Семья была дружная, зажиточная, трудолюбивая. Но папа вдруг захотел после войны уехать в СССР, потому что решил, что нас там не будут за веру преследовать. А поляки не давали ни молиться, ни креститься, надо было католичество принимать. Так, в 1946 году мы оказались в Тернопольской области, в городе Хоростков, купили там дом, сад. А потом нас «погладил» великий Сталин. Нас отправили без всяких объяснений в ссылку на Урал, забрали все, что было нажито честным трудом. Разместили в разбитых бараках бывшего лагеря в поселке Кусья–Рассоха, тогда Молотовской области. Отец стал машинистом электровоза, меня же комендант Власов отправил носить почту, и я ходила за 30 км с тяжелой сумкой, иногда кто–то и подвозил. Однажды написала письмо с высылки школьной подруге Марие Кондро: «Маруся, не плачь, и для нас солнце взойдет!». И за это солнце мне «блеснуло» 10 лет в Норильлаге по 58–й политической статье. Так я попала в 6–ю женскую зону, сейчас на этом месте православный собор. У нас сидели политические, мы строили Норильск. — Как жили в лагере? — Все было строго–престрого, если ведешь себя «не так» — сажали в карцер, где морили голодом. Но я там не бывала. И все же была отдушина — к нам привозили кинофильмы, концерты заключенные из других лагерей показывали по праздникам. У нас был интернационал, но большинство — украинцы. Ко мне хорошо относились, я ни с кем не ссорилась. С будущим мужем познакомилась, когда меня отпустили на бесконвойную работу, он служил в Норильске, занимался распределением работ. — Что помните о восстании заключенных летом 1953 года? — Помню, что вывесили черный флаг над лагерем. Мы с подружкой Катей Кузь вышли из барака, идем на работу, а тут выскакивают такие крупные и сердитые женшины: «Вы это куда?» Мы удивились: «На работу, куда еще?» Они: «Ах, вам на работу...». И давай нас лупить. Как я поняла, они были из команды тех, кто руководил восстанием. Нам приказали три дня не ходить на работу и в столовую. Когда мне уже было невмоготу, потеряла силы от голода, то решилась пойти в столовую, где мне опять надавали тумаков и развернули обратно в барак. А столовая, между прочим, у нас была шикарная — чистая, большая, красивая. А что давали — это другой вопрос. Крупа перловая, несколько картошек, кусочек хлеба... Да, восставшие нам толком не объясняли, что происходит. Но мы понимали, что это за свободу, за лучшую жизнь. — В музейном сквере стоит памятник «Жертвам Норильлага» в обрамлении символического венка из сцепленных рук. Это было на самом деле? — Однажды женщин стали разгонять, тогда мы плотно взялись за руки, но нас пожарные разбивали мощной струей из брандспойта. Убийств я не помню. Но люди падали, их били, ходили по ним. Тех, кто доносил, кто был ближе к лагерному руководству, сразу увезли в другой лагерь: это на территории, где сейчас молочный завод. — А правда, что начали восстание бандеровцы? — Да вы что! Такого слова тогда никто не употреблял, и близко не было. В восстании принимали участие люди разных национальностей — литовцы, поляки, украинцы, русские, венгры. У политических не было распрей. Не помню и драк, случаев воровства. Люди скорее помогали друг другу. У меня была подружка–литовка, мы с ней обо всем могли говорить. Ольга Яскина и ее гости – Елизавета Обст, Николай Ухин и Александр Захаров — Не зря восстание затеяли? — Восстание было очень нужно! Все потом стало по–другому. Не так, когда ты каждый шаг под винтовкой ходил; мы чувствовали себя свободнее. Раньше переписка была — одно письмо в год, а после — одно в месяц. И кормить стали по–другому, во всяком случае, меня, потому что признали, что желудок больной... — А номера сняли? — Да вы что... У меня был Х–401. Номер был на всем, даже на трусиках его рисовали. Мы, если номер