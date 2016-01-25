[Индекс номера 166 (26.10.2018)]



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Нерушимые планы

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



1983 Пионерлагерь «Таежный»–83 На экраны вышла кинокартина, снятая в Норильске: лента Мосфильма «К своим» режиссера Владимира Левина. В главной роли — бывший норильчанин, актер Александр Соловьев. Фильм снимали на улицах города, в кафе, даже в обжиговом цехе никелевого завода. Еще в 1983 году на международном кинофоруме «Виела ле Мадрид» в Испании премию за лучший фильм о животных получила работа оператора Норильской студии телевидения Юрия Ледина «На родине белых медведей». Кроме того, в этом году был дан старт возведению объектов, которые со временем стали местными достопримечательностями. Открылся после реконструкции хлебозавод, началось совместное с финнами строительство нового молокозавода. А архитекторы въехали в здание «Норильскпроекта», которое строилось десять лет. В сентябре получили названия две новые талнахские улицы — Энтузиастов и Первопроходцев. Адреса: площадь Театральная и улица Орджоникидзе Первая свая драмтеатра 2 апреля на площади, которая годы спустя была названа Театральной, началось строительство нового здания драматического театра взамен деревянного на улице Севастопольской. На общегородском митинге под первую сваю здания положили памятную медаль. Проект разработала группа молодых архитекторов «Норильскпроекта» под руководством Анатолия Чернышева. Строительство театра длилось четыре года: комиссия приняла его 31 декабря 1986 года с оценкой «отлично». Премьера в новом театре, рассчитанном на 600 мест, состоялась в январе 1987–го. Первыми зрителями стали архитекторы и строители. В 1983 году на стыке улиц Орджоникидзе, Комсомольской и Красноярской начали возводить знаменитый «дом–трилистник», кирпичный, с тремя поворотными секциями — на ул. Орджоникидзе, 2. Строился он по индивидуальному проекту норильского архитектора Сергея Теряева, который позже в нем же и жил. Сдали дом три года спустя, а на первом этаже открылся самый фешенебельный в городе ювелирный магазин «Карат». Профессия: пожарный Не самая многочисленная на Севере профессия, но одна из незаменимых. В начале 1980–х девять норильских огнеборцев были награждены ведомственными медалями «За отвагу на пожаре», а такие награды просто так не дают. Разгул огненной стихии на Крайнем Севере выглядит куда страшнее, чем в любом другом регионе: от мороза лопаются брезентовые рукава шлангов, вода, вылитая в очаг возгорания, мгновенно превращается в лед... Именно в 1983 году случился один из самых больших пожаров в истории Норильска: 29 октября загорелась гостинка в Талнахе, на улице Спортивной. Здание девятиэтажное, пожарные лестницы доставали только до третьего этажа, людей из задымленных коридоров пришлось эвакуировать «вручную». Рабочие, возвращавшиеся со смены, оббежали комнаты, предупредили жильцов, чтобы те плотно закрывали двери и дожидались прибытия пожарных. Сами же пожарные несколько часов гасили пламя (в доме загорелась шахта лифта) и выводили из здания людей. Обошлось без жертв. Точка на карте: Рига Семейный выезд на «Оль-Гуль» На рижском вагоностроительном заводе в 1983 году был выпущен новый комфортабельный электропоезд для Норильска, который с августа начал перевозить пассажиров по маршруту Норильск — Дудинка. Латвийские вагоностроители назвали его «Таймыр», и благодаря ему удалось на час сократить дорогу до Дудинки. Вот еще две транспортные новости 1983 года. 9 марта в Дудинский порт пришел теплоход типа СА–15 — ледокольно–транспортное судно, названное в честь нашего города — «Норильск». Это было головное судно серии, построили его в Финляндии, предназначалось оно для перевозки генеральных грузов. За оранжевый цвет корпуса суда этого типа прозвали «морковками». 25 ноября 1983 года в Алыкеле впервые совершил посадку Ил–62. Это был технический рейс, призванный подтвердить готовность норильского аэропорта к приему таких авиалайнеров. Тем не менее самолет привез на Таймыр 150 пассажиров из Красноярска. Через три года Норильск примет еще более крупное воздушное судно — Ил–86. Событие: думы об Оганере В апреле в городе провели семинар–конкурс на лучшую архитектурно–планировочную идею нового жилого района Оганер. Десять творческих бригад архитекторов из Москвы, Ленинграда, Красноярска и Норильска представили макеты будущего Оганера. Норильчане тоже выдвинули свой вариант: его авторами были архитекторы «Норильскпроекта» Сергей Ночевкин, Сергей Теряев, Николай Мурзин и Константин Рядинских. В итоге ни один из проектов не стал безоговорочным победителем, организаторы решили взять лучшее от каждого из них. За основу было принято предложение института «Моспроект»: адаптировать для Севера домостроительную серию КОПЭ (компоновочные объемно–планировочные элементы) — архитектурную новинку, уже внедряемую в столице.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На экраны вышла кинокартина, снятая в Норильске: лента Мосфильма «К своим» режиссера Владимира Левина. В главной роли — бывший норильчанин, актер Александр Соловьев. Фильм снимали на улицах города, в кафе, даже в обжиговом цехе никелевого завода. Еще в 1983 году на международном кинофоруме «Виела ле Мадрид» в Испании премию за лучший фильм о животных получила работа оператора Норильской студии телевидения Юрия Ледина «На родине белых медведей». Кроме того, в этом году был дан старт возведению объектов, которые со временем стали местными достопримечательностями. Открылся после реконструкции хлебозавод, началось совместное с финнами строительство нового молокозавода. А архитекторы въехали в здание «Норильскпроекта», которое строилось десять лет. В сентябре получили названия две новые талнахские улицы — Энтузиастов и Первопроходцев.2 апреля на площади, которая годы спустя была названа Театральной, началось строительство нового здания драматического театра взамен деревянного на улице Севастопольской. На общегородском митинге под первую сваю здания положили памятную медаль. Проект разработала группа молодых архитекторов «Норильскпроекта» под руководством Анатолия Чернышева. Строительство театра длилось четыре года: комиссия приняла его 31 декабря 1986 года с оценкой «отлично». Премьера в новом театре, рассчитанном на 600 мест, состоялась в январе 1987–го. Первыми зрителями стали архитекторы и строители.В 1983 году на стыке улиц Орджоникидзе, Комсомольской и Красноярской начали возводить знаменитый «дом–трилистник», кирпичный, с тремя поворотными секциями — на ул. Орджоникидзе, 2. Строился он по индивидуальному проекту норильского архитектора Сергея Теряева, который позже в нем же и жил. Сдали дом три года спустя, а на первом этаже открылся самый фешенебельный в городе ювелирный магазин «Карат».Не самая многочисленная на Севере профессия, но одна из незаменимых. В начале 1980–х девять норильских огнеборцев были награждены ведомственными медалями «За отвагу на пожаре», а такие награды просто так не дают. Разгул огненной стихии на Крайнем Севере выглядит куда страшнее, чем в любом другом регионе: от мороза лопаются брезентовые рукава шлангов, вода, вылитая в очаг возгорания, мгновенно превращается в лед... Именно в 1983 году случился один из самых больших пожаров в истории Норильска: 29 октября загорелась гостинка в Талнахе, на улице Спортивной. Здание девятиэтажное, пожарные лестницы доставали только до третьего этажа, людей из задымленных коридоров пришлось эвакуировать «вручную». Рабочие, возвращавшиеся со смены, оббежали комнаты, предупредили жильцов, чтобы те плотно закрывали двери и дожидались прибытия пожарных. Сами же пожарные несколько часов гасили пламя (в доме загорелась шахта лифта) и выводили из здания людей. Обошлось без жертв.На рижском вагоностроительном заводе в 1983 году был выпущен новый комфортабельный электропоезд для Норильска, который с августа начал перевозить пассажиров по маршруту Норильск — Дудинка. Латвийские вагоностроители назвали его «Таймыр», и благодаря ему удалось на час сократить дорогу до Дудинки.Вот еще две транспортные новости 1983 года. 9 марта в Дудинский порт пришел теплоход типа СА–15 — ледокольно–транспортное судно, названное в честь нашего города — «Норильск». Это было головное судно серии, построили его в Финляндии, предназначалось оно для перевозки генеральных грузов. За оранжевый цвет корпуса суда этого типа прозвали «морковками».25 ноября 1983 года в Алыкеле впервые совершил посадку Ил–62. Это был технический рейс, призванный подтвердить готовность норильского аэропорта к приему таких авиалайнеров. Тем не менее самолет привез на Таймыр 150 пассажиров из Красноярска. Через три года Норильск примет еще более крупное воздушное судно — Ил–86.В апреле в городе провели семинар–конкурс на лучшую архитектурно–планировочную идею нового жилого района Оганер. Десять творческих бригад архитекторов из Москвы, Ленинграда, Красноярска и Норильска представили макеты будущего Оганера. Норильчане тоже выдвинули свой вариант: его авторами были архитекторы «Норильскпроекта» Сергей Ночевкин, Сергей Теряев, Николай Мурзин и Константин Рядинских. В итоге ни один из проектов не стал безоговорочным победителем, организаторы решили взять лучшее от каждого из них. За основу было принято предложение института«Моспроект»: адаптировать для Севера домостроительную серию КОПЭ (компоновочные объемно–планировочные элементы) — архитектурную новинку, уже внедряемую в столице.

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