стирался, белой ниткой вышивали. И когда надзиратели проверяли и у кого–то не находили номера, отправляли в карцер. — А где лечили? — На территории лагеря был очень красивый домик больницы, где работали медсестры из заключенных, а врачи — вольнонаемные. Они хорошо лечили, а что в душах было — не знаю. — Как на смерть Сталина отреагировали? — Если честно, я очень радовалась! Думала, слава Богу, бандита не стало. За что нас выслали? Разве мы были в антисоветской партии, что–то делали против Советского Союза? Но тогда люди свои чувства боялись выражать, ведь в стране какой режим был! — Что чаще всего вспоминаете о лагере? — Очень жалею людей. Там, конечно, были и те, кому там самое место. Мы их называли «жучки», это — воровки, проститутки, настоящая кодла, они сидели где–то «в горах». Но были и такие, как я, ни в чем не повинные. И я этих людей до слез и сегодня очень жалею, всех, кто также мучился, как я... В моей памяти многое стерлось, но боль осталась. Больше всего болит душа за без вины виноватых. Вот вы пришли с расспросами, и мне все вспомнилось, и эта боль вернулась в мое сердце... Но пусть люди знают правду о том времени! А то теперь есть такие выскочки, которые считают, что здесь только виноватые сидели. Ты посмотри: нашли виновных! Это гадюка Сталин ГУЛАГ создал, а ему было нужно всего–навсего — дешевые рабочие руки. — А как началась жизнь после лагеря? — Помню, лежу на высоте своих нар, вдруг радио, которое висело в бараке для информации, проснулось: «Внимание, освобождается Петрига Ольга Ивановна, завтра прийти туда–то...» А я была такая злая: зачем это на ночь сказали, чтобы я не уснула? Конечно, я освободилась с огромной радостью в душе. А на улице, подальше, чтобы никто не видел, встречал меня мой любимый Прокопий Федорович, которого я в лагере для конспирации называла Леня... Я вышла в лагерной телогрейке без номера, в ватных штанах и рубахе. Он отвел меня в смешанное общежитие на улице Мончегорской. — Сказалось на дальнейшей жизни, что вы сидели в лагере? — Знаете, я попала к таким хорошим людям в жилконтору, где меня никто и никогда не унизил, хотя все знали о моей горькой судьбе. Я была комендантом домоуправления, а любимый работал на шахте № 15. Мы расписались в 1955–м. Самое счастливое время — когда родилась дочь, потом сын. А первое жилье мы получили на Круглом Озере в 15–м бараке, и так все завидовали, что у нас отдельная комнатка. Дочь моя Лена стала врачом, живет с дочкой на Украине, года два назад я ее навещала. На Украину после ссылки вернулись и родители с братьями. У меня сын Саша, он трудится в НПОПАТ. Родителей я застала живыми, они и внуков успели понянчить. — А о чем в лагере мечтали? — Никаких мечтаний у меня не было. Я только Богу молилась, чтобы скорее выйти из лагеря. И, если бы не моя молитва, я бы там и осталась... Главное — это вера. Мне очень приятно, что вы меня навестили, хотя мне и тяжко жизнь в лагере вспоминать. *** 30 октября, когда норильчане отправятся на мемориал «Норильская Голгофа», чтобы поклониться памяти безвинных узников, Ольга Ивановна будет с нами всеми мыслями и молитвами. Помянет и недавно ушедшую Марию Ивановну Колмогорову, с которой была в одном лагере, других своих товарищей по несчастью. А на Голгофе за Ольгу Яскину поклонятся эти славные ребята из колледжа искусств, которые на прощанье сказали Ольге Ивановне, что они до глубины души прониклись ее рассказом и очень жалеют без вины виноватых узников. Их переполняет грусть и гордость за людей, которые с достоинством прошли все испытания, создав наш Норильск.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Накануне памятного дня мы навестили Ольгу Ивановну дома, откуда она уже почти не выходит, с руководителем Общества защиты жертв политических репрессий Елизаветой Обст и ребятами из Норильского колледжа искусств. Четверокурсники Николай Ухин и Александр Захаров занимаются подготовкой спектакля о трагических страницах истории Норильска в студенческом театре «Дебют». 65 лет назад в Норильлаге восстали заключенные, и Ольга Ивановна Яскина стала тому свидетелем. Разговор у нас был долгий и очень непростой, вот некоторые его фрагменты...— Я родилась 29 декабря 1930 года в Польше в городе ЯрОславе, мама — чистокровная полька, папа — из русинов, того народа, который православную веру сохранял в тех краях. Значит, и я русинка. Помню, что в Польше украинцев не признавали. Папа делал вкусные вещи из бекона, которые шли на экспорт. Я третья в семье из пятерых деток. Семья была дружная, зажиточная, трудолюбивая. Но папа вдруг захотел после войны уехать в СССР, потому что решил, что нас там не будут за веру преследовать. А поляки не давали ни молиться, ни креститься, надо было католичество принимать. Так, в 1946 году мы оказались в Тернопольской области, в городе Хоростков, купили там дом, сад. А потом нас «погладил» великий Сталин. Нас отправили без всяких объяснений в ссылку на Урал, забрали все, что было нажито честным трудом. Разместили в разбитых бараках бывшего лагеря в поселке Кусья–Рассоха, тогда Молотовской области. Отец стал машинистом электровоза, меня же комендант Власов отправил носить почту, и я ходила за 30 км с тяжелой сумкой, иногда кто–то и подвозил. Однажды написала письмо с высылки школьной подруге Марие Кондро: «Маруся, не плачь, и для нас солнце взойдет!». И за это солнце мне «блеснуло» 10 лет в Норильлаге по 58–й политической статье. Так я попала в 6–ю женскую зону, сейчас на этом месте православный собор. У нас сидели политические, мы строили Норильск.— Все было строго–престрого, если ведешь себя «не так» — сажали в карцер, где морили голодом. Но я там не бывала. И все же была отдушина — к нам привозили кинофильмы, концерты заключенные из других лагерей показывали по праздникам. У нас был интернационал, но большинство — украинцы. Ко мне хорошо относились, я ни с кем не ссорилась. С будущим мужем познакомилась, когда меня отпустили на бесконвойную работу, он служил в Норильске, занимался распределением работ.— Помню, что вывесили черный флаг над лагерем. Мы с подружкой Катей Кузь вышли из барака, идем на работу, а тут выскакивают такие крупные и сердитые женшины: «Вы это куда?» Мы удивились: «На работу, куда еще?» Они: «Ах, вам на работу...». И давай нас лупить. Как я поняла, они были из команды тех, кто руководил восстанием. Нам приказали три дня не ходить на работу и в столовую. Когда мне уже было невмоготу, потеряла силы от голода, то решилась пойти в столовую, где мне опять надавали тумаков и развернули обратно в барак. А столовая, между прочим, у нас была шикарная — чистая, большая, красивая. А что давали — это другой вопрос. Крупа перловая, несколько картошек, кусочек хлеба... Да, восставшие нам толком не объясняли, что происходит. Но мы понимали, что это за свободу, за лучшую жизнь.— Однажды женщин стали разгонять, тогда мы плотно взялись за руки, но нас пожарные разбивали мощной струей из брандспойта. Убийств я не помню. Но люди падали, их били, ходили по ним. Тех, кто доносил, кто был ближе к лагерному руководству, сразу увезли в другой лагерь: это на территории, где сейчас молочный завод.— Да вы что! Такого слова тогда никто не употреблял, и близко не было. В восстании принимали участие люди разных национальностей — литовцы, поляки, украинцы, русские, венгры. У политических не было распрей. Не помню и драк, случаев воровства. Люди скорее помогали друг другу. У меня была подружка–литовка, мы с ней обо всем могли говорить.— Восстание было очень нужно! Все потом стало по–другому. Не так, когда ты каждый шаг под винтовкой ходил; мы чувствовали себя свободнее. Раньше переписка была — одно письмо в год, а после — одно в месяц. И кормить стали по–другому, во всяком случае, меня, потому что признали, что желудок больной...— Да вы что... У меня был Х–401. Номер был на всем, даже на трусиках его рисовали. Мы, если номер стирался, белой ниткой вышивали. И когда надзиратели проверяли и у кого–то не находили номера, отправляли в карцер.— На территории лагеря был очень красивый домик больницы, где работали медсестры из заключенных, а врачи — вольнонаемные. Они хорошо лечили, а что в душах было — не знаю.— Если честно, я очень радовалась! Думала, слава Богу, бандита не стало. За что нас выслали? Разве мы были в антисоветской партии, что–то делали против Советского Союза? Но тогда люди свои чувства боялись выражать, ведь в стране какой режим был!— Очень жалею людей. Там, конечно, были и те, кому там самое место. Мы их называли «жучки», это — воровки, проститутки, настоящая кодла, они сидели где–то «в горах». Но были и такие, как я, ни в чем не повинные. И я этих людей до слез и сегодня очень жалею, всех, кто также мучился, как я... В моей памяти многое стерлось, но боль осталась. Больше всего болит душа за без вины виноватых. Вот вы пришли с расспросами, и мне все вспомнилось, и эта боль вернулась в мое сердце... Но пусть люди знают правду о том времени! А то теперь есть такие выскочки, которые считают, что здесь только виноватые сидели. Ты посмотри: нашли виновных! Это гадюка Сталин ГУЛАГ создал, а ему было нужно всего–навсего — дешевые рабочие руки.— Помню, лежу на высоте своих нар, вдруг радио, которое висело в бараке для информации, проснулось:«Внимание, освобождается Петрига Ольга Ивановна, завтра прийти туда–то...» А я была такая злая: зачем это на ночь сказали, чтобы я не уснула? Конечно, я освободилась с огромной радостью в душе. А на улице, подальше, чтобы никто не видел, встречал меня мой любимый Прокопий Федорович, которого я в лагере для конспирации называла Леня... Я вышла в лагерной телогрейке без номера, в ватных штанах и рубахе. Он отвел меня в смешанное общежитие на улице Мончегорской.— Знаете, я попала к таким хорошим людям в жилконтору, где меня никто и никогда не унизил, хотя все знали о моей горькой судьбе. Я была комендантом домоуправления, а любимый работал на шахте № 15. Мы расписались в 1955–м. Самое счастливое время — когда родилась дочь, потом сын. А первое жилье мы получили на Круглом Озере в 15–м бараке, и так все завидовали, что у нас отдельная комнатка. Дочь моя Лена стала врачом, живет с дочкой на Украине, года два назад я ее навещала. На Украину после ссылки вернулись и родители с братьями. У меня сын Саша, он трудится в НПОПАТ. Родителей я застала живыми, они и внуков успели понянчить.— Никаких мечтаний у меня не было. Я только Богу молилась, чтобы скорее выйти из лагеря. И, если бы не моя молитва, я бы там и осталась... Главное — это вера. Мне очень приятно, что вы меня навестили, хотя мне и тяжко жизнь в лагере вспоминать.***30 октября, когда норильчане отправятся на мемориал «Норильская Голгофа», чтобы поклониться памяти безвинных узников, Ольга Ивановна будет с нами всеми мыслями и молитвами. Помянет и недавно ушедшую Марию Ивановну Колмогорову, с которой была в одном лагере, других своих товарищей по несчастью. А на Голгофе за Ольгу Яскину поклонятся эти славные ребята из колледжа искусств, которые на прощанье сказали Ольге Ивановне, что они до глубины души прониклись ее рассказом и очень жалеют без вины виноватых узников. Их переполняет грусть и гордость за людей, которые с достоинством прошли все испытания, создав наш Норильск.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















